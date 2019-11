Suíça e França jogam em Salvador e lutam pela liderança do Grupo E

Após estrearem na Copa do Mundo com vitória, Suíça e França se enfrentam nesta sexta-feira (20) pela segunda rodada, e o confronto é considerado o mais forte do Grupo E, já que estão empatados na liderança com três pontos cada e sendo separados pelo saldo de gols.

A seleção francesa se impôs na primeira rodada sobre a seleção de Honduras e venceu por 3 a 0, com dois gols e uma boa exibição de Karim Benzema. Já a Suíça venceu o Equador no último minuto de jogo, com o gol de Haris Seferovic, sendo marcado aos 48 minutos do segundo tempo, depois de uma partida pouco convincente realizada pelos suíços, principalmente pela mal desempenho dos jogadores de meio-campo.

Já foram disputados 36 jogos entre suíços e franceses e a última vez que as duas equipes se enfrentaram foi em 2006, justamente na Copa do Mundo da Alemanha. O resultado foi um empate em 0 a 0 e, oito anos atrás, as duas seleções contavam com jogadores que já estão aposentados, sendo que a renovação é o grande trunfo que envolvem os europeus atualmente.

Hitzfeld não revela, mas Suíça deve sofrer mudanças, segundo imprensa

No reconhecimento do gramado da Fonte Nova, a seleção da Suíça realizou um treinamento simples nos 15 minutos dedicados à imprensa. Apesar de não ter acesso ao treino quando os jogadores começaram a treinar com a bola, a imprensa suíça cravou duas mudanças na equipe de Ottmar Hitzfeld. Segundo o jornal Blick, Admir Mehmedi ocupará o lugar de Valentin Stocker como ponta pelo lado esquerdo e Haris Seferovic, autor do gol da vitória sobre o Equador, deve entrar na vaga de Josip Drmic no ataque, sendo que os jogadores treinaram no time titular quando o treino foi fechado para os jornalistas.

Na coletiva, realizada na tarde da última quarta-feira (19), Hitzfeld disse que a França teve uma grande evolução depois da vitória sobre a Ucrânia na repescagem para a Copa e não poupou elogios aos rivais.

“Desde então eles jogam com bastante confiança. O time se encontrou e não sofrem mais gols. É convincente ofensivamente, bastante flexível e se reorganiza muito bem. A França funciona como uma máquina”, ressaltou o técnico.

Para o treinador, a Suíça terá que se superar para sair com os três pontos: “Sabemos que teremos que nos esforçar acima do limite para jogar bem contra a França”.

Já o zagueiro Steve von Berger desdenhou do ranking da Fifa, quando foi questionado sobre a colocação da sua seleção, que ocupa o sexto lugar.

“Ser sexto não importa, mas se estamos lá, é por mérito. Vencemos jogos importantes contra grandes equipes. Depois, se está certo ou não, eu não sei de nada”, declarou o jogador.

Além disso, o zagueiro disse que não se preocupa com Benzema, principal atacante da França.

“Ele é um excelente atacante, que acabou de fazer grandes partidas na Champions League. Mas, quando o jogo começa, ele é só mais um”, afirmou Berger.

Cabaye não treina durante a semana, mas deve continuar entre os titulares

Didier Deschamps, técnico da França, também fez mistério e a imprensa só teve acesso aos 15 minutos equivalentes ao tempo de aquecimento dos jogadores no campo da Fonte Nova. A grande dúvida de Deschamps era sobre a condição física de Yohan Cabaye. O jogador ficou sob observação por conta de dores no músculo adutor da coxa direita, lesão sentida na partida contra Honduras. Apesar de treinado em separado durante a semana, o treinador declarou que Cabaye está totalmente recuperado e treinou normalmente com a equipe em Salvador.

Sobre o adversário desta sexta-feira, Didier Deschamps também foi simpático e falou bem da Suíça: “O time suíço tem muitas qualidades, se classificaram com facilidade. Se você olhar com atenção para os jogadores que estão lá, eles estão nas principais ligas da Europa. Não é uma coincidência eles estarem no nosso grupo. Vamos enfrentar um oponente de alta qualidade amanhã”.

O goleiro Hugo Lloris foi o jogador escolhido para falar com a imprensa e disse estar preparado para enfrentar os suíços quando foi questionado sobre a qualidade do adversário.

“Isso nos coloca nas melhores condições possíveis. É importante ter uma análise, mas o staff sempre prepara um vídeo com o essencial e é o suficiente. A maioria dos jogadores são conhecidos. Sabemos o que esperamos, só precisamos de uma resposta coletiva”, declarou o goleiro dos Bleus.