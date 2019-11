Itália x Uruguai na Copa do Mundo 2014

15:08 Encerramos por aqui nossa transmissão. Obrigado a todos os leitores da VAVEL Brasil que nos acompanharam nessa jornada da classificação uruguaia às oitavas-de-final. Até a próxima, e grande abraço!

15:02 - FOTO O ombro de Chiellini após Suárez dar uma mordida no zagueiro. (Foto: Reprodução/Twitter)

PÓS-JOGO A torcida Celeste faz muita festa nas arquibancadas!

PÓS-JOGO Ramírez chora de emoção! QUE COPA DO MUNDO!

PÓS-JOGO Buffon, Verratti e Balotelli choram, inconsoláveis.

PÓS JOGO Os jogadores Celestes vão à loucura em campo, muita comemoração!

50'/2ºT FIM DE JOGO!!!! O URUGUAI ESTÁ CLASSIFICADO!

50'/2ºT CÁCERES! O zagueiro corta para a Celeste!

50'/2ºT Falta para a Itália! Buffon na área!

49'/2ºT GODÍN! Cassano levanta na área e o zagueiro salva o Uruguai ao cortar de cabeça!

47'/2ºT A torcida grita "Olé" enquanto o Uruguai troca passes.

45'/2ºT Amarelo para Muslera, goleiro uruguaio, por demora em cobrar falta.

45'/2ºT CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMO! Jogo bom não acaba tão cedo!

44'/2ºT De Sciglio cruza na medida para Parolo, que erra o domínio e perde a bola para Cáceres. QUE JOGO!

43'/2ºT ERROU! Contra-ataque uruguaio, eram 3 atacantes contra um defensor da Itália, mas Suárez errou o passe para Stuani.

41'/2ºT Cassano e Thiago Motta fazem tabelinha, mas o volante falha no domínio e perde a pelota.

39'/2ºT UHH! Pirlo cobra falta, ela desvia na barreira e tira tinta da trave defendida por Muslera!

39'/2ºT Confusão no banco de reservas e integrante da comissão técnica italiana expulso.

35'/2ºT Suárez cobra escanteio e o zagueiro Godín, exímio cabeceador, coloca no fundo das redes! Uruguai vai selando a classificação!

35'/2ºT GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI!!!! GODÍN!

34'/2ºT Suárez mordeu o zagueiro italiano, que devolveu com uma cotovelada. O árbitro ignorou, mas as imagens condenam.

33'/2ºT Chiellini e Suárez caídos em campo. Ambos trocaram agressões na área.

32'/2ºT Última mudança no Uruguai: sai Cristian Rodríguez, entra Gastón Ramírez.

31'/2ºT CARTÃO AMARELO! Para De Sciglio, da Itália.

29'/2ºT O jogador não conseguiu permanecer em campo e foi substituído; em seu lugar, entrou Thiago Motta.

28'/2ºT Verratti cai em campo e alega cãibras. Os uruguaios vão à loucura!

25'/2ºT Alteração na Itália: sai Immobile, entra Cassano.

23'/2ºT Subiu a bandeira! Verratti dá bela enfiada de bola para Immobile, que, frente a frente com o goleiro Muslera, estava em posição irregular.

22'/2ºT Giménez! O zagueiro salva quando Immobile recebe em profundidade de Verratti. Travada do uruguaio!

20'/2ºT BUFFON!! Suárez aproveita dividida com zagueiro, invade a área e bate forte, mas o goleiro italiano salva mais uma vez!

19'/2ºT Pirlo recebe de Immobile e tenta a finalização, mas manda muito por cima.

17'/2T E o Uruguai vai para cima! Sai Álvaro Pereira, entra Stuani.

13'/2ºT Marchisio entrou com as travas da chuteira na sola de Arévalo Rios. Cartão vermelho bastante contestado.

13'/2ºT Os jogadores italianos se desesperam e vão para cima do árbitro Marco Rodríguez! Buffon põe o dedo no rosto do mexicano!

13'/2ºT CARTÃO VERMELHO!! Para Marchisio, da Itália!

12'/2ºT UHH! Que chance! Cristian Rodríguez tabelou com Suárez e se infiltrou na área, bateu cruzado e a bola saiu à esquerda de Buffon. Uruguai chegando com perigo!

8'/2ºT Há alguns minutos, Verratti foi vítima de "fogo amigo", quando levou uma bolada de Chiellini, companheiro de seleção. O meia ainda está sentindo os efeitos em campo.

5'/2ºT Álvaro Pereira ajeita para Cavani de cabeça, que, na dividida com Bonucci, caiu e pediu penalidade. O árbitro mandou seguir.

2'/2ºT Após dividida com Parolo, Cáceres fica sentindo no gramado.

