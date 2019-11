Copa do Mundo 2014: Espanha x Chil

18:05 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Espanha e Chile. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

18:00 Resultado surpreendente. A atual campeã mundial Espanha está eliminada da Copa do Mundo. Após ser goleada na estreia para a Holanda, a Fúria não foi párea para a boa equipe chilena, que foi melhor durante os 90 minutos. No momento, a Oranje é a líder do Grupo B, atrás dela vem o Chile, com os mesmos seis pontos. Austrália e Espanha estão eliminadas.

51' FINAAAAAL DE JOGO!!!

48' David Silva tenta achar Torres no meio da defesa, mas manda muito forte, nas mãos de Bravo.

46' Cazorla atravessa bola na área do chile e Ramos finaliza, mas carrinho de Medel salva gol para Espanha!

45' Azpilicueta vai à ponta direita e manda para área. Mena desvia e é escanteio.

45' +6 minutos de acréscimos!

44' Muita festa chilena. Torcida grita Olé!

42' BRAAAAVO, DE NOVO! Na cobrança da falta, Cazorla bate no canto de Bravo, que se estica novamente e coloca pra escanteio.

42' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE! SAI: Vidal; ENTRA: Carmona

41' Os gritos de "eliminado" ecoam pelo Maracanã

39' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE! SAI: Vargas; ENTRA: Valdivia

38' BRAAAAVO! Iniesta arrisca de fora da área e obriga Bravo a fazer uma bela defesa.

38' Os espanhóis trocam passes e são muito vaiados.

37' Volta a rolar a bola no Maracanã.

36' Iniesta manda bola alta e Bravo sai do gol para segurar. Agora o jogo fica parado, porque o goleiro chileno está caído, sendo atendido pelos médicos.

34' Iniesta carrega a bola na intermediária, encontra Cazorla em condições de chute. O espanhol finaliza e Claudio Bravo desvia para escanteio.

33' Silva toma bola do Chile, Joga com Iniesta que devolve para Silva, mas o espanhol erra no último passe e Chile retoma.

32' A Espanha troca passes pela direita e Iniesta acha Cazorla, que tenta fazer o cruzamento, mas Mena corta.

30' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA! SAI: Pedro; ENTRA: Cazorla

28' Alexis entra em velocidade na área da Espanha, toca para Vidal que perde o equilíbrio e defesa da Espanha afasta.

26' Espanha avança todos jogadores, fica apenas com Javi Martínez e Sergio Ramos atrás. Como vem tentando e errando passes longos, o Chile tem tido contra-ataques a todo momento, principalmente com Alexis.

25' QUE VELOCIDADE! Sánchez parte pela direita com muita velocidade e cruza para Vargas, que manda de cabeça para fora.

24' A Espanha está sem reação! muito lenta e quando o Chile tem a bola só observa.

22' INCRÍVEL!!! Chile chega com Vargas pela direita, ele vira o jogo, Mena atravessa bola na área e Isla completa de carrinho na pequena área, mas a bola sobe muito e a Espanha escapa.

22' Fernando Torres recebe primeira bola e tenta lançamento mas erra e Chile sai jogando outra vez.

21' Torcida chilena provoca a seleção espanhola gritando ''Eliminado''

19' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA! SAI: Diego Costa; ENTRA: Fernando Torres.

19' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE! SAI: Aránguiz; ENTRA: Gutiérrez

17' Chilenos gritam "olé" no Maracanã.

16' Chile contra-ataque, bola chega a Sánchez, o chileno cruza e Martínez corta.

15' CARTÃO AMARELO PARA MENA!

14' Espanha troca muitos passes sem penetração. A bola chega a Azpilicueta que cruza mal e bola sai em tiro de meta para o Chile.

13' Com a entrada de Koke, a Espanha tem mais rapidez no ataque.

12' Bola volta a rolar no Maracanã!

9' Aránguiz é retirado de maca após choque com defensor da Espanha.

8' Jogo pegado no meio de campo. Aránguiz está caído após entrada mais dura de Koke em bola dividida.

7' INCRÍVEEEL!! Na sobra da falta, Diego Costa emenda uma bicicleta pro gol. A bola sai como um cruzamento perfeito, que cai nos pés de Busquets. O volante erra feio e manda de canela pra fora.

6' Pedro é derrubado por Vidal na frente da área do Chile. Falta para Espanha.

