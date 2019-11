Copa do Mundo 2014: jogo Argentina x Irã

15:35 Leia a crônica da partida: No sufoco, Argentina vence Irã e carimba vaga para as oitavas-de-final

FOTO: Messi comemora importante gol diante o Irã.

VÍDEO: O gol de Lionel Messi, nos acréscimos, que deu a vitória à Argentina:

15:00 Estatísticas do jogo:

Argentina Estatística Irã 1 Gol(s) 0 71% Posse de bola 29% 19 (9 no gol) Chutes 8 (4 no gol) 8 Faltas cometidas 14

14:56 Sabella, sobre o jogo: "Messi é um jogador determinante. Tendo ele, tudo é possível. Irã se defendeu com muita gente. Uma equipe muito bem armada por Queiroz".

49` FIM DE JOGO! Com gol de Messi nos acréscimos, Argentina vence o Irã no sufoco.

45` GOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! MESSI! GOLAÇO! Em jogada individual, Messi corta para o seu pé esquerdo e bate de fora da área no ângulo de Haghighi. 1 a 0.

45` Teremos mais quatro minutos de acréscimo.

41` SUBSTITUIÇÃO NO IRÃ! Saí: Haji Safi; Entra: Reza Haghighi.

40` No contra-ataque, Ghoochannejhad, finaliza, entre os dois zagueiros argentinos, mas Romero faz boa defesa.

38` SUBSTITUIÇÃO NO IRÃ! Saí: Dejagah; Entra: Alireza.

38` Mascherano lança Palacio, que toca de cabeça no ângulo. Haghighi manda para escanteio.

37` Rojo arrisca de fora da área cruzado, todavia ninguém completa dentro da área.

35` Escanteio para a Argentina após ótima jogada de Lavezzi.

32` SUBSTITUIÇÃO NO IRÃ! Saí: Shojaei; Entra: Heydari

31` SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Saí: Higuaín; Entra: Palacio.

31` SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Saí: Aguero; Entra: Lavezzi.

28` Dí Maria, dentro da área, chuta cruzado e Haghighi defende em dois tempos.

28` QUASE! Messi bate por fora da barreira, com curva, mas a bola pega na rede do lado de fora. Muitos gritaram gol nesse lance.

27` CARTÃO AMARELO PARA SHOJAEI!

27` Falta para a Argentina na entrada da área.

FOTO: Chances desperdiçada por Garay no primeiro tempo. (Divulgação / FIFA)

25` Escanteio para o Irã.

22` ROMERO! Dejagah desvia de cabeça sobre Romero, obrigando o goleiro a fazer uma grande defesa, desviando para escanteio.

20` Escanteio para o Irã.

17` Haji Safi arrisca de fora da área, a bola desvia e assusta Romero.

14` Messi arranca, chuta colocado de fora da área, mas a bola passa muito perto da trave de Haghighi.

10` Em escanteio, Dí Maria cruza e Rojo testa para fora.

8` CARTÃO AMARELO PARA NEKOUNAM! Por falta em Dí Maria.

7` Ótimo contra-ataque do Irã, que acaba com Ghoochannejhad cabeceando forte no meio do gol. Romero espalmou.

6` Rojo tabela com Mascherano, vai a linha de fundo, cruza e Aguero fura a cabeçada.

4` Messi arranca e abre para Zabaleta, que chuta para fora.

4` Palacio, Biglia e Maxi Rodriguez começam o aquecimento atrás de um dos gols do Mineirão.

2` Ghoochannejhad corta de cabeça para a lateral.

1` Escanteio para a Argentina.

0` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Argentina e Irã voltam ao campo de jogo sem substituições.

FOTO: O bom público no Mineirão. (Foto: Divulgação / FIFA)

ESTATÍSTICA: Veja os números do primeiro tempo.

Argentina Estatística Irã 75% Posse de bola 25% 11 (5 no gol) Chutes a gol 2 (0) 6 Faltas cometidas 7

47` Fim de primeiro tempo em Belo Horizonte.

45` Teremos mais dois minutos de acréscimo nesse primeiro tempo.

FOTO: Messi sofre com boa marcação do Irã. (Divulgação / FIFA)

41` Dejagah cruza e Hosseini cabeceia forte por cima. Assustou Romero.

40` Escanteio para o Irã.

36` Messi cruza e Garay, quase na pequena área, cabeceia por cima.

35` Falta sobre Gago. Argentina pode colocar a bola na área.

32` Messi, em cobrança de falta, chuta por cima do gol de Haghighi.

30` Falta sobre Messi na entrada da área.

25` Messi lança DÍ Maria, que invade a área e é travado por Sadeghi no momento do chute.

