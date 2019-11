Nigéria x Argentina na Copa do Mundo 2014

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de quarta-feira. Um grande abraço. Fique com Deus!

Nas oitavas de final, a Argentina e Nigéria enfrentarão o segundo e primeiro colocado do Grupo E, respectivamente. A decisão do Grupo E acontecerá ainda na tarde desta quarta-feira (25), às 17h00. Você poderá acompanhar tudo na VAVEL Brasil, que fará a cobertura dos dois jogos. #VavelNaCopa.

Vitória deixou a Argentina na primeira colocação, com nove pontos. A Nigéria ficou no segundo lugar, com quatro pontos. Fechando o Grupo F, Bósnia - três pontos - e Irã - um ponto - ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

Lionel Messi foi eleito, pela Fifa, o craque do jogo.

Gols da Argentina foram marcados por Messi (2) e Rojo. Musa marcou os gols da Nigéria.

49' Fim de jogo! Nigéria 2x3 Argentina.

47' A partida entre Bósnia e Irã terminou com a vitória da Bósnia por 3 a 1. Com isso, a Nigéria está classificada.

46' A partida vai até os 49. Quatro minutos de acréscimo.

45' SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA: SAI: Higuain. ENTRA: Biglia.

44' Mascherano bate de longe e Eneyama, no centro do gol, faz a defesa.

41' Ambrose faz boa jogada pela direita, entra na área bate forte, a bola desvia e sai pela linha de fundo.

39' ENYEAMA! Di Maria recebeu uma bola pela esquerda, partiu em velocidade e bateu forte, mas o goleiro nigeriano estava lá, mais um vez, para fazer a defesa.

38' Emenike bate da entrada da área e a bola passa ao lado do gol argentino.

37' Musa levantou a bola na área e ninguém conseguiu tocar.

35' SUBSTITUIÇÃO NA NIGÉRIA: SAI: Odemwingie. ENTRA: Nwofor.

33' SALVA ZABALETA! A Nigéria desceu em velocidade e Mikel mandou um belo passe para Musa, que ficou sozinho com Zabaleta. Ele cortou o lateral e na hora finalização Zabaleta se recuperou e travou o chute.

32' UUUUUUHHHH! Di Maria da um belo passe para Lavezzi, que bate bem, mas Enyeama faz boa defesa.

31' A Argentina tem falta pelo lado direito de ataque.

30' Odemwingie tentou cruzar e por pouco não engana o goleiro Romero, que tava atento e fez a defesa.

29' 43.285 é o público presente no estádio Beira-Rio na tarde desta quarta-feira (25).

28' Odemwingie madou a bola para a área e Musa pegou de primeira, mas a bola passou sobre o gol.

25' A Nigéria tocava a bola no meio de campo e quase se complicou com um erro de passe.

25' Partida recomeçou.

24' O jogo está parado novamente. Desta vez, Emenike é quem está caido no gramado.

20' A bola já está rolando novamente.

19' Jogo está parada pois o jogador Babatude levou uma bolada no braço e acabou sofrendo uma lesão no local. No seu lugar, está entrando o Uchebo.

17' SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA: SAI: Messi. ENTRA: Alvarez.

16' Após cobrança de escanteio a bola sobra para Obi Mikel que finaliza mal e facilita a defesa de Romero.

14' Di Maria tenta lançar Higuain, mas o goleiro nigeriano faz a defesa.

13' Tem gol no outro jogo do grupo. A Bósnia aumenta a vantagem e deixa a Nigéria em situação mais confortavel.

12' Messi cobra e a zaga afasta.

11' A Argentina tem escanteio pela direita após esforço de Higuain.

9' Messi toca para Higuain, que tenta passar pelo goleiro, mas Enyeama faz grande defesa.

6' AMARELO! Oshamiwa faz falta e recebe o primeiro cartão do jogo.

5' GOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! Rojo coloca os argentino na frente após cobrança de escanteio a bola foi desviada, bateu no joelho de Rojo e foi para o fundo do gol.

