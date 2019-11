Imprensa e jogadores da Argentina repercutem a vitória sobre a Bósnia

O gol logo no início encheu a mídia argentina de esperança de uma goleada neste domingo, mas a vitória apertada por 2 a 1 sobre a Bósnia, no Maracanã, acabou conformando os hermanos. Ao fim do jogo, os jornais que pediam mais gols no começo valorizaram o bonito gol de Messi, mas admitiram que o triunfo foi mais difícil que o esperado.

O Olé manchetou "Hubo Lio", fazendo um trocadilho com o nome inicial de Messi (Lionel) e também com o sentido da palavra "lio", que pode ser traduzida como problema, confusão.

"A seleção estreou ganhando da Bósnia, mas não jogou bem e sofreu um pouco no fim. O melhor foi o golaço de Messi e a festa argentina no Maracanã", continuou.

O Clarín foi na mesma linha: "Triunfo apertado na estreia com um golaço de Messi". O Canchallena também se rendeu ao talento do camisa 10 e grande estrela da equipe. Messi apareceu quando a Argentina mais precisava dele", destacou, para depois opinar: "Argentina sofreu, mas mudou a tempo: ganhou da Bósnia por 2 a 1, com muitas dúvidas".

A primeira impressão dos que assistiram de fora foi muito parecida com o balanço feito pelos que estavam dentro: o futebol fluido da seleção de Alejandro Sabella só foi visto em alguns lampejos no segundo tempo, quando o técnico abriu mão do esquema 5-3-2 inicial para retomar o 4-3-3 que tantas alegrias tinha proporcionado durante as eliminatórias. Uma mudança sustentada pelas entradas de Fernando Gago e Gonzalo Higuaín no lugar de Hugo Campagnaro e Maxi Rodríguez.

"No primeiro tempo, demoramos a entrar no ritmo do jogo, apesar de termos saído na frente logo cedo, mas no segundo jogamos melhor", reconheceu Javier Mascherano

"O esquema a que estamos acostumados tem mais a nossa cara. Por que as variantes? O treinador achava que era a melhor maneira de começar a partida, mas também porque tinha que mudar. Foi por isso", disse o meio-campista, que agora está a um jogo de completar 100 jogos pela seleção.

Com o discurso afinado, Zabaleta também optou pelo pragmatismo. "É claro que pretendemos jogar bem para ganhar , mas hoje temos que valorizar o resultado. O mais importante era somar três pontos e foi o que conseguimos. Mas sabemos que há margem para melhorar nosso rendimento, e isso é bom."

Além dos três pontos, a Argentina teve outros motivos para comemorar na vitória sobre a Bósnia, entre eles o gol de Lionel Messi, que já somava 623 minutos sem marcar na Copa do Mundo da FIFA, desde a partida contra a Sérvia e Montenegro na Alemanha 2006.

"Estamos todos muito felizes com o gol dele, que não vinha marcando nos Mundiais. Esperamos que venham muitos mais", vibrou o lateral.