Em jogo de viradas, Holanda bate Austrália e se aproxima da classificação

Depois de uma estreia avassaladora, na qual a seleção holandesa lembrou os tempos áureos da Laranja Mecânica e goleou a Espanha por 5 a 1, a Holanda teve o segundo compromisso da Copa do Mundo nesta quarta (18), diante da Austrália. A seleção da Oceania, por sua vez, estreou com derrota para o Chile e precisava se recuperar; em um jogo bastante movimentado, a equipe europeia venceu por 3 a 2.

Com o triunfo, os holandeses praticamente garantem lugar nas oitavas de finais, somando agora seis pontos e se isolando na liderança da chave. A vitória força a Espanha a vencer se não quiser ser eliminada já na primeira fase. Já os australianos estão praticamente eliminados e precisam de um milagre para continuar vivo no mundial.

Na última rodada do Grupo B, a Austrália encara a atual campeã Espanha, no próximo dia 23, na Arena da Baixada, enquanto a Holanda buscara a classificação diante do Chile, no mesmo dia, na Arena Corinthians.

Robben abre o placar, mas Cahill faz gol antológico

No início, a peleja começou morna, com as duas seleções se estudando dentro de campo, mas reservava boas emoções. A primeira chance só veio aos 5 minutos, mas Robben não conseguiu dominar a bola e desperdiçou boa oportunidade. A Austrália começou jogando de igual para igual, diferentemente do que toda a mídia esperava antes de bola rolar no gigante da Beira-Rio. Mesmo assim, o jogo estava truncado, sem muitas chances claras.

O clima em Porto Alegre era o melhor possível, enfim, a Copa do Mundo vem sendo um sucesso tanto dentro quanto fora de campo. Logo com 12 minutos, já se podia observar os torcedores executando a famosa “OLA”. Em campo, os Cangurus começaram a chegar com perigo. Mathiew Leckie fez boa jogada pela direita e cruzou para Mark Bresciano, que chutou travado, em uma boa chance para a seleção australiana.

A resposta holandesa veio com Robin Van Persie, que cabeceou com pouco equilíbrio, nas mãos do goleiro Ryan. Na sequência, um contragolpe digno de um dos melhores times do planeta. Arjen Robben puxou o contrataque e só parou no fundo das redes para anotar o primeiro da Holanda e fazer seu terceiro gol no mundial.

Não deu tempo para comemorar; no lance seguinte, Tim Cahill fez um gol maiúsculo de perna esquerda para deixar tudo igual no placar. Uma pintura de primeira, que surge como possível tento mais bonito da Copa até aqui.

Víamos um bom jogo, que começou morno mas acabou ficando muito disputado. Afinal, ambas as equipes buscavam a vitória. Antes dos 30 minutos, Blind chegou perigo e cruzou; os holandeses pediram com veemência a penalidade, mas o árbitro argelino nada marcou. Pouco tempo depois, Bresciano aproveitou mais um cruzamento de Leckie e por muito pouco não virou o placar - a bola passou pelo alto da meta de Cilleessen.

Depois daí, o time da Oceania permaneceu agredindo, em busca do gol da virada. A defesa da equipe treinada por Loius Van Gaal não estava se entendendo bem. Era a chance da Austrália ir para o vestiário em vantagem. Porém, veio uma péssima notícia. Antes do final do primeiro tempo, Tim Cahill levou seu segundo amarelo na competição e está fora do confronto decisivo com a Espanha. O zagueiro Martins Indi se lesionou no lance e deixou o gramado desacordado.

No início do segundo tempo, quem perdeu uma peça importante para o próximo jogo foi a Holanda, quando Van Persie levou seu segundo cartão amarelo e não estará apto para enfrentar o Chile na última rodada. Sem se preocupar com isso, os holandeses partiram para cima. Wesley Sneidjer arrematou de fora da área e forçou Ryan a fazer difícil defesa.

Em seguida, o técnico australiano tirou Bresciano para colocar Oliver Bozanic que, em seu primeiro lance conseguiu um pênalti e deu ao time a chance real da virada. Na cobrança, o capitão Mile Jedinak deslocou o goleiro para fazer o segundo. Festa da Austrália em Porto Alegre. A Holanda se atordoou e entregou o golpe.

Pouco depois, tudo mudou. Van Persie fez jus ao nome de maior artilheiro da seleção holandesa e fez um típico gol de camisa 9, estufando as redes do arqueiro Ryan para empatar o jogo outra vez.

Um duelo inconstante, mas muito bom de se ver. Com boas chances para ambos os lados e as duas equipes podendo ficar com a vitória. A defesa holandesa bateu cabeça e deu à Austrália a chance de fazer a virada, mas o passe para Lecke não foi bom. No lance seguinte, Memphis Depay arriscou de longe e contou com uma leve ajuda do goleiro Ryan para recolocar a Holanda em vantagem. O jogador se sagrou como o atleta mais jovem a marcar um gol pela seçelçao holandesa, com 20 anos de idade.

O jogo passou a ser contratolado pelos holandeses, enquanto a seleção da Oceania usava seus últimos cartuchos. Na frente do placar, os europeus tocaram bem a bola e apenas esperavam o apito final do árbitro. Foi o que aconteceu, não deu para a Austríalia e Holanda ficou com os três pontos.