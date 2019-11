Copa do Mundo 2014: jogo Austrália x Holanda

15:03 E aqui encerramos mais uma transmissão de Copa do Mundo. A equipe VAVEL Brasil agradece a preferência e deseja a todos uma boa tarde! Não deixe de acompanhar as outras partidas da Copa do Mundo 2014 pelo site. Logo mais as 16h temos a transmissão de Espanha x Chile e depois as 19h ficamos com Croácia x Camarões

15:00 Os gols da partida entre Austrália e Holanda.

Enquanto a Austrália, mesmo fazendo um grande e surpreendente jogo, é a primeira seleção eliminada da Copa do Mundo 2014

A Holanda é a primeira seleção a garantir uma vaga na fase de oitavas de final, somando 6 pontos em dois jogos.

48' FINAAAL DE JOGO!! A Holanda consegue a sua segunda vitória em Porto Alegre.

+3 minutos de acréscimo!

44' A partida ganha emoção no final, a Austrália vai em busca do empate!

41' Alteração na Holanda saiu Van Persie - entrou Lens

40' Van Persie ficou um tempo não chão, sentindo cãimbas, mas já levantou. Deve ser substituído. Lens já no aquecimento.

39' A Holanda já joga sem pressa, o placar de 3 - 2 é suficiente para Oranje conseguir sua classificação.

35' Jedinak bate a falta, mas De Jong afasta!

35' Wijnaldum derruba Leckie perto da área, falta perigosa para a Austrália

32' Alteração na Holanda saiu De Guzman - entrou Wijnaldum

31' Alteração na Austrália saiu Oar - entrou Taggart

29' Boa trama da Holanda pelo lado direito, o cruzamento rasteio sai e De Jong chega batendo forte para a grande defesa de Ryan!!

28' Robben bate falta no canto do goleiro, que encaixa sem problemas.

27' Robben derrubado em frente a área, falta perigosa para a Holanda!

27' A Holanda pressiona agora!

O jovem jogador Depay acerta um chutaço de média distância e marca um bonito gol, virando o jogo para Oranje!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DA HOLANDA!! MEMPHIS DEPAY!!

22' Vlaar erra na saída de bola, Oar pega a sobra e cruza, de peito o atacante australiano Leckie tenta a finalização, que o goleiro defende em dois tempos!

21' O time da Austrália segue pressionando a saída de bola da Holanda.

Van Persie recebeu em ótima posição na área, o jogador saiu na cara do goleiro e com grande frieza empatou a partida!

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA HOLANDA!! VAN PERSIE EMPATA NOVAMENTE!!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOLL DA AUSTRÁLIA!! O CAPITÃO JEDINAK, VIRA O JOGO DE PÊNALTI.

9' PENALTI PRA AUSTRÁLIA!! Bozanic chuta a bola na mão de Janmaat, e o juiz muito equivocadamente marca pênalti.

6' Alteração na Austrália: saiu Bresciano - Bozanic

4' Depay faz boa jogada pela esquerda e rola para Sneijder, que domina e bate pro gol. O goleiro faz uma linda defesa com a ponta dos dedos!

2' Cartão Amarelo para Van Persie, da Holanda. O jogador está fora do próximo jogo.

1' Leckie recebe boa bola na área da Holanda, mas comete falta no lateral Blind.

0' Começou o segundo tempo, saída de bola da Austrália.

14:04 Os jogadores vão retornando para o segundo tempo!

A entrada do Memphis Depay no lugar do zagueiro Bruno Martins Indi, faz o treinador Louis van Gaal mudar a formação da equipe, que sai do 5-3-2, para o 4-3-3. Formação que foi testada com outro atacante durante os treinos, o Lens.

47' Fim de primeiro tempo!

46' substituição na Holanda: saiu Martins Indi - entrou Depay

+2 minutos de acréscimos!

45' O zagueiro Martins Indi, que sofreu a falta que originou o cartão de Cahill, está sendo atendido no gramado. Parece que será substituído, o jogador saiu de maca.

44' Cartão Amarelo para Tim Cahill, da Austrália

39' A Austrália marca a saída de bola, força o erro da Holanda. Além disso, os comandados de Postecoglou, tem tocado muito bem a bola, envolvendo um a defesa adversária.

35' A Holanda está sem meio-campo, a bola não passa por lá e as jogadas não saem. O time tem forçado o chutão, sem sucesso.

32' A Austrália sufoca a Holanda, não deixa o time de Van Gaal jogar.

QUASE A VIRADA!!! 30' Leckie recebe na direita, tira a marcação e cruza rasteiro para área, a bola sobra para Bresciano, que chega batendo e manda por cima do gol!

