Copa do Mundo 2014: Camarões x Croácia

21:04 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia e até a próxima!

21:03 Jogos de amanhã: às 13h, tem Colômbia x Costa do Marfim, pelo Grupo C; às 16h, Uruguai x Inglaterra, pelo Grupo D; às 19h, o Grupo C volta a campo com Grécia x Japão.

21:02 Fique ligado, em breve você confere aqui a crônica da partida. Enquanto isso, fique por dentro de toda a cobertura da Copa do Mundo.

21:00 A situação do México é exatamente a mesma, enquanto a Croácia se classifica vencendo ou empatando, caso o Brasil seja derrotado por Camarões. Para avançar em primeiro, basta um empate dos brasileiros. Os jogos acontecem na próxima segunda-feira (23), às 16h. Brasil x Camarões em Brasília, Croácia x México em Recife. (Foto: Divulgação/FIFA)

20:57 Para se classificar, o Brasil precisa apenas de um empate. Em caso de derrota, terá de torcer por uma vitória do México sobre a Croácia ou para que a Croácia vença e o México não o supere no saldo. Para avançar em primeiro, precisa vencer e torcer para o México não superar seu saldo (2 a 1 no momento) ou empatar e torcer por outro empate em Croácia x México.

20:56 Os números finais do jogo. (Fonte: FIFA)

Camarões 0 Croácia 4 Chutes 9 10 Chutes Certos 4 5 Jogadas Aéreas 10 14 Escanteios 2 3 Impedimentos 0 3 Desarmes 4 21 Faltas 11 9 Cartões Amarelos 0 1 Cartões Vermelhos 1 0 Posse de bola 51% 49%

FOTO: Manduzkic marca o terceiro gol da Croácia (Foto: AP)

20:50 Superior tecnicamente, a Croácia não encontrou problemas para vencer Camarões. A expulsão no fim do primeiro tempo dificultou ainda mais a vida dos africanos.

Apita o árbitro, termina o jogo! A Croácia segue viva, Camarões é o terceiro país eliminado da Copa do Mundo!

46' Nonkeu arrisca o chute e... Manda a bola nas cadeiras da Arena da Amazônia.

45' Dois minutos de acréscimo no segundo tempo.

44' Ih, rapaz, fechou o tempo em Camarões... Assou-Ekotto se estranhou com o Moukandjo, sobrando até empurrão entre os dois.

43' Eduardo chega muito forte e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

43' Não é o dia de Camarões... Cruzamento na área, Enoh cabeceia bem e acerta o travessão.

42' INACREDITÁVEL! Camarões foi para o ataque, deixou a zaga toda aberta e Rebic partiu no contra-ataque. Ele não foi fominha, tocou para Persic, que, na cara do gol, tentou um toque por cobertura e mandou para fora!

42' Salli alça bola na área e Corluka afasta.

FOTO: Manduzkic comemora gol contra Camarões (Foto: EFE)

41' Eduardo tenta o chute e Itandje defende.

39' Moukandjo recebe dentro da área, mas chuta muito mal e manda para fora.

37' Salli tenta lançamento, mas goleiro croata Pletikosa sai do gol para agarrar a bola.

36' Eduardo recebe dentro da área, tenta o drible, é desarmado e a bola sobra para Srna, que chuta em cima de Assou-Ekotto.

35' Lançamento na área camaronesa e Itandje sai dando um tapa na bola para afastar o perigo.

33' Após cobrança de escanteio, camaronês Mbia tentou a cabeçada, mas jogou a bola pela linha lateral.

32' MEXE PELA ÚLTIMA VEZ A CROÁCIA: sai Persic, entra Rebic.

31' Camaroneses completamente abatidos em campo. Croácia encontra muitos espaços.

29' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO EM CAMARÕES: sai Choupo-Moting, entra Salli.

27' Eduardo recebeu dentro da área sozinho, dominou e armou o chute. Quando ele bateu, a zaga de Camarões avançou um pouco e, quando Itandje espalmou, viu Manduzkic livre, com o gol aberto, e só precisando tocar para o fundo do gol.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CROÁCIA! MANDZUKIC AUMENTA A GOLEADA!

26' OUTRA SUBSTITUIÇÃO NA CROÁCIA: sai o brasileiro Sammir, entra Kovacic.

24' CAMARÕES TAMBÉM MEXE: sai Aboubakar, entra Webó. Um dos destaques da equipe, ele se machucou em um amistoso de preparação e volta agora ao time.

23' Mbia arrisca de longe e a bola passa por cima do gol de Pletikosa.

