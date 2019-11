Estados Unidos x Portugal pela Copa do Mundo 2014

21:00 Muito obrigado a você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar mais esse jogaço da Copa do Mundo 2014 conosco! Em instantes, a crônica de Estados Unidos 2-2 Portugal estará disponível em nosso site. Não se esqueça de nos acompanhar no Twitter e no Facebook também! Boa noite e até a próxima!

CRÔNICA: Portugal marca no último lance e consegue empate contra Estados Unidos

20:57 Destaque para o respeito tático do grupo dos Estados Unidos. Com as alterações, Klinsmann mostrou que tem jogadores que podem atuar em diversas posições e desempenhar bem outras funções dentro de campo. Portugal, cheio de desfalques, sentiu a falta de um atacante finalizador dentro da área.

20:55 O empate não elimina Portugal, mas deixa a seleção de Paulo Bento em situação extremamente delicada no Grupo G da Copa do Mundo. Com um saldo negativo de 4 gols, precisa torcer para a Alemanha e aplicar uma goleada em Gana na última rodada. Os EUA chegam aos mesmos 4 pontos da Alemanha, que ontem empatou com a seleção africana na Arena Castelão.

90+5' Fim de jogo em Manaus! Estados Unidos 2-2 Portugal!

90+4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É de Portugal, é o empate dos lusos! Cristiano Ronaldo cruzou na área e encontrou Varela, que de cabeça empata o jogo! 2 a 2!

90+3' Miguel Veloso cruza, CR7 sobe mais que todo mundo, mas falha na cabeçada mais uma vez.

90+1' Portugal se lança todo ao ataque, enquanto os EUA prendem a bola. Portugal apresentando muito nervosismo nesse fim de jogo.

90' Cinco minutos de acréscimos na Arena da Amazônia.

89' Última alteração nos Estados Unidos. Entrou Omar González e saiu Graham Zusi.

88' Cristiano Ronaldo cruza na área, Bruno Alves se estica todo pra finalizar, mas a bola saiu.

85' Mais uma alteração nos Estados Unidos. Entrou Wondolowski e saiu Dempsey.

84' Miguel tenta o chute, a bola desvia em Éder, sobra para Cristiano Ronaldo, mas o assistente assinala o impedimento na Arena Amazônia.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É dos Estados Unidos! Bradley passa para Zusi na área, que toca para Dempsey apenas empurrar pro fundo das redes! É a virada dos americanos! 2 a 1!

78' Nani corta pra esquerda e chuta forte, mas a bola vai por cima do gol de Howard.

76' Besler fica no chão depois de cortar a bola em profundidade de João Moutinho.

73' Cartão amarelo para Jones, por falta em João Moutinho.

72' Nani tenta o drible em cima de Zusi dentro da área, cai e o árbitro manda o jogo seguir.

70' Primeira alteração nos Estados Unidos. Entrou Yedlin e saiu Bedoya.

68' Última alteração em Portugal. Entrou Varela e saiu Raul Meireles.

67' Nani tenta o drible, mas Besler faz o corte para lateral. Na sequência o assistente marca o impedimento de CR7 no cruzamento.

66' Nani avança pela direita, cruza, a bola sobra nos pés de Raul Meireles que chuta firme, mas Howard faz uma grande defesa e salva os EUA!

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É dos Estados Unidos! Jones acerta um lindo chute de fora da área, matando Beto! 1 a 1!

62' ISOLOU! Cristiano Ronaldo recebeu de Éder, entrou na área e mandou pra longe.

59' Zusi cruza, a defesa tira do jeito que dá, a bola sobra com Jones que finaliza em cima dos defensores de Portugal. Pressão dos EUA.

57' Éder protege a bola, Nani domina, CR7 avança, mas o companheiro de equipe não consegue fazer o passe.

54' SALVOU! Johnson fez jogada pela linha de fundo e cruzou pra trás, Bradey mandou pro gol e Ricardo Costa salvou em cima da linha, sem goleiro!

