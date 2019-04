Feliz em participar da Copa, Toselli acredita que o Chile pode fazer história contra o Brasil

O retrospecto do Chile diante do Brasil em Copas do Mundo não é nada bom. Em três encontros, os chilenos acabaram saindo derrotados em todas as oportunidades. Desta vez, no entanto, a equipe do técnico Jorge Sampaoli acredita que pode ser bem diferente e que eles podem fazer história, neste sábado (28), às 13h00, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Isto é o que garante o goleiro reserva Cristopher Toselli.

“Temos uma grande motivação. É uma grade oportunidade de fazermos história nesta partida contra o Brasil. O futebol que a nossa equipe tem apresentado vem gerando uma série de respeito”, comentou o goleiro.

Toselli garante que a equipe não está preocupada com a arbitragem para a decisão, que terá no apito o Inglês Howard Webb, que comandou o último Brasil x Chile em Copas do Mundo. De acordo com o goleiro, a Seleção Chilena precisa se preocupar apenas em continuar jogando um bom futebol, com a convicção de que é possível vencer a Seleção Brasileira na partida deste sábado (28).

“Para nós, o árbitro não importa. Não passa por nossa cabeça que o árbitro possa entrar para nos prejudicar. O que a nossa equipe precisa fazer é continuar trabalhando para seguir com o bom futebol e, além disso, com a convicção de que podemos vencer o Brasil”, explicou.

Goleiro da Universidad de Chile, Toselli, está sendo especulado para assumir o lugar de Cláudio Bravo, goleiro titular da Seleção Chilena, no Real Sociedad, da Espanha. Bravo deixou a equipe para ir atuar pelo Barcelona. Para Toselli, essa é uma ótima oportunidade em sua carreira e, caso se confirme, vai ser um grande passo. O arqueiro também comentou sobre a experiência de participar de uma Copa do Mundo.

“Seria uma grande oportunidade, um passo muito importante na minha carreira. No entanto, tudo vai se resolver só após a Copa do Mundo. Para mim, participar do Mundial tem sido uma grande experiência pois é um campeonato com a participação de grande jogadores e, com isso, estou aprendendo muito para crescer na carreira”, afirmou.