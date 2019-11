Copa do Mundo 2014: jogo Bélgica x Rússia

14:58 Obrigado por acompanhar a vitória magra da Bélgica sobre a Rússia conosco. Logo mais você poderá ler a crônica da partida em nosso site. Continuem acessando a VAVEL Brasil e fiquem por dentro de tudo que acontece em todas as 32 seleções da Copa do Mundo. Boa tarde a todos, até a próxima transmissão!

14:55 Assim fica a tabela do grupo H após a vitória da Bélgica sobre a Rússia. Coreia do Sul e Argélia se enfrentam logo mais, às 16h.

Posição Seleções Pontos Jogos 1º Bélgica 6 2 2º Coreia do Sul 1 1 3º Rússia 1 2 4º Argélia 0 1

FIM DE PAPO! Bélgica 1-0 Rússia. Bélgica matematicamente classificada para as oitavas de final.

47' QUASE O SEGUNDO! Hazard toca pra Mirallas bater cruzado, Akinfeev evita o gol.

TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO NO MARACANÃ!

44' MEXE A BÉLGICA! Sai: Samedov, entra: Kerzhakov.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA BÉLGICA! Hazard faz ótima jogada pela esquerda e cruza na medida pra Origi finalizar e marcar!

40' QUASE BÉLGICA! Hazard faz boa jogada, chuta e a bola desvia. No escanteio, De Bruyne cobra e Fellaini cabeceia pra fora.

39' NA TRAVE! Mirallas cobra rasteiro e a bola vai no pé direito da trave de Akinfeev.

38' ALTERAÇÃO NA RÚSSIA! Sai: Shatov, entra: Dzagoev.

38' FALTA! Bola toca no braço de Kanunnikov e árbitro marca. Chance perigosa pra Bélgica.

35' UHHHHHHHHH! Shatov ajeita na medida pra Eshchenko chegar chutando mas ele finaliza pra fora.

32' Origi tenta o chute mas é travado. Bélgica não consegue achar espaço na defesa russa.

ÚLTIMA ALTERAÇÃO NA BÉLGICA! Sai: Mertens, entra: Mirallas.

28' CARTÃO AMARELO para Alderweireld, por falta dura em Kanunnikov.

26' Kombarov cruza novamente e Kompany afasta.

25' Kombarov cruza e Kompany desvia. É outro escanteio.

24' Shatov recebe bom passe e dispara, van Buyten corta o perigo à tempo e tira pra escanteio.

20' Rússia melhor no segundo-tempo, Bélgica com dificuldades para fazer a transição defesa-ataque. Torcida vaia.

17' SUBSTITUIÇÃO NA RÚSSIA! Sai: Kozlov, sentindo, entra: Eshchenko.

13' Shatov faz boa jogada e cruza, Kokorin tenta a bicicleta mas é interceptado.

PÚBLICO PRESENTE NO MARACANÃ: 73.815

11' MEXE A BÉLGICA! Sai: Lukaku, entra: Origi.

10' Kanunnikov tenta jogada pela esquerda mas é travado por van Buyten.

09' CARTÃO AMARELO para Witsel, por falta em Shatov.

06' Samedov cruza, Glushakov domina mas a defesa belga afasta. Rússia melhor nestes primeiros minutos da segunda etapa.

03' Rússia toca a bola no campo de defesa.

ROLOU A BOLA PRA SEGUNDA ETAPA! Equipes voltam sem alterações; apenas Vermaelen que saiu ainda no primeiro tempo, dando lugar a Vertonghen.

Bélgica dominou as ações nos primeiros minutos, principalmente em jogadas pela direita utilizando a velocidade de Dries Mertens. A Rússia, por sua vez, respondeu nos contra-ataques, exigindo duas boas defesas de Courtois, inclusive perdendo uma grande chance de gol com Kokorin no final da primeira etapa. Segundo tempo promete!

INTERVALO NO MARACANÃ! Bélgica 0-0 Rússia.

UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

44' Bélgica tenta responder com Witsel mas o volante pega mal na bola, finalizando pra fora.

