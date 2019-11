Copa do Mundo 2014: Equador x França

19:00 Encerramos a nossa transmissão de Equador x França, partida que terminou em 0 a 0 e definiu a situação do Grupo E da Copa do Mundo. Não deixe de seguir o @VAVEL_Brasil e obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma partida! Um grande abraço!

18:59 O goleiro Alexander Domínguez recebeu o prêmio de Man of the Match da Fifa.

18:58 Nas oitavas, a França enfrentará a Nigéria no dia 30, às 13h. A Suíça terá como adversária a seleção da Argentina e se enfrentarão no dia 1 de julho, também às 13h. Os dois jogos acontecerão no horário de Brasília.

18:58 A primeira fase no Grupo E terminou com a França como líder, com sete pontos conquistados, e a segunda vaga ficou com a seleção da Suíça, que venceu por 3 a 0 a seleção de Honduras.

O ÁRBITRO APITA O FIM DE JOGO NO MARACANÃ! COM O EMPATE EM 0 a 0 ENTRE EQUADOR E FRANÇA, A SELEÇÃO DA AMÉRICA DO SUL ESTÁ ELIMINADA DA COPA DO MUNDO.

49' Ayoví bate o escanteio, mas a defesa francesa afasta a bola sem problemas.

49' Os equatorianos pressionam neste final de partida. Enner Valencia consegue um escanteio nos minutos finais.

46' Domínguez, bem posicionado, impede mais uma bola de entrar no seu gol, dessa vez numa cabeçada de Giroud.

45' Teremos mais quatro minutos de acréscimos antes do fim de jogo.

45' O jogo está parado por conta do atendimento do goleiro Domínguez. O arqueiro sentiu uma lesão na perna direita quando pulou para acompanhar a bola no chute de Pogba.

44' SUBSTITUIÇÃO NO EQUADOR: O volante Christian Noboa deixa o campo e entra o atacante Felipe Caicedo em seu lugar.

43' QUASE POGBA MARCA! Numa grande jogada individual, o volante francês fintou o volante Minda, mas na hora de chutar, mandou a bola para fora.

41' DOMÍNGUEZ DE NOVO! O goleiro do Equador salta bonito para defender o chute de Rémy, que tinha destino no canto direito do goleiro equatoriano.

38' DOMÍNGUEZ SALVA O EQUADOR! Em uma boa tabela com Giroud, Benzema recebe dentro da área com espaço para bater, mas chuta em cima de Domínguez, que faz a defesa sem esforço.

36' EQUADOR QUASE FAZ! Ibarra faz grande jogada individual pela esquerda, corta para dentro e chuta para o gol, obrigando Lloris a fazer uma boa defesa.

36' SUBSTITUIÇÃO NO EQUADOR: Arroyo deixa o campo para a entrada de Achilier.

33' SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA: Antoine Griezmann deixa o campo e entra Loïc Rémy em seu lugar.

32' Domínguez volta a aparecer defendendo um chute de Benzema.

30' Faltando 15 minutos para o fim de jogo, a França tem as melhores chances, mas ainda falta criatividade para tentar furar o bloqueio da seleção do Equador, que consegue resistir, mas não reage ofensivamente.

27' QUASE GOL DA FRANÇA! Em cruzamento de Sissoko, Pogba sobe alto e cabeceia no contra-pé de Domínguez, mas o volante tira demais do goleiro e a bola passou do lado da trave direto para fora.

26' Na entrada da área, Schneiderlin consegue tirar um marcador da jogada, mas na hora de chutar para o gol, exagera e a bola sai distante da meta.

25' POSSE DE BOLA: Equador 38% x 62% França.

23' Na cobrança, o meia Michael Arroyo tenta chutar direto para o gol, mas a bola sai por cima da meta de Lloris.

22' FALTA PARA O EQUADOR! Ibarra é parado por Digne após seguir em velocidade pela intermediária ofensiva e tirar o francês da jogada com uma finta.

21' SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA: O volante Blaise Matuidi sai para a entrada do atacante Olivier Giroud. Deschamps quer mais uma opção ofensiva principalmente para as jogadas aéreas.

19' Na cobrança de escanteio, a defesa equatoriana consegue afastar a bola mais uma vez e tira o perigo de perto da área de Domínguez.

19' Após uma jogada bem trabalhada, Benzema chuta e a bola é desviada para a linha de fundo. Escanteio para a França.

18' A seleção da França consegue chegar mais perto da área adversária, mas ainda assim o Equador consegue se defender bem.

18' SUBSTITUIÇÃO NO EQUADOR: Sai Jefferson Montero e entra Renato Ibarra, um meia por outro.

17' Domínguez volta a aparecer, dessa vez defendendo um chute de Matuidi, que recebeu passe de Benzema e chutou forte para o gol.

16' Em mais uma bola levantada na área, de Pogba para Benzema, Domínguez sai do gol e pega a bola com firmeza.

15' SUBSTITUIÇÃO NA FRANÇA: Deschamps troca de zagueiros. Sai Mamadou Sakho e entra Raphaël Varane.

12' A França tenta rematar duas vezes ao gol, uma com Benzema dentro da área e outra com Pogba na meia-lua, mas a bola é interceptada pela defesa equatoriana nas duas tentativas.

8' EQUADOR QUASE MARCA! Após uma rápida jogada de contra-ataque, Noboa recebe passe de Enner Valencia na entrada da área, mas o volante não capricha no remate e erra o alvo, mandando a bola para fora.

7' A seleção francesa passa a trabalhar a bola com mais paciência no campo de ataque.

4' CARTÃO VERMELHO PARA A.VALENCIA! Depois de um carrinho de Digne, o meia equatoriano pisa na perna do lateral francês e deixa o companheiro caído no campo. Após discussão entre a arbitragem, Noumandiez Koné expulsa Antonio Valencia de campo e deixa o Equador com um a menos.

1' QUASE GOL DA FRANÇA! Griezmann antecipa a defesa após cruzamento vindo de Sagna, da linha de fundo, mas Domínguez consegue se colocar na frente e defende o chute.

O ÁRBITRO APITA E COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

18:02 As equipes voltam do vestiário no intervalo de jogo. Nenhuma das duas seleções realizaram alterações no seu onze para o segundo tempo.

18:00 Os goleiros foram seguros na primeira etapa. Lloris apareceu quando Enner Valencia cabeceou para o gol e Domínguez saltou bonito para defender a cabeçada de Pogba. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)

17:56 CHUTES A GOL: Equador 4 x 5 França.

17:56 FALTAS COMETIDAS: Equador 10 x 3 França.

17:55 POSSE DE BOLA: Equador 44% x 56% França.

17:52 Lucas Digne foi bastante presente no campo de ataque e conseguiu levar perigo numa cobrança de falta, em que lançou a bola para Pogba. O volante cabeceou, mas a bola parou nas mãos de Domínguez. (Foto: Julian Finney/Getty Images)

17:51 Enner Valencia foi o jogador mais procurado nas jogadas ofensivas dos sul-americanos e quase marcou para a sua seleção numa cabeçada em que Lloris conseguiu fazer a defesa. (Foto: Clive Rose/Getty Images)

17:50 No momento, a França está se classificando em primeiro lugar e a Suíça, que vence Honduras por 2 a 0, fica com a segunda colocação no Grupo E.

17:48 Equador e França empatam em 0 a 0 num primeiro tempo de pouca criatividade. As equipes abusaram dos passes longos e não conseguiram construir grandes jogadas. Quando colocou a bola no chão, os franceses levaram perigo, mas com uma defesa equatoriana bem postada e compacta, foram poucos os espaços que surgiram.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Teremos dois minutos de acréscimos antes do fim do primeiro tempo.

44' Sissoko comete falta no centro do campo, Erazo cobra, mas não acerta o lançamento e a bola sai direto pela linha de fundo.