1'/2ºT CARTÃO AMARELO! Para o volante Arévalo Rios, do Uruguai.

0'/2ºT Começa a etapa final!

INTERVALO Alteração também no Uruguai: saída de Lodeiro para a entrada de Maxi Pereira.

INTERVALO Mario Balotelli não voltou para o segundo tempo. Em seu lugar, entra Parolo.

INTERVALO As estatísticas da partida por enquanto:

Seleção Posse de bola Finalizações (finalizações no gol) Acerto de passe Itália 61% 5 (1) 83% Uruguai 39% 7 (3) 79%

INTERVALO - FOTO O cartão amarelo para Mario Balotelli, que possivelmente o tirará das oitava-de-final. (Foto: Reprodução/Twitter)

INTERVALO Com o resultado, a Itália vai se classificando para as oitavas-de-final devido ao saldo de gols, superior ao do Uruguai.

47'/1ºT Apita Marco Rodríguez, fim de primeiro tempo em Natal!

45'/1ºT Após levantamento na área, Cavani deixou o cotovelo no rosto de Chiellini. Os jogadores italianos foram cobrar do uruguaio.

43'/1ºT Torcida italiana presente em Natal: (Foto: Twitter/Itália)

40'/1ºT GODÍN! Que desarme do zagueiro uruguaio, que matou um contra-ataque puxado por Immobile com perfeição!

38'/1ºT Cáceres ganha a posse de bola, mas o Uruguai não consegue se organizar para o contra-ataque. Sem problemas para o jogador, que viu Buffon adiantado e tentou surpreender detrás do meio-campo. A bola passou longe.

36'/1ºT O entreveiro do momento é entre Balotelli e Godín. O zagueiro uruguaio deu um chega pra lá e acertou a nuca de Super Mario, que não aceitou o pedido de desculpas do adversário.

32'/1ºT Pausa para hidratação na Arena das Dunas.

32'/1ºT BUFFON!!! Defesa sensacional do goleiro italiano. Suárez tabela com Lodeiro e bate, o goleiro salva, e no rebote salta para abafar a finalização de Lodeiro!

31'/1ºT Verratti vem se destacando pelo escrete italiano. É o motor do meio-campo italiano.

28'/1ºT LONGE! De Sciglio cruzou à meia altura e o atacante Immobile tentou de primeira, mas isolou!

26'/1ºT Balotelli recebe de Verratti e tenta arriscar de longe, mas a bola não assusta o goleiro Muslera.

25'/1ºT Marchisio enche o pé de fora da área e a bola explode em Godín.

22'/1ºT Balotelli suspenso do próximo jogo. Caso a Itália se classifique para as oitavas-de-final, o atacante não poderá jogar.

22'/1ºT CARTÃO AMARELO! Para Mario Balotelli, da Itália, que cometeu mais uma falta.

21'/1ºT Muitas faltas na partida. A décima quarta ocorreu agora, cometida por Balotelli sobre Cáceres.

19'/1ºT Pereira cruzou rasteiro para Cavani, que dividiu com Barzagli. A bola acabou se perdendo na linha de fundo.

17'/1ºT Jogada (mal) ensaiada em cobrança de falta: Pirlo rola para Marchisio, que tenta lançar para Darmian e joga direto para fora.

16'/1ºT Apareceu o sol em Natal.

15'/1ºT BONUCCI! Rodríguez cruzou na área e Cavani ajeitou para Lodeiro, mas o zagueiro italiano salvou a pátria no meio do caminho!

11'/1ºT UHH! Pirlo cobra falta de longe muito forte e cheia de efeito, e o goleiro Muslera se vê obrigado a colocar para escanteio!

7'/1ºT Cavani e Chiellini travam uma disputa a parte. Eram rivais na Serie A italiana, com Cavani jogando no Napoli - atualmente ele está no PSG - e Chiellini na Juve. Confira como foi o último encontro entre ambos: (Foto: Reprodução/Twitter)

5'/1ºT Barzagli entrou forte de carrinho sobre Suárez e levou bronca do árbitro Marco Rodríguez!

3'/1ºT Jogo começa pegado em Natal. Vale vaga nas oitavas-de-final!

1'/1ºT Bonucci recebe de Darmian e dá chapéu no campo de defesa; a torcida italiana comemora!

0'/1ºT COMEÇA A PARTIDA! Itália e Uruguai decidem a segunda vaga do Grupo D!

12:56 Hino nacional uruguaio sendo tocado no momento.

12:54 Jogadores a postos, hino italiano sendo tocado.

12:52 Equipes já estão no túnel, prontas para entrar na Arena!

