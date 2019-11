Copa do Mundo 2014: jogo Alemanha x Portugal

Amigos, encerramos aqui a transmissão de Alemanha 4 x 0 Portugal. Obrigado pela companhia! Não se esqueça de seguir a VAVEL BRASIL no twitter. Até a próxima e uma boa segunda-feira!

LEIA MAIS: Em Salvador, Alemanha goleia Portugal na estreia do Grupo G da Copa

Com a vitória, a Alemanha lidera o Grupo G da Copa do Mundo de 2014, com três pontos. Já Portugal, ocupa a última posição do grupo.

O atacante Thomas Muller foi eleito pelo site do Fifa como o melhor jogador da partida.

Portugal conheceu a sua pior derrota em todas as suas participações em Copas do Mundo.

48' FINAL DE JOGO!

47' NEUERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR! Cristiano Ronaldo solta uma bomba e o goleiro alemão faz uma bela defesa.

45' Falta em cima de Eeder, na intermediária.

44' Impedimento de Shurrle.

43' Teremos três minutos de acréscimos. Raul Meireles faz falta em Boateng.

41' Podolski cai na área e pede pênalti, mas o árbitro manda seguir.

39' Cristiano Ronaldo cobra falta, mas a bola bate na barreira.

35' Última substituição da Alemanha. Entra: Lukas Podolski. Sai: Muller.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DA ALEMANHAAAAAAA! Mais um dele, Muller!!! Schurrle chuta cruzado, e Rui Patricio solta nos pés do atacante alemão, que não perdoa e marca o seu terceiro gol na partida!

31' Kroos cobra e a zaga afasta.

30' Falta de Bruno Alves.

29' Nani bate de fora da área, Neuer espalma pra frente e Eder tenta pegar o rebote e cai na área. Cristiano Ronaldo reclama fortemente com o juiz que manda seguir o lance.

27' Substituição na Alemanha. Sai: Hummels. Entra: Mustafi.

27' Hummels disputa bola no alto com Eder e cai no gramado. Deve sair.

25' Torcida brasileira se manifesta na Arena Fonte Nova. Os brasileiros cantam a música ''Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor...''

24' Na cobrança, Kroos toca curto.

23' João Moutinho cobra e a Khedira afasta. Muller pega a bola e liga o contra-ataque com Schurrle, que toca para Gotze, e é travado na hora de chutar. Escanteio!

22' João Pereira bate de fora e a bola desvia e vai pra fora. Escanteio!

21' Gotze cruza, mas a bola vai nas mãos de Rui Patricio.

20' Cristiano Ronaldo tenta o chute, mas Khedira trava.

18' Fábio Coentrão cai no gramado. Aparentemente, uma lesão muscular na virilha.

16' Substituição na Alemanha. Sai: Ozil. Entra: Schürrle.

15' João Moutinho cobra, e a zaga alemã afasta a bola da área.

14' Na cobrança, a bola bate na barreira e vai pra escanteio.

13' Falta em cima de Cristiano Ronaldo, na frente da área.

11' Falta de Cristiano Ronaldo em cima de Gotze, no campo de ataque.

10' Ozil tenta o passe para Khedira, mas a zaga intercepta o passe.

7' Coentrão faz o lançamento para Eder, que ganha de Hummels na corrida e sofre falta. Na cobrança, Khedira tira.

6' PRA FORAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Ozil recebe um belo passe em profundidade, o alemão bate pro gol, mas o goleiro português fechou bem o ângulo. Na sequência, Müller cabeceu pra fora.

5' Alemanha toca a bola sem pressa.

4' Eder bate de fora e isola.

3' Coentrão cruza, e a zaga afasta.

2' Hummels é flagrado em impedimento.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

14:00 Raul Meireles, após a expulsão de Pepe.

13:56 O zagueiro Pepe foi expulso após dar uma cabeçada em Thomas Müller.

47' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Escanteio pra Portugal. Na cobrança, a zaga alemã afasta.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DA ALEMANHAAAAAAAA!!!! Müller, mais uma vez. Bruno Alves falha, o atacante alemão rouba a bola e bate forte pro gol, sem chances para Rui Patricio.

44' Alemanha toca a bola no campo de Portugal.

42' Cristiano Ronaldo faz o cruzamento, mas Hummels tira.

41' Falta de Coentrão em cima de Khedira, no meio campo.

41' Na cobrança, a zaga tira mal e a Gotze pega de primeira, isolando.

40' Kroos bate e a bola bate na barreira. Escanteio para a Alemanha!

39' Falta na meia-lua para a Alemanha.

38' EXPULSO! Pepe quase perde a bola para Müller que cai na frente da área. O alemão cai e o zagueiro português discute com o atacante. Pepe recebe o cartão vermelho.

