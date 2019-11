Após estreias distintas, Austrália e Holanda se enfrentam em Porto Alegre

Após aplicar uma sonora goleada sobre a Espanha na primeira partida, a Holanda se prepara para o seu segundo desafio na Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (18), a seleção holandesa enfrentará a Austrália, que virá em busca de uma recuperação após derrota na estreia. A partida será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, às 13h.

A Holanda vinha para a Copa sob muita desconfiança e críticas, devido a um futebol pouco empolgante, uma seleção considerada muito jovem e um esquema tático que fugia completamente das tradições holandesas de futebol. Ao que parece, Louis van Gaal dissipou todas as dúvidas e críticas com a inesperada goleada por 5 a 1 sobre a atual campeã mundial Espanha.

A Austrália também veio pouco confiante para a Copa, pelos maus resultados nos amistosos de preparação. Além disso, a derrota para o Chile na estreia da competição fez ligar o sinal de alerta na torcida, que mostrou muita preocupação para o confronto diante da líder do Grupo, Holanda.

Depois de golear a Espanha e ter a "vingança" da final de 2010, Holanda busca segunda vitória

A vitória sobre a Espanha na estreia da Copa do Mundo lavou a alma dos jogadores que estiveram na final da Copa da Africa do Sul e dos torcedores holandeses que queriam uma revanche daquele jogo. O resultado inesperado e as grandes atuações de Arjen Robben e Robin van Persie levantaram o ânimo da seleção, que visa classificar-se em primeiro lugar no Grupo B.

A partida contra Espanha deu respaldo ao treinador Louis van Gaal para seguir com o esquema 5-3-2, que deu um excelente resultado na estreia. A formação não agradava muito aos jogadores e principalmente aos críticos de futebol. Porém, após a goleada, os jogadores mostraram-se muito satisfeitos e passaram a apoiar o sistema tático usado pelo treinador.

"Diria para continuarmos com o 5-3-2. É um sentimento. Podemos jogar no 4-3-3 contra a Austrália, mas no 5-3-2 deixamos marcas e acho que será bom se continuar no decorrer da competição", declarou o meia Wesley Sneijder, ao site da KNVB (Federação Holandesa de Futebol).

Durante os treinamentos na Arena do Grêmio e no Estádio Beira-Rio, palco da partida desta quarta-feira (18), Louis van Gaal deu a entender que irá utilizar um time mais ofensivo e que não deverá usar o "consagrado" 5-3-2, retornando ao tradicional 4-3-3 holandês. Caso isso aconteça, o zagueiro Ron Vlaar seria sacado do time, dando lugar ao atacante Jeremain Lens, que formaria o trio ofensivo junto com Robben e Van Persie.

''Existe diferença entre esse jogo e o outro (contra a Espanha). Contra a Austrália podemos aplicar uma tática diferente. Estamos abertos em relação ao sistema, não vamos divulgar isso porque pode ser determinante, dependendo do ponto de vista. Por isso não vou falar muito de tática", argumentou o comandante da Oranje.

Existe uma curiosidade no confronto entre Holanda e Austrália, a Oranje nunca conseguiu vencer os Socceroos. Em três partidas, foram dois empates e uma vitória para os australianos. E devido a este retrospecto, o meia Wesley Sneijder espera uma partida complicada.

"Nós nunca vencemos contra a Austrália. Pode ser difícil, especialmente depois da vitória por 5 a 1, todo mundo vai colocar uma pressão grande. Mas sabemos como jogar contra eles", disse o jogador, que mostrou estar seguro num resultado favorável.

Depois de derrota na esteia, Austrália tem jogo de vida ou morte contra a Holanda

A derrota na primeira partida da Copa do Mundo para o Chile, deixou a seleção australiana em situação bastante complicada para tentar uma classificação às oitavas-de-final. Os comandados de Ange Postecoglou tiveram uma má atuação no primeiro tempo diante dos chilenos, o que foi determinante para o resultado.

Porém, mesmo com o revés da estreia, o treinador da seleção australiana mostrou-se otimista quanto a partida contra a Holanda, nesta quarta-feira (18). Ange Postecoglou acredita que o time foi bastante prejudicado pelas condições climáticas durante o primeiro jogo e que terá uma melhor exibição de seus jogadores jogando em temperatura mais baixa em Porto Alegre.

"No outro dia o jogo foi disputado em condições extremas (29º C), se comparado a esse jogo. Com a temperatura mais baixa, eles poderão correr mais, o jogo será mais compacto e mais rápido. As duas equipes gostam de jogar dessa forma, sabemos que eles também jogarão da mesma forma. O ritmo será muito mais intenso do que no jogo passado. Acho que as duas equipes estão mais acostumadas a essas condições do que ao calor extremo", disse o técnico australiano.

Ange Postecoglou afirmou também que não acredita que uma estratégia defensiva irá ser suficiente para bater os holandeses. O treinador quer uma Austrália que ataque também, mesmo com os talentos ofensivos da Oranje.

"Nós viemos para a Copa para vencer. Claro que agora temos que ser mais fortes defensivamente, pois eles têm um ataque muito perigoso, e será um grande desafio para nós segurarmos o ataque deles. Por outro lado, se nos defendermos por 90 minutos será um resultado insatisfatório. É bom ter um bom ataque forte e uma defesa forte, que também mostramos contra o Chile. Queremos uma defesa forte, mas também trabalhar bem no ataque. É claro que Van Persie, Sneijder e Robben é um bom ataque para qualquer equipe. Mas também havia Vidal e Sánchez no Chile, e quase todas as equipes do Mundial têm um ataque forte. Não se pode focar individualmente, pois pode aparecer outro e atacar por ali também. Por isso, a marcação coletiva é importante. E precisamos atacar também. Acho que vamos sofrer pressão, mas temos também que pressionar", comentou o comandante.

Durante os treinamentos, que em sua maior parte foram fechados, não foi possível fazer uma previsão exata do que o Postecoglou espera levar à campo contra a Holanda. O treinador afirmou que já tem a escalação em mente e que haverão mudanças, mas não revelou quais.