23' PRIMEIRA SUBSTITUIÇÃO NA CROÁCIA: sai Olic, entra o brasileiro Eduardo.

21' Não é o dia de Aboubakar... A jogada começa em um passe errado de Modric para Raktic no meio de campo, que acabou gerando um contra-ataque dos africanos. O camisa 10 recebeu pela direita, mas pegou muito mal na bola e mandou longe do gol.

19' Aboubakar recebe na entrada da área, limpa o zagueiro, mas vê seu chute explodir no marcador europeu.

16' Aboubakar divide dentro da área com três marcadores croatas e, depois de muito brigar, acaba sendo desarmado.

15' Após mais uma cobrança de escanteio, Manduzkic subiu livre, sem marcação, e testou firme para marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo, o terceiro da Croácia no jogo!

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CROÁCIA!

14' Persic recebe na entrada da área e chuta para o gol. A bola desvia em N'Kolou, assusta Itandjé, mas vai para fora.

14' Após lançamento em profundidade, Persic ganha de Assou-Ekotto na corrida, mas cruza mal e manda para fora.

13' Srna cobra a falta por cima da meta de Itandje.

12' Persic recebeu na meia-lua, driblou Nkolou e foi derrubado por Nounkeu. Falta perigosa para a Croácia a 19m do gol.

10' Srna bate escanteio fechado com perigo e a zaga camaronesa afasta já na pequena área.

FOTO: Persic comemora o segundo gol da Croácia. (Foto: Divulgação/FIFA)

5' Quase o primeiro de Camarões! Bola alçada do lado direito da área para Nounkeu, que não pensou duas vezes antes de arriscar o chute de primeira e mandar por cima do gol de Pletikosa.

4' PERDEU MANDZUKIC! Ele recebeu um lindo lançamento, saiu na cara de Itandje, mas, bem marcado, não pegou bem na bola e mandou para fora! Quase o terceiro da Croácia!

2' O lateral croata disparou em velocidade pelo lado esquerdo, deixou o descansado Nounkeu para trás e, quando Itandje esparava o cruzamento, bateu forte, mesmo sem ângulo, para ampliar a vantagem da Croácia!

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CROÁCIA! GOL DE PERSIC!

1' Choupo-Moting arrisca de longe, mas pega fraco e facilita a vida de Pletikosa.

0' Primeira boa chance do segundo tempo: lateral croata foi alçado na pequena área, mas Sammir chegou atrasado e não chutou bem. Bola foi para fora.

E a bola volta a rolar. Camarões tem 45 minutos para se manter vivo na Copa do Mundo.

20:01 As duas equipes estão de volta ao gramado. Em Camarões, Nounkeu entra no lugar de Chedjou.

19:59 Jogadores da Croácia já estão de volta ao gramado para o aquecimento.

19:56 Confira alguns números do primeiro tempo. (Fonte: FIFA)

Camarões 0 Croácia 1 Chutes 7 7 Chutes Certos 3 4 Jogadas Aéreas 8 11 Escanteios 2 3 Impedimentos 0 2 Desarmes 4 16 Faltas Cometidas 9 3 Cartões Amarelos 0 0 Cartões Vermelhos 1 0 Posse de bola 52% 48%

FOTO: o gol de Olic que vai dando a vitória aos croatas. (Foto: AP)

19:48 A Croácia foi melhor no primeiro tempo, apesar do bom início de Camarões. O gol deu maior tranquilidade para os europeus administrarem o resultado e tendem a ter ainda mais facilidade agora que jogam com um a mais. Camarões tenta surpreender em jogadas individuais.

45' Aboubakar faz bela jogada, mas arrisca de muito longe e ela vai muito para fora. Na sequência, Pedro Proença apita o fim do primeiro tempo!

45' Um minuto de acréscimo nesse primeiro tempo.

44' Bate-rebate na área croata e a bola sobra para Aboubakar, que não pega bem na bola e manda para fora.

43' Choupo-Moting avança e, na entrada da área, chuta em cima da zaga croata.

39' A jogada começou lá com o Mbia, na área de Camarões. Ele se atrapalhou com o companheiro Moukandjo e cedeu contra-ataque perigoso para os croatas. Quando Olic disparava em direção ao gol, Song, totalmente fora do lance, deu um soco nas costas de Manduzkic. O árbitro Pedro Proença paralisou imediatamente o lance e lhe aplicou o vermelho. Expulsão incontestável.

39' SONG ESTÁ EXPULSO!

38' Sammir recebeu na intermediária, tinha boas opções dos dois lados, mas optou por arriscar o chute. Sem muita força, ele não deu trabalho ao goleiro Itandje.

