Suíça x França pela Copa do Mundo 2014

18:05 Até o momento, foram marcados 74 gols em 25 jogos na Copa do Mundo. Média de 2,96 gols/jogo

18:00 Autor do quarto gol francês, o atacante Benzema foi eleito o craque da partida pela Fifa

17:57 Com a vitória francesa, a situação atual do grupo é a seguinte

P V E D França 6 2 0 0 Suíça 3 1 0 1 Equador 0 0 0 1 Honduras 0 0 0 1

90+3' FINAL DE JOGO NA ARENA FONTE NOVA! Em mais um jogo recheado de gols em Salvador, a França derrota a Suíça por 5 a 2 e assume a liderança do Grupo E! A depender do resultado de Equador e Honduras, que se enfrentam às 19h

90' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo

88' CARTÃO AMARELO PARA CABAYE! É o segundo do jogador na competição e desfalca a França na próxima quarta-feira (25), diante do Equador

87' GOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DA SUÍÇA! Xhaka recebe na medida na pequena área de Inler e manda de primeira para o fundo do gol. França 5 a 2

86' UHHHHHHH! Shaqiri arrisca de longe e Lloris faz boa defesa

85' O gol marcado por Dzemaili, de falta, foi o primeiro nessa categoria na Copa do Mundo 2014

82' Última substituição na França! SAI Valbuena, ENTRA Griezmann

81' GOOOOOOOOOOL DA SUÍÇA! Dzemaili cobra falta com força e marca um golaço, diminuindo para a Suíça. Suíça 1x5 França

78' A última vez que a Suíça sofreu 5 gols em uma partida de Copa do Mundo foi diante da Alemanha, em 1966.

75' Torcida presente aumenta o coro de "olé" na goleada francesa diante dos suíços

72' GOOOOOOOOOOOL DA FRANÇA! Sissoko recebe sozinho de Benzema e manda na saída de Benaglio. França 5 a 0

69' Substituição na Suíça! SAI Seferovic, ENTRA Drmic

67' GOOOOOOOOOOOOOL DA FRANÇA! É o quarto! No primeiro bom lance, Pogba lança Benzema na medida e, de primeira, manda na saída de Benaglio. França 4 a 0

65' Mais uma mudança na França! SAI Sakho, machucado, ENTRA Koscielny

62' Substituição na França! SAI Giroud, ENTRA Pogba

59' UHHHHHHHHH! Após jogada envolvente, Benzema fica com a sobra e chuta, mas a bola desvia na zaga antes de sair

57' Após troca de passes na entrada da área francesa, a bola sobra com Dzemaili, que arrisca de longe para longe

52' Público de 52.003 torcedores presentes à Arena Fonte Nova para Suíça 0x3 França

50' Até o momento, a França parece administrar a vitória, explorando os erros na saída de bola da Suíça

46' Bola rolando para os últimos 45 minutos na Arena Fonte Nova para Suíça 0x3 França!

17:03 Substituição na Suíça! SAI Behrami, ENTRA Dzemaili

17:02 Suíça e França de volta ao gramado da Arena Fonte Nova! Já já começa o segundo tempo

16:55 Não saiam daqui! Daqui a pouco a bola rola para a etapa final na Arena Fonte Nova!

16:54 Em vantagem, a França criou mais, mas a proporção de finalizações foi igual. Enquanto a Suíça acertou 3 dos 4 chutes na barra, os Blues acertaram 8 de 12

16:50 Apesar de atrás no placar e com missão complicadíssima para a volta, a Suíça terminou com mais posse de bola e mais passes completados que a França

45+2' Final de primeiro tempo na Arena Fonte Nova! Com dois gols marcados em dois minutos e um pênalti perdido, a França leva a vantagem de 3 a 0 para o intervalo

45' Dois minutos de acréscimo assinalados por Björn Kuipers

44' Enquanto a França troca passes, a torcida presente já grita "olé"

42' UHHHHHHHH! Giroud cruza na pequena área e Valbuena chega de elemento surpresa, mas Benaglio corta

40' GOOOOOOOOOOL DA FRANÇA! Após contra-ataque veloz, Varane estica a bola para Giroud, que cruza na pequena e Valbuena só tem o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol. França 3 a 0

37' Apesar de atrás no placar, a Suíça equilibra a posse de bola: Suíça 49% x 51% França

