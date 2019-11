Contra a classificada Argentina, Nigéria joga sua sobrevivência na Copa do Mundo

Em Porto Alegre, a Nigéria jogará sua vaga às oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto, porém, não será nada fácil: o adversário será a Argentina, que terá o torcedor ao seu lado, já que a maioria do estádio Beira Rio será tomada de torcedores sul-americanos.

Nesse Grupo F, a Argentina já está classificada e joga pelo empate para garantir a primeira colocação, enquanto a Nigéria precisa pontuar mais que o Irã, que enfrentará a Bósnia, já eliminada, em Salvador. Caso perca e os iranianos vençam, com ambos os jogos por 1 a 0 ou 2 a 1, a vaga pode ser definida no sorteio.

Esse será o quarto encontro entre Nigéria e Argentina em Copas do Mundo, todas em fases de grupos e com vitória dos alvicelestes. Em 1994, vitória de virada por 2 a 1 com dois gols de Caniggia pros argentinos e de Siasia pra Nigéria. Em 2002, 1 a 0 com gol de Batistuta. E na Copa de 2010 na África do Sul, Heinze marcou o gol da vitória argentina. Além desses confrontos, foram mais três jogos: um na Copa das Confederações de 1995 (empate em 0 a 0) e mais dois amistosos. Em junho de 2011, goleada da Nigéria por 4 a 1 e em setembro do mesmo ano, vitória da Argentina por 3 a 1, o último confronto entre as equipes.

A arbitragem em Porto Alegre será do italiano Nicola Rizzoli de 42 anos, que será auxiliado por Renato Faverani e Nicola Stefani. O trio comandou a goleada da Holanda contra a Espanha por 5 a 1, na primeira rodada da Copa do Mundo.

Técnico nigeriano diz que não se contentará com empate

Com a vitória sobre um rival direto pela vaga na última rodada (1 a 0 sobre a Bósnia), a Nigéria despachou os europeus e só depende de si para se classificar às oitavas de final. Um empate é suficiente, e uma derrota pode complicar os africanos caso o Irã vença a mesma Bósnia. Porém, o treinador nigeriano Stephen Keshi diz que vai pra vencer. "Estamos prontos para jogar futebol. É isso que vamos fazer amanhã. Temos gana ainda no jogo. É um torneio muito aberto. Analisando o que está acontecendo, mostra que qualquer um pode ganhar. Temos que seguir todos dando o seu melhor."

Única seleção que ainda não sofreu gols na Copa, a Nigéria tem uma dúvida na zaga. Oboabona, do Çaykur Rizespor (TUR), ficou fora da partida contra a Bósnia por uma lesão no pé direito. Se ele não for para o jogo, o seu substituto deve ser o experiente Joseph Yobo, do Norwich City, que se jogar, fará seu 100º jogo pela Seleção da Nigéria.

Esta é a quinta participação nigeriana em Copas do Mundo (94, 98, 2002 e 2010). Suas melhores campanhas foram nos anos 90, quando caíram nas oitavas de final.

O time deverá ser o mesmo da vitória contra a Bósnia, com a dúvida na zaga. As águias devem jogar com Enyeama; Ambrose, Yobo (Oboabona), Omeruo, Oshaniwa; Mikel, Onazi, Musa, Babatunde, Odemwingie; Emenike.

Buscando melhora coletiva, Sabella cobra seu time

As vitórias sobre Bósnia e Irã classificaram a Argentina, mas o bom futebol ainda não foi mostrado. Messi, que completou 26 anos na véspera do confronto, resolveu as duas partidas, marcando gols em ambas. Porém, o técnico Alejandro Sabella cobra de seus comandados melhora de seu time coletivamente, tirando o peso das costas de seu camisa 10.

"Sempre que há um jogador como Messi existe uma dependência. Temos que tratar para que seja menor, mas a dependência sempre existe. Trataremos de que toda pressão inerente a um jogador extraordinário em uma Copa do Mundo seja menor. Queremos tirar o peso que há sobre ele. Temos que melhorar. Todos do grupo, começando por mim. Ter um pouco mais de mobilidade para encontrar mais rapidamente os espaços."

Com 26 anos recém completado, Messi agradeceu os torcedores que o felicitaram e espera a Copa como presente. "Muito obrigado por todas as mensagens de parabéns. Meu presente perfeito este ano seria ganhar a Copa, mas vamos passo a passo. Primeiro, vamos nos concentrar em ganhar a partida de amanhã (quarta-feira) e terminar como líder do grupo", escreveu Lionel em uma rede social.

Em sua 16ª Copa do Mundo, a Argentina busca seu terceiro título. O primeiro conquistado foi em 1978, quando jogou em casa e em 86, no México.

O técnico Alejandro Sabella só deve fazer uma alteração em relação à vitória por 1 a 0 sobre o Irã. O lateral esquerdo Rojo deve ser poupado já que está pendurado com um cartão amarelo e deverá ser substituído por Basanta. Assim, os argentinos devem entrar em campo com Romero; Zabaleta, Fernández, Garay, Basanta; Mascherano, Gago, Di María; Aguero, Messi, Higuaín.