4' UUUUUUUUHHHHHHH! Di Maria aproveita bola entrada da área e o goleiro faz uma grande defesa.

1' GOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA! Musa faz mais um gol e empata o jogo para os nigerianos. O gol aconteceu após falha da defesa argentina. Ele entrou livre na área e mandou para o fundo do gol.

0' Começa o segundo tempo no Beira-Rio!

Intervalo' Tudo pronto para começar o segundo tempo.

Intervalo' As duas seleções já estão no gramado e sem alterações.

Intervalo' Equipes estão deixando o vestiário.

Intervalo' A Nigéria foi a equipe que mais cometeu neste primeiro tempo: 9 contra, apenas três da Argentina.

Intervalo' A Argentina também dominou na posse de bola: 64% contra 36%.

Intervalo' Neste primeiro tempo, a Argentina finalizou dez vezes. Já a Nigéria chutou em três oportunidade.

47' Fim do primeiro tempo!

45' GOOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! Messi marca um golaço de falta e coloca a Argentina na frente.

44' Messi recebe bola na entrada da área e quando ia partir sofreu a falta.

43' UUUUUUUUUHHHHHHHHH! Messi cobra a falta direto para o gol e Enyeama faz grande defesa.

43' Messi na cobrança da falta.

42' Lavezzi sofre falta pela direita de ataque.

41' A Argentina tenta passar pela defesa nigeriana que está marcando muito bem.

40' Obi Mikel tenta lançar Musa, mas ele não consegue chegar na bola, que sai pela linha de fundo.

40' A Argentina toca a bola no meio de campo.

37' SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA: SAI: Agüero. ENTRA: Lavezzi.

35' Agüero cai no gramado. Jogador está sentindo uma lesão e Lavezzi vai entrar no seu lugar.

35' Emenike sofre falta na entrada da área.

32' Após cobrança de escanteio, Higuain fez falta no goleiro nigeriano.

31' Agüero bate de dentro da área, a bola pega no zagueiro e sai para escanteio.

29' UUUUUUHHHH! Di Maria chuta mais uma vez de fora da área e Enyeama faz uma boa defesa.

26' Odemwingie bate de longe a bola passa sobre o gol de Romero.

24' Messi faz boa jogada deixa a bola com Agüero, que toca para Di Maria. Ele bateu cruzado e a bola passou ao lado do gol nigeriano.

22' No outro jogo deste grupo, a Bósnia abre o placar diante do Irã. Com esse resultado, o Nigéria se classifica até perdendo o jogo.

21' Babatunde toca a bola por cima procurando Emenike, mas sai pela linha de fundo.

19' Messi cobra a falta, a bola desvia na zaga e o goleiro segura no meio do gol.

18' Messi sofre falta e ele mesmo vai cobrar.

17' Argentina segue tocando a bola com tranquilidade.

14' Partida perdeu um pouco do ritmo do começo.

12' Ambrose tenta virar a bola para a esquerda, mas Zabaleta afasta.

10'Argentina tem a posse de bola e a Nigéria busca sair nos contra-ataques.

9' Agüero sofre falta no meio de campo,

8' Di Maria bate de longe e Eneyama espalma para o lado.

6' Di Maria tenta fazer uma tabela na entrada da área, mas acaba errando o passe.

3'GOOOOOOOOOOOOOL DA NIGÉRIA! Musa aproveita contra-ataque, bate colocado do lado direito, sem chance para o goleiro argentino e empata o jogo.

2' GOOOOOOOOOOOOL DA ARGENTINA! Messi aproveita uma bola que sobrou após chute de Di Maria, que bateu na trave e voltou para ele na entra da área.

1' Argentina toca a bola no campo de defesa.

1' Odemwingie tentou fazer uma jogada pela direita do ataque, mas perdeu a bola.

0' Bola rolando no Beira-Rio

12:57 Tudo pronto para começar o duelo. A saída de bola pertencerá a Argentina.

12:54 Agora é vez do hino nacional da Argentina.

12:53 Hino nacional da Nigéria sendo executado.

12:52 Nigéria e Argentina estão entrando no gramado do Beira-Rio neste momento.