5' Chilenos cantam alto no Maracanã.

4' Koke tenta infiltrar bola para Silva na área do Chile, mas bola se perde em tiro de meta.

3' David Silva cobra o escanteio pelo alto e Bravo soca pra fora da área, na sobra, Azpilicueta chuta pra fora.

2' TRAVADO! Iniesta acha Diego Costa no meio da defesa. O atacante chuta e é travado. A bola desvia e sai pela linha de fundo. Escanteio para a Espanha.

2' Koke tenta bola rápida para Silva na sua primeira jogada, mas Jara antecipa jogada.

1' A Espanha tem 45 minutos pra reverter o resultado. Caso o contrário, será eliminada.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

0' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA! SAI: Xabi Alonso; ENTRA: Koke

16:50 Superior durante os primeiros 45 minutos minutos de jogo, o Chile vence e no momento, vai eliminando a atual campeã Espanha. Vargas e Aránguiz marcaram os gols. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

45' +2 minutos de acréscimos.

44' torcedores começam a gritar "eliminado" no Maracanã.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE!! Aránguiz!! Na cobrança da falta de Sánchez, Casillas rebate para o meio da área. Aránguiz pega a sobra, domina e bate de bico, no canto. 2 a 0 Chile!

41' Díaz levanta na área e Sergio Ramos tira.

40' CARTÃO AAMRELO PARA XABI ALONSO!

38' Xabi Alonso recebe no meio de campo e tenta bola alta para Diego Costa. Bravo sai do gol e segura firme sem dificuldades.

36' Silva toca para Alba na ponta esquerda e o lateral espanhol cruza em cima de Isla ganhando lateral.

35' Alba recebe na esquerda e cruza. Medel tira

33' Os jogadores de frente do Chile marcam bastante a saída de bola da Espanha.

32' Depois do gol chileno, a Espanha aumenta a posse de bola, mas carece de infiltrações na área adversária. O espanhóis tem 56% de posse contra 92% do Chile.

31' Jara tenta sair jogando e sofre a falta de Iniesta.

30' Silva levanta na área e a defesa do Chile tira.

29' Falta para a Espanha. David Silva e Alonso na bola.

28' Espanha aperta saída de bola do Chile que consegue sair jogando sem chutão como os espanhóis faziam em seus melhores momentos.

27' Sánchez tenta jogada individual pela esquerda, bola escapa e é tiro de meta para a Espanha.

26' NA REDE PELO LADO DE FORA! Iniesta levanta na área e a bola sobra para Diego Costa que chuta na rede, pelo lado de fora.

26' CARTÃO AMARELO PARA VIDAL!

25' Pedro tenta passar por Mena pela ponta direita e sofre a falta. O árbitro manda seguir e é só tiro de meta para o Chile.

23' PERDEU! Diego Costa domina bola na área do Chile, escora para Xabi Alonso que chega finalizando muito mal. Tiro de meta para Bravo cobrar.

21' Chilenos vaiam muito o Tik-Taka espanhol. A Espanha demonstra instabilidade emocional. Ramos chama atenção dos companheiros e agora acaba de errar passe curto no meio de campo, cedendo lateral para o Chile.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE!! Vargas!! Aránguiz recebe de Sánchez e toca para trás. Vargas domina, tira de Casillas e bate pro gol caindo. 1 a 0 Chile!

17' Chilenos cantam muito no Maracanã

16' Da defesa, Francisco Silva tenta achar Sánchez pelo alto, que briga com Martínez e Ramos no alto. A bola sobra para Casillas, que chuta pela lateral.

15' O primeiro ataque da Espanha se originou em erro de saída de bola chilena. As duas equipes tentam jogar com rapidez e fazem marcação adiantada.

14' Diego Costa entra na área do Chile, chuta mal e a bola fica com Iniesta que joga com Xabi Alonso na pequena área. O espanhol chuta e Bravo sai por baixo para evitar primeiro gol do jogo!

13' Xabi Alonso levanta na área e a bola vai direto pela linha de fundo.

13' David Silva sobre um tranco de Vidal e cai. Falta para Espanha.

12' David Silva recebe no meio e tenta acionar Diego Silva. Díaz corta.

11' Espanha um pouco nervosa tem dificuldades para sair da pressão dos chilenos na sua defesa. Não à toa, Ramos e Xabi Alonso tem forçado alguns passes longos. O Chile aperta na frente com Sánchez, Vidal e Vargas.

