Em jogo fraco, Holanda decide na etapa final, vence Chile e garante liderança do Grupo B

Em partida morna e com as duas equipes já classificadas para as oitavas de final na Copa do Mundo 2014, Holanda e Chile se enfrentaram na Arena Corinthians em São Paulo. Os europeus venceram a partida pelo placar de 2 a 0, com gols de Fer e Depay; ambos reservas que entraram em campo no decorrer do jogo. Com o resultado, a Oranje termina como líder do Grupo B e os chilenos avançam para a segunda fase na segunda colocação.

Na primeira rodada, os holandeses venceram a Espanha, cabeça de chave, pelo placar de 5 a 1 na Arena Fonte Nova. Na segunda partida, veio o resultado apertado em 3 a 2 contra a Austrália. Para o jogo de hoje, Van Persie não pode atuar por estar suspenso e Martins Indi por ainda estar se recuperando de problemas físicos.

O Chile veio de vitórias por 3 a 1 na Austrália e do surpreendente 2 a 0 contra a seleção espanhola. Arturo Vidal foi poupado de entrar em campo por ainda não estar totalmente recuperado de uma lesão no joelho esquerdo.

Com a ordem na tabela definida, Holanda e Chile vão esperar os jogos do Grupo A, que acontecem às 17h. Brasil, México e Croácia brigarão pelas duas vagas que ainda estão em aberto. O Brasil enfrentam a seleção de Camarões em Brasília, já Croácia e México duelam por uma vaga na Arena Pernambuco.

Primeiro tempo faltoso e sem gols

As duas equipes começaram o jogo adotando posturas diferentes. Enquanto os chilenos marcaram em cima a saída de bola, a Holanda esperava mais o adversário no campo de defesa, deixando em evidência que o empate já estaria de bom tamanho, pois garantiriam a primeira posição do Grupo B. O primeiro lance de perigo foram dos chilenos. Vargas recebeu cruzamento pelo lado esquerdo e cabeceou por cima do gol de Cillessen.

O árbitro Bakary Gassama teve trabalho logo na primeira parte da etapa, em apenas 13 minutos de jogo, apitou sete faltas, não deixando o jogo correr. Os sul americanos continuavam tentando chegar ao ataque com eficiência, mas a defensiva holandesa estava atenta.

Aos 22 minutos, em jogada ensaiada, Sánchez cobra escanteio rasteiro e Gutiérrez recebeu na marca do pênalti, mas o chute não foi qualificado. Os Oranjes pouco ameaçavam no campo de ataque, somente em bola parada e aos 25 minutos veio o primeiro chute em gol da equipe. Sneijder cobrou a falta com perigo, mas o goleiro Bravo estava bem posicionado. A característica de jogo faltoso continuou e ambos os times não obtiveram sequência nas jogadas. Os chilenos reclamaram de pênalti não marcado em cima de Aránguiz, mas o juiz preferiu dar prosseguimento a partida.

Holandeses tiveram seu bom momento depois dos 30 minutos, depois do desarme de De Jong, Janmaat cruzou, mas nenhum jogador conseguiu completar em gol e logo após cobrança de falta de Robben, a bola passou perto da trave do goleiro Bravo depois de cabeceio de De Vrij. O lance que mais assustou no primeiro tempo veio pelo lado holandês. Em jogada individual, Robben livrou-se dos chilenos, cortou para a esquerda, jogada tradicional sua, e chutou cruzado, passando rente a trave. Perto do fim, Holanda chegou com Lens e o Chile finalizou com Gutiérrez, mas ambos não foram felizes nos lances.

Holandeses marcam e garantem triunfo no fim

O Chile voltou para a segunda etapa com Beausejour no lugar de Gutiérrez. A Holanda preferiu não fazer alterações. Sem modificarem a estrutura tática das equipes, a partida continuou morna. Depois de ambas se alternarem com a posse, o Chile foi quem finalizou inicialmente no tempo final, com Sanchéz chutando de fora da área, mas sem sustos para Cillessen.

As divididas de bola começaram a ser mais intensas, deixando o trabalho de Gassama ainda mais dificultado, porém até o momento apenas um cartão amarelo foi aplicado. Mesmo com jogo mais denso, as jogadas começaram a fluir, aos 19 minutos, Sánchez faz boa jogada individual, coloca a bola entre as pernas de Lens e obriga Cillessen a fazer boa defesa. Um minuto depois, a Holanda seguiu em ataque, e Robben chutou mas Bravo conseguiu defender.

Depay, autor de um dos gols da Holanda na vitória por 3 a 2 contra a Austrália, entrou em campo e passou a dar mais qualidade ofensiva e conseguiu. Novamente em chute de fora da área e o goleiro Bravo teve de se esticar para evitar o gol. Porém no lance seguinte em cobrança de escanteio aos 31 minutos, Leroy Fer, que acabara de entrar, cabeceou sem chances para o goleiro chileno, abrindo o marcador na Arena Corinthians.

Os chilenos não se conformaram com o gol e partiram para empatar. Depois de escanteio, a bola sobrou para Pinilla que chutou pelo lado esquerdo do gol holandês. Os chilenos novamente reclamaram de penalti não marcado, o quarto na partida inteira. Próximo do final do jogo, Sanchéz ainda tentou ajudar seus colegas, mas o empate não foi possível.

Nos acréscimos, Robben recebeu passe pelo lado esquerdo e cruzou para Memphis Depay, que marcou seu segundo gol na competição. Depois do lance não houve mais lances relevantes.