23` Após escanteio, Rojo desvia de cabeça e a bola passa ao lado do gol iraniano.

21` Ótima triangulação entre Dí Maria, Aguero e Higuaín. O último rola para Aguero bater no ângulo e obrigar Haghighi a fazer ótima defesa.

18` Mascherano rouba a bola, Higuaín rola e Dí Maria chuta de fora da área. Por cima do gol de Haghighi.

17` Garay afasta de cabeça.

16` Escanteio para o Irã.

13` Higuaín recebe passe dentro da área, gira, mas chuta sobre Haghighi, que saiu em seus pés.

12` Dí Maria arranca duas vezes, mas é desarmado por Sadeghi. Irã está bem fechado.

10` Argentina toca bola no campo de defesa. Por mais de uma vez, Gago forçou o passe e entregou a bola ao Irã.

4` Em falta para o Irã, cabeçada de Hosseini vai para fora, mas assusta Romero.

0` COMEÇA O JOGO NO MINEIRÃO!

FOTO: Mineirão está tomado por torcedores da Argentina:

12:57 Hino iraniano também entoado.

12:56 Hino argentino entoado.

12:55 Irã confirmado: Haghighi; Hosseini, Sadeghi, Montazeri e Pooladi; Teymourian, Nekounam; Hajsafi, Shojaei e Dejagah; Ghoochannejhad.

12:54 Argentina confirmada com: Romero; Zabaleta, Garay, Fernández e Rojo; Gago, Mascherano e Di Maria; Messi, Higuaín e Agüero.

12:53 Argentina e Irã entram em campo.

FOTO: As escalações de Argentina e Irã. (Foto: Divulgação / FIFA)

12:00 Até agora, a Copa do Mundo 2014 teve grandes falhas de arbitragem que acabaram prejudicando o espetáculo. O experiente sérvio Milorad Mazic, de 41 anos, será o árbitro dessa partida entre Argentina x Irã e tentará apagar as más atuações de seus companheiros de profissão.

11:58 O confronto será realizado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem capacidade para 58.170 pessoas e será utilizado em seis jogos nessa Copa do Mundo, incluindo uma semifinal.

11:54 FIQUE DE OLHO: Ashkan Dejagah, meia do Irã. Depois de atuar nas seleções de base da Alemanha, Dejagah resolveu defender as cores do país onde nasceu em 2011. Desde então, tornou-se uma das referências do Irã. Ele atua no Fulham e é um dos poucos com experiência internacional na equipe. Tem habilidade, chuta bem de fora da área e é a força criativa do time.

11:50 FIQUE DE OLHO: Lionel Messi, atacante da Argentina. Com Sabella, jogando mais centralizado e vindo de trás, melhorou seu desempenho nas Eliminatórias - sendo o artilheiro da Argentina com 10 gols e vice-artilheiro da competição - e amistosos. Se Lionel Messi evoluiu na Seleção Argentina, sua temporada no Barcelona foi decepcionante, como a de todo elenco. Marcada por lesões, a temporada de La Pulga foi abaixo de sua média, não conquistando títulos marcantes individuais e no seu clube. Marcou 41 gols na temporada em 46 jogos, média abaixo das suas últimas três temporadas. Campeão de tudo pelo Barça, Messi quer conquistar a Copa do Mundo. Na estreia deste Mundial, mesmo com uma atuação individual irregular, marcou um belo gol diante a Bósnia e foi eleito o melhor em campo por votação particular no site da FIFA.

11:47 Caso a Argentina vença, deve torcer por um empate entre Nigéria e Bósnia para que assim a equipe garanta a primeira colocação do Grupo F, onde enfrentará o segundo colocado do Grupo E nas oitavas-de-final.

11:44 O volante Javier Mascherano chegará ao seu jogo de número 100 pela Seleção Argentina assim que Milorad Mazic apitar pela primeira vez no Mineirão. Há duas semanas e meia, marcou seu primeiro gol no amistoso diante Trinidad e Tobago.

11:41 Sabella terá toda a equipe a sua disposição para o segundo jogo no Mundial. Palacio, com pancada no tornozelo após amistoso com Trinidad e Tobago, voltou aos treinamentos juntamente com o restante do grupo. Gago e Higuaín, que estavam em fase final de recuperação, estão 100%. O goleiro Romero não treinou na quinta-feira (19) com um resfriado, mas não preocupa.

