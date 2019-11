Copa do Mundo 2014: jogo Rússia x Coreia do Sul

21:00. Vamos encerrando aqui mais uma transmissão em tempo real da Copa do Mundo 2014. Muito obrigado pela sua companhia, siga o twitter @Vavel_Brasil e curta nossa página no Facebook. Boa noite a todos e até a próxima.

20:56. Com a primeira rodada encerrada, a Bélgica lidera o grupo H com três pontos, Rússia e Coreia do Sul dividem a segunda colocação com um ponto e a Argélia está na lanterna sem pontuar.

20:54. Rússia e Coreia do Sul protagonizaram o primeiro empate com gols desta Copa do Mundo, antes os dois jogos que terminaram em igualdade foram 0 a 0 para Irã e Nigéria e para Brasil e México.

49' Final de jogo na Arena Pantanal, tudo igual para Rússia e Coreia do Sul.

48' Perde a chance a Rússia!!! Kokorin recebe cruzamento dentro da área, mas a bola vem forte e o atacante não consegue a finalização.

48' A defesa sul-coreana afasta o perigo de qualquer maneira buscando segurar o empate.

46' A Rússia insiste na bola alta, mas a defesa sul-coreana se defende bem.

45' Teremos 4 minutos de acréscimo neste segundo tempo.

43' Quase!!! Bola alçada na área e Kokorin cabeceia com perigo por cima do gol, a pressão é russa nos minutos finais da partida.

41' Dzagoev tenta puxar o ataque russo, mas acaba perdendo a bola e fica pedindo a falta, o árbitro manda o jogo seguir.

40' Após os gols e a sequência de ataques de ambas as equipes o ritmo volta a cair, as seleções demonstram sentir o forte calor de Cuiabá.

37' Alteração na Coreia do Sul. Sai Son Heung-in, entra Kim Bo-Kyung.

35' Quase!!! Kerzhakov arrisca e a bola passa perto do goll, responde a equipe russa aos ataques sul-coreanos.

34' Continua no ataque a Coreia do Sul, na bola alçada Akinfeev sai do gol para firme defesa.

32' Pressão da Coreia após o gol de empate, mas o ataque para na zaga russa.

30' Alteração na Coreia do Sul. Sai Hong Jeong-Ho, entra Wang Seok-Ho.

27' GOOOOOOOOOOL DA RÚSSIA!!!! Kerzhakov, em seu primeiro toque na bola empata a partida, aproveitando o rebote do goleiro, tudo igual na Arena Pantanal.

24' Alteração na Rússia. Sai Zhirkov, entra Kerzhakov.

23' Alteração na Rússia. Sai Glushakov, entra Denisov.

22' GOOOOOOOOOOL DA COREIA DO SUL!!! Lee Keun-Ho arrisca de fora da área, a bola vai nas mãos do goleiro Akinfeev que falha feio e vê a bola entrar no gol. Frango de Akinfeev, Coreia do Sul na frente.

21' Pressão da Rússia. Bola alçada na área e o goleiro sul-coreano sai bem para fazer a defesa e na sequência sofrer a falta.

20' O segundo tempo é melhor, mas ainda não agrada a torcida na Arena Pantanal, algumas vaias são ouvidas no estádio.

17' Responde a Rússia. Kombarov arrisca e Jung Sung-Ryong faz boa defesa.

16' Chega a Coreia do Sul. Em cobrança de falta a bola é alçada na área mas sobra fácil para Akinfeev.

15' Pressiona a Coreia do Sul, muito mais presente no campo de ataque.

13' Alteração na Rússia. Sai Shatov, entra Dzagoev.

11' Mais uma defesa de Akinfeev!!! Em cobrança de falta a Coreia do Sul volta a assustar o goleiro russo que trabalha mais neste segundo tempo.

10' Alteração na Coreia do Sul. Sai Park Chu-Young, entra Lee Keun-Ho.

7' Mais uma vez a Coreia do Sul. Desta vez em cobrança de escanteio, Lee Chung-Young cabeceia por cima do gol.

6' Akinfeev de novo!!! Desta vez foi Ki Sung-Yueng quem arriscou e o goleiro russo fez a defesa em dois tempos.

5' Defende Akinfeev!!! Da entrada da área Koo Ja-Cheol arrisca e obriga o goleiro a fazer a defesa.

3' Cartão amarelo para Shatov por falta dura no meio de campo, é o primeiro cartão para a equipe russa.

1' Quase!!! Na cobrança de escanteio Berezutski cabeceia com perigo e a bola acerta a rede pelo lado de fora.

0' Defende Jung Sung-Ryong. Nos primeiros segundos de jogo a equipe russa já finaliza com perigo e o goleiro faz boa defesa.

0' Bola em jogo, começa o segundo tempo.

20:00. Rússia e Coreia do Sul voltam sem alterações para a segunda etapa.

