Austrália e Espanha se enfrentam sem chances de classificação

INCIDENCIAS : Partida válida pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo, e disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Nesta segunda-feira (23), às 13h, na Arena da Baixada, em Curitiba, Austrália e Espanha se despedem da Copa do Mundo. Após fracassarem nas duas primeiras partidas, as seleções jogam por apenas um objetivo: sair da competição de forma digna. Os Socceroos estrearam com derrota para o Chile e em seguida foram derrotados para a Holanda. Já a poderosa Espanha, atual campeã, iniciou a Copa do Mundo sendo massacrada pela Oranje e logo após, acabou sendo derrotada para os chilenos.

Para os australianos, a eliminação não foi surpresa. Sem disputar o Mundial desde 2006, a Austrália era a seleção mais frágil do grupo. Apesar disso, ela causou problemas ao Chile e fizeram uma duríssima partida contra a Holanda. Em ambos os encontros, a Austrália vendeu muito caro as derrotas. Destaque da equipe, o atacante Tim Cahill está suspenso por ter recebido dois cartões amarelos e não vai jogar. Martthew Leckie, que impressionou contra a Holanda, deve tomar o lugar de Cahill na frente.

Já para a Espanha, a eliminação custou caro. Tida como uma das principais favoritas ao título, a Fúria pode entrar para a história como pior detentor de um título mundial no torneio seguinte. Além disso, os espanhóis sofreram sete gols em apenas duas partidas, e assim como a Austrália, não somaram pontos na competição. A partida será apitada por Nawaf Shukralla (Bahrein). Ele será auxiliado pelos também barenitas Yaser Tulefat e Ebrahim Saleh. Esta é a segunda partida de Shukralla no mundial.

Apesar da eliminação, Ange Postecoglou mostra motivação e prega respeito a Espanha: "São os atuais campeões"

Mesmo com a fase atual vivida pelos espanhóis, os Socceroos mostram respeito a Fúria. Embora as duas equipes estejam eliminadas, o técnico fez elogios ao adversário e reiterou o fato de que os espanhóis ainda são os atuais campeões do mundo.

''Nós estamos muito motivados para este jogo. Vamos nos medir contra os melhores do mundo. Vamos ver o que acontece. Eu espero um time muito motivado por parte da Espanha. Não há melhor teste que este'' - disse o treinador, em entrevista coletiva no estádio.

O técnico australiano também saiu em defesa da Espanha e afirmou que, apesar do revés nas duas primeiras partidas, a Fúria também poderia ter saído vencedora nos confrontos, o que alteraria completamente a situação dos atuais campeões no torneio. 'Minha percepção em relação a eles não mudou. Acho que nos dois primeiros jogos a Espanha chegou muito perto de vencer. Mas isto é a Copa do Mundo. Não espero nada diferente amanhã (segunda-feira). Tenho muito respeito por eles - completou o treinador.

Para o capitão da equipe, Mile Jedinak, a queda de rendimento da atual campeã Espanha é aceitável dentro do cenário deste Mundial. Ele citou como exemplo a campanha surpreendente da Costa Rica no Grupo D, no qual os eles superaram os campeões mundiais Uruguai, Itália e Inglaterra. ''Todos os grupos têm suas dificuldades. A Inglaterra perdeu dois jogos e provavelmente não imaginava isso. Esta é a natureza do jogo... É preciso ficar concentrado os 90 minutos'' - ponderou Jedinak.

Para a última rodada, a Austrália não poderá contar com seu principal jogador, o atacante Cahill, que está suspenso. Outra referência da equipe, o meia Mark Bresciano é dúvida por problemas físicos. Ambos têm 34 anos e devem dar espaço para os atletas mais jovens. Com isso, os Socconneros devem ir a campo com Ryan; McGowan, Wilkinson, Spiranovic e Davidson; Jedinak, McKay, Oar, Bresciano e Leckie; Tim Cahill.

Na despedida da Copa, Espanha entrará em campo com reservas

No treino deste domingo (21), o último antes do confronto diante da Austrália, o técnico espanhol Vicent del Bosque confirmou, em entrevista coletiva, que vai mandar a campo todos os atletas que ainda não participaram do Mundial – com exceção do goleiro De Gea, lesionado. Sendo assim, será uma oportunidade para jogadores como o goleiro Reina, o lateral Juanfran, o zagueiro Albiol e o atacante David Villa.

Alguns titulares serão mantidos. Iniesta irá a campo para fazer seu centésimo jogo pela Espanha. Xavi, porém, ficará fora – e pode nunca mais jogar pela Espanha. Del Bosque alega questões físicos. ''Certamente não jogará Xavi. Tem um pequeno problema muscular. Iniesta jogará. Não podemos deixar passar os 100 jogos'' – comentou o treinador.

Del Bosque tenta valorizar a partida contra a Austrália. E, ao mesmo tempo, quer premiar o elenco que veio ao Brasil para o Mundial. ''É uma partida de Copa do Mundo. Sabemos que não vale classificação, mas temos que dar toda a importância. É uma partida internacional. Buscaremos que todos que vieram possam participar do Mundial. Seremos uma equipe forte'' – garantiu.

Sendo assim, a Espanha deve ir a campo com: Reina, Juanfran, Albiol, Sergio Ramos e Jordi Alba; Koke, Iniesta, Mata, Fàbregas e Cazorla; David Villa.