43' PERDEU! Glushakov cruza na medida, Kokorin sobe sozinho mas cabeceia pra fora. Melhor chance da partida até aqui.

40' Shatov cruza e Alderweireld tira pra escanteio. Na cobrança, árbitro assinala falta do ataque russo.

39' Kokorin puxa contra-ataque mas Kompany corta ataque russo.

38' CARTÃO AMARELO para Glushakov, por falta em Mertens.

37' De Bruyne avança mas Ignashevich tira o perigo. Boa partida do zagueiro russo até o momento.

35' QUE JOGADA! Mertens recebe ótimo lançamento de De Bruyne, dá uma caneta em Kombarov e chapa pro gol. Akinfeev tira.

32' MEXE A BÉLGICA! Vermaelen sai para a entrada de Vertonghen. Substituição por lesão; zagueiro do Arsenal havia sentido no aquecimento pré-jogo.

30' COURTOIS! Kokorin chuta e o goleiro belga evita o gol russo.

29' Samedov recebe bom passe na direita mas cruza alto e a bola vai pra fora. Tiro de meta para a Bélgica.

26' Kanunnikov disputa com Alderweireld na entrada da área e cai pedindo pênalti. Árbitro não marca.

25' Hazard cruza e Kanunnikov tira o perigo.

23' Bélgica toca a bola no campo defensivo.

21' DE NOVO ELE! Mertens, muito acionado na partida, faz mais uma investida pela direita e chuta por cima.

19' UUUUUUH! Mertens finaliza novamente e a bola passa perto à meta de Akinfeev.

17' Bélgica toca a bola buscando um espaço na fechada defesa da Rússia.

14' BÉLGICA RESPONDE! De Bruyne faz ótima jogada, toca pra Mertens que visa Lukaku no meio, Ignashevich afasta.

12' UHHHHHHH! Fayzulin finaliza forte e Courtois espalma.

11' Kokorin avança, traz pro pé direito mas cruza mal, Fellaini tira sem sustos.

08' Bélgica, favorita a vencer a partida, toma conta das ações nestes primeiros dez minutos. Rússia defende buscando os contra-ataques.

05' Boa trama do ataque belga: De Bruyne conduz a bola, toca pra Hazard mas Ignashevich tira o perigo.

04' Mertens avança pela direita, chuta mas é travado. Boa chegada da Bélgica.

03' Samedov se choca com Vermaelen e Felix Brych para o jogo para os jogadores receberem atendimento.

02' Hazard cruza e a defesa russa afasta. Em contra-ataque, Kokorin avança pela esquerda mas cruza mal.

01' Mertens cruza e a defesa desvia. É escanteio!

01' Bélgica roda a bola no campo de defesa.

13:00 ROLOU A BOLA NO MARACANÃ! Começa Bélgica x Rússia.

12:55 Agora é a vez do hino da Rússia ser executado no Maracanã.

12:54 Hino nacional da Bélgica sendo executado.

12:53 Jogadores de Rússia e Bélgica entram em campo!

12:41 Reservas da Bélgica: Mignolet, Bossut, Vertonghen, Mirallas, Defour, Origi, Lombaerts, Dembele, Januzaj, Vanden Borre, Chadli, Ciman.

12:38 Reservas da Rússia: Lodygin, Ryzhikov, Schennikov, Semenov, Denisov, Dzagoev, Kerzhakov, Granat, Mogilevets, Zhirkov, Ionov, Eshchenko.

12:22 Bélgica e Rússia fazem um trabalho de aquecimento no gramado do Maracanã. Enquanto isso, os torcedores seguem chegando.

12:08 Vestimentas dos jogadores belgas no vestiário do Maracanã. Logo mais a bola vai rolar!

12:07 Vestiário da Rússia.

12:05 Confira a distribuição tática de Bélgica e Rússia para o confronto de logo mais.

