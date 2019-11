Quem avança e quem volta para casa: a situação do Grupo F na última rodada da 1ª fase da Copa

Nesta quarta-feira (25), Argentina, Nigéria, Irã e Bósnia-Herzegovina entram em campo para definir qual será cara do Grupo F da Copa do Mundo ao final desta fase. Com a equipe de Lionel Messi já garantida na próxima fase, resta apenas uma vaga para dois concorrentes. Nigerianos ou Iranianos terminarão este último confronto comemorando a vaga nas oitavas de final.

Líder do grupo com seis pontos conquistados em dois jogos, a Argentina enfrenta o Irã, sem grande pressão. O único objetivo da equipe de Sabella é garantir mais um ponto para assegurar a liderança do Grupo F, que ainda é ameaçado pela Nigéria, que pode assumir a vaga em caso de triunfo diante da Bósnia-Herzegovina. Com três gols marcados na Copa do Mundo, os hermanos confiam no pé calibrado de Lionel Messi, decisivo nas partidas anteriores, para sair de campo com mais um bom resultado.

Sensação africana nesta edição de Copa do Mundo, a Nigéria conquistou um resultado heróico diante da Bósnia-Herzegovina, assumiu a segunda colocação do Grupo F e duela diretamente com o Irã pela última vaga nas oitavas. Em caso de triunfo diante da Argentina, garante matematicamente a classificação, além de roubar a liderança. O empate também garante os africanos nas oitavas.

Porém, em caso de derrota, restará uma vitória simples do Irã, diante do Bósnia-Herzegovina, para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Mesmo a vitória na rodada final, não será o suficiente caso a Nigéria não seja derrotada pela Argentina. Nem o empate será suficiente para os Iranianos, que precisam secar, além de cumprir o dever de casa.

Única eliminada de maneira antecipada, a Bósnia-Herzegovina apenas cumprirá tabela nesta rodada final do Grupo F. Porém o adversário será o Irã, que ainda sonha com classificação. Os bósnios tem como objetivo conquistar seus primeiros pontos no Mundial, para não aumentar o vexame das rodadas anteriores.

Classificação P J V E D GP GC SG 1º Argentina 6 2 2 0 0 3 1 2 2º Nigéria 4 2 1 1 0 1 0 1 3º Irã 1 2 0 1 1 0 1 -1 4º Bósnia-Herzegovina 0 2 0 0 2 1 3 -2

P: pontos. J: jogos. V: vitórias. E: empates. D: derrotas. GP: gols pró. GC: gols contra. SG: saldo de gols.

Jogos da 3ª rodada Quarta-feira, 25 de junho, 13h - Bósnia-Herzegovina x Irã Quarta-feira, 25 de junho, 13h - Nigéria x Argentina

O que já está definido: com duas vitórias em dois jogos, a Argentina já garantiu-se matematicamente na próxima. Por outro lado, com duas derrotas, a Bósnia-Herzegovina deu adeus à Copa do Mundo de maneira antecipada.

O que será decidido: quem, junto a Argentina, vai às oitavas e quem será o líder do grupo.

Cenários da rodada final

Vitória da Argentina sobre Nigéria e vitória do Irã sobre a Bósnia-Herzegovina: em caso de vitória, a equipe de Lionel Messi - já classificada - garante a primeira colocação do Grupo F. Já o Irã, com o triunfo, dependerá do saldo de gols para avançar às oitavas.

Vitória da Argentina sobre Nigéria e empate do Irã contra a Bósnia-Herzegovina: com o triunfo, a Argentina garante o primeiro lugar do Grupo F, mas acompanhada da Nigéria, em segundo. Em caso de empate, o Irã está eliminado da Copa do Mundo.

Vitória da Argentina sobre a Nigéria e derrota do Irã contra a Bósnia-Herzegovina: mantendo a vitória, a Argentina se classifica como líder do grupo, acompanha da Nigéria, em segundo. Um revés contra a Bósnia-Herzegovina eliminaria o Irã.

Empate entre Argentina e Nigéria e vitória do Irã sobre a Bósnia-Herzegovina: caso seja oficializado o empate, Argentina e Nigéria garante as vagas na próxima fase, na primeira e segunda colocação, respectivamente. Os africanos precisam de apenas um ponto para não serem alcançados pelos iranianos.

Empate entre Argentina e Nigéria e empate do Irã contra a Bósnia-Herzegovina: mantendo o empate, Argentina e Nigéria avançam a próxima fase. O Irã estará eliminado em caso de igualdade contra a Bósnia-Herzegovina.

Empate entre Argentina e Nigéria e derrota do Irã contra a Bósnia-Herzegovina: com o empate, Argentina e Nigéria seguem classificadas para a próxima fase. O Irã estará eliminado da Copa do Mundo caso seja derrotado pela Bósnia-Herzegovina.

Derrota da Argentina para Nigéria e vitória do Irã sobre a Bósnia-Herzegovina: em caso de vitória da Nigéria, a primeira colocação do Grupo F cairía em mãos africanas. A Argentina avançaria em segundo, mesmo em caso de triunfo do Irã.

Derrota da Argentina para Nigéria e empate do Irã contra a Bósnia-Herzevogina: os nigerianos seguirão às oitavas como líderes do Grupo F, seguidos pela Argentina, em segundo. Se empatar contra a Bósnia-Herzevogina, o Irã não terá chances de classificação.

Derrota da Argentina para a Nigéria e derrota do Irã contra a Bósnia-Herzegovina: a Nigéria avançaria às oitavas como líder do Grupo F, deixando a Argentina na segunda colocação. Em caso de revés, o Irã dará adeus ao Mundial.