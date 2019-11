Holanda x Chil e , pela Copa do Mundo 2014

14:57 Com a foto de Memphis colocando a bola no fundo do gol e fazendo o segundo da Holanda, vamos encerrando esta transmissão por aqui. Siga a VAVEL no Twitter e nos curta no Facebook. Fiquem ligados no site para ficar muito informado sobre a Copa do Mundo. Daqui a pouco, às 17h, tem a Seleção Brasileira em campo! Abraços e até a próxima!

14:53 Já o Chile também espera os resultados do grupo A. O adversário será o primeiro colocado, que poderá ser Brasil, México ou Croácia.

14:52 Agora, o time Holandês espera os resultados para saber quem será o segundo colocado do Grupo A, que será o seu adversário. Poderá ser Brasil, México ou Croácia.

45+3 Final de partida! Com gols de Fer e Memphis, a Holanda vence o Chile por 2 a 0 e se classifica para as oitavas de final em primeiro! O Chile também está nas oitavas!

45+1 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA HOOLAAANDA! MATOU O JOGO! No contra-ataque, Robben arrancou e cruzou dentro da área para Memphis, que colocou a bola no fundo do gol!

45' 3 minutos de acréscimo!

43' Na Holanda, sai Kuyt e entra Kongolo.

42' NADA! Sánchez dominou e De Jong deu um carrinho e derrubou o jogador. Árbitro mandou seguir.

39' IMPEDIMENTO! Após chute de fora da área, a bola bateu em Valdivia dentro da área e sobrou para Pinilla, que sofreu pênalti. No entanto, o camisa 10 Chileno estava impedido.

37' Após o gol, Chile é todo ataque em busca do empate.

36' Gol da Espanha! Juan Mata marca o terceiro diante da Austrália! 3 a 0!

35' No Chile, entra Pinilla e sai Vrgas.

33' Holanda vai se classificando em primeiro no grupo B. Caso o Brasil vença hoje, jogará as oitavas de final diante do Chile.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA HOOOLAAAAANDA! Após cruzamento na área, Fer, que acabou de entrar, cabeceou sozinho para o fundo do gol!

31' UUUUUUUUUUUUUUUUH! Memphis fez bela jogada, chutou de muito longe e Bravo fez bela defesa.

30' Na Holanda, sai Sneijder e entra Fer.

29' UUUUUH! Robben cruzou e Kuyt cabeceou pra fora!

29' Sneijder cruzou e a zaga tirou. Escanteio.

28' Falta perigosa para a Holanda.

25' No Chile, sai Silva e entra Valdivia!

24' Gol da Espanha na Arena da Baixada! Fernando Torres faz 2 a 0!

23' Na Holanda, entra Memphis e sai Lens.

21' Partida até agora é bastante truncada e com poucas chances de gol.

20' BRAVO! Robben domina, ajeita e chuta forte rasteiro. Bravo defendeu.

19' UUUUUH! Sánchez jogou por baixo das pernas de Lens e chutou forte. Boa defesa do goleiro.

18' Cartão amarelo para Blind!

17'NADA! Sánchez foi lançado, não dominou e, quando o goleiro saiu, foi derrubado, mas o árbitro entendeu como jogada normal. Segue o jogo!

14' Torcedores na Arena pedem Valdivia em campo.

13' Após ficar no campo de ataque por um bom tempo, Holanda volta a se fechar e marcar no campo de defesa.

10' De muito longe, Sánchez bate e a bola sobe muito e vai por cima do gol.

9' Time Holandês continua apertando e tentando o gol a todo momento. É melhor na partida.

7' 62.996 pessoas na Arena Corinthians!

6' Neste segundo tempo, quem fica no campo de ataque é a Holanda. Chile fechado.

3' Sanchéz tentou driblar, mas foi desarmado e ficou pedindo falta. Jogo é duro.

1' Mudou o Chile: Beausejour entrou no lugar de Gutiérrez.

0' Começa o segundo tempo na Arena Corinthians!

14:01 As duas equipes estão de volta para a segunda etapa!

14:00 Primeiro tempo: Posse de bola: Chile: 68% - Holanda: 32%. Faltas: Chile: 7 - Holanda: 14. Chutes: Chile: 3 - Holanda: 7.

13:48 O momento do chute de Robben que quase abriu o placar para a Holanda. Jogada incrível do Holandês.