40' QUASE MARCA O EQUADOR! Enner Valencia recebe cruzamento e sobe no segundo poste, cabeceando para o gol. Lloris se posicionou bem e conseguiu impedir a bola de entrar nas redes.

37' DEFENDE DOMÍNGUEZ! Após o cruzamento, Pogba sobe no terceiro andar e cabeceia para o gol. Domínguez consegue espalmar a bola para cima das redes numa boa defesa.

37' FALTA PARA A FRANÇA! O lateral Paredes vai com força excessiva e derruba Digne na linha de fundo. É um lance de perigo para o Equador.

36' A defesa equatoriana continua intransponível. Pogba tenta um passe em profundidade para Sissoko, mas a zaga sobe alto e intercepta a bola.

33' Lloris volta a trabalhar depois de encaixar uma bola cruzada da esquerda.

32' FALTAS COMETIDAS: Equador 7 x 1 França.

30' O jogo perde ritmo por conta de várias faltas marcadas de forma seguida.

27' Após uma briga pela bola na área do Equador, é marcada a falta cometida por Matuidi, que acerta a cabeça de Noboa numa disputa pelo alto. O equatoriano cai no gramado e é atendido para estancar o sangramento.

26' QUASE A FRANÇA MARCA! Sagna cruza, Domínguez sai mal do gol, mas a bola passa por cima de Benzema e o atacante não consegue o cabeceio.

25' POSSE DE BOLA: Equador 34% x 66% França.

23' Sem tanta pressão da França, o Equador agora avança mais as suas linhas e trabalha mais a bola no campo de ataque.

21' A seleção do Equador espera erros e oportunidades de contra-atacar acionando principalmente o atacante Enner Valencia.

20' Os Bleus abusam dos cruzamentos para Benzema e tem mais um interceptado.

19' EQUADOR QUASE CHEGA! Após um erro de passe da zaga francesa, os equatorianos roubam a bola e avançam até a área, mas Lloris se adianta e consegue pegar a bola.

16' O jogo está paralisado. Enner Valencia se chocou com o zagueiro Mamadou Sakho e levou a pior. O jogador foi atendido e agora é levado para fora do campo.

15' PRIMEIRA GRANDE CHANCE! Após um cruzamento vindo da esquerda, Sissoko remata de primeira para o gol de Domínguez, que agarra a bola sem dificuldades.

14' É assinalado o primeiro impedimento do jogo contra a França.

13' O meio-campo da França não dá espaços para o Equador criar jogadas e sufoca os sulamericanos.

10' A primeira finalização do jogo vem aos 10 minutos, com Antoine Griezmann chutando para fora.

8' Aos poucos, a França vai tomando o controle do jogo e tenta acionar bastante seus laterais para penetrar na defesa adversária.

6' A cobrança é feita e a bola é afastada pela defesa equatoriana, sem mais perigos.

6' Após uma jogada rápida trabalhada pelo lado esquerdo, a seleção da França consegue seu primeiro escanteio.

4' Pressionados no seu campo de defesa, os equatorianos pouco fazem com a bola.

3' FALTA PARA A FRANÇA! Minda derruba Sissoko na intermediária e o árbitro não hesita em marcar a infração.

2' Os franceses tentam impôr velocidade em cada jogada de ataque, enquanto o Equador tenta controlar a bola com mais calma.

1' A França tenta fazer a bola chegar até a área de Domínguez, mas o Equador só cerca e é tiro de meta para os sul-ameriacanos.

E ROLA A BOLA NO MARACANÃ!

16:59 A França mantém o mesmo esquema das duas primeiras partidas, com um 4-3-3. Moussa Sissoko será o ponta do lado direito, enquanto Antoine Griezmann jogará aberto no lado esquerdo e Benzema será a referência dos Bleus.

16:58 A seleção do Equador vai a campo no 4-2-3-1, com Antonio Valencia na meia direita, Michael Arroyo no centro e Jefferson Montero no lado esquerdo. Enner Valencia será o centroavante da equipe.

