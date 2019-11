Copa do Mundo 2014: jogo Irã x Nigéria

18:05 Estamos encerrando aqui a nossa transmissão da primeira rodada da Copa do Mundo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Um abraço!

Irã e Nigéria ficaram no empate.

17:58 Quem gostou do 0 a 0 foi a seleção Argentina, que agora fica isolada na primeira colocação.

17:57 Ainda hoje à noite teremos o último jogo desta segunda. Estados Unidos e Gana se enfrentam às 19h.

17:54 No próximo sábado, O Irã enfrenta a Argentina no Mineirão, enquanto a Nigéria enfrenta a Bósnia no mesmo dia, mas em Cuiabá.

17:52 Foi um jogo morno, na verdade, nenhum dos times mereceu vencer. O placar sem gols foi justo pelo futebol apresentado. Com o empate, Irã e Bósnia ficam empatados em segundo e terceiro lugar do Grupo F.

90+2 Fim de jogo! Irã e Nigéria ficam no 0 a 0, no primeiro empate da Copa do Mundo.

90' Teremos dois minutos de acréscimos.

90' Nigéria ganha outro escanteio. Mas a zaga iraniana tira o perigo.

90' Escanteio para a Nigéria, pode ser a última chance do jogo.

89' Substituição no Irã: Sai: Heydari; entra: Shojaei.

86' Gritos de "Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor" pode ser ouvido das arquibancadas.

85' Nigéria tem a posse de bola, mas não consegue furar o bloqueio iraniano.

82' Após boa troca de passes do ataque nigeriano, Odenwige finaliza, mas o árbitro marcou um toque de mão.

81' Com Reza e Alireza no ataque, Irã vai em busca da vitória. As mudanças da Nigéria ainda não surtiram efeito.

80' Equipes tentam tirar o zero do placar nos últimos 10 minutos.

78' Substituição Irã! Sai: Dejagah; entra: Bakhsh.

75' Cartão amarelo para Teymorian, do Irã. Foi o primeiro cartão da partida.

Chegamos a 30 minutos do segundo tempo. Placar permanece: Irã 0x0 Nigéria.

73' Musa tenta tocar para Ambrose, mas a bola vai muito forte e sai pela linha de fundo.

70' Seleção africana passa a ter quatro atacantes.

69' Última alteração na Nigéria. Sai: Azeez; entra: Odenwige.

68' Azeez sente câimbras e recebe tratamento.

66' Goochannejhad finaliza, mas perde boa chance para a seleção iraniana.

65' Irã começa a gostar do ritmo do jogo.

64' O jogo de hoje é o menor público da Copa até aqui. Menor público - 39.081

60' Poucos lances de perigo até o momento.

Visual da torcida na Arena da Baixada.

57' Por enquanto, vamos tendo o primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo.

54' Ameobi já começa levando perigo; a Nigéria consegue o escanteio.

52' Mudança na Nigéria: Sai: Moses; entra: Ameobi.

50' Irã chega com perigo com o atacante Goochannejhad. A bola passa perto.

48' Corta a defesa do Irã.

48' Nigéria terá uma chance de escanteio, Moses na cobrança.

47' Falta em Oshaniwa.

45' Começa o segundo tempo para Irã x Nigéria.

17:02 Equipes retornam ao gramado para a disputa do segundo tempo.

Jogo movimentado em Curitiba, mas com muitos erros.

Estatísticas do primeiro tempo: No primeiro tempo: Chutes a gol: Irã 1x5 Nigéria. Faltas cometidas: Irã 6x7 Nigéria. Posse de bola: Irã 36% x 64% Nigéria.

O melhor lance do primeiro tempo foi uma cabeçada de Ghoochannejhad, que culminou com uma grande defesa de Eneyama.

16:51 Continuem ligados! Logo mais teremos bola rolando para o segundo tempo de Irã e Nigéria.

16:47 Vaias da torcida na Arena da Baixada. Porém, foi um bom jogo da etapa inicial.

45+2 Fim de papo! Termina o primeiro tempo; Irã e Nigéria empatam em 0 a 0.

45' Teremos dois minutos de acrésimos.

44' Nigéria toca a bola nos minutos finais.

42' Emenike pede falta, mas o juiz manda seguir o jogo.

A fé dos nigerianos à beira do gramado da Arena da Baixada.

40' Emenike finaliza de longe, mas a bola saiu ao lado direito da meta iraniana.

37' Árbitro equatoriano marca muitas faltas.

36' Falta de Mikel em Dejagah.

34' QUE DEFESA!!! Dejagah cobrou escanteio. Sozinho, Goodchannejhad cabeceou e Enyeama fez grande defesa!

Nigéria leva masi perigo, mas o placar ainda segue em branco.