29' O time australiano dita o ritmo da partida, joga melhor e tem maior domínio de jogo. Mesmo com as limitações técnicas, a Austrália vai dando trabalho para a Holanda.

28' Partida bastante aberta, as duas equipes buscando o ataque!

24' Após cobrança de escanteio, o zagueiro Vlaar sobe e desvia de cabeça, a bola vai para fora.

Logo na saída de bola a Austrália empata o jogo, após lançamento pelo lado direito, Cahill acerta um lindo chute de primeira e marca um golaço!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLAÇO DA AUSTRÁLIA!!! TIM CAHILL EMPATA O JOGO!

Robben da arrancada do meio-campo, um pique de 50 metros em alta velocidade, passa pelos adversários, escapa da falta, invade a área e bate para abrir o placar.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DA HOLANDA!!! ARJEN ROBBEN MARCA!

18' Contra-ataque da Holanda, bola com Sneijder em velocidade, que tenta lançar Robben, mas faz o passe forte demais, despediçando outra boa chance holandesa.

17' Após cobrança de falta para a área, Blind faz o levantamento e Van Persie desvia, para defesa do goleiro Ryan da Austrália.

15' De Vrij erra na saída de bola e faz "passe" para Leckie, que avança e tenta o cruzamento, a bola sai errada e sobra para Bresciano chutar, a bola desvia na defesa e sai em escanteio

14' A Austrália jogando com seus três atacantes marcando os três zagueiros holandeses, dificultando a saída de bola, forçando o chutão da defesa

9' O time da Austrália, como o seu treinador avisou, está atacando. A equipe busca pressionar a Holanda, mesmo sabendo da qualidade de contra-ataque do adversário.

7' Posse de bola: 64% Austrália - 36% Holanda

5' Após roubada de bola de Sneijder, a bola sobra "divida" para Robben e o defensor McGowan, o holandês ganha na velocidade, mas erra o domínio e perde boa oportunidade

1' Primeira falta da partida, De Jong dá forte entrada em Oar.

0' Começa o jogo! A Holanda dá o ponta pé inicial

13:02 As equipes vão de postando dentro de campo

12:59 Hino da Holanda sendo tocado neste momento

12:57 Dessa vez o sistema de som do Beira Rio não falhou, o hino da Austrália está sendo tocado

12:55 Os jogadores vem para o gramado!

12:41 As equipes já estão no gramado do Beira Rio, fazendo o aquecimento para partida

12:36 A expectativa é de casa cheia no Beira Rio nesta tarde, segundo algumas informações, cerca de 3 mil holandeses e 7 mil australianos estão em Porto Alegre para ver o jogo. Além disso, outros estrageiros, principalmente argentinos devem estar no estádio acompanhado a partida e obviamente, a muitos brasileiros.

12:29 Postecoglou promoveu a entrada de Mckay no time titular, sacando Milligan da equipe. Ao que tudo indica, a Austrália terá mesmo um time que não ficará apenas se defendo.

12:25 Durante os treinos, Ange Postecoglou avisou que faria mudanças na equipe, embora ele não tenha revelado nenhuma mais cedo aos jornalistas. Com esta formação, a seleção australiana muda a formação tática do 4-5-1 para o 4-3-3.

12:23 A Austrália mudou a escalação e a formação tática em relação a partida de estréia contra o Chile, e vem a campo da seguinte forma: Ryan, Wilkinson, Davidson, McGowan, Spiranovic; Jedinak, Oar, McKay; Bresciano, Cahill e Leckie

12:20 Existia a possibilidade de Van Gaal mudar o esquema tático do 5-3-2 para o 4-3-3, com entrada de Lens na equipe. Porém, o treinador holandês preferiu manter o time.

12:18 A Holanda vem com as mesma escalação que derrotou a Espanha: Cillessen, Janmaat, De Vrij, Vlaar, Martins Indi, Blind, De Jong, De Guzman, Sneijder, Robben e Van Persie.

12:16 Austrália e Holanda já estão escaladas para o primeiro confronto entre as duas equipes em competições oficiais. Antes disso, os países jogaram apenas amistosos entre eles.

12:15 Djamel Haimoudi, da Argélia, apita Austrália x Holanda. Ele tem 43 anos e é o segundo árbitro de seu país a participar da Copa - o anterior foi Belaid Lacarne, em 1982. Haimoudi apitou em três edições da Copa das Nações, da África, em 2008, 2012 e 2013, incluindo a última final. Além disso, participou também da Copa das Confederações de 2013, da Copa Mundial de Clubes em 2012 e do Mundial Sub-20 de 2011, bem como três finais na CAF Champions League. (Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

12:10 O Beira Rio é o palco do confronto de logo mais entre Austrália e Holanda. O estádio tem capacidade para 43 mil torcedores e promete receber um excelente público. (Foto: João Vicente Linck/Internacional)

12:05 Mesmo com a superioridade de seu adversário, os jogadores da Austrália acreditam em um bom resultado em Porto Alegre. Para basear sua análise, o meio-campista Mathew Leckie usou pontos positivos do último jogo da Austrália, contra o Chile. O resultado do confronto contra a "La Roja" foi uma derrota por 2 a 1, mas a Aussie pressionou a equipe adversária, principalmente na segunda etapa. Para Mathew, a receita de sucesso para a partida contra a Holanda será essa: ''Se nós tivéssemos jogado os 90 minutos como jogamos uns 70 minutos, poderíamos ter conseguido um resultado diferente naquela partida. Acredito que se tivermos esse rendimento contra a Holanda, poderemos conseguir. É Copa do Mundo, tudo pode acontecer".

Holanda: van Gaal busca renovação para fazer história no Brasil

12:00 Para o meia Sneijder, o confronto diante da Austrália será mais complicado em relação a partida de estreia: ''Nós nunca vencemos contra a Austrália. Pode ser difícil especialmente depois da vitória por 5 a 1, todo mundo vai colocar uma pressão grande. Mas sabemos como jogar contra eles''.

11:55 Em relação ao esquema tático que irá implantar, o técnico holandês Louis van Gaal admitiu que será uma partida diferente e se mostrou propenso a alterar o 5-3-2 que fez 5 a 1 na Espanha para testar um 4-3-3, ainda mais ofensivo: ''Existe diferença entre esse jogo e o outro (contra a Espanha). Contra a Austrália podemos aplicar uma tática diferente. Estamos abertos em relação ao sistema, não vamos divulgar isso porque pode ser determinante dependendo do ponto de vista. Por isso não vou falar muito de tática''.

Austrália: o deslocamento da Oceania para a Ásia em busca do bom futebol

11:53 Com o forte calor em Cuiabá na partida de estreia, a Austrália espera, desta vez, atuar numa temperatura mais agradável em Porto Alegre. Depois de enfrentar um calor de 29°C diante do Chile, na última sexta-feira, o time da Oceania deve duelar com a Holanda, sob cerca de 15°, o que pode gerar mudanças no estilo de jogo da equipe com relação ao que foi apresentado na estreia no Mundial: ''No outro dia o jogo foi disputado em condições extremas, se comparado a esse jogo. Com a temperatura mais baixa, eles poderão correr mais, o jogo será mais compacto e mais rápido. As duas equipes gostam de jogar dessa forma, sabemos que eles também jogarão da mesma forma. O ritmo será muito mais intenso do que no jogo passado. Acho que as duas equipes estão mais acostumadas a essas condições do que ao calor extremo''.

11:50 FIQUE DE OLHO: Robben e Van Persie, atacantes da Holanda. Cada um marcou dois gols na goleada por 5 a 1 sobre a Espanha na estreia do Mundial. Além de Cahill, a dupla foi a única a terem marcado gols nas últimas três edições de Copa (2006-Alemanha / 2010-África do Sul / 2014-Brasil). (Foto: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)

11:47 FIQUE DE OLHO: Tim Cahill, meia da Austrália. Com o gol marcado pelos Socceroos na derrota para o Chile por 3 a 1, o jogador se tornou o primeiro da Oceania a ter marcado gols em três Copas do Mundo consecutivas. (Foto: Paul Crock/AFP/Getty Images)

11:44 Em entrevista coletiva, o treinador Ange Postecoglou prometeu um time ofensivo: "Nós viemos para a Copa para vencer. Claro que agora temos que ser mais fortes defensivamente, pois eles têm um ataque muito perigoso, e será um grande desafio para nós segurarmos o ataque deles. Por outro lado, se nos defendermos por 90 minutos será um resultado insatisfatório. É bom ter um bom ataque forte e uma defesa forte, que também mostramos contra o Chile. Queremos uma defesa forte, mas também trabalhar bem no ataque".

11:42 Na terça-feira pela manhã, por volta as 11h, a seleção australiana fez o reconhecimento do Estádio Beira-Rio, palco do confronto contra a Holanda. O técnico Ange Postecoglou deve escalar o mesmo time que jogou na estreia da competição, com destaque para o experiente atacante Tim Cahill, capitão da equipe. (Foto: Adriana Franciosi/Agência RBS)

11:40 Depois da derrota para o Chile na primeira partida, a Austrália partiu rumo a Porto Alegre. Os Socceroos chegaram a capital do Rio Grande do Sul por volta das 18h30 da noite, sem fazer muito alarde.

11:36 O meia Wesley Sneijder, declarou ao site da KNVB (Federação Holandesa de Futebol) sua preferência ao 5-3-2: "Diria para continuarmos com o 5-3-2. É um sentimento. Podemos jogar no 4-3-3 contra a Austrália, mas no 5-3-2 deixamos marcas e acho que será bom se continuar no decorrer da competição".

11:33 Os comandados de Louis van Gaal fizeram o reconhecimento do gramado do Estádio Beira-rio na terça-feira (17), já com a imprensa podendo acompanhar o treinamento. O treinador não fez mudanças na equipe e deverá seguir com o 5-3-2, esquema esse que conta agora com apoio massivo dos jogadores. (Foto: Mauro Vieira/Agência RBS)

11:30 Após a goleada sobre a Espanha na sexta-feira (13), a Holanda voltou pro Rio e na segunda-feira (23) de manhã, por volta das 11h, viajou para Porto Alegre, chegando na capital gaúcha a tarde por volta das 13h30. Durante a noite, Loius van Gaal fez um treinamento fechado na Arena do Grêmio, onde só foi permitido ver um pedaço do treino físico. (Foto: Getty Images)

11:27 A estréia da Austrália na Copa do Mundo contra o Chile, não foi das melhores. A equipe foi derrotada por 3 a 1, fazendo uma partida muito ruim, principalmente no primeiro tempo, embora tenha levado mais perigo na segunda etapa. Porém não o suficiente.

11:25 As duas últimas partidas amistosas da Austrália antes da Copa do Mundo foram um empate e uma derrota. Um fraco 1 a 1 com a seleção da África do Sul e o 1 a 0 contra a Croácia, em Salvador, jogo este que terminou com a lesão do lateral-esquerdo australiano Pranjic, obrigando o técnico Ange Postecoglou a improvisar no setor. (Foto: Jeff Gross/Getty Images)

11:22 A desconfiança que pairava sobre a Holanda antes da Copa do Mundo e as críticas que bombardeavam o técnico Louis van Gaal, desapareceram após a estreia da seleção contra a Espanha. O placar de 5 a 1 e as atuações destacadíssimas de Robben e Van Persie foram suficientes para elevar a confiança do torcedor na seleção.

11:20 Os últimos dois amistosos da Oranje antes da Copa do Mundo foram duas vitórias. Um apertado 1 a 0 sobre a seleção de Gana e um pouco empolgante 2 a 0 sobre o País de Gales, que renderam críticas ao 5-3-2 de Louis van Gaal. (Foto: VI Images/Getty Images)

11:18 Durante os amistosos pré-Copa, Holanda e Austrália mostraram rendimento e resultados distintos, porém mesmo com esta diferença, ambas as seleções chegaram a Copa do Mundo com desconfiança.

11:15 A seleção da Austrália não tem tanta tradição em Copas, tendo apenas quatro participações, contando com a atual de 2014. Os Socceroos estiveram presentes também em 1974, 2006 e 2010. Alcançaram o seu melhor resultado na Copa da Alemanha em 2006, quando foram eliminados pela campeã Itália, na fase de oitavas-de-final.

11:12 Em Copas do Mundo, a Seleção Holandesa é muito tradicional, chegando por três vezes em finais de Copas em 1974, 1978 e 2010, no entanto sem conquistar nenhuma. A geração de Johan Cruyff de 74, foi a e que mais encantou o mundo e a que mais esteve próxima da conquista. (Foto: Getty Images)

11:10 O primeiro jogo aconteceu em 2006, empate por 1 a 1 no estádio De Kuip, em Rotterdam. As seleções se enfrentaram de novo em 2008, com vitória da Austrália por 2 a 1, com gol de Klaas Jan Huntelaar para a Oranje e gols de Harry Kewell e Joshua Kennedy para os Socceroos, no Phillips Stadion, Eindhoven. E o último confronto em 2009, terminou em 0 a 0, no Sydney Football Stadium.

11:08 Holanda e Austrália se enfrentaram pouquíssimas vezes, três oportunidades apenas. Todas as partidas foram amistosos internacionais, e contrariando a lógica, os Socceroos levam vantagem. Em três jogos, foram dois empates e uma vitória australiana.

11:06 Seleção Australiana vem na terceira posição. A equipe foi derrotada pelo Chile na primeira rodada por 3 a 1.

11:03 Holanda é a líder do Grupo B, após vencer a forte seleção da Espanha, por um inesperado placar de 5 a 1.

Grupo B Jogos Pontos Holanda 1 3 Chile 1 3 Austrália 1 0 Espanha 1 0

11:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Austrália x Holanda, partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 13h, no Estádio Beira Rio.