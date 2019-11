Copa do Mundo 2014: Itália x Costa Rica

Encerramos por aqui nossa transmissão. Com um gol de Bryan Ruiz, a Costa Rica venceu a Itália e garantiu sua classificação para a fase mata-mata da Copa do Mundo, coisa que não acontecia desde 1990. Obrigado e bom dia a todos que nos acompanharam, até a próxima!

FOTO: Jogadores da Costa Rica comemoram a vitória sobre a Itália. (Foto: Divulgação/Fifa)

14:58 A Itália irá para o jogo final contra o Uruguai, Os italianos poderão jogar pelo empate, mas qualquer derrota contra os Celestes a Azzurra estará desclassificada.

14:56 Com esse resultado, a Inglaterra está eliminada do Grupo D da Copa do Mundo.

14:45 Emoção total dos jogadores, a Costa Rica está nas oitavas-de-finais da Copa do Mundo. Ela que era considerada a seleção mais fraca, monstrou uma organização rara e conquistou sua classificação.

ACABOUUUUUUUUUUUUUUUUU!!! HISTÓRIA NA ARENA PERNAMBUCO!!

47' PRA FORAAAAAAA!!!! Brenes bateu colocado e bola passou com muito perigo.

45' Teremos quatro minutos de acréscimos.

44' No escanteio, Cassano desvia pela lnha de fundo.

43' Cerci tenta fazer o cruzamento e Diaz chega para afasatar.

41' Cerci recebe dentro da área, mas estava adiantado. São muitos impedimentos da Itália na partida.

38' TRAVOU CHIELLINI. Urenã tem chance espetacular e zagueiro conseguiu bloquear.

34' Última substituição na Costa Rica. Entra: Brenes Sai: Bryan Ruiz.

30' Cerci escapa bem, mas marcação chega firme e consegue tomar a bola.

28' Modificação na Costa Rica. Entra: Ureña. Sai: Joel Campbell.

25' Cartão amarelo para Cubero.

24' Última substituição na Itália. Entra: Cerci. Sai: Marchisio.

23' Cartão amarelo para Balotelli. Jogador puxa Diaz na área e leva o cartão amarelo.

22' Substituição na Costa Rica. Entra: Cubero. Sai: Tejeda.

20' Marchisio faz o lançamento para Insigne, jogador já estava impedido. É o nono impedimento da Azzurra

18' Costa Rica troca passes e torcida grita "olé" na arquibancada.

16' Cassano tenta arrisca de longe e chute é travado, bola chega fácil para Navas.

13' BUFFON!!! Bolanõs é lançado e o goleiro sai da grande área para afastar.

11' Substituição na Itália. Entra: Insigne. Sai: Candreva.

10' Balotelli é lançado, mas jogador estava em posição de impedimento.

8' Borges arrisca de longe e Buffon faz a defesa no meio do gol.

7' SALVA NAVAS!!! Em cobrança de falta de Andrea Pirlo, jogador cobrou com muito efeitou e Navas espalma.

5' DARMIAN!!! Jogador arrisca de longe e bola passa com perigo, Navas ainda desviou com a ponta dos dedos.

4' Cassano recebeu a bola livre, tentou bater colocado e Duarte bloqueou a finalização.

4' Bolanõs cobra escanteio e Gonazales completa bola saiu para a linha de fundo.

2' Campbell recebe lançamento longo, mas impedimento já havia sido marcado.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

14:03 Prandelli virá para o segundo tempo com o time diferente. Entra: Cassano. Sai: Thiago Motta.

FOTO: Tecnologia confirma o gol da Costa Rica . (Foto: Divulgação/Fifa)

FOTO: Cabeçada de Bryan Ruiz, Buffon até tentou se esticar, mas não conseguiu alcançar. (Foto: Divulgação/Fifa)

13:57 A Itália não conseguiu se encontrar em campo, sendo anulada pela forma compacta de jogar da Costa Rica.

13:55 Na saída para o vestiário, os reservas da Costa Rica se desentenderam com os jogadores italianos. O tumulto foi afastado pela arbitragem.

13:53 A Costa Rica mostrou grande futebol na primeira etapa e mereceu a vitória nessa primeira metade. A Costa Rica ainda teve um pênalti claro não marcado ao seu favor, mas logo em seguida, Bryan Ruiz fez justiça e colocou os costarriquenhos na frente do placar.

FOTO: Festa da torcida costarriquenha na Arena Pernambuco.

47' ACABOU O PRIMEIRO TEMPO EM PERNAMBUCO.

44' Diaz faz o cruzamento perfeito para Bryan Ruiz, o jogador cabeceou e a bola bateu no travessão e caiu dentro do gol. Técnologia confirmou o gol para a Costa Rica.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COSTA RICA!!

42' POLÊMICA!!! Joel Campbell aproveitou erro de saída de bola da Itália e partiu para cima, Chiellini deslocou Campbell e caiu na área. Costariquenhos ficaram reclamando de pênalti.

41' NOVO ATAQUE!!! Após passe de Ruiz, Duarte mandou a cabeçada e bola passou por cima.

39' Bryan Ruiz arrisca o chute e Buffon aplica nova defesa.

38' Marchisio recebe o passe, mas a posição de impedimento já é marcada.

35' ESPALMA BUFFON!!!! Bolanõs arriscou de fora da área, Buffon busca no canto.

32' NAVAS!!!!!!!! Bola sobra limpa para Balotelli na entrada da área, italiano solta a bomba e goleiro costarriquenho aplica a defesa.

30' QUASE BALOTELII!!!! Pirlo novamente faz um lançamento perfeito para Balotelli, jogador tenta encobrir o goleiro Navas, mas acaba errando.

28' Campbell tenta lançar Bryan Ruiz na área, Barzagli chega para afastar.

26' LONGE!!! Bola sobra limpa para Thiago Motta, o jogador manda um chute forte, sem direção alguma.

23' Balotelli novamente recebe belo lançamento, ganhar na corrida, mas acaba perdendo a bola.

20' Balotelli recebe lançamento, domina no peito, e parte para o gol. Italiano tenta driblar o marcador, mas acabada desarmado.

17' Até o momento, a Itália não finalizou nenhuma vez.

15' Nesses primeiros 15 minutos, a Costa Rica se apresenta melhor em campo e a Itália não consegue se encontrar.

13' Posse de bola: Costa Rica 60% x 40% Itália.

8' Falta!! Balotelli sobra sozinho com a bola na área, mas jogador havia feito a falta para se livrar da marcação.

7' BORGES!!! Bryan Ruiz bate escanteio e Borges cabeceia por cima.

6' Bryan Ruiz faz boa jogado e Tjeda é acionado, na finalização, zaga da Itália bloqueia.

4' Diaz tenta aplicar chapéu em Abate, o jogador italiano faz a falta.

1' Bolanõs arrisca de longe e bola chega fácil ao Buffon.

0' ESTÁ VALENDO!! A BOLA ROLA NA ARENA PERNAMBUCO.

12:56 Agora é a vez do hino da Costa Rica.

12:55 Hino italiano é executado na Arena Pernambuco.

12:54 Seleções estão prontas para entrarem em campo.

12:33 Veja como as equipes estarão posicionadas em campo:

12:32 Tudo pronto, as equipes deverão entrar em campo logo mais. (Foto: Divugação/Fifa)

12:28 Costa Rica vem ao campo com: Navas, Gonzalez, Umana, Borges, Duarte, Bolanos, Campbell, Ruiz (c), Diaz, Gamboa, Tejeda

12:27 Itália confimada: Buffon (c), Chiellini, Darmian, Motta, Candreva, Abate, Marchisio, Balotelli, Barzagli, De Rossi, Pirlo

12:15 FIQUE DE OLHO Itália x Costa Rica: Mario Balotelli, atacante da Itália. Balotelli começou muito bem a Copa do Mundo, com uma boa atuação na última partida contra Inglaterra, onde o jogador marcou o gol da vitória. O atacante italiano mostra ter um talento raro, mas também se mostra bastante irregular por diversas vezes. Os torcedores italianos tem a esperança ligadas no Super Mario, e normalmente ele consegue corresponder com seus gols decisivos. Balotelli teve sua titularidade ameçada por Immobile, mas após uma boa atuação contra a Inglaterra, o jogador mostrou por que é o titular da equipe. (Foto: Getty Images)

12:00 FIQUE DE OLHO: Joel Campbell, atacante da Costa Rica. O jovem já demonstrou bastante talento na partida contra o Uruguai e conduziu sua equipe até os três pontos. Campbell tem apenas 21 anos e é jogador do Arsenal, da Inglaterra. O clube de Londres já emprestou o jogador várias vezes, para que o jogador costarriquenho possa adquirir mais experiência, e o jogador busca mostrar para Wenger que poderá atuar pelos Gunners. Campbell atormentou totalmente a zaga do Uruguai na última partida, com muita habilidade e velocidade. (Foto: Getty Images)

11:45 A partida irá ocorrer na Arena Pernambuco, em Recife. O estádio já recebeu a partida entre Costa do Marfim e Japão nesta Copa do Mundo e agora sediará o mais um jogo no estádio. O estádio tem capacidade para 41.705 torcedores. Na outra partida realizada na arena, tivemos mais de 40 mil pessoas presentes, e novamente é aguardado um grande público. (Foto: Divulgação)

11:43 Thiago Motta disse que jamais sonhou em disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil: “Nunca sonhei com isso. Não sou adaptado apenas ao futebol europeu, mas ao modo de vida da Europa. Sinto que sou um italiano que nasceu no Brasil. Tive a sorte de ter uma família italiana e o privilégio de poder jogar pela Itália”.

11:40 De Rossi elogiou o povo brasileiro: "Eu só posso falar bem do que vi até hoje, fomos recebidos muito bem, um calor único, um povo que vive para o futebol e isso é perceptível. As crianças têm um entusiasmo contagiante. O povo brasileiro é maravilhoso, fomos acolhidos de maneira maravilhosa, essa será a Copa mais linda e alegre de sempre".

11:38 Balotelli não escondeu sua ambição em ganhar a Copa: "Espero que seja a Copa da Itália, e não do Mario Balotelli. Não estou interessado em estar ao lado dos grandes craques, quero ganhar a Copa".

11:33 Bolanõs ainda completou: "Se há possibilidades, vamos tomar e tratar de complicar a partida, como fizemos contra o Uruguai. Não seremos loucos, mas vamos aproveitar o clima, que estará quente. Vamos tomar proveito. O clima será pesado para as seleções da Europa, para nós é mais similar, estamos mais acostumados ao sol, clima ‘caliente'. Não é segredo, claro que o calor muda o jogo, é uma tática que temos que aproveitar". (Foto: Getty Images)

11:31 Bolanõs diz estar muito motivado: "Futebol é a sensação que as partidas são diferentes. Motivação ao máximo. Teremos que mudar, mas veremos entre nós. A Itália é muito forte, temos que analisar como se deve, respeitar a Itália como fizemos com Uruguai".

11:30 Mario Balotelli é a grande esperança dos italianos, porém o jogador mostra muita irregularidade durante toda sua carreira, e Prandelli avisa que não pode contar apenas com isso no Mundial: “Esperamos que ele dê continuidade ao que vem fazendo e é um jogador que tem a atenção de todos. Um de nós não pode pensar em ser protagonista. Não dá para pensar que ele vai resolver todos os problemas da seleção. Vamos trabalhar todos juntos como um time”.

11:28 Campbell também afirmou isso após a partida contra o Uruguai: "Para nós, realmente, não foi uma surpresa. Viemos para ganhar e queríamos um bom resultado. Temos dois jogos difíceis pela frente. O primeiro jogo é sempre importante, mas faltam ainda dois jogos contra dois grandes rivais".

11:25 Por estar no grupo da morte, Jorge Luis Pinto, treinador da Costa Rica, se sentiu motivado: "Ao contrário do que todos pensam, senti alegria e motivação pelo grupo. Motivou-me extraordinariamente a condição de enfrentar três campeões do mundo. Vamos jogar sem temor, sem medo. Podemos ganhar".

11:23 A Costa Rica teve o grande azar de cair no grupo da morte, ao lado de grandes campeões mundiais. Porém a Costa Rica não quer dar vexame e tenta fazer história, o time conquistou uma importante vitória já na primeira rodada, quando venceu o Uruguai. A seleção conta com o talento de Bryan Ruiz e Joe Campbell para conseguir ir longe nesta Copa do Mundo.

11:20 Para a disputa da Copa do Mundo, Cesare Prandelli teve dois grandes desfalques: Riccardo Montolivo e Giuseppe Rossi não puderam disputar o Mundial no Brasil. Montolivo teve uma fratura na tíbia da perna esquerda, o meio-campista do Milan foi um grande desfalque para a Azzurra. Rossi teve que fazer uma cirurgia do ligamento anterior na perna direita e acabou perdendo a disputa do torneio no Brasil. Pradelli perdeu uma grande opção para o ataque dos italianos, a fase de Rossi era muito boa e o atacante foi um dos melhores da Série A pela Fiorentina. (Foto: Getty Images)

11:18 A Costa Rica fez uma bela campanha nas eliminatórias, tendo conseguido passar com certa traquilidade. Os Ticos acabaram na segunda colocação, com 18 pontos conquistados, sete pontos na frente do México, que disputou a repescagem naquela ocasião.

11:16 A seleção italiana teve uma campanha nas eliminatórias, saindo invicta na competição. O grupo dos italianos contava com Dinamarca, Malta, República Tcheca, Blugária e Armênia. A Azzura acabou com 22 pontos, seis à frente da Dinamarca, segunda colocada, e acabou se classificando com grande facilidade.

11:15 A Itália chega em sua décima oitava participação em Copas. Com quatro títulos conquistados, a Azzurra é a segunda maior vencedora do torneio, ficando atrás apenas do Brasil. Os italianos têm como objetivo apagar o fracasso na Copa do Mundo de 2010, quando a seleção chegou como detentora do título e tinha o objetivo de se manter como campeã da competição, porém fizeram apenas dois pontos na fase de grupos e acabaram na última colocação, sendo eliminada logo na primeira fase da competição.

Itália: uma defesa aquém de décadas passadas e um ataque renovado que deixa dúvidas

11:13 A Costa Rica irá para sua quarta disputa de uma Copa do Mundo, as outras participações foram nos mundiais de 1990, 2002 e 2006. A sua primeira participação em Copa foi a melhor até o momento, no torneio de 1990, na Itália. Os Ticos avançaram até as oitavas-de-final e foram eliminados pela extinta Tchecoslováquia.

Costa Rica: zebra do Grupo da Morte na sua quarta Copa do Mundo

11:11 Costa Rica e Itália se enfrentaram apenas uma vez na história, em um amisto em 1994. Giuseppe Signori fez o único gol da partida e garantiu a vitória para os italianos.

11:09 A alta temperatura novamente será um desafio para a Azzurra, o jogo ocorrerá às 13h, em Recife. De Rossi criticou o horário da partida: “Certamente, esse horário não é para proteger nossa saúde. O jogo fica mais lento. Mas não é um problema só da Fifa, nós também jogamos na Itália nas noites de janeiro, em um campo onde seria possível esquiar. Não é preciso criticar a Fifa para entender que os interesses econômicos vêm antes da saúde dos jogadores”.

11:07 Com o forte calor, Marchisio disse ter alucinações durante a partida em Manaus: "Foi muito importante vencer, especialmente em um dia no qual jogamos futebol com essa assustadora umidade, foi difícil. Em certos momentos, senti que tive alucinações por conta do calor".

11:05 A Itália estreiou diante da English Team em Manaus. As duas seleções tiveram que enfrentar o calor da Amazônia para conquistar os três pontos. A temperatura não atrapalhou tanto para o que foi mostrado em campo, um belo jogo com muita movimentação de ambos os times. Pirlo fez uma grande partida e conduziu a Itália para a vitória. O placar foi aberto com Marchisio, após um belo corta-luz de Pirlo. A Inglaterra empatou rapidamente com Daniel Sturridge, após um belo cruzamento de Rooney. Na segunda etapa, Balotelli marcou de cabeça e definiu o placar da partida. (Foto: Getty Images)

11:03 A Costa Rica supreendentemente venceu o Uruguai na primeira partida. Em um jogo apático dos celestes, os costarriquenhos souberam aproveitar e conseguiram conquistar a importante vitória, por muitos considerado uma grande zebra. Campbell foi quem se destacou, o jogador fez um gol e foi eleito o melhor jogador da partida. O Uruguai abriu o placar após converter uma cobrança de pênalti com Cavani. No segundo tempo, a Costa Rica consegui reagir: Campbell, Duarte e Ureña fizeram os gols para a Costa Rica. (Foto: Getty Images)

11:02 A partida é válida pelo Grupo D, que ficou conhecido como grupo da morte. Como ambas seleções venceram na primeira rodada, o jogo vale a liderança do grupo.

11:00 Boa tarde, você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando nossas transmissões da Copa do Mundo 2014, hoje acompanharemos a partida Itália x Costa Rica. A partida será disputada às 13h, na Arena Pernambuco, em Recife.