10' Xabi Alonso lança Pedro que domina pela direita, tenta jogada individual mas é parado por Jara.

8' Xabi Alonso manda na área e Bravo sai de soco do gol chileno afastando o perigo.

7' Falta para a Espanha. Xabi Alonso na bola.

6' Vidal domina pela esquerda e tenta passe para Sánchez às costas dos zagueiros, mas Casillas sai do gol fazendo a cobertura defensiva.

5' Nos primeiros momentos, o Chile começa com muita sobriedade, ganhando espaços e agredindo a Espanha. O time joga num 3-4-1-2 parecido com o holandês.

4' Torcida chilena é absoluta no estádio.

3' No momento quem canta é o torcedor brasileiro com o clássico "Sou brasileiro com muito orgulho, muito amor".

2' Um torcedor soltou fogos dentro do estádio logo antes de a bola rolar. Os agentes de segurança se movimentaram rápido para tentar achar o autor.

1' UUUH!! Vidal faz a jogada e a bola sobra para Vargas que chuta, a bola desvia e sai.

0' COMEÇA O JOGO!!!

15:57 EMOCIONANTE! Assim como no primeiro jogo, torcedores chilenos continuam o hino à capela.

15:55 Agora, o hino do Chile

15:54 Primeiro, o hino da Espanha sendo tocado no estádio.

15:53 Jogadores entram no gramado do Maracanã.

15:45 Após o aquecimento, os jogadores já retornaram aos vestiários. O jogo começará às 16h.

15:26 CHILE CONFIRMADO: 1-Bravo; 17-Medel, 5-Francisco Silva, 18-Jara; 4-Isla, 20-Aránguiz, 21-Díaz e 2-Mena; 8-Vidal; 11-Vargas e 7-Sánchez. Técnico: Jorge Sampaoli.

15:25 ESPANHA CONFIRMADA: 1-Casillas; 22-Azpilicueta, 4-Martínez, 15-Ramos e 18-Alba; 16-Busquets, 14-Alonso e 6-Iniesta; 21-David Silva, 19-Diego Costa e 11-Pedro. Técnico: Vicente Del Bosque.

15:00 Pelo outro jogo do Grupo B, a Holanda derrotou a Austrália por 3 a 2 em partida emocionante. Com o resultado, a seleção australiana já está praticamente eliminada da Copa do Mundo, sem nenhum ponto consquistado. Saiba mais.

14:00 Apita Espanha x Chile o americano Mark Geiger, 39 anos. É a segunda partida do árbitro neste Mundial - trabalhou na vitória da Colômbia sobre a Grécia por 3 a 0. No jogo Camarões x Croácia, às 18h, na Arena Amazônia, o juizo será o português Pedro Proença, de 43 anos. Em 2012, Pedro apitou as finais da Uefa e da Champions. Ano passado, foi o árbitro de duas partidas da Copa das Confederações, no Brasil.

13:46 O Maracanã é o palco do confronto de logo mais entre Espanha e Chile. O estádio tem capacidade para 79 mil torcedores e promete receber um excelente público.

13:43 FIQUE DE OLHO: Vidal, meia do Chile. Apesar do tratamento de uma cirurgia no joelho, o jogador da Juventus foi o grande destaque do Chile na vitória sobre a Austrália. ''Não foi fácil. Foram muito poucos dias depois da operação. Fisicamente, não estava 100%. Acredito que agora vou estar muito melhor. Me senti muito contente, porque pude jogar mais de 45 minutos. Agora são duas partidas muito importantes que temos, espero melhorar muito e tomara que esteja 100%. Não sei se estou 100%. Mas vou tratar de buscar.''

13:40 FIQUE DE OLHO: Iniesta, meia da Espanha. Apesar da temporada ruim no Barcelona, o camisa 6 foi o autor do gol do título inédito da Roja no último Mundial diante da Holanda e terá, junto de Xavi, a responsabilidade de ligar o meio de campo com o ataque.