12:37 Fanny Neguesha, noiva de Balotelli, está na Arena das Dunas! (Foto: Reprodução/Twitter)

12:26 O vestiário uruguaio já está pronto para a partida (Foto: AUF/Twitter)

12:24 Confira a disposição tática das equipes (Arte: FIFA/Twitter)

12:21 Uruguai escalado com: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín e Alvaro Pereira; Arévalo, González, Cristian Rodríguez e Lodeiro; Suárez e Cavani.

12:20 Itália vai a campo com: Buffon; Bonucci, Chiellini e Barzagli; Darmian, Verratti, Marchisio, Pirlo e De Sciglio; Immobile e Balotelli.

12:19 Equipes já estão escaladas!

11:40 FIQUE DE OLHO: Luis Suárez. É inegável a influência de Luisito para a Celeste Olímpica. Um dos principais atacantes do futebol mundial e referência no Liverpool, clube que defende, Suárez não esteve presente na primeira rodada, a derrota por 3 a 1 diante da Costa Rica. Com o atacante em campo, porém, o Uruguai venceu a Inglaterra por 2 a 1, com ambos os gols sendo marcados por ele. (Foto: Getty Images)

11:29 FIQUE DE OLHO: Ciro Immobile. Apesar de não estar sendo constantemente titular, o centroavante de 24 anos, recém-contratado pelo Borussia Dortmund, pode ser uma peça-chave para liderar a Azzurra à vitória. A inovação tática imposta por Prandelli, com Immobile jogando ao lado do questionado Balotelli, pode extrair o melhor do atacante, que é grande esperança da torcida e da imprensa italiana. Ciro pode surpreender nesta partida diante do Uruguai. (Foto: Getty Images)

11:20 A partida acontecerá na Arena das Dunas, em Natal, Rio Grande do Norte. Essa será a quarta partida no local, que já recebeu México 1x0 Camarões, Gana 1x2 EUA e Japão 0x0 Grécia nessa Copa do Mundo. Itália x Uruguai será o último confronto que o estádio sediará na Copa. (Foto: Canindé Soares)

11:07 Prandelli ainda ressaltou o patriotismo dos adversários desta terça-feira: "Uruguai tem um senso de patriotismo que nós não temos. Precisamos lembrar que estamos jogando pelo nosso país. Vamos precisar de força e coragem para vencer a partida".

11:06 O treinador Cesare Prandelli também focou a importância da partida: "É o jogo mais importante da minha carreira. Sabíamos desde o começo, desde o sorteio, que a classificação seria decidida só na última partida", e continuou: "Temos de entrar pensando em ganhar, com a mentalidade da vitória. Temos que ter confiança, acreditar até o fim. Estamos determinados e confiantes na vitória".

10:58 O atacante Cassano, da Squadra Azzurra, declarou, na mesma confiança que o companheiro de equipe: "Foi um jogo estranho [contra a Costa Rica], mas o fundamental agora é recuperar a nossa energia e fazer uma grande partida contra os uruguaios. Vamos fazer uma grande partida contra o Uruguai, vamos jogar as nossas vidas. Estou convencido de que vamos conseguir".

10:49 Já Pirlo, um dos craques italianos, se mostra confiante para o confronto diante do Uruguai: "Seria uma grande decepção para mim e para toda a equipe sair agora, mas é algo que tentamos nem pensar. Estamos dando tudo e nos preparando para que isso não aconteça. Esperamos ver uma Itália diferente – não a mesma que vimos contra Inglaterra e Costa Rica. Esperamos impor nosso jogo e vencer. Ninguém joga pelo empate. Não vamos fazer isso", declarou o meia.

10:43 Em recente entrevista, o treinador uruguaio Óscar Tabárez ressaltou: "Mostramos que não estamos mortos. No melhor momento da Inglaterra tratamos de colocar o resultado novamente a nosso favor". E o comandante também tratou sobre o jogo desta terça-feira: "Não somos uma grande equipe, não temos tantos atrativos. Mas temos jogadores que dão tudo em campo. Contra a Itália vamos levar tudo isto, mas será tão difícil como hoje".

10:38 Para a disputa da Copa do Mundo, Cesare Prandelli teve dois grandes desfalques: Riccardo Montolivo e Giuseppe Rossi não puderam disputar o Mundial no Brasil. Montolivo teve uma fratura na tíbia da perna esquerda, o meio-campista do Milan foi um grande desfalque para a Azzurra. Rossi teve que fazer uma cirurgia do ligamento anterior na perna direita e acabou perdendo a disputa do torneio no Brasil. Prandelli perdeu uma grande opção para o ataque dos italianos, a fase de Rossi era muito boa e o atacante foi um dos melhores da Serie A pela Fiorentina. (Foto: Getty Images)

10:34 Porém, em Copas do Mundo, a Itália nunca perdeu para os sul-americanos. Foram duas partidas, 1 vitória italiana e 1 empate. Em 1970, as seleções ficaram no zero a zero em partida válida pela Fase de Grupos. Já em 1990, nas oitavas-de-final, vitória italiana por 2 a 0: gols de Tòto Schillaci e Aldo Serena.

