Irreverente, Balotelli completa álbum da Copa com figurinhas dele mesmo

Sempre polêmico dentro e fora de campo, o atacante do Milan e da Seleção Italiana, Mario Balotelli, mostrou seu lado bem-humorado e fez uma brincadeira em sua conta oficial no Facebook na segunda-feira (16). Aproveitando o tempo livre, Balotelli completou os espaços da Seleção Italiana no álbum oficial da Copa do Mundo 2014 somente com figurinhas dele mesmo.

Após colar as figurinhas o centroavante da Squadra Azzurra tirou uma foto e postou em seu mural no Facebook, e na legenda disse: “Why always me?”, que traduzido significa “Por que sempre eu?”.

Essa frase virou febre na Inglaterra em 2011 quando Balotelli marcou um gol, na época em que defendia o Manchester City, sobre o Manchester United e, em segunda, retirou a camisa de uniforme, mostrando uma camiseta com os dizeres: “Why always me?”.

Balotelli foi um destaques da Itália na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra ao marcar o gol de desempate dos italianos, em jogo válido pelo Grupo D do Mundial, no sábado passado (14), na Arena Amazônia.