50' Éder recebeu de Raul Meireles e chutou, mas a bola saiu à direita de Howard.

48' Johnson cruzou da direita e a bola desviou em Miguel Veloso, obrigando Beto a fazer grande defesa!

47' Nani cruza para a área, Cameron se enrola todo, a bola sobra e Éder tenta de voleio. A bola passa por cima do gol de Howard.

46' Paulo Bento mexeu em Portugal pela segunda vez. Entrou Willian Carvalho, saiu André Almeida.

45' Bola rolando pro segundo tempo de Estados Unidos 0-1 Portugal!

20:00 Portugal na frente! Nani marca no início o primeiro gol dos portugueses na Copa. (Foto: Dylan Martinez/Reuters)

19:55 As defesas milagrosas de Tim Howard, no final pra primeira etapa.

Goooooal's post on Vine

47' Apita Nestor Pitana! Intervalo de jogo em Manaus! Estados Unidos 0-1 Portugal. Nani fez o gol!

45' Dois minutos de acréscimos na Arena da Amazônia.

44' DEFESAÇA DE HOWARD! Duas vezes! Na primeira, Nani chutou de longe e o goleirão defendeu, com a bola indo na trave. Na sequência, Éder pega o rebote e finaliza de primeira, e Howard faz outra grande defesa!

42' Na cobrança de falta, Cristiano Ronaldo mandou por cima.

41' Contra ataque puxado por Cristiano Ronaldo, que tocou na direita para Nani finalizar e Howard fazer grande defesa! Na sequência, Éder sofre falta!

39' O árbitro Nestor Pitana paralisa o jogo para os jogadores se idratarem, devido ao forte calor em Manaus.

35' Cristiano Ronaldo arriscou de longe, mas Howard fez a defesa sem sustos.

34' Miguel Veloso tenta de muito longe. A bola bate em Cristiano Ronaldo e o impedimento é marcado.

31' Johnson recebe na ponta direita, corta para a esquerda e chuta forte. A bola sai pela linha de fundo!

30' Cristiano Ronaldo domina, mas Beckerman chega para comerter a falta e impedir o contra-ataque de Portugal.

28' Bradley arriscou de longe novamente, mas o chute saiu fraco, passando à esquerda de Beto.

27' Na sequência, Zusi bate o escanteio, mas Ricardo Costa afasta.

26' Dempsey recebeu de Zusi e finalizou, mas André Almeida travou. Escanteio!

24' Agora é a vez dos Estados Unidos tocarem a bola e manterem a posse.

23' UUUUUUUUUUHH! Bradley arriscou de fora da área e soltou a bomba, a bola passa muito próximo da meta de Beto!

22' Jones tenta o passe em profundidade, Cristiano Ronaldo se estica todo e impede o ataque americano.

20' Portugal segue com a posse de bola. Trabalha a bola sem conseguir furar o bloqueio defensivo americano.

17' Bradley acha Dempsey dentro da área, que avança e finaliza para a grande defesa de Beto! No escanteio, o próprio Dempsey tentou o chute, mas acabou mandando longe do gol.

15' Primeira alteração no time de Portugal. Entrou Éder e saiu Helder Postiga.

14' Helder Postiga caído reclamando de dores na coxa. Além dele, Raul Meireles também reclama de uma contusão depois da chegada de Beckerman.

13' QUASE! Dempsey bateu falta por cima da barreira e a bola passa muito perto do gol de Beto!

12' Bruno Alves chega atrasado e comete a falta em Johnson. Vai ter bola na área de Portugal!

10' Jones lança Johnson em velocidade pela ponta direita. Ele corta para o meio e de esquerda chuta forte, mas a bola acerta o defensor de Portugal e sai em escanteio. Na cobrança, a bola é afastada.