45+1 Fim de primeiro tempo. Holanda 0x0 Chile. Com mais posse de bola, time Chileno se fez mais presente no campo de ataque, porém não conseguiu assustar. Nas poucas vezes que chegou, a Holanda levou perigo e quase abriu o placar com Robben.

45' 1 minuto de acréscimo!

43' Alexis discutindo com o marcador após ter pedido pênalti.

39' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Incrível, Robben! O jogador acelerou desde o campo de defesa, driblou três marcadores e, dentro da área, chutou rasteiro e a bola passou raspando a trave. Quase um golaço.

37' Gol da Espanha! Pelo outro jogo do grupo B, David Villa abre o placar para a Fúria diante da Austrália na Arena da Baixada. 1 a 0.

36' LEVANTA, SÁNCHEZ! Após cruzamento na área, o jogador caiu dentro da área e ficou pedindo pênalti. Nada, mais uma vez. Jogador ficou bravo com o árbitro.

35' Posse de bola: Chile: 66% - Holanda: 34%.

34' UUUUUUUUUUUH! Robben cobra a falta e De Vrij sobe lá no alto e cabeceia pra fora. Levou perigo ao gol de Bravo.

32' NÃO, ROBBEN! Após roubar a bola, o Holandês tinha duas opções de passe, mas tocou nos pés do jogador Chileno e perdeu uma grande chance.

30' NADA! Após cruzamento na área, Aránguiz é derrubado e fica pedindo pênalti. Árbitro mandou seguir.

29' Torcida do Chile canta muito forte na Arena Corinthians.

25' BRAVO DEFENDE! Sneijder bateu a falta direto e Bravo fez uma defesa tranquila.

24' Cartão amarelo para Silva por falta em Lens.

23' Robben avançou, deixou zagueiro para trás, chegou dentro da área e chutou em cima do zagueiro. Na sobra, De Jong bateu mal e a bola foi pra fora.

22' UUUUUUUH! Escanteio cobrado ensaiado e, por baixo, Gutiérrez chutou por cima do gol.

21' Cruzamento na área, Mena pegou do outro lado e, na hora do cruzamento, foi travado. Escanteio.

20' Chile continua tentando mais. Falta no campo de ataque e vai bola para a área da Holanda, que não joga bem.

18' UUUH! Mena cruzou rasteiro, Sanchez tocou de calcanhar mas na hora de dominar Vargas escorregou.

16' Lançamento para Robben que não alcançou e deixou a bola sair pela linha de fundo.

13' Partida continua morna. Chile tenta tomar a iniciativa, mas Holanda marca bem.

10' Da mesma maneira que fez diante da Espanha, time Chileno marca forte a saída de bola Holandesa.

9' Jogo começou bastante truncado.

8' Após cruzamento na área, zaga Chilena afasta o perigo.

5' Time Chileno toma a iniciativa e tenta partir pra cima no começo. Holanda ainda não atacou.

2' Chile troca passes no campo de defesa e a Holanda fica completamente fechada, com seus jogadores atrás do meio do campo.

1' Jogo começa bastante brigado com a primeira falta no primeiro minuto.

0' Começa a partida na Arena Corinthians! Holanda e Chile disputam a liderança do grupo B!

12:56 COISA LINDA! Mesmo após o hino ter finalizado, a torcida continuou cantando à capela. Muitos Chilenos no estádio. Incrível.

12:54 Agora o hino nacional do Chile.

12:53 Hino Nacional da Holanda neste momento.

12:52 Os times entram no gramado. Será realizado todo o protocolo da FIFA.

12:50 Jogadores pronto para entrar no gramado da Arena Corinthians.

12:42 Holanda também confirmada para a partida! Cillessen, Janmaat, De Vrij, Ron Vlaar e Blind; De Jong, Wijnaldum e Sneijder; Robben, Jeremain Lens e Dirk Kuyt

12:40 Chile confirmado! Bravo, Francisco Silva, Medel e Gonzalo Jara; Isla, Marcelo Díaz, Aránguiz, Felipe Gutiérrez e Mena; Eduardo Vargas e Alexis Sánchez

11:59 Jogadores chilenos já foram reconhecer o gramado nesta manhã.

11:57 Torcedores vão chegando em grande número à Arena Corinthians. Chilenos em completa maioria.

11:00 Bakary Gassama será o árbitro de Holanda e Chile. Ele será auxiliado por Evarist Menkouande (CMR) e Felicien Kabanda (RWA).

10:55 O Itaquerão é o palco do confronto de logo mais entre Holanda e Chile. O estádio tem capacidade para 60 mil torcedores e promete receber um excelente público.