19:59. As equipes começam a voltar ao gramado para o segundo tempo.

19:50. O primeiro tempo foi de muita marcação e poucas oportunidades de gol, com a bola muito tempo no meio de campo, longe das metas de Akinfeev e Jung Sung-Ryong, que pouco trabalharam na primeira etapa. (Foto: Divulgação/FIFA)

19:46. Vaias da torcida para o primeiro tempo de Rússia e Coreia do Sul.

46' Fim de primeiro tempo.

45' Mais 1 minuto de acréscimos indica o quarto árbitro.

42' Quem pressiona agora é a Coreia do Sul, mas a Rússia também mostra muita eficiência na marcação e a seleção asiática tem que recomeçar o jogo na defesa.

40' Tenta responder a Rússia, mas novamente a Coreia do Sul não cede espaço para a finalização.

38' Chega a Coreia do Sul. Son Heung-Min, na entrada da área se livra do zagueiro e arrisca, mas pega mal na bola e ela sai muito por cima do gol.

36' Após boas oportunidades a partida volta a ficar amarrada no meio de campo.

33' Responde a Coreia do Sul. Koo Ja-Cheol arrisca de fora da área, a bola desvia e passa rente à trave de Akinfeev, jogo fica movimentado na Arena Pantanal.

32' Quase!!! Chega de novo a Rússia, em troca de passes com Kokorin, Samedov arrisca da entrada da área, mas a bola passa à esquerda do gol sul-coreano.

31' DEFESAÇA!!! Na cobrança da falta, Ignashevich arrisca direto e obriga Jung Sung-Ryong a fazer grande defesa.

29' Cartão amarelo para Ki Sung-Yueng por um carrinho perigoso no meio de campo, segundo cartão para a Coreia do Sul.

27' Chega a Rússia. Após cobrança de escanteio a bola sobra para Berezutski que arrisca de primeira, mas a bola para na zaga sul-coreana.

24' Da intermediária Koo Ja-Cheol busca o cruzamento, mas a bola fica fácil nas mãos de Akinfeev.

22' A Coreia do Sul não aperta a saída de bola da Rússia, que troca passes com tranquilidade na defesa, mas não consegue sair ao ataque.

20' Mais uma vez a Rússia. Após boa troca de passes pela esquerda Samedov tenta o cruzamento mas a zaga sul-coreana afasta.

16' A Rússia troca passes no campo de ataque, mas não encontra espaço para finalizar.

15' Forte marcação das duas equipes e nenhuma oportunidade de gol até o momento.

12' Cartão amarelo para Son Heun-Min por falta no meio de campo, matando o contra-ataque russo.

10' Quase. Novamente a Coreia do Sul leva perigo, na saída errada da Rússia Lee Chu-Young arrisca mas a bola passa por cima do gol.

9' Chega a Coreia. Na primeira descida da seleção asiática após boa troca de passes Park Chu-Young passa nas costas da zaga, mas o passe é muito forte e sai pela linha de fundo.

7' Quase. Em cobrança de escanteio a seleção russa assusta, a bola passa por toda a área mas ninguém finaliza para o gol.

5' Pressiona a Rússia. Equipe russa tenta o ataque pelas laterais mas para na boa marcação da equipe adversária.

3' O jogo começa com muitos passes errados e a bola não sai do meio de campo.

1' A Rússia busca o primeiro ataque, mas erra o passe e a bola fica fácil para a defesa sul-coreana.

0' Bola em jogo, começa a Copa do Mundo 2014 para Rússia e Coreia do Sul.

18:58. Russos e sul-coreanos se reúnem pela última vez no gramado, tudo pronto para o início da partida.

18:55. Hino nacional da Coreia do Sul.

18:53. Jogadores perfilados no gramado, hino nacional da Rússia sendo executado na Arena Pantanal.

18:51. Os jogadores se dirigem ao túnel de acesso ao gramado, Rússia e Coreia do Sul a instantes de fazer sua estreia na Copa do Mundo 2014.

18:45. A poucos minutos do início do jogo filas ainda se formam na entrada da Arena Pantanal. (Foto: Reprodução Twitter)

18:42. Os atletas voltam aos vestiários após o aquecimento.

18:37. O treinador da seleção russa Fabio Capello foi o nome mais aplaudido pela torcida presente na Arena Pantanal quando anunciadas as escalações das equipes.

18:33. Hoje se enfrentaram também pelo grupo H, Bélgica e Argélia, a partida terminou com a vitória da seleção belga por 2 a 1, de virada.

18:27. É grande o número de torcedores que chegam à Arena Pantanal com a camisa da seleção brasileira, que empatou em 0 a 0 com o México pela segunda rodada do Grupo A.

18:23. Os jogadores de Rússia e Coreia do Sul já se dirigem ao gramado para realizar o trabalho de aquecimento.