10:33 Itália e Uruguai já se enfrentaram 9 vezes na história, com 3 vitórias da Celeste, 4 empates e 2 vitórias da Azzurra. O último confronto entre as equipes foi em 2010, em partida válida pela Copa das Confederações. Era a disputa do terceiro lugar e tudo terminou empatado em 2 a 2, com a Itália vencendo nas penalidades.

10:29 O Uruguai chegou em sua décima primeira partipação no torneio, tendo ganhando duas vezes. Os uruguaios foram reponsáveis pela façanha do Maracanazzo em 1950, onde ganharam a competição dentro do Brasil, calando o Maracanã lotado com cerca de 200 mil pessoas. O futebol uruguaio teve um grande momento em 2010, quando ficaram na quarta colocação da Copa do Mundo de 2010. Após isso, ganharam a Copa América em 2011. Porém, o futebol sofreu uma grande decadência e sofreram nas Eliminatórias, tendo que passar pela respecagem e conseguir a classificação ao Mundial no Brasil.

Uruguai: A surpresa e a decadência relâmpago

​ ​

10:26 A Itália chega em sua décima oitava participação em Copas. Com quatro títulos conquistados, a Azzurra é a segunda maior vencedora do torneio, ficando atrás apenas do Brasil. Os italianos têm como objetivo apagar o fracasso na Copa do Mundo de 2010, quando a seleção chegou como detentora do título e tinha o objetivo de se manter como campeã da competição, porém fizeram apenas dois pontos na fase de grupos e acabaram na última colocação, sendo eliminada logo na primeira fase da competição.

Itália: Uma defesa aquém de décadas passadas e um ataque renovado que deixa dúvidas

LEIA MAIS: Costa Rica surpreende novamente, vence a Itália e está classificada

10:22 Já a Itália, podendo garantir a classificação com uma rodada de antecedência, foi mais uma vítima da surpreendente Costa Rica. Com gol de Bryan Ruiz, os "azarões" bateram a Azzurra por 1 a 0 e selaram a classificação antecipada às oitavas de final, deixando a briga pela segunda vaga entre Itália e Uruguai.

LEIA MAIS: Com dois gols de Suárez, Uruguai vence Inglaterra em São Paulo

10:18 Na segunda partida, porém, a seleção do Uruguai se recuperou. Diante da Inglaterra, a Celeste contou com a volta de Luisito Suárez, que não desapontou e balançou as redes duas vezes na vitória por 2 a 1 - um dos gols, já nos minutos finais da partida -. Quem marcou para os ingleses foi o atacante Rooney. Com o resultado, a Inglaterra foi eliminada precocemente da competição.

LEIA MAIS: Balotelli marca e Itália vence Inglaterra no calor de Manaus

10:15 Já a Itália, no seu primeiro encontro, enfrentou a Inglaterra na partida que era uma das mais aguardadas da fase de grupos da Copa do Mundo. E a Azzurra saiu vencedora pelo placar de 2 a 1 no confronto disputado na Arena Amazônia. Quem marcou a favor dos italianos foram Marchisio e Balotelli, enquanto Sturridge balançou as redes para a Inglaterra.

LEIA MAIS: Surpreendente, Costa Rica vira e vence Uruguai em Fortaleza

10:12 Na primeira rodada, o Uruguai foi derrotado pela Costa Rica, no começo daquela que seria a surpresa do grupo. Sem Suárez, que se recuperava de uma lesão, a Celeste Olímpica fez uma partida apática e foi presa fácil para os costarriquenhos, que venceram por 3 a 1, com gols de Campbell, Duarte e Oreña. Cavani foi quem marcou a favor dos uruguaios.

10:09 Confira a classificação do grupo ao final de duas rodadas:

# J SG PG 1º Costa Rica 2 3 6 2º Itália 2 0 3 3º Uruguai 2 -1 3 4º Inglaterra 2 -2 0

10:08 Dois campeões do mundo, Itália e Uruguai foram surpreendidos pela Costa Rica, que venceu a partida contra ambos e está garantida na próxima fase. Agora, as duas seleções se enfrentarão valendo a segunda vaga do Grupo D nas oitavas de final.

10:00 Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Começamos aqui a transmissão de Itália x Uruguai, partida válida pela terceira rodada da Copa do Mundo 2014. O pontapé inicial será dado às 13h, na Arena das Dunas, em Natal.