SAIBA TAMBÉM: Aránguiz sofre lesão no joelho e vira dúvida para partida contra a Holanda

10:50 Com receio de receber um cartão amarelo e ser suspenso, o volante chileno Charles Aránguiz afirmou neste sábado que prefere não jogar contra a Holanda para não correr o risco de desfalcar a seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo, uma vez que a classificação já está garantida. No entanto, o jogador do Internacional ressaltou que, apesar de ter manifestado sua vontade, está a disposição do técnico Jorge Sampaoli. "Eu gostaria me cuidar, mas isso é uma decisão do técnico. Se ele quiser contar comigo, vou entrar em campo da melhor forma e sem pensar no cartão amarelo", disse o volante, que foi amarelado na primeira partida, contra a Austrália

10:46 FIQUE DE OLHO: Bravo, goleiro do Chile. Com apenas um gol tomado neste Mundial, o arquero foi um dos destaques na eliminação da Fúria, praticando várias defesas díficies. Além disso, está sendo negociado para defender o Barcelona. (Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images)

10:43 FIQUE DE OLHO: Robben e Van Persie, atacantes da Holanda. Cada um marcou dois gols na super goleada por 5 a 1 sobre a Espanha na estreia do Mundial. Além disso, a dupla foi a única a terem marcado gols nas últimas três edições de Copa (2006-Alemanha / 2010-África do Sul / 2014-Brasil). (Foto: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)

10:40 O confronto entre Chile e Holanda, nesta segunda-feira, às 13h (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo, definirá o líder do Grupo B. E consequentemente os adversários do Grupo A, liderado pelo Brasil, nas oitavas de final. Encarar logo de cara a seleção brasileira, carrasco dos chilenos nesta mesma fase nas Copas do Mundo de 2010 e 1998, não parece preocupar o técnico Jorge Sampaoli. ''Nós não vamos decidir se enfrentaremos o Brasil. Se for o Brasil, jogaremos. Se não for, seguiremos outro caminho. O próximo adversário é o mais difícil e estaremos preparados para enfrentar quem for da forma como o Chile está acostumado'' – disse.

10:38 O zagueiro da Holanda Bruno Martins Indi, que sofreu uma concussão na vitória sobre a Austrália, e chegou a passar a noite em um hospital de Porto Alegre, concedeu entrevista coletiva neste domingo (22), mesmo fora do jogo com o Chile, nesta segunda, às 13h (de Brasília), na Arena Corinthians, em São Paulo. O jogador revelou que temeu ficar fora da Copa, mas disse que seu quadro já apresenta melhoras. ''Estou indo bem, dando pequenos passos de avanço. Estou treinando em campo. Não sei quanto vai demorar. Um passo de cada vez. Ontem me permitiram correr um pouquinho, tenho de ver quando posso jogar novamente. Talvez no início esse pensamento tenha passado pela minha mente (ficar fora da Copa), mas sou uma pessoa muito positiva e só estou esperando para saber quando posso jogar de novo'' - disse.

10:35 O gramado da Arena Corinthians foi o maior alvo de críticas do técnico do Chile, Jorge Sampaoli. Por cerca de dez minutos, ele caminhou pelo campo ao lado de um integrante da comissão técnica. Pisou “duro”, fez testes e constatou defeitos na Arena Corinthians. ''O piso está totalmente deteriorado. Amanhã (segunda) vamos jogar uma partida fundamental, e o gramado não está do jeito que uma partida dessa importância merece'' – criticou

LEIA MAIS: Após passar noite em hospital, zagueiro Martins Indi recebe alta

10:32 Sampaoli ainda não sabe se poderá contar com o volante Vidal para o jogo contra a Holanda. No treino realizado na manhã deste domingo (22), no CT do Palmeiras, o jogador foi o último a entrar no gramado e conversou por cerca de cinco minutos em particular com o treinador. Ele deve ser poupado de olho nas oitavas de final. O provável substituto é o meia Valdivia, que se sentiu em casa na Academia de Futebol neste domingo.

10:30 Van Gaal, técnico holandês, questionou o fato de sua seleção entrar em campo antes das partidas que definirão os adversários das oitavas de final (México e Croácia também jogam às 17h). O treinador até tentou evitar falar sobre um possível encontro com a seleção brasileira, mas não conseguiu se esquivar. Holandeses e chilenos cruzarão na próxima fase com as duas equipes que avançarem no Grupo A, em que Brasil, Croácia e México lutam por duas vagas - o primeiro de um grupo enfrenta o segundo do outro. ''É claro que o Brasil não deve querer enfrentar a Holanda. Marcamos gols, e gols fantásticos. Quero ser sempre o primeiro do grupo, isso não tem nada a ver com o Brasil especificamente'' - afirmou Van Gaal.