12:50 Argentina e Nigéria perfiladas para entrar no gramado.

12:49 A Argentina também já deixou os vestiários.

12:49 Nigerianos começam a deixar os vestiários.

12:43 Argentinos fazem uma bela festa no Beira-Rio. Eles não param de cantar um minuto sequer.

12:41 Equipes estão nos vestários e o gramado do Beira-Rio está sendo molhado. Dentro de instantes, as seleções vêm para o campo de jogo.

12:40 Acabou, também, o aquecimento da Argentina.

12:39 Acabou o aquecimento da Seleção da Nigéria.

12:33 Beira-Rio já recebe um ótimo público. Maioria dos torcedores, como já era esperado, são argentinos.

12:27 As duas Seleções seguem realizando trabalhos de aquecimento no gramado do Beira-Rio.

12:22 Torcedores fazem muita festa com os argentinos no gramado e começam a cantar mais alto.

12:21 A Argentina está entrando neste momento no gramado do Beira-Rio para começar o aquecimento.

12:11 Os goleiros da Argentina estão dando início ao trabalho de aquecimento no gramado do Beira-Rio.

12:10 Faltando pouco menos de uma hora para o início da partida os torcedores começam a chegar em maior número ao Beira-Rio

12:07 Provocação! Torcedores argentinos estão cantando uma música dizendo que Maradona é maior que Pelé.

11:53 Tudo pronto nos vestiários da Nigéria e Argentina.

11:51 Os nigerianos jogarão com a seguinte formação: Enyeama (GK); Yobo (c), Ambrose, Musa, Odemwingie, Emenike, Mikel, Oshaniwa, Onazi, Babatunde e Omeruo.

11:49 A Nigéria também está escalada para o duelo de logo mais.

11:48 A equipe de Alejandro Sabella jogará com a seguinte formação: Romero (GK); Zabaleta, Garay, Fernández e Rojo; Gago, Mascherano e Di María; Messi (C), Higuain e Agüero.

11:45 A Argentina acaba de ter sua escalação divulgada!

11:42 Porto Alegre sofre uma invasão argentina nesta quarta-feira (25). Estádio do Beira-Rio deve receber uma grande quantidade dos Alvicelestes.

11:32 Nigéria e Argentina acabam de chegar ao Beira-Rio

11:05 Torcida começa a chegar no Beira-Rio

11:00 A arbitragem para o jogo deste domingo (15) Nigéria x Argentina é italiana. A partida será comandada por Nicola Rizzoli. Rizzoli já apitou um jogo nesta Copa do Mundo. Ele foi o árbitro da goleada, por 5 a 1, da Holanda em cima da Espanha. Nicola participou da Copa do Mundo e da Copa do Mundo Sub-20 em 2010 e, no mesmo ano, apitou a final da Liga Europa. Em 2013, ele comandou a final da Liga dos Campeões da Europa. Nicola Rizzoli será auxiliado por Renato Faverani e Andrea Stefani, ambos da Itália.

10:58 Estádio José Pinheiro Borda, o Gigante da Beira-Rio, pertence ao Sport Club Internacional e é o palco para o jogo de logo mais. O Beira-Rio tem, atualmente, capacidade para 51.300 torcedores. Nesta Copa do Mundo, este estádio já recebeu três jogos: França 3x0 Honduras, Austrália 2x3 Holanda e Coreia do Sul 2x4 Argélia. Além dessa partida entre Nigéria x Argentina, o Beira-Rio receberá, ainda, um jogo das oitavas de final.

10:56 José Bassanta deve ser a novidade da Argentina para esta partida. Bassanta, que é zagueiro de origem, deve entrar na vaga do lateral-esquerdo Rojo, único jogador da equipe que tem um cartão amarelo e, com isso, se receber mais um amarelo ficará fora das oitavas de final. Com isso, a defesa da Alviceleste deverá ser formada por Zabaleta, Fernandez, Garay e Bassanta.

