Copa do Mundo 2014: jogo Bélgica x Argélia

48' FIM DE PAPO NO MINEIRÃO! A Bélgica consegue ótima virada sobre a seleção argelina e agora aguarda pelo segundo jogo do Grupo H, entre Rússia e Coréia do Sul, às 19h.

45' O árbitro indica 3 minutos de acréscimo.

43' Fellaini recebe cruzamento de Origi, porém não consegue dominar a bola e perde a jogada.

38' Sai Medjani e entra Ghilas.

38' Em mais uma cabeçada, Fellaini obriga o goleiro argelino a realizar linda defesa!

35' Torcida belga protagoniza linda festa no Mineirão!

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA BÉLGICA! MERTENS VIRA PARA OS DIABOS VERMELHOS!!

32' Mertens tenta jogada em velocidade, mas acaba falhando.

26' Mahrez deixa o gramado para a entrada de Lacen

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA BÉLGICA! Fellaini empata para os Diabos Vermelhos após ótimo passe de De Bruyne!

22' QUASE BÉLGICA! Origi recebe ótimo lançamento, finaliza para o gol e é parado pelo goleiro M'Bolhi!

21' Slimani substitui Soudani

20' Finalização ruim de Vertoghen para fora.

19' Dembélé é substituido por Fellaini

19' Fellani está no aquecimento e poderá entrar nessa segunda etapa.

12' Lukaku deixa o campo para a entrada de Origi.

11' Na cobrança de escanteio, Medjani leva muito perigo a meta belga!

10' Após cobrança de escanteio, Van Buyten afasta o perigo pelo alto.

04' QUASE BÉLGICA! Cabeçada de Witsel passou muito perto do gol argelino.

02' Soudani é parado com falta no meio-campo.

00' Começa o segundo tempo!

Mertens entrou no lugar de Chadli, para essa segunda etapa.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! A Argélia vai vencendo a Bélgica por a 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Feghouli.

43' Após boa jogada de Hazard, Chadli finaliza nas mãos do arqueiro argelino.

41' Chadli tenta finalização mas acaba indo mal e manda a bola para fora.

38' Em jogada ensaiada da Bélgica, Vertoghen finaliza para fora.

35' Bélgica tem 65% de posse da bola, contra apenas 35% da Argélia.

34' QUASE BÉLGICA! Mais uma vez Witsel finaliza de longe e obriga M'Bolhi a realizar boa intervenção.

32' Cartão amarelo para Bentaleb.

28' Hazard sofre falta perigosa na meia-esquerda.

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGÉLIA! Feghouli de pênalti abre o placar no Mineirão!

23' Feghouli foi derrubado na área por Vertoghen, que levou cartão amarelo.

22' PÊNALTI PARA A ARGÉLIA!

21' BOA CHEGADA DA BÉLGICA! Witsel arrisca chute de longe e obriga goleiro argelino a fazer boa defesa.

17' Mahrez tenta jogada pela esquerda e acaba batendo Van Buyten, mas finaliza mal.

15' A torcida da Argélia faz uma bela festa nas arquibancadas!

12' Bom trabalho da defesa argelina impede que a Bélgica crie jogadas de perigo.

09' Feghouli tenta puxar contra-ataque, mas acaba cedendo a bola para a defesa dos Diabos Vermelhos

05' Mahrez comete falta dura sobre Van Buyten!

04' Bélgica vai tentando impor seu jogo sobre a Argélia.

02' Mahrez cruza para área, mas a zaga belga afasta o perigo.

01' Argélia toma a iniciativa das ações nesse começo de partida.

0' BOLA ROLANDO PARA O PRIMEIRO TEMPO DE BÉLGICA X ARGÉLIA!

12:55 Os hinos das duas seleçoes vão sendo executados nesse exato momento.

12:41 Os jogadores de ambas seleções já encerreram seus aquecimentos no gramado do Mineirão.

12:32 A seleção argelina também já foi definida para a partida de logo mais: M'Bolhi, Mostefa, Bougherra, Halliche e Ghoulam; Feghouli, Medjani, Taider e Bentaleb, Soudani e Mahrez

12:31 A Bélgica já está escalada: Courtois, Alderweireld, Kompany, Van Buyten e Vertonghen; Witsel, Dembélé, De Bruyne, Hazard e Chadli; Lukaku

12:30 Diversos problemas marcaram a estreia do Mineirão, palco do jogo entre Bélgica e Argélia, nessa Copa do Mundo. Além do transito congestionado, a dificuldade no acesso ao estádio foi muito sentida por diversos torcedores que compareceram no confronto entre Colômbia e Grécia. (Foto: Fernando Martins Y Miguel)

12:25 O confronto será arbitrado pelo trio mexicano formado por Marco Rodríguez, Marvin Torrentera e Marcos Quintero. Rodríguez faz parte do quadro de árbitros da FIFA há quase 15 anos, seu primeiro jogo internacional foi Paraguai x Guatemala em 3 de março de 1999.