13:37 A Espanha não encarava uma situação parecida desde o início de seu período glorioso com o título da Eurocopa de 2008. A derrota para a Holanda serve de aula de humildade. Mas os jogadores e a comissão técnica da 'Roja' tentaram transmitir otimismo no últimos dias."Foi uma derrota muito dura, mas não definitiva, e sim parcial. A normalidade é o melhor quando você ganha e quando acontece uma derrota dura. O esporte te dá oportunidades e agora há outras", afirmou Del Bosque. "Acreditamos neste grupo, ganhamos este direito, este crédito, e temos uma oportunidade de redimir-nos e reverter a situação", destacou Xabi Alonso. "No futebol temos partidas a cada três ou quatro dias e você tem a chance de colocar as coisas em seu lugar. Este time tem caráter e coragem. Este é um dos momentos mais complicados nos últimos anos, mas confio muito nesta equipe", afirmou Cesc Fábregas.

13:33 O Maracanã será palco de uma final antecipada da Copa do Mundo na próxima quarta-feira, às 13 horas (de Brasília), no embate entre o empolgado Chile e a abatida Espanha. Para o volante Arturo Vidal, a possibilidade de deixar os atuais campeões mundiais fora das oitavas de final é "linda". O jogador garante que estará em melhores condições físicas no próximo jogo e promete aos chilenos mais um triunfo. "Não estive bem fisicamente diante da Austrália, mas agora estou bem melhor. Meu joelho respondeu bem. Seria lindo eliminar a Espanha. Espero poder jogar, mas isso quem decide é o técnico", disse nesta segunda-feira (16), em Belo Horizonte.

13:28 A Espanha terá um adversário bem íntimo nesta quarta-feira (18). Se trata do atacante Alexis Sánchez. O jogador é reserva do Barcelona e bastante conhecido da maioria dos jogadores da Fúria. Sánchez foi um dos nomes de destaque do Barcelona na última temporada. E mesmo sem ser titular. O atacante participou de 34 jogos da Liga. Foi titular em 27 – número no máximo mediano, considerada a forte sequência de partidas do futebol espanhol. Impressionou pelo número de gols: 19 (mais dois na Copa do Rey). Pelo Chile, tem 20 gols em 52 partidas na carreira. Sua história na seleção começou em 2006, mas demorou a deslanchar. Agora, parece viver momento especial. Fez quatro gols na campanha das eliminatórias sul-americanas e já anotou um na própria Copa, na vitória de 3 a 1 sobre a Austrália.

13:24 O confronto contra o Chile terá gosto de uma final. Afinal de contas, caso a Espanha não vença, estará eliminada da Copa do Mundo. Para que isso não ocorra, a Fúria conta com Pedro, um verdadeiro especialista em decisões. O atacante do Barcelona deve ser novidade na campeã do mundo no jogo desta quarta-feira, no Maracanã. Mais do que ter características que deixam o time mais agudo, ele carregará a campo a mística de fazer gols decisivos. Mas com um porém: pelo Barcelona, não pela Fúria. '' Não sei se o que estamos sentindo é ansiedade, mas é uma oportunidade, uma final, e temos que nos preparar bem para fazer uma grande partida. O Chile é um time muito difícil, muito compacto, joga com intensidade. Vamos nos preparar bem, porque não teremos outra oportunidade'' – disse o jogador. Além disso, Pedro não polemizou sobre a decisão de Del Bosque de não colocá-lo como titular contra a Holanda. Ao menos publicamente, mostrou-se compreensivo. ''Trabalho para jogar sempre. É uma decisão do treinador. Ele quem tem que decidir'' - finalizou.

13:22 Na manhã desta terça-feira (17), o Chile encerrou sua série de treinamentos, na toca da Raposa. Como já havia ocorrido no dia anterior, o meia Arturo Vidal não participou da atividade, pelo menos durante os quinze minutos a que a imprensa teve acesso. Isso não significa que o camisa 8 será desfalque. Ainda em tratamento de uma cirurgia no joelho, o jogador da Juventus-ITA tem uma rotina diferente do restante da equipe. Entretanto, é quase certo que tenha uma modificação em relação a estreia contra a Austrália.

13:20 Embalada com a vitória na estreia sobre a Austrália, a seleção cheilena espera encontrar uma Espanha desmotivada. O goleiro e capitão Bravo, no entanto, não quer que este cenário influencie na forma de jogar do Chile. ''Depende do ponto de vista deles. Para a gente, isso não influencia tanto (a goleada por 5 a 1 da Holanda sobre a Espanha). É um rival que vem ferido. São sempre perigosos, campeões do mundo, mas temos que fazer o nosso papel e desenvolver nosso jogo'' - analisou o capitão.