10:26 Jorge Sampaoli, técnico do Chile, pode mudar novamente peças-chave do seu time para a partida decisiva contra a Holanda. O time chileno pode enfrentar a Laranja Mecãnica sem Arturo Vidal e Aranguíz. Além de preocupações físicas - eles não participaram do treino pela manhã deste sábado (21) no centro de treinamento da Toca da Raposa II e têm acompanhamento médico para o tendão de Aquiles de Vidal e o joelho direito de Aranguíz.

10:23 Apesar de não ter feito um treinamento tático, o técnico Louis Van Gaal apresentou as primeiras opções para as mudanças que precisam ser feitas na seleção da Holanda para o confronto com o Chile. Nesta sexta-feira (20), ele trabalhou com Depay e Clasie no grupo que reuniu os titulares do time em campo. Van Gaal não poderá contar com Bruno Martins Indi, que se recupera de uma concussão sofrida no confronto com a Austrália, e Van Persie, suspenso por ter levado o segundo cartão amarelo. Com isso, Clasie e Depay saem em vantagem na disputa.

10:20 O primeiro treino da Holanda em São Paulo, na noite deste sábado (21), deveria ter sido secreto. O técnico Louis Van Gaal não permitiu a entrada de jornalistas no estádio do Pacaembu, mas diversos torcedores que estavam no local não tiveram problemas para tirar fotos e gravar vídeos – ainda que de longe – por espaços nos portões. A falta de privacidade incomodou a delegação holandesa.

10:17 A seleção do Chile também já está concentrada em São Paulo. A delegação chilena chegou a um hotel na Zona Sul da capital paulista por volta de 21h30 deste sábado (21). Com a presença de aproximadamente 50 torcedores, que fizeram muita festa mesmo com os 13°C do local, os jogadores e a comissão técnica subiram para seus quartos sem falar com a imprensa. Diferentemente da Laranja Mecânica, que chegou a São Paulo à tarde e treinou no Pacaembu, os chilenos trabalharão no CT do Palmeiras somente na manhã deste domingo. Depois, eles retornaram ao hotel, onde permanecerão até a partida.

10:13 A seleção da Holanda já está concentrada em São Paulo para a partida da próxima segunda-feira, às 13h (horário de Brasília), contra o Chile, na Arena Corinthians. A delegação da Laranja desembarcou em um hotel na Zona Sul da capital paulista no início da tarde deste sábado (21). Sem contato com a imprensa, jogadores, comissão técnica e dirigentes se encaminharam rapidamente aos seus respectivos quartos. O atacante Arjen Robben foi tietado por alguns torcedores presentes no local.

10:10 Em outro jogo do grupo, Chile e Espanha se enfrentaram em uma partida de 'vida ou morte' para a Fúria. Caso a seleção espanhola perdesse, estaria desclassificada do Mundial. E foi o que aconteceu. Com vitória de 2 a 0 , a equipe chilena se garantiu junto com a Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo, dinamitou a Espanha e tremeu as bases de uma filosofia de futebol. Mandou o melhor time do planeta dos últimos anos de volta para casa. Saiba mais.

10:06 Pela 2ª rodada, a Holanda teve dificuldades, mas venceu a Austrália por 3 a 2 e garantiu a sua classificação para a próxima fase. Em um jogo de igual para igual, os Socceroos foram para cima e quase frearam o embalo da poderosa Holanda. Mas a Laranja Mecânica se reencontrou no fim, e Robben, Van Persie e Memphis Depay quebraram um tabu de nunca terem derrotado o rival - foi o quarto confronto entre eles, o primeiro em Copas do Mundo. Cahill, com um golaço, e Jedinak, de pênalti, puseram os gols australianos no marcador, que acabou em 3 a 2 para os holandeses. Saiba mais.

10:03 Já classificadas, as seleções se enfrentam para saber quem será a líder do Grupo B. Espanha e Austrália já estão eliminadas.

Grupo B Jogos Pontos Holanda 2 6 Chile 2 6 Austrália 2 0 Espanha 2 0

10:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Holanda x Chile, partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 13h, na Arena Corinthians.