37' João Moutinho cobra o escanteio, Eder cabeceia e a bola passa por cima.

36' UUUUUUUUUHHHHHHHHHH! João Moutinha deixa Coentrão sozinho na área, que bate e a zaga desvia.

35' Lahm cobra, mas a zaga portuguesa tira o perigo.

34' Falta em cima de Özil, na intermediária.

33' Nani faz o cruzamento, mas Mertesacker afasta.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DA ALEMANHAAAAAAAA!!!!!!! Após cobrança de escanteio, Hummels sobe mais que todo mundo e amplia o placar!

31' UUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHH!! Ozil recebe lançamento na direita e toca pra trás para Gotze, que bate de primeira e a bola é desviada. Escanteio pra Alemanha.

29' Falta para a Alemanha na intermediária.

27' Sai: Hugo Almeida. Entra: Eder.

27' Hugo Almeida sente a coxa e e pede substituição.

25' Falta de Gotze em Pepe.

24' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHH!!! Nani bate forte da entrada da área e a bola passa por cima do travessão, assustando o goleiro Neuer.

23' Özil cruza e Bruno Alves tira. Alemanha toca a bola sem se desgastar.

21' Falta de João Moutinho em Lahm, no meio campo.

20' Gotze passa por dois, mas Pepe chega e afasta o perigo.

19' Torcida alemã marca presença em grande número na Arena Fonte Nova.

17' Müller cruza e a bola sai pela lateral.

15' Falta de Raul Meireles em Boateng, no meio campo.

14' João Pereira cruza e Hugo Almeida é flagrado em impedimento.

13' Müller lança Khedira, mas Pepe chega e rouba a bola do volante alemão.

12' No lance da penalidade, o lateral-direito João Pereira recebeu o cartão amarelo.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DA ALEMANHAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! Müller bate no canto esquerdo de Rui Patricio e abre o placar!

10' PEEEEEEEEEEEEEEEEENAAAAAAAAAAAAALTI PARA A ALEMANHA!!!! Gotze é puxado por João Pereira dentro da área, e o juiz marca o pênalti.

9' João Pereira tenta o cruzamento, mas a bola vai direto para a linha de fundo.

8' QUAAAAAAAAAAAASEEEEEE! Rui Patricio toca errada e a bola cai nos pés de Khedira, que bate com o gol aberto para fora.

7' UUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHH!! Alemanha sai errado, Miguel Veloso rouba a bola e toca para Cristiano Ronaldo, que bate forte e Neuer faz uma boa defesa.

5' Cristiano Ronaldo bate de fora da área, mas isola.

4' Cristiano Ronaldo puxa contra-ataque em velocidade e toca para Hugo Almeida, que bate fraco e Neuer pega sem dificuldades.

3' Boateng vira o jogo para Gotze, que domina no peito, mas é desarmado.

2' A bola passa por todo mundo e vai para fora.

2' Esncateio para a Alemanha.

0' COMEÇA A PARTIDA!

12:57 Hino português encerrado. Tudo pronto. Vai começar a partida!

12:56 Hino alemão foi executado. Vamos ao hino de Portugal!

12:55 Hino da Alemanha está sendo executado neste momento.

12:53 As equipes jã estão perfiladas no gramado para as execuções dos hinos nacionais.

12:51 Os jogadores de ambas as seleções já foram para os vestiários, trocaram de roupa e estão prontos para entrar em campo.

12:48 O atacante alemão Marco Reus postou uma foto em seu Twitter assistindo o aquecimento das equipes. O alemão não veio ao Mundial pois teve uma lesão grave em seu tornozelo.

12:43 A Alemanha também está no gramado fazendo o seu trabalho de aquecimento. Podemos ver a seleção alemã (esquerda), e Portugal. (Direita).

12:41 Seleção portuguesa está no gramado da Arena Fonte Nova. Os atletas portugueses estão fazendo um trabalho de aquecimento.

12:30 Na tarde do último domingo (15), Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista pela primeira vez desde que a Seleção portuguesa chegou ao Brasil, na última quarta-feira (11) e foi perguntado se era o verdadeiro comandante de Portugal. O camisa 7 disse que era comandante apenas em casa e que um jogador não faz um time: ''Se eu me acho o comandante? Apenas em casa. Acho que um jogador não faz um time. Como já disse muitas vezes, estou na Seleção para ajudar. Obviamente que posso fazer diferença com jogos, mas sou um a mais, quero ajudar. Todas as Seleções que estão aqui têm a ambição de ser a campeã. Portugal obviamente também. Vamos um passo de cada vez. Nesta segunda vamos estrear contra um dos favoritos, que respeitamos bastante. Mas também temos as nossas armas. Vamos desfrutar ao máximo e dar o nosso melhor para vencer'', disse o melhor jogador do mundo.