7' Miguel Veloso cobra o escanteio muito forte, a cabeçada sai cruzada e Howard sai do gol para fazer a defesa sem perigo.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É de Portugal! Nani, na primeira chance portuguesa no jogo, aproveitou o cruzamento de Miguel Veloso e a falha da zaga americana, para fuzilar Howard e abrir o placar em Manaus! 1 a 0!

2' Jones chega rasgando sem chance de domínio para Raul Meireles pelo meio.

1' Cristiano Ronaldo falha no primeiro passe em direção ao ataque. A bola sai em lateral para os EUA.

0' Apita o árbitro, bola rolando na Arena da Amazônia para Estados Unidos x Portugal! Acompanhe conosco!

19:00 Tudo pronto para o jogo! Nestor Pitana vai apitar o começo da partida em Manaus!

18:55 Equipes no gramado! Os hinos nacionais estão sendo executados na Arena da Amazônia.

18:50 Estados Unidos e Portugal fazendo o trabalho de aquecimento, à pouco. (Foto: Reprodução/Twitter)

18:45 A temporada 2013/2014 de Cristiano Ronaldo e Clint Dempsey, astros de Portugal e Estados Unidos, em números na liga: (Foto: WhoScored.com)

18:35 Portugal também escalado! Beto; João Pereira, Bruno Alves, Ricardo Costa, André Almeida; Miguel Veloso, Raúl Meireles, João Moutinho; Nani, Cristiano Ronaldo, Postiga.

18:30 Saíram as escalações! Estados Unidos: Howard; Johnson, Cameron, Besler, Beasley; Bradley, Bedoya, Beckerman, Jones, Zusi; Dempsey.

18:20 Muito preocupada com o possível desgaste, a comissão técnica dos Estados Unidos aclimatou o grupo desde maio a condições adversas e vê tudo pronto para vencer os portugueses e assegurar classificação para as oitavas de final. Dois fatores foram explorados: a experiência prévia e o descanso dias antes do jogo. "Fizemos nossos treinos em lugares quentes e estamos mais do que acostumados. Teremos totais condições de fazer nosso melhor contra Portugal", afirmou o atacante Chris Wondolowski.

18:15 Clint Dempsey treinou normalmente com a seleção dos Estados Unidos na atividade de reconhecimento do gramado da Arena Amazônia, em Manaus, na noite do último sábado (21). O meia-atacante fraturou o nariz em uma jogada com o ganês Boye na estreia, mas está confirmado para enfrentar Portugal daqui a pouco. "Eu quebrei o nariz e tive que aguentar o máximo possível para continuar jogando. Estava difícil respirar, e até agora ainda sinto sangue na boca. Espero conseguir voltar a respirar normalmente em breve, mas não sei em quanto tempo", disse o jogador.

18:10 Klinsmann preferiu não comentar a possível audiência de Altidore: "Jozy é um jogador muito forte e fundamental no nosso grupo e vamos pensar sobre a maneira correta de lidar com a situação. Nós temos muito bons jogadores neste plantel e temos a confiança de ir para o jogo e dizer: 'nós estamos aqui e queremos vencê-los e entrar na próxima fase'", acrescentou o treinador. "Nossa abordagem é não ir a Manaus e defender para empatar em 1-1 ou 0-0 ou o que seja, mas vamos lá e queremos ganhar este jogo", concluiu Klinsmann.

18:05 "Nós só falamos agora sobre como podemos vencer este time português, com todos esses jogadores fantásticos que eles têm. Este é o nosso objetivo e nós acreditamos nele. Podemos ir para Manaus e vencê-los. Queremos chegar na próxima fase e se for preciso bater Portugal, então é isso que nós temos que fazer", afirmou Klinsmann, durante coletiva de imprensa neste sábado (21).

18:00 O treinador dos Estados Unidos, Jürgen Klinsmann, acredita que a sua seleção tem capacidade para vencer Portugal, mesmo sem o lesionado Jozy Altidore. Klinsmann acredita que pode superar os talentos "incríveis" de Portugal, que podem ter que se virar sem o capitão Cristiano Ronaldo, devido aos seus problemas físicos, é possível.