10:54 Durante a última coletiva para o jogo, o técnico Keshi foi perguntado sobre o que faria para parar Lionel Messi. Na resposta, Keshi não quis saber de revelar sua estratégia e disse que isso é algo para ser discutido entre a comissão técnica: “Isso não é algo que tenho que falar com a impressa. Este assunto será tratado entre eu, meus assistentes e os jogadores”.

10:52 Na última coletiva antes do duelo desta quarta-feira (25), o técnico Alejandro Sabella admitiu que a equipe tem uma dependência por Messi. Segundo o treinador, a equipe tentará fazer o máximo para se libertar dessa condição nos próximos jogos: “Messi sofre uma pressão normal para qualquer craque, mas nós somos uma equipe e, sendo assim, vamos tentar ajudar ele para que não fique com esse peso todo nas costas.”

10:50 O técnico Nigeriano acredita em uma Argentina diferente na partida de logo mais. De acordo com Keshi, ele deverá explorar algumas coisas que ele viu no esquema tático no último duelo, mas, para ele, os jogadores argentinos jogarão de outra maneira: “Os jogadores não vão jogar da mesma maneira da última partida. Sendo assim, o que eu posso fazer é tirar duas ou três coisas do último esquema deles, mas não vou utilizar tudo que vi do esquema tático deles pois o estilo de jogo será bem diferente.”

10:48 FIQUE DE OLHO: Angel Di Maria, meia-atacante da Argentina, é outro grande destaque do forte ataque argentino. Di Maria neste ano já conseguiu conquistar a Liga dos Campeões da Europa, pelo Real Madrid. (Foto: Daniel Garcia/Fifa/AFP PHOTO)

10:46 FIQUE DE OLHO: Enyeama, goleiro da Nigéria, é um dos jogadores mais experientes da equipe. Com 31 anos, Enyeama joga no Lille, da França, e tem 93 jogos com a camisa da Seleção Nigeriana. (Foto: Divulgação/AFP/Fifa)

10:44 FIQUE DE OLHO: Lionel Messi, atacante da Argentina, é o grande jogador da equipe e dispensa qualquer apresentação. Messi tem 27 anos e o seu gigantesco curriculum contém vários títulos de melhor jogador do mundo, Liga dos Campeões da Europa, Mundial de Clube, Campeonato Espanhol entre outros. (Foto: Jamie Squire/Getty Images)

10:42 FIQUE DE OLHO: Obi Mikel, volante da Nigéria, é o destaque do time. Mikel tem 27 anos e joga no Chelsea, da Inglaterra. O meio-campista nigeriano tem 61 jogos com a camisa da Seleção e quatro gols marcados. (Foto: Mike Hewitt/Fifa/Getty Images)

10:40 Alejandro Sabella, técnico da Argentina, não revelou a equipe que começará jogando a partida nesta quarta-feira (25). De acordo com Sabella, ele precisa aguardar um parecer sobre a recuperação dos jogadores para saber se todos terão condições de atuar: “Eu, geralmente, não sou de fazer muitas alterações, mas pode ser que um nome ou outro não tenha se recuperado bem após o jogo contra o Irã, que foi disputado com muito calor.”

10:38 O Beira-Rio provavelmente estará com um grande número de argentinos, assim como aconteceu quando a Argentina jogou no Maracanã, contra a Bósnia, e no Mineirão, contra o Irã. Para o técnico da Nigéria, isso não afetará seus jogadores dentro de campo. Ainda, segundo ele, quanto mais torcedores melhor para os jogadores que poderão mostrar do que são capazes: “Se tivessem um milhão nós teríamos medo, mas são 80 mil, além disso, quanto mais torcedores no estádio melhor. Todo jogador sonha em jogar para um grande público e poder mostrar sua capacidade. Vamos jogar um ótimo futebol amanhã, independente de ter argentinos, brasileiros, nigerianos ou outros torcedores presentes.”