31' Salva Haghighi! Musa cobra falta com perigo, o goleiro se estica todo e evita o gol nigeriano.

31' Falta perigosa para a Nigéria.

30'Joseph Yobo, jogador que mais vestiu a camisa da seleção nigeriana, passa a ser o capitão do time.

29' Alteração na Nigéria! Sai: Oboabona; entra: Yobo.

28' Musa tenta joganda pela lateral, mas a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Irã.

26' Nigéria é melhor, mas não chuta. A equipe abusa das laterais, mas erra muito na hora do cruzamento. Irã pouco faz.

23' Dejagah pede falta próximo a áera mas o árbitro manda seguir.

21' O árbitor Carlos Vera pega um toque de mão de Moses e para o jogo.

20' Oboabona sai de campo para ser atendido.

19' Mais uma falta de Goochannejhad em Mikel.

17' Moses cruza para área, mas o boleiro iraniano defende com tranquilidade.

16' Falta de Goochannejhad em Mikel.

15' Nigéria toca a bola na defesa.

13' Haji Safi cobra falta na área, mas a bola se perde pela linha de fundo.

Mulheres iranianas torcendo por sua seleção

11' Onazi volta ao gramado e está recuperado.

10' Seleção africana bem melhor nos primeiros 10 minutos de jogo.

9' Jogo paralisado para o atendimento de Onazi, que parece sentir muitas dores.

8' Duas chances para a Nigéria! Primeiro, a zaga iraniana cortou. Em seguida, Onazi bateu e a bola tirou tinta da trave.

7' Falta para a defesa do Irã. Nigéria ainda prossegiu, mas o árbitro marca falta no goleiro.

7' Escanteio para os nigerianos. É o primeiro esquinado do jogo.

5' Nigéria tenta impor um ritmo mais forte nos minutos iniciais.

3' Defende Haghighi! Moses chuta fraco, nas mãos do goleiro iraniano.

1' Falta de Dejagah em Ambrose.

,Vestiários prontos e à espera dos atletas. Falta pouco para a bola rolar!

15:40 Obi Mikel, camisa 10 da Nigéria, completa hoje 60 partidas pela seleção. O volante de 27 anos soma 4 gols.

15:38 O Irã contará com o atacante Reza Ghoochannejhad, de 26 anos. Ele tem ótimos números pela seleção: 10 gols em 14 partidas.

15:36 Goleiros fazendo o aquecimento no gramado.

15:35 Arena da Baixada, palco de Irã x Nigéria, é o 12º e último estádio a receber um jogo da Copa.

15:32 Irã definido para o jogo! A seleção asiática vai a campo com Haghighi, Montazeri, Jalal Hosseini, Sadeghi e Pooladi; Nekounam, Timotian, Heydari, Haji Safi e Dejagah; Goochannejhad.

Escalações e disposições táticas das equipes

15:28 Irã e Nigéria se aquecem no gramado - festa da torcida.

Torcida da Nigéria marcando presença em Curitiba. Africanos estarão em maior número na Arena da Baixada.

15:18 Seleção nigeriana confirmada para o confronto; a equipe vem a campo com Enyeama, Ambrose, Oshaniwa, Oboabona, Omeruo, Onazi, Mike Obi, Ramon Azeez, Victor Moses, Ahmed Musa, Emenike.

15:17 É daqui a pouco! Continuem ligados que logo mais tem bola rolando para a estreia de Irã e Nigéria na Copa do Mundo 2014.

15:15 "Creio que ter um treinador experiente é a maior arma deles, porque o Queiroz conhece bem o jogo e tem muita experiência. Eles Têm um treinador muito bom e tenho a certeza que também jogadores de qualidade", disse.

15:10 O técnico da Nigéria acredita que a maior arma do Irã para esta Copa do Mundo é ninguém menos que seu treinador, que já fez bons trabalhos em outros clubes e seleções.

15:05 Para Queiroz, a Nigéria, pela história, leva vantagem: "Nós sabemos que a equipe da nigéria tem grandes jogadores, que jogam na Europa. E do ponto de vista histórico tem uma grande vantagem. Desde 1994, quando a Nigéria jogou na Copa do Mundo, o mundo futebolístico está esperando algo de uma equipe da África. Será uma partida muito difícil, mas também temos um craque muito bom na nossa seleção que é nosso espírito, nossa mentalidade. Estamos aqui porque mais uma vez temos um grupo de jogadores com determinação muito forte mostrou que tinha compromisso", disse.

15:00 "Espero muito que sim. Devo dizer que nossas instalações em São Paulo, com o Corinthians, foi magnífico. Espero que as torcidas de São Paulo, Palmeiras e Flamengo não fiquem aborrecidos por termos ficado no Corinthians", falou Queiroz.