Sob os olhos de Grondona, Argentina treina em Belo Horizonte

11:38 O técnico do Irã, Carlos Queiroz, encheu Lionel Messi de elogios, considerando o atacante um extraterrestre: "Messi poderia ser o melhor jogador do mundo, se fosse humano, como não é um de nós não dá para compará-lo. E todos os outros jogadores da Argentina me preocupam, Di María, Higuaín, Mascherano... Todos são fantásticos"

11:33 Sabella confessou ter se sentido muito à vontade ao saber que faria um jogo no Mineirão, pois foi lá que o treinador conquistou o título da Copa Libertadores da América, em 2009, pelo Estudiantes La Plata e tratou de passar toda a confiaça e superstição para o grupo.

11:30 Carlos Queiroz, técnico do Irã, não deve fazer grandes mudanças na equipe tendo em vista a estreia e o amistoso com Trinidad e Tobago, antes da Copa do Mundo, no qual os filhos da diáspora venceram por 2 a 0, com gols de Ehsan Haju Safi e Ghoochannejhad.

11:26 A última semana de treinamentos da Argentina na Cidade do Galo foi marcada por mudanças. Não contente com o fraco desempenho na estreia diante a Bósnia, Sabella abriu mão dos três zagueiros, sacando Campagnaro e colocando Higuaín no ataque. Além disso, Gago assumiu a segunda vaga no meio-campo de Maxi Rodríguez e jogará ao lado de Mascherano, formando a dupla de volantes.

11:23 Já o Irã apenas empatou sem gols em uma fraca partida diante a Nigéria em Curitiba.

Irã e Nigéria fazem partida fraca e ficam só no empate

11:20 A Argentina estreou na Copa do Mundo de 2014 não agradando, porém vencendo a Bósnia por 2 a 1. Kolasinac (contra) e Messi marcaram para a Argentina. Ibisevic descontou para a Bósnia. (Foto: Shaun Botterill/Getty Images)

No Maracanã e em jogo complicado, Messi marca e Argentina vence Bósnia

11:16 Argentina e Irã se enfrentararam somente uma vez na história. Em 1977, o jogo foi parte das comemorações do 75º aniversário do Real Madrid. No Santiago Bernabéu, a partida terminou em 1 a 1. Nos pênaltis, a Argentina derrotou os asiáticos por 4 a 1.

11:14 No Irã, após a Revolução de 1979, o futebol foi um tanto quanto negligenciado e posto de lado durante meados dos anos 80 devido a problemas internos e à incessante guerra com o Iraque. A seleção desistiu de participar das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1982 e em 1986 recusou-se a disputar as eliminatórias por ter que mandar suas partidas em campo neutro, o que era visto pela FIFA como medida de segurança.

11:12 A seleção iraniana chega à Copa após liderar as duas fases nas eliminatórias do continente asiático. Na fase final, o Irã ficou com a primeira posição de seu grupo e garantiu a vaga, ao lado da Coréia do Sul, segunda colocada. Foram cinco vitórias em oito jogos, somando 16 pontos ganhos, resultando na primeira colocação aos filhos da diáspora. Na segunda fase, o Irã eliminou, com duas vitórias, as Maldivas. Na terceira fase, o país asiático ficou em primeiro lugar do grupo A, que contava com Jordânia, China e Cingapura. A seleção iraniana se classificou em primeiro lugar no Grupo B na quarta e última fase das eliminatórias.

11:08 Para chegar até o Brasil, a Argentina não enfrentou grandes dificuldades. Nas eliminatórias sul-americanas, a Albiceleste somou 32 pontos, resultantes de nove vitórias, cinco empates e duas derrotas. Finalizou o torneio na sua liderança.

11:04 O Irã participará de sua quarta Copa do Mundo. Contabilizando as outras participações, foram nove jogos disputados em mundiais, com uma vitória, dois empates e seis derrotas, com seis gols-pró e 18 gols-contra. A nação nunca passou da primeira fase.

Irã: filhos da diáspora são a esperança iraniana no seu quarto mundial

10:58 A Seleção Argentina chega para sua décima sexta participação em Copa do Mundo, tendo conquistado o títulos duas vezes, em 1978 e 1986. Comandada por Lionel Messi, a espera dos torcedores é grande para ver o fim deste jejum de 28 anos sem um Mundial. Na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a Argentina foi eliminada pela Alemanha, nas quartas de final, sofrendo um marcante 4 a 0.

Argentina: abundância ofensiva, escassez defensiva

10:48 A partida será válida pelo Grupo F da Copa do Mundo, considerado por muitos o mais fraco. Além de Argentina e Irã, o grupo conta com Nigéria e Bósnia.

10:45 Bom dia, você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando nossa transmissão da Copa do Mundo 2014, hoje acompanharemos a partida entre Argentina e Irã. A partida será disputada às 13h, no Mineirão, em Minas Gerais.