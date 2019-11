11 contra 11: comparativo entre os titulares de Holanda e México

Equipe sensação da primeira fase, a Holanda estreou na Copa do Mundo vencendo a atual campeã, Espanha, por sonoros 5 a 1. Na segunda rodada, nova vitória, dessa vez sobre a Austrália, por 3 a 2. Na despedida da fase de grupos, a Laranja Mecânica passou com facilidade pelo Chile, vencendo por 2 a 0. Com nove pontos conquistados em nove disputados e o melhor ataque da primeira fase, com dez gols marcados, a equipe é favorita para o confronto contra o México pelas oitavas-de-final, mas pode encontrar muitas dificuldades.

No Grupo A, os mexicanos foram um adversário duríssimo e terminaram a primeira fase com apenas um gol sofrido, melhor marca da competição ao lado de Bélgica e Costa Rica. Na estreia, vitória por 1 a 0 sobre Camarões, mas com três gols marcados e dois injustamente anulados. Na segunda partida, confronto extremamente difícil contra o Brasil, dono da festa, e um empate sem gols, muito comemorado. Jogando a classificação contra a Croácia na última rodada, o México atropelou os europeus e venceu por 3 a 1.

Agora, as equipes se enfrentam no Castelão, em Fortaleza, mesmo palco do embate entre México e Brasil, em partida válida pelas oitavas-de-final. Confira um comparativo entre os titulares dos favoritos holandeses contra as surpresas mexicanas.

Jasper Cillessen x Guillermo Ochoa

Cillessen: Depois da aposentadoria de Edwin van der Sar, após a Eurocopa de 2008, nenhum goleiro havia conseguido se estabelecer como unanimidade para a torcida holandesa até Cillessen começar a brilhar pelo Ajax em 2013. A estreia do arqueiro com a camisa da Holanda aconteceu em 7 de junho daquele ano, em um amistoso contra a Indonésia.

Desde então, a camisa 1 holandesa tem um dono fixo. Com atuações seguras tanto pela seleção quanto no campeonato local, em que foi eleito um dos melhores goleiros, Cillessen fez o torcedor holandês voltar a confiar no seu goleiro. Na primeira fase, apareceu bem na estreia contra a Espanha, só tendo tomado o gol de pênalti e evitando um gol certo de David Silva, minutos depois. No confronto contra a Austrália, nada pode fazer no golaço de Cahill e na cobrança de pênalti de Jedinak. Na última partida, contra o Chile, não foi vazado e fez uma boa atuação, parando Aléxis Sanchéz e Eduardo Vargas.

Ochoa: Quando uma equipe tem uma das defesas mais vazadas da competição, é rebaixada e o goleiro é eleito um dos melhores jogadores do campeonato, é porque ele fez de tudo para salvar a sua equipe e realmente mereceu a premiação. Foi o que aconteceu com o mexicano Ochoa no último Campeonato Francês, que o arqueiro disputou pelo Ajaccio. Depois de ser o goleiro que mais efetuou defesas na Ligue 1 da última temporada, o camisa 1 está sem clube, mas não por muito tempo. Em uma defesa que sofreu apenas um gol nas três primeiras partidas da Copa do Mundo, Ochoa foi o grande destaque.

Pouco exigido na vitória contra Camarões, garantiu o resultado fazendo uma linda defesa aos 46 minutos do segundo tempo. No segundo jogo, contra a Seleção Brasileira, foi o responsável pelo empate sem gols. Com cinco defesas espetaculares, foi eleito o melhor em campo na ocasião e o herói mexicano. No duelo contra a Croácia, quase não foi exigido, não teve culpa no gol e ainda evitou outro nos acréscimos, se transformando em um dos grandes destaques de toda a Copa do Mundo na fase de grupos.

Daryl Janmaat x Paul Aguilar

Janmaat: Aos 24 anos, Janmaat é uma das surpresas da Copa do Mundo. Pouco conhecido no cenário mundial, o ala-direito tem feito boas apresentações com a camisa da Holanda no Mundial e é fundamental para o funcionamento da equipe sensação da primeira fase. Nas duas últimas temporadas, o atleta do Feyenoord foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Holandês e passou a ganhar chances com a camisa laranja.