14:55 Questionado sobre um possível apoio da torcida brasileira com a seleção do Irã, Carlos Queiroz deu pouca importância e rapidamente brincou sobre os clubes.

14:51 A Nigéria sofre com ataques constantes do grupo islâmico Boko Haram, que sequestrou 200 estudantes nigerianas em abril, entre outras ações. O grupo terrorista assassinou 12 mil pessoas e feriu outras 8 mil nos últimos cinco anos, segundo o presidente nigeriano, Goodluck Jonathan.

14:50 O Exército nigeriano fechou os lugares que exibiriam jogos da Copa do Mundo no estado de Adamawa, no país africano. A intenção é evitar qualquer ataque terrorista após a morte de 21 pessoas que assistiam a partidas de futebol em locais públicos no país nas últimas três semanas.

14:47 O equatoriano Carlos Vera será o encarregado pelo apito da partida de logo mais entre Irã e Nigéria e fará sua estreia na Copa do Mundo. O árbitro será auxiliado por Christian Lescano e Byron Romero, também do Equador.

14:45 Fique de olho: Obi Mikel é, sem dúvidas, um dos principais nomes da seleção africana. Na meia cancha nigeriano, Mikel é o comandante. Utilizando a camisa 10, ele é o principal articulador de jogadas do time. Porém lhe falta características de um meia-armador por ser volante de origem.

14:42 O técnico Stephan Keshi definiu a lista final da da Nigéria com apenas cinco meio-campistas, enquanto sete jogadores são considerados atacantes, entre eles Victor Moses, do Liverpool, que joga mais recuado no seu clube. Dois veteranos ganham nova chance: o zagueiro Joseph Yobo, do Norwich City, que foi às Copas de 2002 e 2010 e estava brigado com o treinador, e o atacante Peter Odemwingie, que joga pelo Stoke City), que não jogava pela seleção desde o último mundial. O Atacante Brown Ideye que na temporada passa foi o vice-artilheiro do Campeonato Ucraniano pelo Dínamo de Kiev, não foi bem nesse ano e ficou de fora da lista final.

14:40 Fique de olho: Depois de atuar nas seleções de base da Alemanha, Ashkan Dejagah resolveu defender as cores do país onde nasceu em 2011. Desde então, tornou-se uma das referências do Irã. Ele atua no Fulham e é um dos poucos com experiência internacional na equipe. Tem habilidade, chuta bem de fora da área e é a força criativa do time.

14:38 De mudança para e Ásia, o comandante manteve o estilo de disciplina e marcação em seu trabalho com o Irã, e classificou confortavelmente a seleção asiática à Copa do Mundo. Em um time de poucas estrelas, o treinador é peça fundamental.

14:35 Auxiliar de Alex Ferguson por muitos anos no Manchester United, Carlos Queiroz tem uma longa folha de serviços como treinador, começando no fim dos anos 1980 com a seleção portuguesa Sub-20. Fracassou no Real Madrid em 2003 e comandou Portugal novamente na última Copa do Mundo, mas foi bastante criticado pelas táticas defensivas e caiu nas oitavas de final para a campeã Espanha.

14:33 A Nigéria foi a primeira seleção da África a se classificar para a Copa do Mundo de 2014 e, com um time bem jovem, vai em busca da primeira classificação para as oitavas de final em 16 anos.

14:30 O futebol começou a ser jogado na Nigéria em 1902, quando o reverendo inglês James Luke assumiu o controle de uma escola em Calabar e apresentou o esporte, que se difundiu rapidamente pela nação. O país ganhou a Copa das Nações Africanas três vezes, em 1980 e 1994, e 2013. Além da medalha de ouro nas Olimpíadas de 1996 (quando venceu o Brasil na semi-final e a Argentina na final). Em Atlanta, os nigerianos tinham um verdadeiro timaço, com nomes como Nwankwo Kanu, Jay Jay Okocha e Celestine Babayaro, que depois chegariam ao ápice no futebol.

14:27 A redenção islâmica veio no começo dos anos 90, quando foram revelados novos talentos como Ali Daei, Mehdi Mahdavikia, Khodadad Azizi e Karim Bagheri; geração esta que alcançaria a glória com a classificação para a Copa do Mundo de 1998. No mundial da França, o Irã conseguiu sua primeira e única vitória, que veio diante dos Estados Unidos.

14:25 Após a Revolução de 1979, o futebol foi um tanto quanto negligenciado e posto de lado durante meados dos anos 80 devido a problemas internos e à incessante guerra com o Iraque. A seleção desistiu de participar das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1982 e em 1986 recusou-se a disputar as eliminatórias por ter que mandar suas partidas em campo neutro, o que era visto pela FIFA como medida de segurança.