35' Pênalti defendido por Benaglio deixa os suíços com as esperanças vivas na partida

32' BENAGLIO! Benzema manda no canto direito da meta e o arqueiro suíço defende. No rebote, Cabaye acerta o travessão

31' PÊNALTI PARA A FRANÇA! Benzema vem para cima de Djourou e é derrubado pelo zagueiro suíço. Björn Kuipers aponta para a marca da cal

29' UHHHHHHHHHHH! Seferovic arrisca de fora da área e Lloris espalma. No rebote, Shaqiri chuta cruzado e quase o camisa 9 helvético diminui

27' Gol anulado da Suíça! Após cobrança de falta, a bola sobra na entrada da área. Mehmedi chuta e a bola ficou com Xhaka que, em impedimento, completa para o gol, mas a arbitragem assinalou a posição irregular

25' UHHHHHHHHH! Benzema sai sozinho após contra-ataque francês e chuta cruzado, mas Benaglio defende

20' O primeiro gol francês, de Giroud, foi o 100º dos Blues em Mundiais

17' GOOOOOOOOL DA FRANÇA! Após erro na saída de bola após o gol sofrido, a defesa da Suíça dorme no ponto e Matuidi sai na frente de Benaglio, marcando o segundo. França 2 a 0

16' GOOOOOOOOL DA FRANÇA! Valbuena cobra escanteio na segunda trave, Giroud sobe mais que todo mundo e cabeceia sem chances para Benaglio. Suíça 0x1 França

12' Com maior posse de bola, a França tenta furar a defesa da Suíça, que tenta sair em contra-ataque

8' Substituição na Suíça! Sai Von Bergen, que levou a pancada e deixou o campo sangrando, entrou Senderos, que participa da terceira Copa do Mundo

6' Giroud, da França, levanta o pé além do permitido e acerta o rosto de Von Bergen, da Suíça. O zagueiro suíço sai de campo sangrando

5' Primeira boa chance no ataque é da França. Benzema recebe na entrada da área, passa por dois marcadores e chuta à esquerda de Benaglio

2' Partida começa movimentada, mas presa no meio-campo e com muitos chutões para o ataque

0' Bola rolando na Arena Fonte Nova para Suíça x França! O jogo vale a liderança do Grupo E! Saída de bola dos hélveticos

15:56 Agora é a vez da Marselhesa e os franceses cantam à capela

15:54 No momento, o Salmo Suíço é reproduzido

15:53 Equipes entram em campo na Arena Fonte Nova! Daqui a pouco começa Suíça x França!

15:50 As seleções já entraram em campo para o aquecimento e retornaram ao vestiário! Já já a bola rola na Arena Fonte Nova para Suíça x França!

15:30 Vestiário da França pronto para receber os jogadores antes do início da partida. Foto: Divulgação/Fifa

15:20 Vestiário da Suíça pronto para receber os jogadores antes do início da partida. Foto: Divulgação/Fifa

15:12 Seleções taticamente escaladas

15:03 Com um clima parcialmente nublado, a cidade de Salvador tá com temperatura de 26ºC no momento. A umidade relativa de ar é de 69% e com pouca possibilidade de chuva para a hora do jogo

14:50 Com Cabaye confirmado no time titular, Deschamps escala a França com: Lloris; Debuchy, Varane, Sakho e Evra; Sissoko, Cabaye e Matuidi; Valbuena, Giroud e Benzema

14:49 Escalada pelo treinador Ottmar Hitzfeld com duas modificações em relação à estreia, a Suíça vai com: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, von Bergen e Rodríguez; Behrami, Inler, Shaqiri, Xhaka e Mehmedi; Seferovic.

14:45 Suíça e França definidas para a partida!

