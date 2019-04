Após eliminação de Portugal, Cristiano Ronaldo afirma: ''Demos o nosso melhor''

Na tarde desta quinta-feira (26), Portugal venceu Gana por 2 a 1, mas não conseguiu se classificar por conta do saldo de gols, menos três, contra zero dos Estados Unidos. O melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, deixou a sua marca, não desistiu de nenhuma jogada, mas também desperdiçou algumas oportunidades.

Depois do final da partida, CR7 passou pela zona mista do Mané Garrincha. O melhor jogador do mundo disse que sai do Brasil de cabeça erguida, por ter feito ao lado de seus companheiros o melhor em campo.

"Tivemos muitas oportunidades, tínhamos que marcar três gols e depender do resultado da Alemanha para ganhar de dois. Demos nosso melhor, não foi possível, era tarefa complicada. O que fica no final é que era possível. As oportunidades que criamos... Saímos de cabeça erguida, tentamos dar o melhor, mas não conseguimos", afirmou o atleta.

Desde que chegou ao Brasil, Cristiano Ronaldo tinha o seu nome especulado na imprensa por conta das lesões na coxa esquerda e da tendinite no joelho esquerdo. No entanto, o médico português afirmou que CR7 está totalmente recuperado de ambas as lesões que o incomodavam.