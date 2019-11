Em Brasília, Colômbia vence a Costa do Marfim e fica perto da classificação

Quem esperava uma partida movimentada não se enganou. Colômbia e Costa do Marfim fizeram um jogo pela Copa do Mundo 2014 cheio de lances perigosos, com um final emocionante e chances de gol até o final da partida. Apesar disso, o 2 a 1 conquistado até a metade do segundo tempo permaneceu para os colombianos e ficaram perto da classificação à fase oitavas de final, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Com o resultado, os colombianos estão na liderança do Grupo C com seis pontos conquistados e podem se classificar até com uma derrota na última rodada, enquanto os marfinenses estão com três, na segunda posição. Ainda nesta quinta-feira completa a rodada a partida entre Japão e Grécia.

Na última rodada, na terça-feira, a Colômbia enfrenta o Japão, na Arena Pantanal, em Manaus. Já os Elefantes terão pela frente a Grécia, no Estádio Castelão, em Fortaleza. As duas partidas estão marcadas para as 17h.

Colômbia melhor durante a etapa inicial

Logo nos primeiros minutos a Colômbia mostrou como seria a primeira etapa: ela atacando e Costa do Marfim utilizando o contra-ataque. E com o apoio da torcida colombiana, que mais vez marcou presença na partida da seleção, a primeira tentativa foi aos seis minutos, quando James Rodriguez arriscou de fora da área, sem perigo ao goleiro Ospina.

Depois, os Cafeteros continuam no ataque. Cuadrado, grande responsável pelas jogadas ofensivas, cruzou para Teo Gutiérrez, mas Zokora afastou para fora. Mais tarde, nova chance com James Rodriguez em uma cobrança de falta, mas goleiro dos Elefantes fez a defesa tranquila.

Com domínio da posse de bola, os colombianos continuaram pressionando. Aos 27, quase marcaram. Em jogada de James Rodriguez, o atacante Téo Gutierres chutou mal e desperdiçou a melhor chance da etapa inicial. Até o momento, James, que foi um dos destaques contra a Grécia na partida de estreia, ainda não havia chutado ao gol.

Sofrendo a pressão, os Elefantes resolveram responder. Aos 31, Aurier subiu pela lateral, chutando para a defesa de Ospina. Depois, aos 36, Serey Die arriscou e a bola bateu na defesa. Apesar das melhores chances para os sul-americanos, os marfinenses arriscaram, no entanto, o primeiro terminou empatado.

Segundo tempo mais equilibrado, com três gols

Na segunda etapa, a Costa do Marfim começou mais agressiva. Gervinho invadiu a área, mas quando ia chutar ou tocar para o meio da área, caiu. Aos sete, Yaya Touré teve uma oportunidade em cobrança de falta. Na cobrança, a bola passou perto do gol defendido por Ospina.

Aos 12, em uma furada do lateral Armero, Gradel teve a chance de abrir o placar, mas o zagueiro Yepes conseguiu desarmar o jogador. Na sequência, Cuadrado fez bela jogada pela lateral e arriscou um chute cruzado, que acertou o travessão. Depois da pressão do adversário, o técnico Sabri Lamouchi optou por colocar Didier Drogba.

Mesmo assim, os colombianos continuaram atacando. Em um escanteio, James Rodriguez cabeceou na primeira trave e, sem chances, o goleiro Barry viu a bola entrar para o fundo do gol. Após o 1 a 0, os Elefantes começaram a pressionar. Sem criar grandes chances, viram a Colômbia de novo no ataque. Serey Die perdeu a bola na saída da jogada no meio de campo, armando o contra-ataque rápido para os adversários, que acabaram por ampliar o marcador com Quintero.

Aos 29, quando todos imaginavam que a seleção africana estava abatida veio a reação. Em grande jogada de Gervinho, ele arriscou um chute forte e diminuiu a vantagem. Com 2 a 1 contra, a Costa do Marfim começou a pressionar em busca do empate. O jogo, então, começou a ganhar emoção e chances de ambos os lados.

Mas, apesar das chances e pressão no final do jogo, o resultado terminou inalterado. A Colômbia venceu por 2 a 1 e está perto de deixar o fantasma de 1994 e 1998, quando ficou na primeira fase do mundial, para trás.