13:18 Ao que tudo indica, as mudanças mais prováveis envolvem as saídas de Xabi Alonso e Xavi para as entradas de Koke e Pedro. Com isso, o time ganha poder de marcação e se torna mais agressivo, porém perde controle de bola. Outra possibilidade é uma troca técnica na zaga: Javi Martinez no lugar de Piqué. Del Bosque, porém, não dá pistas. ''Temos que cuidar de um plantel de 23 jogadores. Todos estão em perfeitas condições. Contra a Holanda, fizemos um bom primeiro tempo e um segundo desastroso. Fomos nos desarmando, mas essa não é uma questão de vontade: é futebol. Temos que reagir e temos essa oportunidade.''

13:16 A equipe goleada pela Holanda na estreia do Mundial sofrerá mudanças. O técnico dos campeões do mundo, Vicente del Bosque, confirma que fará mudanças na equipe. Serão duas ou três, conforme ele mesmo disse em entrevista ao canal de TV “Cuatro”. Ele não confirma os nomes a serem sacados, mas medalhões estão ameaçados. ''Se houver trocas, não é para marcar ninguém. Vamos buscar o que pensamos ser o melhor para a seleção. Ninguém deve ficar alarmado com as trocas que façamos. Todos têm nosso afeto. Acima de tudo, está a equipe. Poderá haver duas ou três trocas. Estamos na situação que estamos e é com isso que temos que lidar. Somos flexíveis, mas também vamos manter algumas coisas'' – disse o treinador.

13:14 Na manhã de terça-feira (17), o Chile fez o último treino antes da partida diante dos campeões do mundo, ainda em Belo Horizonte. No começo da tarde, embarcou para o Rio de Janeiro. A seleção chilena não vai treinar no Maracanã. A única atividade pré-jogo no estádio foi a entrevista de Jorge Sampaoli, que foi marcada para as 18h40 de terça.

13:12 Com semblantes fechados e pressionada depois de sofrer uma goleada por 5 a 1 para a Holanda em sua estreia na Copa do Mundo, a seleção da Espanha desembarcou na noite desta segunda-feira (16) no Rio de Janeiro. Os jogadores seguiram direto para o hotel, em São Conrado, e desceram do ônibus com cara de poucos amigos. Poucos curiosos acompanharam a chegada dos atletas.

13:10 Já o Chile, estreou com o pé direito. Com apoio maciço de uma torcida que invadiu a Arena Pantanal, os chilenos venceram os australianos por 3 a 1, nesta sexta, em jogo que encerrou a primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Os gols da vitória foram de Alexis Sánchez, Valdivia e Beausejour. Tim Cahill fez para os australianos.

13:07 Na estreia do Mundial, a atual campeã decepcionou. Há pouco menos de quatro anos a Holanda via, diante a Espanha, o sonho de seu primeiro título mundial escapar. Os vice-campeões mundiais souberam esperar, souberam mastigar a derrota na final de 2010, na Arena Fonte Nova, em Salvador e destruir seu antigo algoz com vitória por 5 a 1, de virada, na largada do Grupo B da Copa do Mundo. Não é título, não rende taça, mas foi uma vitória histórica - um daqueles jogos que entraram para o imaginário de um país. Saiba mais.

13:05 Dez jogos, oito vitórias, dois empates, nenhuma derrota. O retrospecto mostra a enorme superioridade da Espanha sobre o Chile, seu adversário nesta quarta-feira (18), às 16h, no Maracanã. Entretanto, os números escondem outra realidade: a recente dificuldade que os campeões do mundo vêm tendo contra a seleção sul-americana. A última vez em que se encontraram, há menos de um ano, mostra bem que a Fúria não pode esperar vida fácil. Em amistoso na Suíça, o Chile saiu na frente, com Vargas, a Fúria empatou, com Soldado, os chilenos voltaram a pular na frente, outra vez com Vargas, e a Espanha só foi evitar a derrota aos 46 minutos do segundo tempo, com gol de Navas – curiosamente, nenhum dos espanhóis que balançaram as redes está na Copa.

13:02 A Holanda, no momento, é o líder do Grupo B com três pontos. Junto a ela está o Chile, com a mesma pontuação. Espanha e Austrália ainda não pontuaram.

Grupo B Jogos Pontos Holanda 1 3 Chile 1 3 Austrália 1 0 Espanha 1 0

13:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Espanha x Chile, partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 16h, no Maracanã.