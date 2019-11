Quem avança e quem volta para casa: a situação do Grupo B na última rodada da 1ª fase da Copa

Nesta segunda-feira (23), Holanda, Chile, Espanha e Austrália entram em campo para definir qual será cara do Grupo B da Copa do Mundo ao final desta fase. Com os classificados já definidos matematicamente, resta saber quem será o líder e se as decepções pelas eliminações antecipadas serão aliviadas.

Líder do grupo devido ao maior saldo de gols, a Holanda tem seis pontos pontos conquistados em duas partidas, e encerra a fase de grupos enfrentando o Chile, buscando manter-se na primeira colocação. Sem Robin van Persie, suspenso, a laranja mecânica acredita na dupla Robben e Sneijder para manter as boas exibições e garantir a classificação sem deixar aspas para críticas.

Sensação da Copa do Mundo e segunda colocada do Grupo B, o Chile, terá - contra os holandeses - a missão de garantir mais uma seleção sul-americana na liderança geral da competição. Tendo Alexis Sanchez, Vargas, Vidal e Aranguiz como destaques, os chilenos mostraram ao mundo seu bom futebol após eliminar a Espanha, já na segunda rodada. O confronto direto define quem enfrentará os classificados do Grupo A - que contém o Brasil - na próxima fase.

Espanha, campeã mundial, maior potência do futebol durante anos, mas eliminada na primeira fase. Tida como a maior decepção desta edição de Copa do Mundo, a roja busca, contra a Austrália, escapar de um vexame maior do que já foi confirmado. A busca pela primeira vitória no Mundial é o objetivo da seleção que nunca terminou uma edição de Copa do Mundo sem pontuar.

Já para a Austrália, a sensação que fica é de que fizeram o maximo que podiam. Contra o Chile, derrota por 2 a 1, mas pressão calorosa na segunda etapa. Contra a Holanda, um apertado 3 a 2, em uma partida igual para ambos os lados. Contra a Espanha será a chance de fazer a história, vencendo pela primeira vez um campeão mundial na Copa do Mundo.

Classificação P J V E D GP GC SG 1º Holanda 6 2 2 0 0 8 3 5 2º Chile 6 2 2 0 0 5 1 4 3º Austrália 0 2 0 0 2 3 6 -3 4º Camarões 0 2 0 0 2 1 7 -6

P: pontos. J: jogos. V: vitórias. E: empates. D: derrotas. GP: gols pró. GC: gols contra. SG: saldo de gols.

Jogos da 3ª rodada Segunda-feira, 23 de junho, 13h - Austrália x Espanha Segunda-feira, 23 de junho, 13h - Holanda x Chile

O que já está definido: com seis pontos conquistados em dois jogos, Holanda e Chile já garantiram classificação para a próxima fase, enquanto Espanha e Austrália estão eliminadas.

O que será decidido: Holanda e Chile duelam diretamente para saber quem será o líder do grupo.

Cenários da rodada final

Vitória da Holanda sobre Chile e vitória da Espanha sobre a Austrália: com a vitória, a Holanda encaminha sua classificação como líder do grupo, seguida pelo Chile, em segundo. Já a Espanha, com o triunfo, termina o Mundial na terceira colocação, deixando a Austrália na lanterna do Grupo B.

Vitória da Holanda sobre Chile e vitória da Austrália sobre a Espanha: com o triunfo, a Holanda segue sua jornada garantindo a liderança do Grupo B, acompanhada do Chile, em segundo. O triunfo australiano os deixaria na terceira colocação, seguidos pela Espanha, em último.

Vitória da Holanda sobre Chile e empate entre Austrália e Espanha: mantendo a vitória, a equipe de Robben permanceria na primeira colocação, com o Chile também avançando, na segunda colocação. Já em caso de empate no fechamento do grupo, os australianos avançariam na terceira colocação, devido ao saldo de gols maior que o espanhol.

Empate entre Holanda e Chile e vitória da Espanha sobre a Austrália: o empate materia a Holanda como líder do Grupo B, devido ao seu maior saldo de gols. O Chile avançaria em segundo. Já a Espanha, em caso de vitória, terminaria na terceira colocação, deixando a Austrália na lanterna.

Empate entre Holanda e Chile e vitória da Austrália sobre a Espanha: seguindo o empate, a Holanda permaneceria na primeira colocação, seguida do Chile, que tem menos saldo de gols. Com o trinfo, a Austrália encerraria na terceira colocação, deixando a Espanha em último.

Empate entre Holanda e Chile e empate entre Austrália e Espanha: caso os dois empates venham a acontecer, a classificação não será alterada. Permanecendo com a Holanda em primeiro, seguindo do Chile, em segundo devido ao menor salgo de gols, e a Austrália na frente da Espanha, também pelo regulamento de desempate.

Derrota da Holanda para Chile e vitória da Espanha sobre a Austrália: em caso de vitória, o Chile assumiria a liderança do Grupo B, deixando a Holanda em segundo. A Espanha daria adeus ao Mundial na terceira colocação, caso triunfe contra a Austrália.

Derrota da Holanda para Chile e vitória da Austrália sobre a Espanha: em caso de triunfo, o Chile encerra o Grupo B na liderança, acompanhada da Holanda, na segunda colocação. Já a Austrália, caso derrote a Espanha, termina o Mundial na terceira colocação, deixando o rival na lanterna.

Derrota da Holanda para Chile e empate entre Austrália e Espanha: o Chile assume a liderança do Grupo B em caso de vitória, com a Holanda terminando na segunda colocação. Em caso de empate entre Austrália e Espanha, as posições seguem inalteradas, devido ao menor saldo de gols da equipe europeia.