12:00 Os Diabos Vermelhos começam a chegar ao Maracanã! Promessa de mais de 70 mil pessoas no Estádio. (Divulgação/Bélgica)

RÚSSIA ESCALADA! Akinfeev; Kombarov, Berezutskiy, Ignashevich; Glushakov, Kokorin, Shatov, Samedov, Fayzulin; Kozlov, Kanunnikov.

Kompany, que era dúvida, permanece no time titular. Vermaelen substitui Vertonghen, que cometeu o pênalti que ocasionou o gol da Argélia na estreia; Fellaini e Mertens, que marcaram os gols da vitória sobre os argelinos, entram na vaga de Chadli e Dembélé, respectivamente.

BÉLGICA DEFINIDA! Courtois; Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vermaelen; Witsel, Fellaini, De Bruyne, Mertens, Hazard; Lukaku.

PRÉ-JOGO: Buscando classificação antecipada, Bélgica encara Rússia pelo Grupo H

11:25 O Estádio do Maracanã será o palco da partida entre Bélgica e Rússia, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2014. O Maraca também será o palco da final do Mundial. (Divulgação/Bélgica/Twitter)

11:22 FIQUE DE OLHO: Alexander Kerzhakov, atacante da Rússia: maior artilheiro da Rússia, o experiente atacante é o principal jogador do elenco neste Mundial. Marcou o gol de empate contra a Coreia do Sul na estreia e espera ajudar a equipe no confronto diante da Bélgica. (Getty Images)

11:19 FIQUE DE OLHO: Eden Hazard, meia-atacante da Bélgica: camisa 10 e principal jogador da equipe, Hazard não fez uma estreia como os adeptos do seu futebol estão acostumados a ver. Porém, com sua velocidade e boas transações, tem tudo para fazer a diferença a favor dos Diabos Vermelhos. (John Berry/Getty Images)

11:17 Glushakov também relembrou da falha de Akinfeev, o que determinou o empate na estreia contra a Coreia do Sul, mas para o volante, isso precisa fazer parte do passado e que a equipe precisa manter o foco no próximo jogo: "Temos que esquecer o primeiro jogo. Agora o foco é contra a Bélgica, que é a seleção favorita no grupo e tem jogadores atuando nos maiores clubes da Europa" afirmou.

11:13 Se Berezutskiy minimiza o clima de tensão para uma partida no Maracanã, o volante Glushakov pensa diferente. Para ele, um confronto no Maracanã é algo incrível para todo o elenco: "Jogar no Maracanã e no Rio de Janeiro será um momento fantástico para nós, ainda mais em uma Copa do Mundo" disse.

11:10 O capitão russo pediu atenção de toda a sua equipe principalmente com Hazard e destacou a força dos talentos individuais da equipe belga: "Temos que nos defender como um time. Lukaku é um grande jogador, claro. Mas pelo menos metade do time da Bélgica conta com jovens estrelas do futebol mundial. Hazard deve ser um fator decisivo na partida" concluiu.

11: 06 Para todo jogador, é um motivo de alegria e também de certa motivação jogar em um estádio como o Maracanã, ainda mais em uma partida que pode ser decisiva para a classificação de Rússia ou Bélgica. No entanto, o zagueiro Vasili Berezutskiy minimizou o clima de tensão para o confronto, afirmando que a sua equipe está tranquila e focada em uma boa apresentação: "Quando cheguei aqui, notei o fato de que entraríamos em um estádio cheio de história. Mas não senti nada diferente. Tudo vem sendo feito para nos sentirmos bem para a partida. Estamos calmos e relaxados. Não estamos nos sentindo pressionados" declarou.

11:02 Capello elogiou também o trabalho de Marc Wilmots à frente do comando da Bélgica: "Me recordo dele como jogador, como técnico me parece que ele faz boas escolhas. Todos os treinadores são bem sucedidos a medida que têm boas peças. Há muito tempo que a Bélgica não tinha tantos bons jogadores quanto agora" disse.

