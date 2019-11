Portugal marca no último lance e consegue empate contra Estados Unidos

Foi uma partida emocionante. Neste domingo (22) em Manaus, Portugal saiu na frente contra os Estados Unidos, sofreu a virada, mas com gol de Varela no fim acabou conseguindo um empate de 2 a 2, que mantém os lusos vivos no Mundial. Com dois pontos, os portugueses terão que vencer Gana na última rodada e torcer para que haja um vencedor na partida entre EUA e Alemanha para que consigam se classificar.

Em Copas do Mundo, o confronto de hoje foi o segundo entre as duas seleções. Em 2002, ainda na fase de grupos, os Estados Unidos venceu Portugal por 3 a 2. Na partida, aconteceram dois gols contra, um para cada lado, pela primeira vez na história dos mundiais. Jorge Costa marcou na meta portuguesa, enquanto Agoos fez contra os EUA.

Na primeira rodada, Portugal foi goleado pela Alemanha por 4 a 0 e o mau resultado não foi o único problema para a seleção lusa. O zagueiro Pepe, que foi expulso, acabou se tornando desfalque para enfrentar os Estados Unidos. Fabio Coentrão e Hugo Almeida, também lesionados, aumentaram a lista de ausências na segunda rodada.

Já os Estados Unidos começou com uma boa vitória sobre Gana por 2 a 1, mas também perdeu um jogador por lesão, já que Altidore teve contusão muscular na coxa. Com isso, Jürgen Klinsmann optou por escalar Clint Dempsey como centroavante contra Portugal, com Graham Zusi entrando no meio-campo.

Portugal faz gol cedo, mas Estados Unidos é melhor

Mal a partida começou e Portugal logo conseguiu abrir o placar. Aos cinco minutos, André Almeida cruzou da esquerda, Cameron errou ao tentar fazer o corte e a bola sobrou para Nani, que, livre, bateu forte para fazer 1 a 0. O gol cedo fez a seleção portuguesa recuar mais, passando a jogar nos contra-ataques, que pouco aconteceram na primeira etapa.

Aos 15 minutos, Portugal perdeu mais um jogador por lesão. Helder Postiga sentiu problema muscular e deixou o campo, com Éder entrando em seu lugar. Aos poucos, os Estados Unidos começou a chegar com mais perigo, principalmente pelo lado direito, nas boas subidas do lateral Fabian Johnson, que chegou até a finalizar em alguns momentos.

Depois da metade do primeiro tempo, foram os Estados Unidos que dominaram o jogo, mantendo a posse de bola e atacando em finalizações pouco efetivas de fora da área. Pouco antes do intervalo, Portugal criou a última chance. Nani arriscou, Howard tocou e a bola foi na trave. No rebote, Éder finalizou e o goleiro americano fez grande defesa, jogando para fora.

Estados Unidos conseguem virada, mas Varela salva Portugal

Na volta do intervalo, Paulo Bento trocou André Almeida pelo volante William Carvalho e, com isso, Miguel Veloso passou a jogar na lateral esquerda. Só que logo aos 10 minutos, por muito pouco os Estados Unidos não conseguiu o empate. Johnson cruzou pro meio, Beto ficou rendido e Bradley chutou, mas Ricardo Costa, em cima da linha, salvou de forma brilhante.

Mas aos 19 minutos, a seleção americana conseguiu chegar ao empate. Jones pegou bola na frente da área, passou fácil por Nani e mandou um lindo chute no canto esquerdo de Beto, que só olhou. Golaço. Após sofrer o gol, Portugal conseguiu responder rápido e perdeu grande chance com Raul Meireles, que ficou com sobra de bola e chutou em cima de Howard.

Os Estados Unidos seguiu com mais volume de jogo e pressionando no ataque. Até que aos 36 minutos, a virada americana aconteceu. Depois de bate-rebate na área, Zusi bateu cruzado e Dempsey desviou para as redes, fazendo 2 a 1.

Quando tudo se encaminhava para uma vitória dos comandados de Klinsmann, Portugal conseguiu um empate heróico no último minuto. Cristiano Ronaldo cruzou da direita e Varela cabeceou forte, sem defesa para Howard, fechando o placar em 2 a 2.