17:55 "Temos quatro ausências certas e ainda uma dúvida. Bruno Alves não treinou na sexta, não vai treinar neste sábado e só vamos decidir a sua escalação no dia do jogo. Se não tiver condições, entra o Neto. Os outros 10 jogadores já estão definidos e o mais importante é que eles sabem quem vai jogar. Treinei a defesa outro dia e não fiz mistério. Todos puderam ver. Precisamos ter equilíbrio emocional, organização, potencializar nossas características e anular os pontos fortes dos Estados Unidos", declarou.

17:50 Muitos problemas e nada de mistério. Mesmo com quatro desfalques certos e uma dúvida, o técnico Paulo Bento praticamente confirmou o time que mandará a campo para a partida de daqui a pouco, contra os Estados Unidos, na Arena Amazônia. A única indefinição é na defesa. Bruno Alves, com dores musculares na coxa esquerda, foi poupado do treino da última sexta-feira e também não vai participar da atividade deste sábado. Neto é a opção.

17:45 O treinador, no entanto, faz questão de tirar a responsabilidade do craque e capitão Cristiano Ronaldo, que convive com uma tendinite no joelho esquerdo. "O que tinha para dizer ao Cristiano disse em 2010, quando assumi a seleção. Nunca colocaria agora tamanha responsabilidade sobre ele ou qualquer outro jogador. O único que tem essa responsabilidade é o técnico. Os jogadores jogam coletivamente e neste domingo não será diferente. Mas quem tem a responsabilidade de resolver sou eu", avisou.

17:40 "Temos que dar uma resposta. O jogo não será diferente dos outros. Temos 90 minutos para jogar e ganhar. Sei que estamos em uma situação difícil. O técnico adversário disse que estamos entre a espada e a parede. Cabe a nós escolher. Já estive em outras situações como essa e escolhi a espada para lutar. Não me encosto na parede nunca. Os jogadores também vão escolher a espada. Esse será o primeiro passo para alcançarmos nosso objetivo. É ganhar ou então fazer as malas", frisou o treinador.

17:35 Entre a espada e a parede, Portugal tenta respirar na Copa do Mundo. Foi assim que o técnico Paulo Bento definiu a situação de sua seleção na entrevista coletiva deste sábado (21), véspera da partida contra os Estados Unidos. Usando uma expressão comum em seu país, o comandante deixou claro que seus jogadores não vão deixar de lutar pela classificação para as oitavas de final da competição.

17:30 "Jogou contra a Alemanha, treina todos os dias. Está bem, é a única coisa que posso dizer. É o melhor jogador do mundo, compete sempre para ser o melhor. Não esperamos nada a mais dele. Apenas que dê o seu melhor. Não estamos esperando que o Cristiano resolva o jogo sozinho", comentou.

17:25 Raul Meireles também foi questionado sobre Cristiano Ronaldo. O volante assegurou que o craque do time não reclamou de dores no joelho esquerdo, após a derrota para a Alemanha, mas ressaltou que os jogadores evitam colocar toda a responsabilidade no atacante. "Todo o grupo está unido, não queremos ir para casa mais cedo e é com esse objetivo que trabalhamos", completou.

17:20 "O que temos de mudar? Mudar, mudar temos de mudar o resultado. Vamos entrar com a mesma mentalidade. Não é por termos perdido um jogo que temos de mudar tudo. Esta é a mesma seleção que nos trouxe até aqui, é a mesma seleção que há dois anos fez um bom Europeu. Sabemos o que temos de fazer, já passamos por momentos assim, já estamos habituados a momentos difíceis", disse.

17:15 Raul Meireles foi o jogador escolhido para conceder entrevista coletiva neste sábado (21), véspera do confronto diante dos Estados Unidos. Segundo o português, o grupo está concentrado e sabe o que fazer para conquistar a primeira vitória na Copa do Mundo 2014.

