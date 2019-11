Em busca de recuperação, Espanha enfrenta o Chile no Maracanã

Vindo de resultados diferentes na primeira rodada da Copa do Mundo 2014, Espanha e Chile se enfrentam no Maracanã, nesta quarta-feira (18), às 16h. Vicente del Bosque aposta na volta por cima de jogadores como Xavi e Iniesta para conseguir a vitória e manter as chances de classificação para a próxima fase. Já os chilenos, que estrearam com vitória no Mundial, irão para o jogo com a moral elevada.

Os espanhóis vem de resultado decepcionante na estreia. Foram derrotados de 5 a 1 para a Holanda na Arena Fonte Nova, depois de sair vencendo a partida. Na Copa do Mundo 2010, a Espanha também estreou com derrota. O algoz daquela vez foi a Suíça. Na segunda partida, começou a arrancada para o título vencendo a seleção de Honduras por 2 a 0. É com este retrospecto que a Espanha vai se espelhar para buscar o bicampeonato mundial.

Depois do bom resultado de 3 a 1 na Arena Pantanal contra a seleção australiana, os chilenos apostam no desespero por parte da Espanha. Na Copa da África do Sul, o Chile venceu a Suíça por 1 a 0 e encaminhou a vaga para a segunda fase, na qual acabou sendo eliminada pelo Brasil.

Em todo histórico de confrontos entre espanhóis e chilenos, o time sul-americano nunca venceu. Em dez partidas, são oito vitórias dos europeus e dois empates. Na última Copa do Mundo, a atual campeã venceu o Chile por 2 a 1, no Loftus Versfeld, em Pretória, África do Sul.

Jogo de 'vida ou morte' para a Espanha

Na tarde de terça feira (17), os espanhóis voltaram ao Maracanã para fazer o reconhecimento do gramado. Durante os quinze minutos que o trabalho pode ser coberto pela imprensa, Del Bosque dividiu os jogadores em dois grupos: Piqué, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Koke, David Villa, David Silva, Mata, Xavi e Diego Costa de um lado, enquanto Javi Martinez, Azpilicueta, Santi Cazorla, Iniesta, Pedro, Fabregas, Torres, Busquets e Jordi Alba formaram o outro conjunto. Já os goleiros, ficaram realizando trabalhos específicos.

Em relação a equipe titular, Fábregas, Pedro e Javi Martinez são fortes candidatos a entrarem entre onze iniciais da Espanha. O treinador da equipe comentou sobre as dificuldades que a seleção irá encontrar contra os comandados de Jorge Sampaoli.

"A estabilidade desta seleção é bem evidente. Mesmo com a troca de técnico o time continua com a evolução desde a Copa de 2010", comentou o técnico.

Além disso, Del Bosque ainda complementou que a Espanha precisa controlar a ansiedade, tendo em vista que só a vitória interessa aos espanhóis.

"Se não controlarmos, vamos nos tornar apáticos. Precisamos controlar isso, é assim que gosto de ver nossa equipe jogar", completou o comandante.

Fernando Torres, que deverá continuar como opção no banco de reservas, falou sobre o apoio dos torcedores, que será essencial para a equipe.

"Somos responsáveis por levantar a equipe. Sentimos a confiança dos fãs. Espero que possamos ganhar esse jogo, o primeiro de muitos ainda nesta Copa", afirmou o jogador.

Chile aposta no desespero espanhol para encaminhar vaga

Nesta terça-feira (17), a seleção do Chile chegou ao Rio de Janeiro recepcionada por mais de 40 torcedores, que demonstraram todo o carinho com os atletas e confiança na vitória. A última vez que os chilenos atuaram no Maracanã foi em 1989, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1990. Para o técnico chileno Sampaoli, apesar do vexame na estreia, a Fúria ainda é a grande favorita.

"Acho que o jogo vai ser muito importante para as duas equipes. Eles (Espanha) tem toda a maturidade para superar o péssimo placar contra a Holanda, eles ainda são um dos melhores times do mundo. A qualidade continua a mesma, ainda são favoritos para conquistarem a Copa do Mundo. Apesar de vir desgastado, eles tem experiência suficiente para superar todos os problemas", disse o treinador.

O zagueiro Marcelo Díaz comentou o momento dos chilenos dentro da competição: "Temos que corrigir algumas falhas do jogo contra a Austrália, vamos enfrentar equipes com maior importância agora e devemos estar mais qualificados". Além disso, o jogador afirmou que a equipe vai em busca da vitória, mas que o empate não seria um mau resultado. ''Um empate, olhando para a classificação, não é ruim. Mas nossa equipe não tem estilo de defesa forte, sempre jogamos com o objetivo de vencer as partidas. O empate contra uma equipe favorita é sempre bom, mas somos capazes de alcançar a vitória".

Destaque na partida de estreia, Arturo Vidal, meia da Juventus e principal opção do meio de campo chileno, é a maior esperança da equipe contra a Espanha. Só pelo clube italiano, foram 46 jogos, 18 gols e 12 assistências em quatro competições diferentes. Na Uefa Champions League, foram cinco gols e duas assitências, estando entre os dez artilheiros. Além disso, o meia afirmou que a seleção chilena veio para o Brasil para ser campeã do mundo.

"Muitos falam que pelo nosso jeito de jogar, que é bem ofensivo, jogamos de forma suicida, mas viemos com o objetivo de ser o campeão mundial. É uma partida muito difícil, ainda acho que eles são os melhores do mundo. Eles tem qualidade e esperamos fazer uma boa partida contra eles", afirmou Vidal.