18:18. Torcedores de Rússia e Coreia do Sul já começam a ocupar seus lugares na Arena Pantanal, e os trajes russos são um dos atrativos nas arquibancadas. (Foto: Robson Boamorte)

18:15. Apesar do grande número de torcedores esperados na partida de logo mais, a prefeitura de Cuiabá calcula um número menor de turistas presentes na cidade em relação ao dia do confronto entre Chile e Austrália.

18:13. Rússia e Coreia do Sul foi um dos poucos confrontos que teve ingressos disponíveis até poucos dias antes da realização da partida, mas a expectativa é de que a Arena Pantanal esteja completamente lotada dentro de instantes quando as duas seleções entrarem em campo para a estreia no mundial.

18:10. Curiosidade: A Coreia do Sul é a seleção que sofreu o gol mais rápido em uma Copa do Mundo, apenas 10 segundos. O gol foi sofrido na decisão do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2002, quando os sul-coreanos enfrentaram a Turquia, que abriu o placar logo aos 10 segundos de jogo com Hakan Sukur. No final vitória turca por 3 a 2.

18:07. Uma estreia em Copa do Mundo contra a Hungria, com goleada, também faz parte da história russa nos mundiais. Em 1986, na estreia da então União Soviética no mundial foi contra os húngaros, uma equipe que já não lembrava em nada a seleção que encantou o mundo em 1954, e a goleada foi a favor dos soviéticos, 6 a 0. Essa é a maior goleada russa/soviética na história das Copas, seguida pelos 6 a 1 sobre Camarões em 1994.

18:05. A poucos minutos de estreiar em sua nona Copa do Mundo, a Coreia do Sul pouco lembra a seleção que fez a primeira partida do país em um mundial, em 1954. Naquela oportunidade, a seleção sul-coreana fez sua estreia contra uma das melhores seleções de toda a história das Copas, a Hungria. O resultado é até hoje a terceira maior goleada em uma Copa do Mundo: 9 a 0 para os húngaros.

18:01. Néstor Pitana completa hoje 39 anos, o árbitro nasceu no dia 17 de junho de 1975, em Corpus, na Argentina.

18:00. A arbitragem de Rússia e Coreia do Sul fica por conta do argentino Néstor Pitana. Em seu currículo, Néstor Pitana tem a final da Copa Libertadores de 2013, além de três partidas da Copa do Mundo Sub-17, também em 2013.

17:54. A Coreia do Sul tem dois jogadores dividindo o posto de maior artilheiro na história das Copas, Ahn Jung Hwan e Park Ji Sung possuem três gols cada um em mundiais. A diferença entre os dois fica no número de partidas disputadas, Ahn disputou dez partidas, nos mundiais de 2002 e 2006, enquanto Park disputou catorze partidas de Copa do Mundo, entre 2002, 2006 e 2010.

17:51. O jogador russo com mais gols na história das Copas é Oleg Salenko, com seis gols marcados, todos no mundial de 1994. Além deste recorde, Salenko é o jogador com mais gols marcados em uma mesma partida de Copa do Mundo, 5 gols, na vitória da Rússia sobre Camarões por 6 a 1 no mundial de 1994 nos Estados Unidos. Confira abaixo os cinco gols de Oleg Salenko sobre Camarões.

17:45. A Arena Pantanal é o palco da estreia de Rússia e Coreia do Sul na Copa do Mundo 2014. Construída para o mundial no lugar do antigo Estádio Governador José Fragelli, a Arena tem capacidade para 42.968 torcedores. O estádio receberá quatro partidas da Copa do Mundo, todas na primeira fase. Além de Rússia x Coreia do Sul, o estádio já recebeu Chile x Austrália e ainda será o palco de Japão x Grécia, no dia 21 de junho, e Itália x Uruguai no dia 24 de junho. (Foto: Divulgação/CBF)

17:40. Longe de estar entre as seleções mais badaladas, a Coreia do Sul chegou à Cuiabá no domingo (15) e foi recepcionada apenas por uma torcedora, Yasmin Farias, que tentou contato com os jogadores, o que foi negado pelos seguranças da seleção. (Foto: Fábio Lima/Globoesporte.com)

17:37. Ao contrário de outras seleções que permitiram que as famílias de jogadores viessem ao Brasil e permitiram que os jogadores desfrutassem alguns momentos de lazer no Brasil, a Rússia optou por manter o foco no trabalho. Os familiares dos jogadores ficaram em Moscou, e o contato com o público externo em terras brasileiras é evitado ao máximo. Para o zagueiro Vasili Berezutski, a estratégia é válida, e comparou a diferença da delegação holandesa para exemplificar: "Cada um tem sua própria maneira de preparação. Não temos praticamente ninguém aqui, as esposas não vieram. Todo mundo ficou em Moscou. Portanto, fazer como os holandeses é impossível. Para eles, foi bom, mas não necessariamente iria nos ajudar"

17:35. A seleção russa escolheu como sede no Brasil a cidade de Itu-SP, onde treina no estádio Novelli Júnior e se hospeda no San Rafael Country Club Hotel. Na primeira fase a Rússia atuará em Cuiabá, Curitiba e Rio de Janeiro, percorrendo ao todo uma distância de 3.667km.