10:36 Aniversariante, Lionel Messi quer presente, mas não precisa ser neste mês de junho. Messi quer receber seu presente no mês de julho, mais precisamente, no dia 13 e tem até o local: o estádio do Maracanã. Sendo assim, já pode imaginar qual o desejo do camisa 10 argentino. Messi quer o único título que ainda não tem. O de campeão da Copa do Mundo: “Muito obrigado por todas as mensagens de parabéns. Meu presente perfeito este ano seria ganhar a Copa, mas vamos passo a passo. Primeiro, vamos nos concentrar em ganhar a partida desta quarta-feira e terminar como líder do grupo.”, escreveu o jogador em uma rede social.

10:34 Na última terça-feira (24) o principal jogador da Argentina, Messi, completou 27 anos. Com isso, os nigerianos querem dar um "presente de grego" ao atleta. O treinador Stephen Keshi, que ficou sabendo da notícia na coletiva, desejou felicidades ao atacante e disse que após o jogo eles poderiam comemorar mais: “Parabéns, cara! Que barato! Desejo que ele tenha um ótimo dia. Meu time e eu não estávamos sabendo disso, mas desejamos um feliz aniversário, muita saúde, vida longa e que consiga atingir tudo aquele que deseja. Depois do jogo a gente conversa e poderemos comemorar mais.”

10:32 O técnico da Argentina, Alejandro Sabella, pregou respeito ao adversário do logo mais. De acordo com Sabella, é preciso ter muito cuidado com os nigerianos, que jogam diferente do Irã, têm um bom poder físico e é uma equipe muito rápida: “É uma equipe muito rápida, com bons jogadores e poder físico. Temos que ter muito cuidado, principalmente, com a recuperação de bola deles. A Nigéria sempre foi um rival complicado para a Argentina. Além disso, eles jogam diferente do Irã.”

10:30 Um empate classifica a Nigéria para a próxima fase da Copa do Mundo. No entanto, o treinador Stephen Keshi nega que sua equipe entrará para garantir o resultado e ficar no empate. De acordo com o técnico, o time está pronto para jogar um bom futebol: “Eu nunca disse que estamos jogando pelo empate. Nossa equipe está pronta para jogar futebol e é isso que vamos fazer nesta quarta-feira.”

10:28 Porto Alegre deve sofrer uma invasão Argentina nesta quarta-feira (25). No desembarque da Seleção Argentina, que aconteceu na noite de segunda-feira (23), cerca de 80 torcedores foram recepcionar a delegação da Alviceleste. Além disso, vários torcedores estavam chegando a capital gaúcha. A expectativa é de pelo menos 50.000 argentinos.

10:26 A chegada da Nigéria ao Rio Grande do Sul foi discreta. Diferentemente do que aconteceu com outras equipes em todas as cidades sedes da Copa do Mundo, o time do técnico Keshi chegou na última segunda-feira (23) e teve um desembarque bastante tranquilo sem a presença de torcedores.

10:24 Confiante nos companheiros de Seleção, o meia-atacante Di Maria, da Argentina, acredita que o jogo contra a Nigéria será difícil, assim como foi contra a Bósnia e o Irã. No entanto, o meia acredita e confia no poder de decisão dos seus companheiros para garantir o primeiro lugar do grupo: “Será mais uma seleção difícil, como vimos contra a Bósnia, que todos apontavam como candidata à classificação para a próxima fase. Certamente eles tentarão se defender bem e nos contra-atacar, mas há jogadores que podem decidir a qualquer momento.”

10:22 Apesar da segunda colocação no grupo, a Nigéria não tem recebido total apoio dos torcedores em seu país. De acordo com o técnico Stephen Keshi, essa situação é muito triste pois se trata de pessoas torcendo contra o seu próprio país. Keshi também pediu para os que já vem torcendo para a sua equipe seguir dando o mesmo apoio: “É muito triste isso. Você sabe que algumas pessoas, que nasceram na Nigéria, vivem lá e estão torcendo contra o próprio país é lamentável. Única coisa que posso fazer é lamentar, pois não tenho o que falar para essas pessoas. Já aos que estão torcendo peço que continuem apoiando e rezando por nós.”