LEIA MAIS: Favoritas do Grupo G, Alemanha e Portugal medem forças na Arena Fonte Nova

12:20 A partida entre Alemanha x Portugal é uma das mais aguardadas da Copa do Mundo de 2014. De um lado, uma Seleção renovada e que conseguiu o terceiro lugar na África do Sul. Do outro, uma Seleção bastante experiente e que tem o melhor jogador do mundo de 2013 em seu elenco. O goleiro Neuer disse que gosta de grandes jogos e de grandes campeonatos: "Muitos querem vencer, têm essa expectativa. E eu preciso ser esse tipo de pessoa. Gosto de jogos assim, de grandes campeonatos, acredito que somos um país que é capaz de mostrar o melhor de seus jogadores na Copa. Levamos em consideração as expectativas do nosso torcedor e as usamos para nos estimular".

12:17 A Arena Fonte Nova foi reformada e inaugurada em 5 de Abril de 2013 com o clássico entre Bahia x Vitória, onde o rubro-negro baiano goleou por 5 a 1. A capacidade da Arena é de 50.000 torcedores.

12:14 No último sábado, o volante Schweinteiger realizou exames em uma clínica em Eunápolis, depois de sofrer uma pancada no seu pé esquerdo. No entanto, a DFB (Feferação Alemã de Futebol) disse em nota oficial que o volante não preocupa e deve enfrentar Portugal nesta tarde.

12:11 Na tarde do último domingo (15), Portugal fez o reconhecimento do gramado da Arena Fonte Nova, local da partida. O principal jogador da equipe, Cristiano Ronaldo, treinou, novamente, com uma proteção no joelho esquerdo. Recentemente, Ronaldo ficou fora dos gramados após uma uma inflamação no seu joelho.

12:08 FIQUE DE OLHO: Miroslav Klose. O atacante alemão quer bater o recorde de Ronaldo Fenômeno e se tornar o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo. Além disso, o alemão quer ajudar a sua Seleção a conquistar o tetracampeonato em solo brasileiro. Klose possui 14 gols contra 15 tentos de Ronaldo Fenômeno.

12:07 FIQUE DE OLHO: Cristiano Ronaldo. O gajo vive uma das melhores fases da sua carreira, se não a melhor. Marcou 17 gols na última edição da Uefa Champions League e se tornou o maior artilheiro em uma só edição. O camisa 7 é o principal jogador de Portugal e a esperança de gols da torcida portuguesa.

12:05 O técnico português, Paulo Bento, criticou o horário da partida, que será realizada às 13h debaixo de forte calor. Segundo o comandante, isso prejudica todo mundo: "Prejuízo é fazer jogos às 13h. Nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de 1994, também jogaram esse horário com temperaturas bastante elevadas e isso é mau para os jogadores, para os torcedores, para todos. Não é uma forma de proteger o futebol".

12:03 Portugal e Alemanha só se enfrentaram apenas uma vez. E foi na decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2006. Na época, os alemães venceram por 3 a 1 e ficaram com o terceiro lugar. Schweinsteiger, duas vezes, e Petit, contra, marcaram para os alemães. Nuno Gomes descontou para os portugueses.

12:00 A Alemanha se classificou para a Copa do Mundo de 2014 com 28 pontos em primeiro lugar nas Eliminatórias Europeias. Portugal não conseguiu se classificar de forma direta e foi para a repescagem, onde enfrentou a Suécia de Ibrahimovic. Os lusos venceram os dois jogos graças a Cristiano Ronaldo e se classificaram para a Copa do Mundo.

11:50 Alemanha e Portugal estão no Grupo G da Copa do Mundo de 2014. O grupo ainda conta com a presença de Estados Unidos e Gana.

11:40 Diferentemente da Alemanha, Portugal não conta com nenhum título no seu currículo. Os lusos se quer chegaram em um final de Copa do Mundo. A melhor campanha da história de Portugal foi na Copa de 1966, na qual a seleção de Eusébio e companhia conseguiram o terceiro lugar.

11:30 A Alemanha inicia nesta tarde a busca pelo tetracampeonato. Os alemães faturaram o título nos anos de 1954, 1974 e 1990. Além do tricampeonato, a Seleção alemã possui quatro vices campeonatos em seu currículo: 1966, 1982, 1986 e 2002.

11:00 Boa tarde, amigo leitor que navega na VAVEL BRASIL! A partir de 13h iremos acompanhar juntos a partida de estreia de Alemanha e Portugal, que se enfrentam pela primeira rodada do Grupo G. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia.