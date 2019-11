Abrindo o grupo H, Argélia e Bélgica se enfrentam no Mineirão

Nesta terça-feira (17), Bélgica e Argélia abrem a primeira rodada do grupo H da Copa do Mundo 2014 com objetivos distintos. Os Diabos Vermelhos contam com excelentes jogadores que praticam um futebol vistoso, dando ênfase à presença do meia-atacante Eden Hazard, que tem um destaque maior entre os demais atletas, sendo o melhor da equipe. Por outro lado, uma Argélia pouco talentosa que aposta na versatilidade dos seus jogadores, além da liderança do zagueiro e capitão Bougherra, que defende a Seleção argelina desde 2004.

Em disputa da sua 13ª Copa do Mundo, a Bélgica não é tratada como uma surpresa. Com um forte elenco montado pelo treinador Marc Wilmots, é uma das Seleções que prometem fazer uma excelente campanha no Mundial, após assegurar a vaga ao se classificar em primeiro no Grupo A das eliminatórias europeias. Tem como primeiro adversário a Argélia de Vahid Halilhodžić, que faz a sua quarta aparição no torneio - a segunda seguida, classificando-se ao vencer a Seleção de Burkina Faso nas repescagens africanas.

Otimista, Feghouli acredita em passagem para segunda fase

A escalação da equipe da Argélia é imprevisível. O treinador bósnio pode optar por uma formação com três atacantes, buscando total ofensividade diante de uma defesa belga bem postada, além de ir também com um 4-2-3-1, na intenção de cadenciar o meio-campo com a qualidade de jogadores como Feghouli e Brahimi. A única certeza é que todos jogadores estão ansiosos para fazer uma boa partida e, consequentemente, se tornar uma 'zebra' nesta Copa do Mundo.

Um dos principais jogadores da Argélia, o meia Sofiane Feghouli, de 24 anos, é uma das maiores esperanças da Seleção africana e ele, por sua vez, não pensa diferente. O franco-argelino do Valencia disse em entrevista que jogar a Copa do Mundo é um sonho realizado.

"Participar de uma Copa do Mundo é uma grande etapa da minha carreira. É um sonho de criança que está se realizando. Antes eu acompanhava o torneio pela televisão. Torci para a França quando ela derrotou o Brasil na final de 1998 com dois gols de cabeça de Zinedine Zidane. Não serei mais um telespectador. Farei parte de tudo, diante de milhões de pessoas", lembrou o meia.

"O Brasil nos dará sorte" . Dono da meia cancha argelina, Feghouli acredita em uma boa campanha da sua equipe na Copa do Mundo e projeta o avanço para as oitavas-de-final, apesar da força das equipes do grupo H como Coreia do Sul, Rússia e Bélgica, esta última a primeira adversária.

"Temos grandes chances de chegar à segunda fase da Copa do Mundo. É um grupo equilibrado, ainda que a Bélgica seja a favorita por ter um elenco repleto de grandes jogadores que atuam nas principais ligas. As quatro equipes podem se classificar, mas, se fizermos uma boa preparação após essa desgastante temporada, acredito que a balança penderá a nosso favor", disse Feghouli.

O camisa 10 afirmou que toda a equipe está confiante em uma convincente participação da Argélia no Mundial.

"Estamos muito otimistas. Gosto de desafios e jogo para vencer. Nosso único objetivo é a classificação e todos os jogadores estão determinados e prontos para se superarem, praticando um belo futebol para o nosso povo. Nossos resultados nos torneios anteriores não foram bons, mas acho que o Brasil nos dará sorte", concluiu o jogador.

Seguindo as palavras do seu companheiro de equipe, o atacante Islam Slimani também projeta uma boa Copa do Mundo. Autor de dez gols em 19 partidas defendendo a sua Seleção, o atleta do Sporting Lisboa é a principal referência no ataque argelino.

"Para a Argélia, é um orgulho imenso jogar a Copa do Mundo. Quando jogamos, estamos constantemente pensando no nosso povo. Sabemos que o nosso país tem um longo caminho pela frente e passou por coisas muito difíceis, então daremos tudo, de coração", afirmou o atacante.

O atacante elogiou o trabalho de Halilhodzic sob o comando da Argélia e agradeceu as oportunidades concedidas.