16:56 Agora será tocado "A Marselhesa", o hino da França.

16:54 O hino do Equador é executado neste momento no Maracanã.

16:53 Os jogadores entram no gramado do Maracanã! A torcida, é claro, se manifesta com muitos gritos enquanto os jogadores se perfilam para serem tocados os hinos nacionais.

16:50 Enquanto a partida não começa, quem dá show é a torcida presente no estádio do Maracanã. (Foto: Jamie Squire/Getty Images)

16:43 Os jogadores de Equador e França já voltaram para o vestiário e agora ficamos por conta da cerimônia de abertura da partida.

16:33 As duas seleções estão realizando o trabalho de aquecimento no gramado do Maracanã, enquanto o sistema de som do estádio anuncia os titulares de cada lado.

16:25 Já a França irá com o seu segundo uniforme, com camisas e shorts brancos. (Foto: Reprodução/Fifa)

16:25 Os vestiários das duas equipes já estão preparados. O Equador joga com o seu uniforme padrão, com camisas amarelas e shorts azuis. (Foto: Reprodução/Fifa)

16:01 Aos poucos, os torcedores vão ocupando seus lugares no Maracanã. O gramado neste momento está sendo molhado pelo sistema de irrigação do estádio.

16:00 FRANÇA CONFIRMADA! Vários titulares foram poupados e Deschamps colocou vários reservas na equipe titular. A França vai a campo com: Lloris; Sagna, Koscielny, Sakho, Digne; Matuidi, Pogba, Schneiderlin; Sissoko, Benzema, Griezmann.

15:50 EQUADOR CONFIRMADO! O treinador Reinaldo Rueda decidiu substituir o atacante Felipe Caicedo pelo meia Michael Arroyo, mudando a escalação em relação ao time que enfrentou Honduras e Suíça. A seleção equatoriana vai a campo com: Domínguez; Paredes, Guagua, Erazo, Ayoví; Noboa, Minda, A. Valencia, Arroyo, Montero; E. Valencia.

LEIA MAIS! No Maracanã, França busca o 100% contra um esperançoso Equador

15:30 Apesar do estádio não estar ocupado, os torcedores das duas seleções que irão acompanhar a partida já tomaram as proximidades do estádio e estão fazendo a festa!

15:20 Neste momento o Maracanã ainda praticamente está vazio.

15:19 Apesar de não ter nenhum desfalque, Reinaldo Rueda tem quatro jogadores pendurados. São eles o lateral direito Juan Paredes, os meias Antonio Valencia e Jefferson Montero e o próprio Enner Valencia.

15:18 O atacante Enner Valencia já tinha realizado uma grande temporada pelo Pachuca, clube que o contratou no ínicio de 2014, marcando 12 gols no último Clausura e continua com a boa fase. Enner é um dos artilheiros desta Copa com três gols desta Copa, ficando atrás apenas de Neymar, que possui 4 gols. Com a marca, o atacante se tornou o maior artilheiro do Equador em todas as Copas, se juntando a Agustín Delgado.

15:17 A seleção equatoriana, sem nenhum jogador afastado por suspensão ou lesão, deverá enviar a campo o mesmo onze inicial que enfrentou Honduras, com Oswaldo Minda compondo o meio com Noboa e o artilheiro Enner Valencia no ataque junto de Felipe Caicedo.

15:16 Os Bleus terão dois jogadores ausentes. O volante Yohan Cabaye está suspenso por ter levado dois cartões amarelos nos dois primeiros jogos e o zagueiro Raphaël Varane não treinou no domingo (22) após ter sido internado por ter sofrido uma gastroenterite. O jogador do Real Madrid foi liberado na manhã da segunda (23) e de acordo com a assessoria da delegação, o jogador já estaria liberado para os treinos no mesmo dia, mas deverá ser poupado por Deschamps.

15:15 Quem fará a estréia na Copa serão os laterais Bacary Sagna e Lucas Digne, o zagueiro Laurent Koscielny e o volante Morgan Schneiderlin, que foi convocado no lugar do cortado Clément Grenier.