35' Escanteio cobrado na área e Persic cabeceia por cima do gol.

35' Cuidado, Itandje... Olic cruzou mal na área camaronesa. O goleiro Itandje ia segurando a bola com tranquilidade, mas a soltou e entregou um escanteio de presente para o adversário.

33' Mbia disparou pela direita, invadiu a área e tentou o cruzamento. A bola bateu em Lovren, explodiu no camaronês e saiu pela linha de fundo.

FOTO: Olic comemora o primeiro gol da Croácia. (Foto: Matthew Lewis/Getty Images)

25' Olic recebe a bola quicando pelo lado esquerdo, arma o chute e... Manda longe da meta de Itandje.

19' Song arrisca de fora da área e a bola explode em Lovren.

16' Pranjic tentou brecar Mbia e acabou derrubando o companheiro Srna. A falta, assim, não foi marcada.

15' DEFENDEU ITANDJE! Espetacular! Na bobeada da zaga de Camarões, Manduzkic bateu já dentro da pequena área e Itandje, com um reflexo impressionante, evitou o segundo gol da Croácia!

14' Cruzamento perigoso na área camaronesa. Mbia subiu com Itandje e afastou perigo antes que o companheiro segurasse.

13' Mandzukic arrisca de fora da área e manda por cima da meta de Itandje.

10' A Croácia havia chego com perigo no lance anterior, a zaga afastou. Na segunda chance, Srna lançou para Olic que, livre, com o gol aberto, tocou para abrir o placar!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CROÁCIA! GOL DE OLIC!

8' Moukandjo recebe pela direita, cruza tentando forçar um desvio na zaga croata para ganhar o escanteio, mas, sem sucesso, vê a bola sair para tiro de meta.

6' Antes da cobrança, que foi afastada para a lateral pela zaga croata, Mbia se estranhou com Manduzkic e derrubou o croata no chão.

4' Aboubakar avança bem pela direita e é derrubado. Falta perigosa para Camarões.

3' Cruzamento perigoso na área da Croácia: Aboubakar cabeceou e Pranjic tirou em cima da linha. O árbitro, porém, já havia pego uma falta do camaronês.

2' Camarões começa se lançando ao ataque. Dentro da área, Choupo-Moting tenta cruzamento rasteiro e ganha escanteio.

1' Pranjic faz falta dura em Moukandjo na linha lateral pelo lado direito.

0' Camarões tenta o primeiro ataque. Moukandjo recebe lançamento pela direita e, sem qualquer ângulo, arrisca o chute. A bola bateu na rede pelo lado de fora.

O árbitro apita, a bola está em jogo. A partir de agora Camarões e Croácia jogam pela sobrevivência na Copa do Mundo! É jogo importante, é jogo que interessa ao Brasil no Mundial!

18:58 As equipes já se organizam em campo. Tudo pronto para o início da partida.

18:55 Agora é a vez da execução do Hino Nacional da Croácia.

18:54 Hino Nacional de Camarões sendo executado.

18:53 As equipes entram em campo dando início ao protocolo da Fifa.

18:51 O dia ainda está claro em Manaus, mas os refletores da Arena da Amazônia já estão acesos. Faltam poucos minutos para o início da partida.

18:49 Arena da Amazônia não deve ter lotação máxima. A pouco mais de 10 minutos para o início da partida, um bom número de lugares está vago. Público, no entanto, é bom em Manaus.

18:46 Humidade do ar ultrapassa a casa dos 85% em Manaus.

18:40 Já Niko Kovac, tem a sua disposição, além dos goleiros croatas Zelenika e Subasic: Vrasajko, Vukojevic, Jelavic, Schildenfeld, Brozovic, Badelj, Rebic, Kovacic, Vida e Eduardo que, assim como o hoje titular Sammir, é brasileiro em sua origem.

18:38 No banco de reservas de Camarões, Volker Finke tem, além dos goleiros Feudjou e N'Djock: Djegoue, Nounkeu, Nguemo, Eto'o, Makoun, Bedimo, Webo, Olinga, Salli e Nyom.

18:35 CROÁCIA TAMBÉM CONFIRMADA: Niko Kovac vai a campo com Pletikosa; Srna, Corluka, Lovren e Pranjic; Modric, Raktic, Perisic, Sammir e Olic; Mandzukic.

18:33 SAIU A ESCALAÇÃO DE CAMARÕES: alemão Volker Finke vai a campo com Itandje; Assou Ekotto, Nkolou, Chedjou e Mbia; Matip, Song e Enoh; Choupo-Moting, Aboubakar e Moukandjo.