14:38 Torcida da Suíça começa a chegar na Arena Fonte Nova para o duelo de logo mais contra a França. Foto: Divulgação/Portal da Copa

14:17 Suíça e França jogam em Salvador e lutam pela liderança do Grupo E

14:15 Trio de arbitragem é holandês! Liderado por Björn Kuipers, que apitou a decisão da Copa das Confederações 2013 e da última Uefa Champions League, o embate de logo mais terá os auxiliares Sander Van Roekel e Erwin Zeinstra. O árbitro de 31 anos é profissional desde 2006 e vem para a sua primeira Copa do Mundo, sendo o seu segundo jogo no Mundial, pois havia apitado a vitória da Itália sobre a Inglaterra, por 2 a 1, em Manaus. Foto: Getty Images

14:10 FIQUE DE OLHO: Benzema, atacante da França. Participou efetivamente dos três gols - marcando dois - franceses diante de Honduras, em jogo válido pela primeira rodada. Esperança de ser o artilheiro dos Blues no Mundial, o centroavante do Real Madrid espera seguir balançando as redes para mostrar a boa fase que vive, afinal, foi campeão da Uefa Champions League na última temporada. Foto: Paul Gilham/Getty Images

14:05 FIQUE DE OLHO: Mehmedi, meia-atacante da Suíça. Por ter feito o gol de empate contra o Equador, foi o escolhido pelo treinador Ottmar Hitzfeld para substituir Stocker, que não rendeu o esperado na estreia. Com a modificação, o atleta deverá formar a dupla de ataque com Seferovic, autor do tento de virada e que tomou a vaga de Drmic, também por ter atuado abaixo das expectativas. Foto: Stu Forster/Getty Images

14:00 O palco do confronto nesta tarde será a Arena Fonte Nova, em Salvador, cuja capacidade é de 55 mil torcedores. Durante a Copa das Confederações, em 2013, a sede baiana recebeu três jogos: Nigéria 1x2 Uruguai, Brasil 4x2 Itália e a disputa do 3º lugar, na qual a Itália saiu vitoriosa após derrotar a Celeste, por 3 a 2 nos pênaltis. Na Copa do Mundo, 2 das 6 partidas já foram realizadas, ambas com muitos gols. O embate entre os europeus será o 3º na cidade. (Foto: Divulgação/Portal da Copa)

13:55 Por ter um caráter decisivo, o duelo de logo mais foi tratado como fundamental pelo comandante dos Blues, que sabe da receita para trazer os três pontos: "Vamos ter que deixá-los cansados, vamos ter de exaurí-los. Temos qualidades, mas eles também têm. O que posso assegurar é que termos uma disputa espetacular do ponto de vista coletivo e mental. Não é à toa qua são cabeças de chave do nosso grupo. Não vou dizer que eles são favoritos, mas serão certamente um adversário de altíssima qualidade", garante Deschamps.

13:50 Garantindo estar apto para atuar, o atleta ressalta a força em todo o grupo de convocados, não somente os onze jogadores considerados titulares: "Todos devem estar sempre prontos. Nosso grupo é muito forte e todos devem estar preparados quando chamados. O jogo (contra a Suíça) será complicado. Eles têm um bom time faz tempo e temos que fazer uma grande partida para vencer", assegura Mavuba.

13:45 Mesmo com um problema para a partida, o treinador Didier Deschamps sabe como resolvê-lo, caso necessário. Devido à um problema no adutor da coxa, o volante Cabaye foi poupado dos treinamentos ao longo da semana, mas poderá entrar em campo. Se não, o também cabeça-de-área Mavuba, do Lille, irá substituí-lo.

13:40 Escolhido pelo técnico para marcar o artilheiro da França, Benzema, o zagueiro Von Bergen tratou o adversário como um jogador qualquer: "Não tem plano 'anti-Benzema'. Têm grandes jogadores do outro lado. Ele acabou de fazer excelentes partidas. Mas, uma vez que o jogo começa, ele é apenas mais um jogador", afirmou o defensor que esteve presente também na última Copa do Mundo com a Suíça, na qual a seleção só levou um gol, mesmo sendo eliminada ainda na fase de grupos.

13:35 De olho no duelo com os franceses, o comandante suíço rasgou elogios aos rivais, mas explicou como deverá tentar surpreender: "Eles tiveram uma explosão de desempenho contra Honduras, eles formam um time que se reorganiza muito rápido em campo. Eles funcionam como uma máquina. Precisamos atacar com agressividade e partir com muita velocidade da defesa para o ataque", afirma Hitzfeld.

13:30 Para o confronto de logo mais, a Suíça não possui desfalques, porém o treinador Ottmar Hitzfeld resolveu fazer três modificação no time titular. Insatisfeito com a atuação do meia-atacante Valentin Stocker, do Basel, optou por dar lugar a Mehmedi, autor do gol que abriu espaço para a virada, na estreia, diante do Equador. Na defesa, Schär substituirá Djourou, que falhou no gol equatoriano. No ataque, Seferovic, que foi o responsável pela vitória contra os sul-americanos, irá entrar no lugar de Drmic, que teve atuação inferior às expectativas.

13:25 Assim como os suíços, os franceses também necessitam de um triunfo para aproximassem das oitavas. Apesar do retrospecto favorável, a última vitória foi na última rodada da fase de grupos da Eurocopa 2004. Com gols marcados por Zidane e Henry, duas vezes, os Blues derrotavam a Schweizer Nati por 3 a 1 e asseguravam a classificação às quartas-de-final da competição europeia. O atacante Vonlanthen descontou.

13:20 Precisando de uma vitória para ficar com a classificação às oitavas-de-final praticamente garantida, a Suíça vem de um retrospecto nada agradável contra a França. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias francesas e três empates. A última vitória helvética foi em 1992, quando venceram por 2 a 1.

13:15 Em toda a história, foram 36 confrontos entre os europeus. Desses, nada mais, nada menos que 32 encontros foram válidos por amistosos. Bastante equilibrado, o duelo conta com 15 vitórias da França, 9 empates e 12 triunfos da Suíça. Os franceses marcaram 62 gols e sofreram 58. No último jogo, um empate por 0 a 0 na Copa do Mundo de 2006, na estreia das seleções naquele ano.

13:10 Eliminada ainda na primeira fase da última edição, a França pretende não passar pela mesma situação. Possuindo apenas um título da Copa do Mundo, quando foi sede em 1998, os Blues esperam superar a má campanha de 2010, mesclando a juventude com a experiência para alcançar o topo no Brasil. Nas Eliminatórias europeias, foi para a repescagem pela segunda vez consecutiva, eliminando a Ucrânia.

França: Deschamps quer afastar os problemas que prejudicaram a equipe em 2010

13:05 Em sua décima participação na competição mundial, a Suíça espera repetir a campanha de quando sediou o evento, em 1954, quando alcançou as quartas-de-final. Miscigenada, a seleção helvética possui 13 dos 23 jogadores vinculados a outros países, tanto europeus como africanos. Nas Eliminatórias, não passaram por problemas e se classificaram à Copa do Mundo de forma invicta.

Suíça: diversidade dentro e fora de campo é o grande trunfo dos suíços

13:00 Após o triunfo, o treinador dos Blues comentou a respeito das vaias se mostrando tranquilo e disse ser normal, além de ressaltar a torcida a seu favor: “Estamos no Brasil, é a América Latina, e as Seleções latinas estão mais perto de casa. É natural que tenham mais torcedores no estádio, e isso é uma vantagem para eles. Mas também tivemos muitos torcedores no estádio e pudemos ouvi-los”, garantiu Didier Deschamps.

12:55 Ao contrário dos helvéticos, os franceses tiveram vida mais tranquila na primeira rodada. Em tarde inspiradíssima do atacante Benzema, do Real Madrid, e com um lance que precisou da tecnologia, a França não passou por problemas e bateu a Honduras por 3 a 0 (Foto: Alex Grimm/Getty Images)

12:45 Se lamentando da derrota, o goleiro equatoriano Alexander Domínguez foi um dos que resolveu desabafar: “Muita, muita tristeza. Queríamos os três pontos, mas sofremos o segundo gol no último minuto e acho que é isso que justifica toda esta raiva e tristeza que sentimos.A ansiedade nos levou a buscar o triunfo depois do empate e a cometer erros. Foi um descuido. Os erros acontecem, claro, mas a raiva que temos foi por ser a um ou dois minutos do final", afirmou o arqueiro.

12:40 Na estreia na Copa do Mundo 2014, a Suíça derrotou o Equador no último minuto de jogo, de virada, por 2 a 1. Com gol de Enner Valencia na metade da etapa inicial, os sul-americanos saíram em vantagem para o intervalo. Na volta, com um gol de Mehmedi no primeiro minuto e um de Seferovic, no último, deram os três pontos aos europeus. (Foto: Matthew Lewis/Getty Images)

12:30 Boa tarde, você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando nossas transmissões da Copa do Mundo 2014, hoje acompanharemos a partida entre Suíça e França. A partida será disputada às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.