12:23 Na última sexta-feira (14), a Seleção argelina realizou um pequeno aquecimento a beira do gramado, nada que possa revelar informações sobre a estratégia de jogo que será abordada pelo time. O técnico da equipe faz total questão de manter o mistério até o momento da partida. (Foto: Natália de Oliveira)

12:22 Apesar de todo o clima de descontração, o treinador do time argelino escondeu a escalação titular da sua equipe: "Não vou falar da nossa estratégia. Nos amistosos, vimos algumas coisas que não funcionaram, não vou entrar em detalhes. Mudei principalmente na zaga. Temos um bom goleiro, um artilheiro estável, mas na zaga tive problemas por lesões e outros motivos".

12:21 Halilhodzic mostrou bom humor na entrevista coletiva, afirmando que a Argélia pode adotar o lema "Yes, we can" para esta Copa do Mundo: "Não acho que estamos sob pressão. Pelo contrário, não temos nada a perder, só a ganhar. Nesse sentido preparei a equipe. Fala-se muito desse jogo de muitos anos atrás contra a Alemanha, mas isso faz muito tempo. Por que não com essa Seleção argelina? Ainda há um ou dois pontos que precisamos reparar, estamos fazendo isso. Se vai dar certo, só em campo para ver. Mas tudo é possível. Como disse o presidente Obama, “yes, we can” (sim, nós podemos), com coragem, audácia, dedicação e muita concentração".

12:20 Mesmo sendo considerada por muitos a quarta força do Grupo H, o técnico da Argélia, Vahid Halilhodžić, afirmou que o seu time pode surpreender, assim como no ano de 1982, quando a equipe africana realizou a sua melhor campanha no mundial de seleções: "Podemos fazer algo parecido na estreia contra a Bélgica. Há muito tempo que se fala dessa partida, não sei se felizmente ou infelizmente. É preciso encontrar novas referências e estamos nos preparando para isso".

12:19 Essaid Belkalem deverá ser fundamental na equipe da Argélia na partida contra a Bélgica, por ter se firmado como o principal pilar em todo o sistema defensivo da sua seleção. O defensor de 25 anos, do Watford, será bastante testado pelo forte ataque belga, que vem se destacando nas últimas temporadas. (Foto: AFP)

12:18 Belkalem também disse que uma derrota na partida de logo mais não seria motivo de vergonha para o time argelino: "Se não ganharmos isso não será motivo de vergonha. Não tem problema nenhum brigar pelo segundo lugar do Grupo e vamos trabalhar para que isso aconteça".

12:17 Preocupado com o time belga, o defensor Essaid Belkalem, da Seleção argelina, ressaltou toda a qualidade do jovem craque Hazard, mas também afirmou que seu time fará de tudo para conquistar um triunfo na partida: "Estou trabalhando muito forte nos últimos dias e focado neste primeiro jogo. Sabemos da velocidade da equipe da Bélgica, principalmente do Hazard, mesmo assim temos noção do nosso potencial e vamos fazer de tudo para vencer".

12:16 A Argélia deixou a sua concentração em Sorocaba rumo a Belo Horizonte para a sua estreia na Copa do Mundo. Depois da partida desta terça-feira (17), a Seleção retornará para a cidade no interior paulista. (Foto: Natália de Oliveira)

12:15 Na última segunda-feira (16), a Bélgica realizou um treino recreativo no gramado do Mineirão. O treinamento serviu para reconhecimento do gramado e teste das condições físicas de certos atletas. (Foto: Raphael Zarko)

12:14 Witsel também se mostrou confiante e falou sobre os objetivos da Bélgica para esta Copa do Mundo: "Nosso primeiro objetivo é passar de fase e depois irmos pensando jogo a jogo. Estamos bem, estamos confiantes, e podemos mostrar um bom futebol nesta Copa".

12:13 O volante Witsel também foi entrevistado na última semana, o jogador do Zenit ressaltou a qualidade da ótima geração belga de jogadores: "Acho isso porque temos grandes jogadores, atuando com destaque em vários clubes grandes da Europa, e agora temos de confirmar isso (favoritismo) na Copa. E nós vamos confirmar".