18:22 Público começa a tomar os quase 40 mil lugares da Arena da Amazônia. No momento, são 17:22 no horário local, com uma hora a menos em relação ao fuso de Brasília. Faz bastante calor na capital amazonense.

18:19 Camaroneses e croatas já aquecem no gramado da Arena da Amazônia.

18:13 A menos de 50 minutos do início da partida, escalações oficiais ainda não foram divulgadas.

18:08 Se houver um derrotado na partida de hoje, ele será o terceiro eliminado da Copa do Mundo. Espanha e Austrália, devido aos resultados da segunda rodada do Grupo B, já estão fora do Mundial.

17:45 O português Pedro Proença é o árbitro da partida. Aos 43 anos, ele tem em seu currículo a final da Eurocopa de 2012, da UEFA Europa League do mesmo ano e dois jogos da Copa das Confederações de 2013. Ele é auxiliado pelos conterrâneos Bertino Miranda e José Trigo. Walter Lopez, da Guatemala, é o quarto árbitro.

17:42 A partida de hoje será disputada na recém-inaugurada Arena da Amazônia. Com capacidade para aproximadamente 40 mil pessoas, o estádio já recebeu um jogo nesta Copa: a vitória da Itália sobre a Inglaterra por 2 a 1. (Foto: Divulgação)

17:40 FIQUE DE OLHO: de volta a equipe croata, o meia Mário Manduzkic é um dos principais nomes do elenco. Aos 28 anos, o jogador do Bayern de Munique, também da Alemanha, fará seu primeiro jogo em Copas do Mundo.

17:39 FIQUE DE OLHO: sem Eto'o, as esperanças camaroneses estão depositadas no atacante Eric Choupo-Moting, de 25 anos e que atua no Hamburgo, da Alemanha.

17:36 Quanto ao jogo, Kovac afirmou: "Vamos ter que pressionar. Viemos sabendo que jogaríamos contra o Brasil. Achamos que poderíamos fazer algo mais contra eles, mas os jogos de número 2 e 3 querem dizer mais para nós. Esses (Camarões e México) são adversários que estão concorrendo pelo segundo lugar. Camarões também tem que ganhar para ter qualquer chance. Podemos jogar pelo empate, mas queremos os três pontos amanhã. Queremos jogar nosso jogo. Camarões é um time forte, firme e de muitas qualidades. Queremos impor nosso estilo de jogo. Sei que nada é fácil na vida, mas estou convencido de que vamos ganhar". (Foto: AFP)

17:35 O treinador Niko Kovac, por sua vez, elogiou o gramado da Arena da Amazônia: "O gramado é bom. Ouvi falar que não era. Para os jogadores foi difícil no começo, mas depois que se aqueceram melhorou. As condições são essas. Temos que aceitar. Não estamos em busca de desculpas". Ele ainda confirmou a participação do meia Modric, que sentia dores no pé direito: "Luka vai estar no jogo. Ele se saiu bem nos treinos de ontem (segunda-feira, 16) e hoje. Estará 100%".

17:34 Quem parece não estar muito feliz é a imprensa croata. O periódico local Jutarnji List fez críticas a escolha de Manaus como sede da Copa e voltou a lembrar a atuação ruim do árbitro Yushi Nishimura, que marcou um pênalti inexistente em Fred na partida inaugural. "Brasileiros em Manaus dizem que lá é bom só para a pesca. Manaus foi escolhida como uma das sedes da Copa do Mundo por razões políticas, o governo queria mostrar que você não ignora até mesmo o ângulo selvagem Brasil. A Croácia, primeiro punida por um juiz japonês, e agora vai jogar na selva", afrima o jornal.

17:32 Já a Croácia, não tem problemas, mas sim um reforço. Um dos destaques da equipe, o atacante Mário Mandzukic está de volta. Ele foi expulso na partida contra a Islândia, última pelas eliminatórias e, por isso, cumpriu suspensão contra o Brasil.

17:29 O atacante camaronês ainda avaliou o grupo após o empate entre Brasil e México em Fortaleza: "Não creio que o México surpreendeu. É uma grande força do futebol. O nosso grupo, junto com o da Alemanha, é o mais difícil. O 0 a 0, mostra que até o final da partida tudo é difícil, tudo está em aberto. Mesmo que amanhã acabe com placar de empate, as últimas partidas serão uma loucura, tudo estará em aberto, temos que nos preparar, existe uma chance. Mesmo vocês (refere-se aos jornalistas brasileiros) achando que não podemos vencer o Brasil, futebol é meio maluco, tudo pode acontecer. Sabemos que não podemos perder para o México", finalizou.

