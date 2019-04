Alexis Sánchez destaca garra do Chile para eliminar a Espanha

Nesta quarta-feira (18), o Chile, após vencer a Austrália na estreia, teve pela frente a poderosa seleção da Espanha, uma das seleções favoritas ao título e atual campeã do Mundial. Entretanto, os chilenos foram melhores e sairám do Maracanã com a classificação para a próxima fase. Para o atacante Alexis Sánchez, a determinação da equipe foi fundamental para o triunfo.

''Antes de mais nada, tivemos garra e vontade para conseguir grandes triunfos. Só assim podemos conquistar algo na vida. Todos nós queríamos muito esta vitória. Isso foi fundamental'', afirmou o atacante.

O jogador, que atua pelo Barcelona, afirma que sonha cada vez mais alto e espera um dia se tornar o melhor jogador do mundo. ''Nós temos a mentalidade certa, a mentalidade do chileno é de tentar, continuar. Desde criança eu sonho em ser ser o melhor do mundo, e já consegui grandes coisas. Espero conseguir ser o melhor'', declarou Alexis, que comprou a falta que gerou o segundo gol dos chilenos, marcado por Charles Aránguiz.

Na próxima segunda-feira (23), em São Paulo, Chile e Holanda decidirão quem fica com a vaga do primeiro lugar do Grupo B. A Oranje, com melhor saldo de gols, tem a vantagem do empate. Em Curitiba, no mesmo dia, Espanha e Austrália duelam apenas para definir quem escapa da lanterna.