Rooney afirma que não é titular absoluto da Inglaterra

Wayne Rooney, atacante da Inglaterra e do Manchester United, afirmou que não tem lugar garantido na equipe de Roy Hodgson. Apesar de ter dado a assistência para o gol de Daniel Sturridge na partida contra a Itália, em Manaus, Rooney ficou muito apagado no restante do jogo.

"Eu nunca senti isso. Eu não sei por que vocês dizem isso. Por que eu deveria sentir que o meu lugar na equipe está garantido?", questionou Rooney. "Eu trabalho duro para tentar entrar nesse time. Eu nunca disse que meu lugar estava garantido. Eu não espero para jogar, eu trabalho duro. Eu quero jogar", acrescentou.

O atacante é muito criticado por nunca ter marcado gols em Copas do Mundo. Na sua terceira disputa, o jogador vai em busca de quebrar o tabu e tentar melhorar seu desempenho nos Mundiais. Rooney também exaltou os jovens jogadores ingleses e afirmou que a escolha é de Hodgson.

"Nós temos muitos bons jogadores jovens, e todos vão trabalhar duro, todos dão ao técnico opções e escolhas diferentes, ele quem escolhe, então eu tenho certeza que todos nós vamos respeitar isso", concluiu o avançado.

A Inglaterra voltou a treinar nesta segunda-feira (16) pensando na partida decisiva contra o Uruguai. A grande novidade para o English Team é Oxlade-Chamberlain: o jogador treinou pela primeira vez com o grupo desde que sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. O técnico Roy Hodgson trabalhou mais pesado com os suplentes, com Wayne Rooney fazendo parte do grupo. Isto não significa que o atacante esteja barrado da equipe; tudo indica que é uma maneira de melhorar sua forma física.

Na quinta-feira (19), a Inglaterra volta ao campo para enfrentar o Uruguai na segunda rodada do Grupo D. O jogo ocorre às 19h, na Arena Corinthians, em São Paulo.