17:27 Eto'o fez questão de explicar o que está sentindo: "Como vocês sabem, o futebol tem seus segredos. Mesmo sabendo se minha participação é certa ou incerta, não iria falar. Não posso dar a vocês uma resposta satisfatória, mesmo se eu soubesse não responderia. Farei tudo que for possível para estar com meus companheiros, sou um jogador importante, mas o grupo é mais importante do que eu. Tenho fé no meu grupo. Se estiver ou não nojogo, darei minha ajuda. Nós nos esforçamos, merecemos ganhar. Sinto muita dor, o sacrifício que posso fazer amanhã só Deus sabe. Tenho a lesão há quatro meses, joguei muitas vezes cominfiltração. Isso me impediu de fazer o trabalho completo com minha equipe. Teria que ter dez dias para me recuperar por completo". (Foto: AFP)

17:25 Quanto à lesão, o técnico alemão Volker Finke lamentou, mas lembrou que esse era um problema esperado: "Não há nenhum grande segredo, Samuel já veio com essa lesão. Acredito que para amanhã esteja conosco, talvez como reserva. Não podemos fazer milagres, temos que trabalhar de forma séria".

17:22 Os camaroneses chegaram a Manaus nesta terça-feira (17) e fizeram a festa dos torcedores manauaras que acompanharam a equipe no desembarque no aeroporto. Sentindo muitas dores, o craque camaronês Samuel Eto'o provavalmente estará fora da partida contra os croatas.

17:20 Já os camaroneses, em sua sexta participação, não vencem uma seleção europeia desde 1990, quando bateram a Romênia por 2 a 1 e conquistaram sua até aqui única vitória ante equipes do Velho Continente. Naquele ano, Camarões avançou pela primeira e até aqui única vez ao mata-mata, caindo apenas nas quartas de final.

17:18 Este não só é o primeiro confronto entre Camarões e Croácia na história, como também é o primeiro encontro entre os croatas e uma seleção africana em Copas do Mundo. Os europeus já disputaram, contando com o encontro contra o Brasil, 14 partidas em suas quatro participações (1998, 2002, 2006 e 2014). Os croatas só passaram pela fase de grupos em 98, quando chegaram à semifinal e terminaram em terceiro lugar.

17:15 Os dois jogos da última rodada acontecem na próxima segunda-feira (23), às 17h. Brasil x Camarões jogam no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, enquanto Croácia x México duelam na Arena Pernambuco, em Recife.

17:12 Quem vencer, no entanto, pode se aproximar da classificação. Para a Croácia, por exemplo, bastaria vencer na última rodada. Ou empatar, caso o Brasil seja derrotado em seu último jogo. Camarões precisaria vencer o Brasil ou empatar e ver uma derrota mexicana.

17:10 Um empate, deixa a vida de ambas as Seleções bastante complicada. Para avançar, teriam que vencer seus últimos jogos, igualar os quatro pontos do último adversário e decidir a vida no saldo de gols com o próprio adversário e com as outras duas equipes do grupo, caso o oponente de hoje vença sua última partida, visto que tal combinação deixaria todas as equipes com quatro pontos.

17:08 Quem for derrotado na partida de hoje, continuará com zero ponto, podendo chegar no máximo a três na última rodada. Como Brasil e México já aparecem com quatro, perder o jogo é sinal de eliminação na primeira fase.

17:07 O grupo se tornou ainda mais interessante após o empate da Seleção Brasileira contra o México, ontem (17), em Fortaleza. Confira a classificação atualizada:

Pts. J V E D GP GC SG 1º Brasil 4 2 1 1 0 3 1 2 2º México 4 2 1 1 1 1 0 1 3º Camarões 0 1 0 0 1 0 1 -1 4º Croácia 0 1 0 0 1 1 3 -2

17:02 Na primeira rodada, as duas equipes perderam. A Croácia fez uma excelente partida contra o Brasil, mas acabou derrotada por 3 a 1 no jogo que abriu o Mundial. Já Camarões, não fez uma boa partida e perdeu por 1 a 0 para o México.

17:00 Muito boa tarde para você que a partir de agora se liga em mais um jogo da Copa do Mundo de 2014, a Copa do Mundo do Brasil. Hoje é dia de jogo pelo Grupo A, o grupo do Brasil, em Manaus. Na Arena da Amazônia, Camarões x Croácia se enfrentam pela sobrevivência no Mundial.