10:56 Pelo lado da Rússia, o treinador Fabio Capello fez mistério sobre a escalação mas deve manter a mesma equipe que empatou com a Coreia do Sul. O italiano comandou um treino no Maracanã, palco do confronto, e logo após deu entrevista coletiva, onde fez elogios a equipe da Bélgica e disse estar confiante em uma boa partida da sua equipe: "Sempre faço as escolhas de acordo com o adversário, isso é natural; a Bélgica foi a seleção que mais surpreendeu nas eliminatórias. Eles tem um elenco compacto e equilibrado e com grandes valores individuais. É um jogo arriscado, mas temos confiança no nosso time. Eles também sofreram na primeira rodada, mas fizeram dois gols nas três oportunidades que tiveram. Nós tivemos a chance de fazer o segundo contra a Coreia e não conseguimos, esse foi o diferencial" analisou. (Kirill Kudryavtsev/Getty Images)

10:52 Hazard elogiou a equipe da Rússia dizendo que será mais uma partida difícil, mas que a vitória contra a Argélia na estreia deu um ânimo a mais ao elenco: "Estamos tentando melhorar a cada dia para que nosso país sinta orgulho de nós. É isso que faremos mais uma vez contra a Rússia. Eles têm uma forte seleção, será mais um teste de fogo, mas a vitória na estreia nos deu confiança. Acho que entraremos em campo nos sentindo bem e relaxados. Se jogarmos nosso melhor futebol, acho que os torcedores irão elogiar nossa atuação" concluiu.

10:47 Destaque da equipe, o meia Eden Hazard seguiu as palavras do seu companheiro. Para o camisa 10, a Bélgica precisa manter os pés no chão e dar um passo por vez em busca dos resultados positivos: "Tudo isso é muito novo para nós. Só nos resta encarar um jogo de cada vez. Quando se trata da Bélgica, é difícil fazer um prognóstico. Temos uma boa equipe, sem dúvida. Somos jovens e talentosos, mas esta é nossa primeira Copa do Mundo. Ninguém sabe onde podemos chegar" avaliou.

10:44 Devido a ótima campanha nas Eliminatórias e por um elenco recheado de excelentes jogadores, é normal que seja criada uma enorme expectativa sobre o que a Bélgica deve apresentar na Copa do Mundo, algo que passou em branco diante da Argélia, após apresentar um futebol distante do que vinham jogando em partidas anteriores. Apesar disso, o zagueiro Jan Vertonghen acredita que a sua equipe entrará focada contra a Rússia e sob menor pressão após ter vencido a Argélia na estreia: "Somos fortes para superar essa pressão. Vejo pessoas falando que somos um dos favoritos para a Copa mas isso é muito. Nunca disputamos um Mundial, apesar de termos um time bom. Nosso pensamento está voltado apenas para a Rússia neste momento" ratificou. (Martin Bureau/AFP/Getty Images)

10:41 Mesmo assim, Lombaerts sabe que isso não te dá a chance de estar entre os titulares no embate contra a Rússia. Ciente da sua posição entre os convocados, o zagueiro destacou algumas qualidades da equipe adversária e afirmou que os Diabos Vermelhos precisam tomar cuidado e buscar a vitória: "Eu sei que estarei no banco. Infelizmente o Wilmots não escala os mais bonitos. Mas somos um time e queremos essa vitória" brincou o zagueiro. "Eles jogam com um bloco bem organizado pelo Fábio Capello (treinador) e têm atacantes que podem fazer a diferença a qualquer momento. Não podemos bobear" concluiu.

10:38 Apesar de reserva, o zagueiro Nicolas Lombaerts pode ter um papel decisivo a favor da equipe da Bélgica. Atuante do futebol russo desde 2007, quando assinou com o Zenit, o atleta de 29 anos conhece alguns dos que serão seus adversários na partida e afirmou que todo o seu elenco está ciente do que pode encontrar dentro de campo: "Passei para minha equipe tudo o que pode ajudar de alguma forma, como os pontos fortes e fracos de cada jogador. A maioria dos atletas da Rússia joga ou já jogou comigo no Zenit" ressaltou.