17:32. A seleção da Coreia do Sul está alojada no Brasil na cidade de Foz do Iguaçu-PR, onde treinará no estádio Pedro Basso e se hospedará no Bourbon Cataratas Convention & Spa Resort. Nas três partidas da primeira fase, os sul-coreanos atuarão em Cuiabá, Porto Alegre e São Paulo, percorrendo ao todo uma distância de 5.266km.

17:30. Curiosidade: A seleção da Rússia é a única das 32 participantes da Copa do Mundo 2014 que conta apenas com jogadores que atuam no futebol do próprio país.

17:28. Fique de olho: Koo Ja-cheol, meia da Coreia do Sul. Artilheiro da Copa da Ásia de 2011 com 5 gols, Koo Ja-Cheol é uma das apostas do treinador Hong Myung-Bo para surpreender seus adversários neste mundial. Com apenas 25 anos, o meia do Mainz, da Alemanha, já é considerado um dos líderes da equipe sul-coreana.

17:26. Fique de olho: Alexander Kerzhakov, atacante da Rússia. Principal destaque do ataque russo, Kerzhakov já possui 25 gols marcados pela seleção. O atacante do Zenit foi um dos destaques da Rússia durante as eliminatórias para a Copa, e é a esperança de gols do treinador Fabio Capello para realizar uma campanha melhor do que o mundial de 2002, última participação russa em mundiais, quando a equipe foi eliminada ainda na fase de grupos. (Foto: Divulgação/UEFA)

17:21. Antes mesmo de realizar sua estreia na Copa do Mundo 2014, os torcedores russos certamente já pensam no mundial de 2018, que será realizado no país pela primeira vez na História das Copas. A Coreia do Sul já teve a honra de receber o mundial em 2002, quando sediou a competição em conjunto com o Japão. (Imagem: Divulgação/Federação Russa)

17:15. Rússia e Coreia do Sul se enfrentaram apenas uma vez, em um amistoso disputado em novembro de 2013, que terminou com a vitória russa por 2 a 1 (veja os gols no vídeo abaixo). Antes disso, nas olimpíadas de 1988 a Coreia do Sul enfrentou a União Soviética, a partida terminou empatada em 0 a 0.

17:12. A Coreia do Sul possui uma participação a menos que os russos em Copas do Mundo, foram 8 antes da mundial de 2014. Assim como o adversário na partida de hoje, a melhor campanha dos sul-coreanos em mundiais é um quarto lugar, na Copa de 2002, quando a própria Coreia do Sul sediou o mundial em conjunto com o Japão. (Foto: Getty images)

17:10. A Rússia "herdou" o histórico da antiga União Soviética em Copas do Mundo, com isso a seleção já contabiliza nove participações em mundiais. A melhor campanha aconteceu na Copa de 1966, na Inglaterra, quando os então soviéticos conquistaram a quarta colocação. (Foto: Divulgação)

17:06. Nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo, a Coreia do Sul iniciou sua luta pela classificação já na quarta-fase, no grupo B, contra Líbano, Kuait e Emirados Árabes Unidos. Com 13 pontos e a liderança do grupo, a Coreia do Sul garantiu a classificação para a última fase das eliminatórias. No grupo A ao lado de Irã, Uzbequistão, Qatar e Líbano, a seleção sul-coreana terminou na segunda colocação com 14 pontos (4 vitórias, 2 empates e duas derrotas), atrás apenas do Irãa, conquistando assim sua vaga no mundial realizado no Brasil.

17:05. Para conquistar a classificação para a Copa do Mundo 2014, a seleção da Rússia garantiu a primeira colocação do grupo F das eliminatórias europeias. Além dos russos, o grupo contava com Portugal, Israel, Azerbaijão, Irlanda do Norte e Luxemburgo. Com 22 pontos (7 vitórias, 1 empate e 1 derrota) a Rússia terminou as eliminatórias na liderança, um ponto à frente de Portugal, ficando assim com a classificação direta para o mundial e mandando os portugueses para a repescagem contra a Suécia.

17:02. A partida será válida pelo grupo H da Copa do Mundo, que além de Rússia e Coreia do Sul conta ainda com Bélgica e Argélia.

17:00. Boa tarde, você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando mais uma transmissão da Copa do Mundo 2014, hoje acompanharemos a partida entre Rússia e Coreia do Sul. A partida será disputada às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá.