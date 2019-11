Por classificação, Alemanha enfrenta Gana em reedição de duelo de 2010

Em situações diferentes na Copa do Mundo, Alemanha e Gana se enfrentam neste sábado (21), às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza. Depois de passar por Portugal com autoridade na primeira rodada, com uma goleada por 4 a 0, os alemães agora buscam um novo bom resultado para se garantirem nas oitavas. Já os africanos, que perderam para os Estados Unidos por 2 a 1, querem a vitória para continuar com chances de classificação.

Quatro anos depois de se enfrentarem na fase de grupos na África do Sul, Alemanha e Gana se encontram novamente na Copa, no Brasil. Na última ocasião, vitória alemã por 1 a 0, com gol de Mesut Özil. Em campo, mais uma vez teremos o duelo entre os irmãos Jerome Boateng, da Alemanha, e Kevin-Prince Boateng, de Gana.

Alemanha pode ter mudanças na defesa

A Alemanha não deverá repetir contra Gana o time que goleou Portugal na estreia. Isso porque o zagueiro Mats Hummels se machucou no jogo da primeira rodada e é dúvida para o duelo contra os africanos. O defensor alemão sofreu uma pancada na coxa, foi poupado dos treinamentos durante a semana e ainda sente algumas dores no local. Poucas horas antes do jogo sua escalação deverá ser definida.

Caso Hummels realmente não jogue, o provável substituto é o também zagueiro Shkodran Mustafi, que substituiu o defensor do Borussia Dortmund contra Portugal. Outra opção para Joachim Löw é escalar o polivalente Kevin Grosskreutz na lateral e passar Jerome Boateng para o centro da zaga, jogando ao lado de Mertesacker.

"Hummels fez exercício, correu, mas não está 100%. Ontem não deu piques, não participou de divididas. É claro que não queremos mudar a nossa defesa, mas temos soluções boas para assumir sua posição. Há duas possibilidades: Boateng vai para o miolo da zaga ou Mustafi entrará em seu lugar", comentou o treinador Joachim Löw.

Apesar de estar recuperado de lesão, o meia Schweinteiger deverá começar a partida no banco de reservas, podendo entrar no segundo tempo, caso a Alemanha precise dele. Já Miroslav Klose, que busca ultrapassar o recorde de gols de Ronaldo em Copas do Mundo, também não começará entre os titulares, assim como no primeiro jogo.

Para Khedira, mesmo com o jogo marcado para as 16h, o forte calor não deve influenciar a Alemanha.

"As condições são as mesmas para nós e para Gana. Não é fácil, mas o primeiro jogo foi na hora do almoço, sob forte calor. Por isso, é preciso se regenerar, dormir bastante, beber muito líquido e estar bem preparado", opinou o volante.

Gana deverá ter Prince Boateng como titular

Depois de se classficar para as oitavas-de-final da Copa do Mundo em 2006 e 2010, Gana busca uma vitória contra a Alemanha para voltar ao caminho da classificação. A derrota para os Estados Unidos não estava nos planos dos Estrelas Negras e, agora, somente uma vitória contra os alemães manterá a seleção africana viva na competição.

Precisando vencer, Gana contará com o reforço do volante Michael Essien, que sofreu uma lesão no pé na partida contra os Estados Unidos, foi poupado de um treinamento, mas já está recuperado. Radish Sumaila, que estava com um dedo do pé inchado, também se recuperou e ficará na reserva. Quem deve seguir de fora é o atacante Abdul Majeed Waris, que teve um problema muscular pouco antes da estreia no Mundial.

Depois do resultado ruim contra os EUA, Kwesi Appiah deverá promover algumas mudanças na equipe. Grande estrela do time, Kevin-Prince Boateng começou na reserva na estreia, mas contra a Alemanha deverá ganhar uma chance entre os titulares. O mais provável é que Jordan Ayew vá para o banco de reservas no segundo jogo.

Segundo o técnico Kwesi Appiah, seu time está pronto para fazer uma boa partida contra a Alemanha.

"Não vai ser fácil nos classificarmos nesse grupo, mas nosso time está pronto para fazer um grande jogo contra a Alemanha e todos darão o máximo dentro de campo. Vamos ter que jogar muito bem para conseguirmos um bom resultado e espero que isto aconteça", disse Appiah.