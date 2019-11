Orgulho pela campanha da Costa Rica na Copa do Mundo se reflete nas ruas do país

Desde que a participação da Costa Rica em Copas do Mundo tornou-se rotineira - contando com a edição deste ano, esta é a terceira presença da Sele nas últimas quatro edições, sem levar em conta a primeira presença, em 1990 -, os habitantes do pequeno país centro-americano de menos de 5 milhões de habitantes param seus afazeres para se unirem na torcida pelos Ticos ("Garotos" ou "Meninos", em português), como são conhecidos os jogadores do selecionado nacional.

Os costarriquenhos tinham inúmeros motivos para não estarem confiantes no desempenho dos atletas os quais vêm representando sua nação em terras brasileiras. Além de terem sido sorteados para uma chave considerada traiçoeira - caíram no Grupo D, juntamente com Uruguai, Itália e Inglaterra, três campeões mundiais -, perderam dois de seus principais jogadores para o Mundial no Brasil: o jovem lateral-esquerdo Bryan Oviedo, de 24 anos, do Everton, e o experiente atacante Álvaro Saborío, de 32 anos, do Real Salt Lake City, foram cortados por lesão.

Mesmo com todas essas adversidades, sempre esbanjavam confiança em relação ao selecionado nacional. E todo esse crédito foi recompensado dentro de campo. Já estava sendo, levando em conta que as cinco vitórias do selecionado no Hexagonal Final das Eliminatórias da Concacaf foram conquistadas em casa, no Estádio Nacional da Costa Rica, em San José, e selaram sua apuração para a competição.

Após os surpreendentes resultados na primeira fase - vitórias de 3 a 1 e 1 a 0 sobre Uruguai e Itália, respectivamente, e empate em 0 a 0 com a Inglaterra -, os Ticos confirmaram o posto de sensação da Copa do Mundo e garantiram a liderança do "Grupo da Morte". Não se intimidou diante dos campeões mundiais e jogou como se fosse um.

Na última terça-feira (24), o país parou pela terceira vez em 2014. Fez contagem regressiva para o decisivo duelo diante dos ingleses, pintou-se de vermelho, azul e branco e torceu da forma mais costarricense possível. Os restaurantes serviam comidas típicas do local com o intuito de celebrar a precoce classificação à fase de mata-mata e a possível apuração como líder da chave. No Instituto Nacional de Seguros (INS), um imponente edifício estatal da capital San José, os funcionários pararam suas atividades e trocaram seus ternos por uma camisa da Tricolor.

À hora do pontapé inicial no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, os torcedores reunidos na Avenida Central, uma das principais ruas de San José, gritavam "Vamos! Vamos!". "Mexam-se como homens!", exigiam cada vez que os Three Lions investiam no campo de ataque. Entregadores de pão Bimbo estacionavam seus caminhões em frente aos restaurantes porque não queriam perder um lance da peleja.

"A batalha está sendo difícil, mas estamos jogando bem", comentavam as amigas Margarita Miranda, de Cartago, e Dinorah González, de Calles Blancos. As duas aposentadas compartilhavam da mesma opinião de todos os torcedores da Sele: estavam agraciadas com o fato de a Costa Rica ser a "zebra" da Copa. "Isto é muito significativo, estamos surpreendendo o mundo!", exaltava Margarita, em entrevista ao portal The Tico Times.

"Mostra tudo que eu te ensinei!", brincava um funcionário do INS a cada defesa feita por Keylor Navas. O goleiro desbancou nomes como Casillas, Valdés, Courtois e Caballero e foi eleito o melhor arqueiro da última Liga BBVA, a primeira divisão da Espanha, e vinha justificando o altíssimo posto em terras brasileiras.

Até um grupo de torcedores escoceses entraram na festa. Conhecidos por serem fanáticos por futebol, os britânicos se animaram com o desempenho da Costa Rica e se juntaram aos tricolores na torcida. Regada a muito uísque, é claro.

Depois do apito final, a festa tomou conta das ruas de todo o país. Torcedores gritavam e cantavam. Os carros e os ônibus faziam um "buzinaço" com as bandeiras da nação tremulando pelas janelas. O adversário das oitavas-de-final só veio a ser conhecido horas depois: será a Grécia, em partida a ser realizada no próximo domingo (29), na Arena Pernambuco, local da vitória no embate com os italianos.

Mais do que, até então, improváveis liderança e classificação para a fase de mata-mata de uma Copa do Mundo. A Costa Rica tornou-se um orgulho para a América Latina e um símbolo de luta e superação num esporte tão exigente quanto o futebol. Tão exigente que nos traz histórias como esta, daquelas que ficarão eternamente gravadas nas páginas do futebol. "Sí, se puede!", diziam os costarriquenhos. E eles nos mostraram que é possível. Onze homens correndo atrás de uma bola podem fazer um país inteiro "explodir" de felicidade.