Na Copa, Janmaat tem mostrado muita solidez no campo de defesa e ótima presença no campo de ataque. Na estreia contra a Espanha, teve uma atuação discreta, mas eficiente. Contra a Austrália teve uma atuação abaixo do esperado e acabou cometendo o pênalti que gerou o segundo gol australiano, ao tocar na bola com a mão. Contra o Chile foi o responsável pelo cruzamento milimétrico para Fer abrir o placar na Arena Corinthians.

Aguilar: Experiente, Paul Aguilar, de 28 anos, é uma das principais peças ofensivas do México na Copa do Mundo. Atleta do América, tem se destacado constantemente no Campeonato Mexicano e sido convocado para a Seleção Mexicana. Apesar da força no apoio, o lateral-direito deixa a desejar na marcação, principalmente quando tem compor a linha de cinco defensores mexicanos.

Na estreia contra Camarões, foi uma das principais armas mexicanas para assustar a meta de Itandje. Foi pela direita que o México criou as melhores oportunidades, incluindo o primeiro gol mal anulado de Giovani dos Santos. O Castelão, palco do confronto contra a Holanda, entretanto, não deve trazer boas lembranças ao lateral, que sofreu bastante na marcação de Neymar no empate sem gols contra o Brasil. Contra a Croácia, voltou a aparecer bem no campo de ataque. No lance mais polêmico da partida, foi o responsável pelo cruzamento para Gio dos Santos finalizar e Srna cortar com a mão e ainda teve chance de marcar, mas Pletikosa salvou.

Stefan de Vrij x Maza Rodríguez

de Vrij: Com apenas 22 anos, de Vrij é um dos símbolos da renovação holandesa. Titular absoluto do trio defensivo, o zagueiro do Feyenoord foi um dos principais nomes no vice-campeonato europeu sub-17 de 2009 e começou a ganhar oportunidades na seleção principal após a Eurocopa de 2012, com a chegada de Louis van Gaal ao comando da equipe.

Na estreia contra a Espanha, cometeu o pênalti polêmico em Diego Costa, após o atacante pisar na perna do holandês e ter a falta marcada ao seu favor. Na cobrança, Xabi Alonso abriu o placar para os espanhóis e colocou a Holanda em situação difícil. Depois da reação holandesa, entretanto, de Vrij se transformou em um dos responsáveis pela goleada com uma atuação sólida na defesa e um gol marcado, o terceiro da Holanda, de cabeça. Contra a Austrália, falhou na marcação de Cahill no primeiro gol australiano e, contra o Chile, teve uma ótima atuação contra Vargas e Aléxis Sánchez.

Rodríguez: Experiente, o zagueiro de 32 anos está na sua segunda Copa do Mundo. Depois de disputar o Mundial da África do Sul, em 2010, Rodríguez foi convocado para defender o seu país nos gramados brasileiros e vem fazendo um ótimo trabalho. Na estreia contra Camarões quase não foi exigido pelos africanos e, quando o foi, teve uma atuação segura.

Sua grande atuação até aqui na Copa do Mundo veio na segunda partida, contra a Seleção Brasileira. Ao lado de Ochoa, foi um dos responsáveis pela manutenção do 0 a 0 e da conquista de um ponto precioso para os mexicanos. Contra a Croácia, pouco apareceu.

Ron Vlaar x Rafael Márquez

Vlaar: Aos 29 anos, Vlaar é o comandante da defesa holandesa. Pela seleção da Holanda, o atleta do Aston Villa, da Inglaterra, fez a sua estreia em 2005 e é, com sobras, o mais experiente do sistema defensivo, tendo participado da Eurocopa de 2012. Na Copa do Mundo, tem sido o responsável por guiar os mais jovens e manter a solidez da defesa, tendo sido um dos destaques da primeira fase.

Na estreia contra a Espanha, foi um dos principais responsáveis pela péssima partida do centroavante Diego Costa, infernizando a vida do atacante desde o minuto inicial e evitando que ele levasse perigo ao gol holandês. Contra a Austrália, foi o responsável por liderar a defesa e manter os nervos dos seus jovens companheiros, evitando um desastre maior do que os dois gols tomados. Contra o Chile, foi a alma da defesa que conseguiu parar Aléxis Sánchez, Vargas e companhia.

Rafa Márquez: Assim como Vlaar na Holanda, Rafa Márquez é a liderança da defesa mexicana. Aos 35 anos, o ex-zagueiro do Barcelona é o principal nome do sistema defensivo do México e o capitão da equipe. Além do papel de líder, o jogador do León também exerce outra função crucial para o funcionamento da equipe: é a principal arma na saída de bola.

Na estreia contra Camarões, quase não foi exigido pela falta de ataques do adversário, mas demonstrou sua liderança natural e a qualidade na saída de bola. Na partida contra o Brasil, voltou a liderar a defesa e foi um dos principais responsáveis pela péssima partida de Fred no empate sem gols. Foi na vitória sobre a Croácia, entretanto, que o zagueiro brilhou. Principalmente no segundo tempo, liderou a equipe desde a defesa, comandou a saída de bola e anotou o gol que inaugurou o marcador e deu tranquilidade para a equipe vencer por 3 a 1 e garantir a classificação.

Bruno Martins Indi x Héctor Moreno

Martins Indi: Holandês com origem portuguesa, Martins Indi é uma das revelações da Copa do Mundo, mas também uma das grandes preocupações da Holanda. Depois de fazer uma ótima partida contra a Espanha, o zagueiro se machucou feio durante o confronto diante da Austrália, deixou o gramado desacordado, não participou do confronto contra o Chile na última rodada e virou dúvida para as oitavas-de-final.

Na estreia contra os espanhóis, o atleta do Feyenoord demonstrou porque foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Holandês da última temporada e teve atuação impressionante. Contra a Austrália, ia repetindo a ótima participação até os 43 minutos do primeiro tempo, quando se chocou com Cahill e caiu desacordado no gramado, ficando de fora da partida contra o Chile. Se conseguir se recuperar a tempo, Indi é um ótimo reforço para os holandeses.

Moreno: Talvez o ponto franco da defesa mexicana, Héctor Moreno deve ter dificuldades na partida contra a Holanda. Com a missão de parar um ataque que conta com Sneijder, Robben e van Persie, o zagueiro terá que melhorar as atuações em relação à primeira fase, afinal, deve ser o ponto mais explorado pelos europeus.

Na estreia contra Camarões, Moreno teve dificuldades para lidar com a marcação em cima de Samuel Eto’o e quase se complicou no último minuto, mas foi salvo por Ochoa. No jogo contra o Brasil, apesar da atuação sólida da defesa mexicana, foi um dos que menos se destacaram e pouco apareceu. Na partida contra a Croácia, fez um primeiro tempo ruim e no segundo deu muito espaço para Perisic brilhar, inclusive no único gol croata.

Daley Blind x Miguel Layún

Blind: Uma das revelações da Copa do Mundo até aqui, o lateral-esquerdo Blind foi um dos grandes destaques da primeira fase. Aos 24 anos, o atleta do Ajax foi eleito o melhor jogador da última temporada da Eredivisie e vem fazendo boas apresentações nos gramados brasileiros.

Na estreia contra a Espanha, uma atuação de gala. Além de bastante solidez defensiva, Blind fez um lançamento espetacular para van Persie marcar um dos gols mais bonitos de toda a Copa do Mundo até aqui e também de um belo levantamento para Robben dominar, tirar a marcação e virar a partida na Fonte Nova. No duelo contra a Austrália, foi muito na defesa e iniciou a jogada que culminou no gol de Robben, abrindo o placar. Contra o Chile quase não avançou ao campo de ataque, mas terminou com uma atuação espetacular no campo de defesa, ajudando a frear o forte e intenso ataque chileno.

Layún: Com uma carreira estabelecida no futebol local, Miguel Layún, de 26 anos, ganhou espaço na seleção mexicana a partir da Copa Ouro de 2013 e nunca mais saiu. Com enorme poderio ofensivo, o lateral-esquerdo é o principal responsável pela rapidez na transição da defesa para o ataque dos México e tem na perna esquerda uma ótima arma para cruzamentos.

Na estreia contra Camarões teve uma boa atuação, inclusive tendo feito um belo cruzamento para Javier Hernández, livre na grande área, desperdiçar uma das grandes chances do jogo. No duelo contra o Brasil, infernizou Daniel Alves e fez do lado direito da defesa brasileira a principal via de ataque do México. Contra a Croácia, adotou uma postura mais defensiva, mas foi importantíssimo para os contra golpes mexicanos, a principal arma da equipe na vitória por 3 a 1.

Nigel de Jong x Carlos Salcido

de Jong: Conhecido por ser um dos jogadores mais violentos do futebol mundial, de Jong adotou uma postura mais tranquila para a Copa do Mundo. Símbolo de liderança no meio de campo, o volante do Milan é o cão de guarda da defesa holandesa e tem feito um ótimo trabalho para proteger o trio defensivo sem abusar da violência.