"Ele me deu a primeira chance e me passou confiança. É um técnico com grande experiência no futebol. É um ex-atacante, e isso o faz sentir as coisas melhor do que qualquer outro treinador. Ele certamente agregou muito à Argélia", comemorou Halilhodzic.

Slimani é mais um confiante no avanço para a fase eliminatória e afirmou que a equipe precisa seguir os passos dos que defenderam a Seleção argelina em Copas passadas.

"A Argélia nunca passou da primeira fase, e essa é a nossa meta. Esta é a nossa quarta Copa do Mundo e estamos indo ao Brasil com ambições. Queremos deixar a nossa marca na história do futebol argelino e seguir os passos dos ídolos do passado", concluiu Slimani.

Concorrência por vaga entre os titulares no time belga

Se do lado dos Les Fennecs existe a dúvida sobre quem deve ser titular no primeiro confronto do grupo H no Mundial, pelo lado belga a situação não é diferente. O treinador Marc Wilmots havia dito em entrevista que ninguém tem lugar garantido, mas o entrosamento adiquirido pelos Diabos Vermelhos durante as eliminatórias deixa visível que a equipe não deve sofrer grandes mudanças para a estreia no Mundial.

O treinador ressaltou que não existe favoritismo para a sua equipe e que o objetivo principal é fazer uma boa campanha na Copa. Wilmots busca tirar a pressão dos seus atletas. Dentre os 23 convocados, apenas van Buyten disputou um Mundial, o de 2002, onde o próprio Wilmots também esteve em campo.

"Favorito ou azarão, quem diz isso é a imprensa que tenta nos rotular. Nossa preocupação é fazer nosso trabalho, jogar bem e no final fazer um balanço do que fizemos. Estar aqui é prazer, não pressão. É isso que buscamos. A Bélgica é um país pequeno, somos 11 milhões de habitantes, mas isso não quer dizer que não somos nem mais fortes ou mais fracos que os outros. Fizemos de tudo para chegar aqui e o que nós queremos é apresentar um bom futebol", afirmou o técnico.

Assim como em toda equipe, sempre tem um atleta que se destaca entre os demais. No caso da Bélgica, este jogador é Eden Hazard, principal estrela do elenco. Apesar disso, Wilmots evita a pressão sobre o jogador de 23 anos, afirmando que os jogadores precisam praticar um futebol coletivo para sair de campo com um bom resultado.

"Esta não é uma Copa para Hazard e sim para toda a seleção belga. Nosso coletivo é bom, sozinho, nada conseguiremos. Se o coletivo brilhar, aí sim teremos espaço para o brilho de Hazard, De Bruyne, Kompany e todos os outros", concluiu o comandante.

Apesar de Wilmots deixar o favoritismo de lado, o volante Alex Witsel discorda do seu treinador. Titular absoluto na cancha belga, o atleta de 25 anos acredita que a Bélgica tem tudo para ir longe na Copa.

"Eu acho isso porque temos grandes jogadores, atuando com destaque em vários clubes grandes da Europa, e agora temos de confirmar este favoritismo na Copa, e nós vamos confirmar. Nosso primeiro objetivo é passar de fase e depois irmos pensando jogo a jogo. Estamos bem, estamos confiantes, e podemos mostrar um bom futebol nesta Copa", disse o volante, otimista.

Zagueiro e capitão da Bélgica, Vicent Kompany é um dos principais jogadores da equipe. Em entrevista, o atleta do Manchester City pediu atenção da sua defesa devido a alta quantidade de gols marcados na Copa do Mundo.

"Tem sido uma Copa do Mundo com muitos gols. Como defensor, sei que zaga precisa estar bem atenta. Mas temos nossas virtudes como Seleção e acredito que, se estivermos bem coesos, nos defenderemos bem. É um problema de todos, não só dos zagueiros. Se todos defenderem bem, estaremos bem", ratificou o capitão.

Kompany também disse estar confiante em uma boa campanha no Mundial.

"Será a primeira partida de Copa do Mundo para nossos jogadores, muitos dizem que não temos experiência na competição, mas temos experiência em nossos clubes, nossos campeonatos. Vejo o grupo bem treinado e sem pressão", concluiu o jogador.