10:35 Para o confronto contra a Rússia, o treinador da Bélgica Marc Wilmots deve manter a equipe que venceu a Argélia na primeira rodada, em partida realizada no Mineirão. O meio-campista e principal jogador Eden Hazard machucou o dedo do pé direito mas os exames feitos não detectaram algum tipo de lesão, portanto o jogador estará disponível para o confronto. O zagueiro e capitão Vicent Kompany reclamou de dores na virilha e é dúvida, Vermaelen é o mais cotado para ser o seu substituto, se for preciso.

10:32 Por sua vez, a Bélgica enfrentou a Argélia no Mineirão e saiu atrás no marcador, após Feghouli, de pênalti, marcar a favor dos argelinos. Porém, as entradas de Fellaini e Mertens na segunda etapa surtiram efeito positivo e ambos marcaram os gols da virada belga. Leia mais aqui. (Getty Images)

10:30 No primeiro confronto da Copa do Mundo, a Rússia enfrentou a Coreia do Sul, protagonizando uma partida de poucas emoções e que foi marcada por uma falha bizonha do goleiro russo Akinfeev. O confronto terminou empatado em 1 a 1, confira a crônica do mesmo aqui. (Getty Images)

10:28 Bélgica: olhar para o passado é essencial para aproveitar os talentos do presente

10:25 Já a Bélgica disputará a sua terceira Copa do Mundo e vive um ótimo momento, principalmente pelo desempenho de grandes estrelas como Eden Hazard, Romelu Lukaku e Thibaut Courtois, que fizeram excelente temporada nos seus respectivos clubes. Contudo, a sua melhor participação em Copas foi a de 1986, disputada no México, onde os Diabos Vermelhos surpreenderam, principalmente nas quartas-de-final ao vencer a Espanha de Emilio Butragueño nos pênaltis. Entretanto, acabaram eliminados nas semi-finais pela Argentina de Maradona, que sagrou-se campeã ao final do torneio. A Bélgica, por sua vez, acabou ficando com o 4º lugar ao ser derrotada pela França. (Arquivo/Getty Images)

10:22 A Rússia não tem boas lembranças de suas disputas em Copas do Mundo. Após o desligamento da União Soviética, os russos disputaram apenas os Mundiais de 1994 e 2002, terminando ambos na primeira fase. Entretanto, a campanha da Copa de 94, disputada nos Estados Unidos, foi marcante por um simples motivo; o atacante Oleg Salenko foi o único a marcar cinco gols em uma única partida de Copa do Mundo, em partida contra Camarões, que terminou em 6 a 1 para os Russos. (Arquivo/Getty Images)

10:20 Por sua vez, a Rússia esteve no Grupo F das Eliminatórias junto a Portugal, Israel, Azeribaijão, Irlanda do Norte e Luxemburgo. Semelhante à Bélgica, rival de hoje, os Soviéticos avançaram em primeiro com 22 pontos, seguidos por Portugal com 21. Será a terceiro Mundial dos Russos após o desligamento da URSS.

10:16 Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2014, a Bélgica esteve no grupo A, junto a seleções como Croácia, Sérvia, Macedônia, País de Gales e Escócia. Os Diabos Vermelhos, equipe com um elenco superior entre os demais, passaram sem sustos em primeiro com 26 pontos, vencendo oito dos dez jogos, empatando os outros dois, carimbando assim a sua passagem para o que é a sua É uma das Seleções que tem tudo pra ir longe no Mundial, devido a qualidade do elenco e dos talentos individuais.

10:13 Esta é a segunda rodada do grupo H, que além de Bélgica e Rússia, que se enfrentam hoje, tem Coreia do Sul e Argélia, que jogam às 16h. Confira a tabela do grupo H até o momento.

- Seleções Jogos Pontos 1º Bélgica 1 3 2º Coreia do Sul 1 1 3º Rússia 1 1 4º Argélia 1 0

10:10 Boa tarde para você que navega na VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão da partida entre Bélgica e Rússia, pela Copa do Mundo 2014. Acompanhe os lances deste confronto válido pelo Grupo H conosco!