Na estreia contra a Espanha comandou a defesa holandesa e teve papel fundamental para anular a criação de jogadas dos espanhóis, sem exagerar na força. Contra a Austrália cumpriu bem a função e evitou uma partida melhor de Cahill, além de chegar com qualidade ao ataque, aonde quase marcou um gol no final da primeira etapa. Diante do Chile fez a sua melhor atuação na Copa até aqui, sendo o responsável por anular as jogadas chilenas e fazer a saída de bola holandesa com qualidade.

Salcido: A grande incógnita da seleção mexicana para o duelo. Tendo participado apenas dos acréscimos da vitória sobre Camarões nesta Copa do Mundo, o volante recém contratado pelo Chivas Guadalajara terá a importante missão de substituir José Vázquez no meio de campo mexicano.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Vázquez não poderá enfrentar a Holanda, o que gerou uma preocupação no torcedor do México, pois o atleta é um dos grandes responsáveis pela criação de jogadas na equipe. Experiente, Salcido, de 34 anos, pode fazer um bom papel na partida, mas é a grande dúvida do embate.

Georgino Wijnaldum x Héctor Herrera

Wijnaldum: Jogador mais novo a vestir a camisa do Feyenoord na história do clube, Wijnaldum terá uma dura missão pela frente. Com a lesão de De Guzmán, o atleta foi o titular na partida contra o Chile e deve repetir a dose contra os mexicanos.

Além de cumprir as funções defensivas no meio-de-campo, o meia de 23 anos terá que ser o elemento surpresa dos holandeses no campo de ataque, auxiliando Sneijder na armação e chegando bem na grande área.

Herrera: Peça fundamental para o funcionamento da equipe mexicana, Herrera é aquele jogador que não aparece para o torcedor, mas que todo técnico gostaria de ter em seu time. Considerado o motor do México, o meio-campista vem de ótima temporada no Porto e faz ótimas apresentações na Copa do Mundo.

Já na estreia contra Camarões deu amostras da sua capacidade: presença em todos os setores do campo, ótima ocupação de espaços, fôlego invejável e uma capacidade defensiva impressionante. Contra o Brasil, cumpriu a sua função na defesa com muita qualidade e apareceu no campo de ataque com muito perigo, inclusive exigindo uma bela defesa de Júlio César no começo da primeira etapa. Diante da Croácia teve sua melhor apresentação na Copa do Mundo, cobrou o escanteio que resultou no gol de Rafa Márquez e só não marcou um lindo gol porque a bola carimbou o travessão de Pletikosa aos 15 minutos do primeiro tempo.

Wesley Sneijder x Andrés Guardado

Sneijder: O cérebro da equipe holandesa, Sneijder foi um dos grandes craques da última edição da Copa do Mundo, que terminou com o vice-campeonato da Holanda, perdendo para a Espanha na decisão. Quatro anos depois, o camisa 10 chegou ao Brasil ainda mais experiente e continua demonstrando muita qualidade, principalmente na armação de jogadas e na bola parada.

Na estreia contra os espanhóis, cobrou falta na medida para de Vrij virar o marcador e fez uma enfiada de bola espetacular para Robben disparar, destruir a defesa da Espanha e selar a goleada em 5 a 1. Contra a Austrália quase fez um lindo gol de fora da área, mas parou no goleiro Ryan e foi fundamental na criação de jogadas. Contra o Chile, quase marcou em cobrança de falta e foi preciso nas arrancadas de contra-ataque da equipe.

Guardado: Menos badalado que o camisa 10 holandês, Guardado cumpre uma função semelhante no esquema mexicano. É o responsável pela armação das jogadas e em municiar a dupla de ataque, composta por Giovani dos Santos e Chicharito ou Giovani e Peralta.

Depois de uma temporada ruim pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, o meia começou a Copa do Mundo de maneira ruim, com uma apresentação abaixo do esperado contra Camarões e sendo substituído por Fabián na metade do segundo tempo. Contra o Brasil, melhorou um pouco a sua produção, mas ainda não havia sido o que a torcida mexicana esperava. Na partida contra a Croácia, entretanto, uma ótima atuação. Depois de controlar o ritmo do meio de campo mexicano durante toda a partida, foi premiado com o segundo gol da equipe, após bom cruzamento de Peralta.