17:10 Além da suspensão de Pepe, após expulsão na goleada por 4 a 0 para a Alemanha, Portugal não deve contar também com o zagueiro Bruno Alves, que apresenta um quadro de mialgia no músculo adutor da coxa esquerda.Caso não jogue, Bruno Alves será o quinto desfalque titular da seleção portuguesa. Além de Pepe, Paulo Bento já não conta com os lesionados Rui Patrício, Coentrão e Hugo Almeida. Se Bruno Alves não jogar, o lateral direito João Pereira será o único titular do sistema defensivo lusitano.

17:05 A ausência de Altidore deixa Klinsmann com um dilema. O treinador alemão poderia optar por escalar Clint Dempsey - que vai jogar apesar de estar com o nariz quebrado no jogo - o atleta pode precisar de usar uma máscara de proteção - em uma posição mais avançada, ou escolher o veterano Chris Wondolowski. Aron Johansson também surge como alternativa.

17:00 Altidore, que começou o primeiro jogo das duas últimas Copas do Mundo pelo seu país, vai perder a próxima por uma lesão muscular coxa esquerda aos 20 minutos da estreia contra Gana. Ainda não foi definido pela Federação Norte-Americana de futebol se ele vai fazer viajar até Manaus para o jogo ou permanecer no centro de treinamento para continuar o tratamento.

16:55 Enquanto isso, os Estados Unidos não contam com Jozy Altidore, que machucou o tendão na vitória contra os ganenses. Aron Jóhannsson deve ser o seu substituto. Jürgen Klinsmann mantém mistério com a equipe que entrará em campo. O técnico vem adotando o segredo e sempre é difícil prever quais jogadores e até mesmo o sistema de jogo que ele irá adotar.

16:50 O treinador português Paulo Bento ainda precisa lidar com o desfalque de Pepe. O meia foi expulso na derrota para Alemanha por 4 a 0, enquanto Coentrão saiu de maca e está quase fora da competição. Ricardo Costa e Andre Almeida estão previstos para o jogo de daqui a pouco.

16:45 Portugal se prepara para o seu jogo decisivo diante dos Estados Unidos com a dúvida se Cristiano Ronaldo estará apto para entrar em campo, em Manaus. Pepe e Fabio Coentrao estão fora. O atacante do Real Madrid tem sofrido com uma lesão no joelho desde as últimas semanas, com relatos da imprensa espanhola, de que Cristiano Ronaldo estaria colocando em risco a sua carreira jogando com a dor. Na última quarta-feira (18), ele realizou mais um treinamento, porém, saiu mais cedo dos gramados com o joelho protegido.

16:40 As seleções partem de um histórico de equilíbrio em confrontos diretos. Os cinco encontros anteriores terminaram com duas vitórias para cada equipe e um empate. A única partida entre as duas seleções na Copa do Mundo foi também o seu último encontro, em 2002, quando os Estados Unidos venceram por 3 a 2 na primeira fase. Jürgen Klinsmann era o técnico da Alemanha quando ela derrotou Portugal por 3 a 1 na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2006. Os melhores momentos de EUA 3-2 Portugal, em 2002, no vídeo abaixo:

16:35 Estados Unidos e Portugal fazem um duelo de grande importancia pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2014. Derrotados pelos alemães por 4 a 0 na primeira partida, Portugal precisa apenas vencer, caso contrário, dará adeus à competição. Já os Estados Unidos, comandados pelo alemão Jürgen Klinsmann e que venceram Gana por 2 a 1 no primeiro jogo, buscam a segunda vitória para praticamente garantir vaga à proxima fase da Copa.

16:30 Muito boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma transmissão da Copa do Mundo 2014! Estados Unidos x Portugal se enfrentam daqui a pouco, às 19h00, na Arena da Amazônia, em Manaus, Amazonas e você acompanha todos os lances aqui, conosco!