12:12 Kompany afirmou estar confiante em uma boa campanha belga nessa Copa do Mundo, apesar da falta de experiência de varios atletas: "Será a primeira partida de Copa do Mundo para a maioria de nós aqui. Mas temos experiência em grandes clubes internacionais e estamos bem preparados, confiantes e entusiasmados de fazer parte de um torneio que tem sido uma alegria, com futebol de altíssimo nível".

12:11 Destaque da Bélgica, Kompany espera que os torcedores apoiem a sua Seleção assim como a torcida holandesa apoiou seu respectivo time, na partida contra a Espanha: "Primeiro preciso dizer que, como espectador, esta experiência da Copa no Brasil é maravilhosa. Vejo os torcedores brasileiros como os belgas, empolgados com um futebol de excelência técnica. E depois de ter visto todo aquele apoio à Holanda contra a Espanha, só posso dizer que espero contar com esse mesmo apoio".

12:10 O treinador belga, em entrevista, ressaltou a falta de experiência da sua equipe em Copas do Mundo, porém afirmou que a Bélgica possui qualidade suficiente para fazer um ótimo papel na competição: "Só temos um jogador que já atuou numa Copa, mas a grande maioria aqui tem experiência internacional, atuando em times de ponta de campeonatos como o Inglês. São bons, estão bem fisicamente e concentrados".

12:05 Estrela da Bélgica, Hazard foi poupado das entrevistas coletivas antes da partida contra a Argélia. O técnico da seleção belga, Marc Wilmots, afirmou que o craque brilhará ainda mais caso o jogo coletivo da sua seleção funcione: "Esta não é uma Copa para Eden Hazard, mas para toda a seleção belga. Nosso coletivo é bom. Sozinho, você não consegue nada. Se o coletivo brilhar, aí sim teremos espaço para o brilho de Eden, Kevin (de Bruyne), Vincent (Kompany) e todos os outros. É o coletivo que dá a base para o talento de Hazard".

12:00 Cercada expectativas nessa Copa do Mundo, a Bélgica é tida por muitos como uma as melhores Seleções dessa atual edição do mundial. Eden Hazard, de apenas 23 anos, é o principal jogador do time belga. O meia-atacante do Chelsea vem se destacando pelo clube inglês desde a sua contratação, em 2012, assim dando esperanças de um futuro promissor tanto para o clube londrino como para a Bélgica. Hazard é o principal nome do setor ofensivo dos Diabos Vermelhos, o jovem atacante deverá ser acionado em boa parte do confronto. (Foto: Laurent Dubrule/REUTERS)

11:50 Na sua trajetória para a Copa do Mundo, a Argélia se classificou em primeira no Grupo H das eliminatórias africanas para o mundial, com 15 pontos conquistados. O time argelino enfrentou Burkina Faso na fase final e acabou se classificando pelos critérios de desempate, após ter sido derrotada por 3 a 2. A Argélia conseguiu uma vitória por 1 a 0 dentro dos seus territórios.

11:40 O time argelino teve sua melhor participação em copas no ano de 1982. A Argélia acabou sendo eliminada pelo saldo de gols, em um grupo com Alemanha Ocidental, Chile e Áustria.

11:30 A Argélia esteve presente na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. A Seleção acabou sendo eliminada já na primeira fase da competição, com apenas um ponto conquistado em três jogos disputados.

11:15 Nas eliminatórias europeias para o Mundial, a Bélgica se saiu muito bem no complicado Grupo A, que contou com Seleções como Croácia e Sérvia. Os Diabos Vermelhos conquistaram a primeira colocação do grupo com 26 pontos conquistados. O time belga demonstrou força e terminou as eliminatórias com ótimos números: nenhuma derrota, apenas dois empates, 18 gols marcados e apenas quatro gols sofridos. Tal campanha só aumenta toda a ansiedade dos seus torcedores para ver a Bélgica em ação na Copa do Mundo.

11:05 Após ficar de fora das duas últimas edições da Copa do Mundo, a Bélgica volta com força total ao Mundial de Seleções. Na sua última participação, em 2002, os "Diabos Vermelhos" acabaram sendo eliminados pelo Brasil, nas oitavas-de-final da competição. A melhor campanha da Seleção europeia em toda sua história nas Copas, aconteceu em 1986, ano em que conquistou o quarto lugar.

11:00 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil, estamos na Copa! Acompanhe agora a partida entre Bélgica x Argélia , pela abertura do Grupo H da Copa do Mundo 2014. Partida a ser disputada às 13h, no Mineirão, em Minas Gerais. Fique conosco!