10:18 Pior ataque da competição. Esse é um título que nenhuma seleção gostaria de ter, mas nesta Copa do Mundo ele pertence a seis equipes, entre elas, está a Nigéria. Japão, Bósnia, Honduras, Rússia e Camarões marcaram, até o momento, apenas um gol e estão bem distantes do melhor ataque do Mundial, que pertence a Seleção da Holanda, com dez gols marcados.

10:16 O que se esperar de um sistema ofensivo que tem jogadores como Agüero, Di Maria, Higuain, e, principalmente, Lionel Messi. Certamente todos esperam muitos gols e por enfrentar equipes com pouca tradição no futebol mundial, como é o caso do Irã e da Bósnia, que participa de sua primeira Copa do Mundo. No entanto, o ataque argentino ainda não conseguiu emplacar na competição. Até o momento, a Argentina marcou três gols – um contra e dois marcados por Messi.

10:15 LEIA MAIS: No sufoco, Argentina vence Irã e carimba vaga para as oitavas-de-final

10:14 Quando saiu a tabela da Copa do Mundo 2014, ainda em 2013, todo mundo apontou o grupo da Argentina como o mais "fraco" da competição por conta de só ter os argentinos com tradição em Copas. No entanto, se enganou quem pensou que séria fácil e que a seleção de Alejandro Sabella golearia nos jogos com Lionel Messi fazendo vários gols. No primeiro jogo, contra a Bósnia, os argentinos começaram vencendo com um gol contra, levaram alguns sustos mas conseguiram a vitória por 2 a 1. Já contra o Irã foi ainda mais difícil e os Alvicelestes precisaram, novamente, de Messi para fazer o único gol da partida já nos últimos minutos.

10:13 LEIA MAIS: Em partida com lances polêmicos, Nigéria elimina Bósnia e mantém chances de classificação.

10:12 Até o momento, a Nigéria vem fazendo uma boa campanha na Copa do Mundo 2014. A Águia começou o campeonato mundial empatando, por 0 a 0, com a Seleção do Irã. Na última rodada, os nigerianos venceram a Bósnia, por 1 a 0. A vitória, que eliminou os Bósnios, deixou a Seleção Nigeriana no segundo lugar, com quatro pontos.

10:10 Se venceu apenas uma vez, a Nigéria, por outro lado, é dona da maior goleada envolvendo as duas Seleções. Em 2011, a equipe nigeriana venceu por 4 a 1 o amistoso realizado no estádio Abuja Stadium, na Nigéria. Os gols da Águia foram marcados por Ikechukwu Uche (2), Victor Obinna e Emmanuel Emenike. Mauro Boselli marcou o gol dos argentinos.

10:08 Em Copas do Mundo, argentinos e nigerianos tiveram a oportunidade de duelarem três vezes. A superioridade é da Seleção Sul-Americana. Os Alviceleste nunca perderam para a Nigéria, no entanto, não houve nenhum placar elástico: 2 a 1, 1 a 0 e 1 a 0 foram os resultados das vitórias da Argentina.

10:06 Nigéria e Argentina já se enfrentaram seis vezes na história. Até o momento os argentinos estão levando a melhor. Dos seis jogos, os Alviceleste venceram em quatro oportunidades, enquanto, os nigerianos saíram com a vitória apenas uma vez. O confronto terminou empatado em, apenas, uma oportunidade, na Copa das Confederações de 1995. A partida ficou no 0 a 0.

10:04 A Nigéria chega para esta partida com grandes chances de ficar com a última vaga do Grupo F. Os nigerianos só ficará de fora das oitavas de final em caso de uma derrota nesta tarde e, além disso, uma vitória do Irã diante da Bósnia

10:02 O Grupo F da Copa do Mundo 2014 tem na primeira colocação a já classificada Seleção da Argentina, com seis pontos. A segunda posição está sendo ocupada pela Nigéria, que tem quatro pontos. No terceiro e quarto lugar estão Irã e Bósnia, respectivamente.

10:00 Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Nigéria x Argentina, partida válida pela terceira e última rodada da fase do Grupo F da Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 13h00, no Beira-Rio, em Porto Alegre.