15:14 De acordo com a imprensa francesa, Didier Deschamps colocará em campo uma equipe formada em sua maioria por reservas. Em relação aos times que enfrentaram Honduras e Suíça, o goleiro Hugo Lloris, o zagueiro Mamadou Sakho, os volantes Blaise Matuidi e Moussa Sissoko, o meia Mathieu Valbuena e o atacante Karim Benzema continuam no time titular.

15:13 Já o volante Christian Noboa mostrou confiança. “Podemos ganhar da França”, disse. Noboa considerou a partida como uma final antecipada e sonha com a classificação. “Temos de vencer para passar para a segunda fase, e por isso é como se fosse uma final”, declarou.

15:12 O técnico da França, Didier Deschamps, teve um discurso cauteloso em sua coletiva. “Respeito muito o Equador para pensar que teremos uma partida fácil”, declarou. Deschamps também destacou em especial quatro jogadores da seleção equatoriana. “Esses quatro são capazes de criar muito perigo ofensivo. É interessante o que podem fazer com seus movimentos”, disse o treinador sobre Antonio Valencia, Énner Valencia, Felipe Caicedo e Jefferson Montero.

15:11 Reinaldo Rueda declarou que é diferente enfrentar a França. “Existe muita diferença enfrentar uma grande campeã como a França”. Segundo o treinador de origem colombiana, a equipe de Deschamps joga com “organização e muita agressividade” e que o Equador precisa fazer o seu trabalho para vencer. “Dependemos de nós mesmos e da nossa gestão”, concluiu o técnico.

15:10 Quem deu a palavra primeiro foi Reinaldo Rueda, técnico da seleção do Equador, e quem falou logo em seguida foi Christian Noboa, volante do Dínamo Moscou e peça importante da seleção sul-americana.

15:09 Os treinos no estádio foram cancelados, mas as coletivas não. Ontem, os treinadores e jogadores das duas seleções conversaram com a imprensa no Maracanã.

15:08 Com o veto da Fifa, que deu a justificativa que desejava preservar o campo do Maracanã, o Equador treinou no estádio de São Januário e a França fez seus trabalhos no Engenhão.

15:07 As duas seleções não puderam fazer o reconhecimento do gramado do Maracanã na tarde da última terça (24), por conta do estado do gramado.

15:06 Já o Equador tropeçou diante dos suíços na primeira partida e foi derrotado por 2 a 1, sofrendo o gol da derrota aos 48 do segundo tempo. A recuperação veio com uma vitória de 2 a 1 sobre Honduras, com dois gols de Enner Valencia.

15:05 Didier Deschamps conseguiu duas vitórias com a seleção francesa na Copa, sendo um 3 a 0 sobre Honduras na primeira rodada e uma goleada de 5 a 2 sobre a Suíça na segunda rodada.

15:04 A situação do Grupo E está quase definida. Enquanto a seleção da França precisa de apenas um ponto para se classificar em primeiro lugar, o Equador precisa da vitória para seguir na competição.

15:03 Equador e França farão nesta quarta o segundo jogo da história entre si. No primeiro confronto, disputado em maio de 2008, a seleção francesa venceu os selecionados equatorianos por 2 a 0, com Bafetimbi Gomis marcando por duas vezes em sua primeira partida pelos Bleus.

15:02 O árbitro da partida será o marfinense Noumandiez Doué, que apitará uma partida do torneio pela primeira vez em sua carreira. Os seus auxiliares serão Songuifolo Yeo, também da Costa do Marfim, e Jean Claude Birumushau, do Burundi.

15:01 A partida será realizada no estádio do Maracanã, que já recebeu três partidas deste Mundial até então e, além de Equador x França, receberá também Colombia x Uruguai, pelas oitavas, uma partida das quartas de final e a grande decisão da Copa do Mundo.

15:00 Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! Estamos para trazer para você a transmissão minuto a minuto de Equador x França, que se enfrentam às 17h em partida válida pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2014.