Quem avança e quem volta para casa: a situação do Grupo A na última rodada da 1ª fase da Copa

Nesta segunda-feira (23), Brasil, Camarões, Croácia e México entram em campo para definir qual será cara do Grupo A da Copa do Mundo ao final desta fase. Ao contrário do que muitos esperavam, a Seleção Brasileira não chega 100% a essa rodada final: com a classificação bem encaminhada, é verdade, porém o empate contra o México põe em risco a liderança do grupo.

Após uma vitória excitante na estreia, virando sobre a Croácia na partida de abertura da Copa, com grande atuação de Oscar e gols de Neymar, o Brasil decepcionou na segunda rodada. Em Fortaleza, não conseguiu vencer Ochoa e um empate sem gols foi o máximo que conseguiu contra o México.

A Croácia, por sua vez, se recuperou do revés da estreia, goleando Camarões no retorno do atacante Mandzukic. O artilheiro, por sinal, marcou dois, e os europeus mantiveram acesas as chances de avançar, graças à fragilidade da seleção africana, já eliminada. Na estreia, os Leões Indomáveis foram presas fáceis para o México, que mesmo com dois gols anulados conseguiu vencer.

Na rodada final, o Brasil enfrenta Camarões em Brasília. Pior seleção do grupo e tido como um dos times mais fracos de toda a Copa, o escrete africano tenta ao menos uma despedida digna das terras brasileiras. Para os comandados de Felipão, a chance de deixar pra trás a insegurança gerada pelo empate sem gols contra o México e de que jogadores como Fred, por exemplo, enfim deslanchem no Mundial.

Já Croácia e México fazem o grande duelo da tarde, na partida que irá decidir a classificação final do grupo. Uma vitória coloca os croatas na fase final, enquanto uma goleada mexicana seria capaz de empurrar até o Brasil para o segundo lugar.

Classificação P J V E D GP GC SG 1º Brasil 4 2 1 1 0 3 1 2 2º México 4 2 1 1 0 1 0 1 3º Croácia 3 2 1 0 1 5 3 2 4º Camarões 0 2 0 0 2 0 5 -5

P: pontos. J: jogos. V: vitórias. E: empates. D: derrotas. GP: gols pró. GC: gols contra. SG: saldo de gols.

Jogos da 3ª rodada Segunda-feira, 23 de junho, 17h - Camarões x Brasil Segunda-feira, 23 de junho, 17h - Croácia x México

O que já está definido: com o confronto direto entre Croácia e México, o Brasil tem muito bem encaminhada sua vaga nas oitavas. Camarões, com duas derrotas em dois jogos, não tem mais chances de avançar.

O que será decidido: quem vai às oitavas e quem será o líder do grupo.

Cenários da rodada final

Vitória do Brasil sobre Camarões e vitória do México sobre a Croácia: se o time de Neymar, assim como o de Giovani dos Santos, saírem vencedores na rodada derradeira, a decisão de quem lidera será no saldo de gols. Atualmente, o Brasil tem um a mais de vantagem sobre os mexicanos.

Vitória do Brasil sobre Camarões e vitória da Croácia sobre o México: em caso de vitória brasileira e vitória croata, ambas as seleções que abriram a Copa do Mundo avançam às oitavas. Neste cenário, Brasil em primeiro, Croácia em segundo.

Vitória do Brasil sobre Camarões e empate entre Croácia e México: melhor condição para o time de Felipão, que se classificaria na liderança independentemente do saldo de gols. Para isso, qualquer vitória contra os africanos e um jogo sem vencedores entre croatas e mexicanos basta.

Empate entre Brasil e Camarões e vitória do México sobre a Croácia: caso isso ocorra, o México vai a sete pontos, enquanto o Brasil fica com apenas cinco. Norte-americanos ficariam com a liderança do grupo, enquanto a Seleção brasileira se classificaria em segundo.

Empate entre Brasil e Camarões e vitória da Croácia sobre o México: cenário em que o Brasil também terminaria em segundo lugar. Croatas iriam seis pontos, contra cinco dos brasileiros, e fechariam a primeira fase na ponta do grupo.

Empate entre Brasil e Camarões e empate entre Croácia e México: a classificação do Grupo A se manteria como está, com os donos da casa na liderança, para enfrentar B2 nas oitavas, e os mexicanos em segundo, pegando B1 na próxima fase.

Derrota do Brasil para Camarões e vitória do México sobre a Croácia: para o México, garantia de liderança do grupo. Para o Brasil, segundo lugar e ainda assim vaga assegurada pras oitavas.

Derrota do Brasil para Camarões e vitória da Croácia sobre o México: Croácia classificada na liderança do grupo e Brasil dependendo do saldo de gols - uma derrota menor que a do México - para avançar.

Derrota do Brasil para Camarões e empate entre Croácia e México: se acontecer, o Brasil estará eliminado da Copa do Mundo. Isso porque o empate leva croatas e mexicanos a quatro e cinco pontos, respectivamente; com o Brasil sendo derrotado, consequentemente perdendo saldo de gols, terminaria apenas na terceira colocação do grupo.