14:23 O futebol chegou ao Irã na primeira guerra mundial com o Napoleão, quando os funcionários das embaixadas europeias instaladas no país passaram a praticá-lo. A seleção do país, ainda

sem nenhuma preparação, disputou sua primeira partida internacional contra o Afeganistão em 1941 com um placar de 0 a 0.

14:20 Será o primeiro jogo do mundial disputado na Arena da Baixada, casa do Clube Atlético Paranaense. As obras da Arena em Curitiba começaram em dezembro de 2011. O valor teve reajustes nesse período. A previsão inicial é que a conclusão do estádio custasse R$ 184 milhões. Por conta dos atrasos e da inflação, o valor atual é de R$ 330 milhões. O estádio ainda vai receber mais três jogos da primeira fase da Copa do Mundo de 2014: Honduras x Equador, Austrália x Espanha e Argélia x Rússia.

14:15 "O Irã será o jogo mais difícil do nosso grupo. Porque para mim, eu não sei nada sobre eles. Eu nunca os vi jogar nem sei a forma como a equipe atua”, disse Oboabona.

14:10 Apesar da presença da poderosa Argentina e da Bósnia, candidata a surpresa da Copa do Mundo, o nigeriano Godfrey Oboabona acredita que o adversário mais complicado do Grupo F será o Irã. Segundo o zagueiro que defende o Çaykur Rizespor da Turquia, a escassez de informações iranianas é a maior causa das dificuldades.

14:05 No treinamento da seleção do Irã, realizado no CT Joaquim Grava, apenas os primeiros 15 minutos, como vem acontecendo normalmente, foram liberados para que a imprensa fizesse os registros. Esse primeiro momento contou com atividades físicas. Com isso, o técnico Carlos Queiroz mantém a dúvida sobre a equipe que começará jogando na estréia no mundial.

14:00 Em toda a história, Irã e Nigéria se enfrentaram em uma única vez, em um jogo amistoso no ano de 1998. Os africanos, na época treinados por Bora Mulitinovic, levaram a melhor e venceram por 1 a 0. O gol da vitória nigeriano veio em uma bela jogada de Ahmed Garba pela esquerda, que finalizou sem chances para o arqueiro iraniano.

13:58 Em oito confrontos das eliminatórias, a seleção africana não perdeu um jogo sequer. Agora chega a hora da decisão, aquele momento em que os gigantes se diferem dos menores. Na Copa, a Nigéria aposta em uma defesa bem armada para chegar à segunda fase.

13:57 A exemplo dos adversários, os nigerianos também lideraram sua chave; a Nigéria ficou em primeiro colocado cdo Grupo F das Eliminatórias Africanas, que tinha Malawi, Quênia e Namíbia, somando 12 pontos. Na decisão da vaga, os Super Eagles venceram a Etiópia por duas vezes (2 a 1 e 2 a 0) e garantiram lugar no mundial. Em 2014, os africanos participam pela quinta vez de uma Copa do Mundo. Até hoje, a seleção nigeriana disputou 14 jogos em mundiais, somando quatro vitórias, dois empates e oito derrotas, com 17 gols-pró e 21 gols-contra.

13:55 A seleção iraniana chega à Copa após liderar as duas fases nas eliminatórias do continente asiático. Na fase final, o Irã ficou com a primeira posição de seu grupo e garantiu a vaga, ao lado da Coréia do Sul, segunda colocada. Foram cinco vitórias em oito jogos e 16 pontos ganhos, o que deu a primeira colocação aos filhos da diáspora. Na segunda fase, o Irã eliminou as Maldivas com duas vitórias. Na terceira fase, o país asiático ficou em primeiro lugar do grupo A, que tinha Jordânia, China e Cingapura. A seleção iraniana se classificou em primeiro lugar no Grupo B na quarta e última fase das eliminatórias. Em 2014, a nação participará de sua quarta Copa do Mundo. Até hoje, foram nove jogos disputados em mundiais, com uma vitória, dois empates e seis derrotas, com seis gols-pró e 18 gols-contra.

13:53 Será a estreia de asiáticos e africanos no mundial do Brasil; as equipes deverão brigar, juntamente com a Bósnia, pelo segundo lugar da chave. Afinal, a Argentina é a grande favorita à liderança do grupo.

13:50 No clima de Copa, as seleções medirão forças para conquistar seus primeiros pontos no mundial. Em Curitiba, a maior presença deve ser de torcedores nigerianos, já muitos asiáticos tiveram dificuldades para chegar ao Brasil.

13:45 Boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos iniciando a transmissão de Irã e Nigéria, em jogo válido pelo Grupo F da Copa do Mundo. A bola começa a rolar às 16h na Arena da Baixada em Curitiba e aqui você confere todos lances e tempo real .