Arjen Robben x Giovani dos Santos

Robben: Um dos maiores – talvez o maior – destaques da primeira fase, Robben vive o melhor momento de sua carreira. Com sua velocidade, seu faro de gol e uma canhota quase imparável, o atacante é o grande craque holandês da atualidade e é quem costuma decidir os jogos em favor da Laranja Mecânica. Com três gols em três partidas, é um dos artilheiros da Copa do Mundo, atrás apenas de Neymar, Messi e Müller. Além dos gols, ainda conta com uma assistência.

Na estreia contra a Espanha, uma das melhores atuações individuais de toda a história da Copa do Mundo. Além de dois lindos gols, o camisa 11 infernizou a defesa espanhola com dribles, passes milimétricos e finalizações perigosas. Diante da Austrália, outro belo gol marcado explorando as suas melhores características: a velocidade em contra-ataque e os dribles curtos. Depois de receber no meio de campo, Robben arrancou, invadiu a área, driblou a marcação e finalizou com precisão.

Assim como na estreia, o atacante também demonstrou um fôlego impressionante contra o Chile ao correr por toda a extensão do gramado da Arena Corinthians aos 46 minutos do segundo tempo e servir para Depay fechar o placar. Sem dúvidas, Robben é o grande craque da partida e será a atração principal.

Gio dos Santos: Assim como Robben está para a Holanda, Gio dos Santos está para o México. Canhoto, rápido e de muita habilidade, o jogador do Villarreal é um dos destaques da equipe norte-americana até aqui na Copa do Mundo. Responsável por desconsertar defesas e criar jogadas de gol, vem fazendo ótimas apresentações no Mundial e é esperança para surpreender os holandeses.

Na estreia contra Camarões, Gio marcou dois gols, mas ambos foram injustamente anulados pela arbitragem. Além disso, foi dele o chute que resultou no gol de Peralta, que deu a vitória aos mexicanos. Diante do Brasil, foi fundamental nos contra-ataques da equipe do México, que levaram muito perigo ao gol de Júlio César. No duelo contra a Croácia, participou do lance mais polêmico do jogo quando Srna cortou com a mão um chute seu que tinha endereço. Contra a Croácia teve uma atuação abaixo do esperado e deu lugar à Chicharito no começo do segundo tempo.

Robin van Persie x Chicharito Hernández

van Persie: Um dos maiores centroavantes do futebol mundial, van Persie começou a Copa do Mundo com tudo. Dono de um dos melhores poderes de finalização da história do futebol mundial, o atacante do Manchester United é o grande goleador da Holanda na competição até aqui e o principal jogador depois de Robben. Além da capacidade de fazer gols, Robin também demonstra um posicionamento espetacular e um ótimo trabalho de controle de bola.

Na estreia contra a Espanha, uma atuação de encher os olhos. Primeiro, recebeu um lindo lançamento de Blind e achou uma das finalizações mais precisas de todo o mundial, com um lindo peixinho no ângulo de Casillas, empatando a partida. Depois carimbou o travessão espanhol com uma linda finalização de perna direita. Já com o placar em 3 a 1, roubou a bola do goleiro adversário, fintou a marcação e anotou seu segundo gol na partida.

Quando a Holanda se encontrava atrás no marcador diante da Austrália, brilhou outra vez a estrela de Robin van Persie. Após receber uma linda bola de Depay, o camisa 9 demonstrou toda sua qualidade como centroavante, dominou e bateu forte, no alto, sem chance para o goleiro, empatando a partida que terminaria com vitória holandesa. Não participou do jogo contra o Chile por estar suspenso com dois cartões amarelos, o que pode significar um van Persie mais descansado e com ainda mais sede de gol contra o México.

Chicharito: Reserva de van Persie no Manchester United, Chicharito começou a Copa do Mundo desprestigiado com o técnico Miguel Herrera. Em má fase com a camisa da seleção mexicana, o centroavante perdeu lugar para Oribe Peralta como o “9” do México e participou apenas dos minutos finais das duas primeiras partidas.

Na estreia contra Camarões, entrou aos 27 minutos do segundo tempo no lugar de Peralta, quando a equipe já vencia por 1 a 0, e ainda teve tempo de perder um gol incrível, livre na pequena área, no último minuto de jogo. Contra o Brasil, entrou aos 30 minutos da segunda etapa e nada produziu. Foi diante da Croácia, entretanto, que Hernández recuperou sua vaga no time titular. Entrando no lugar de Giovani dos Santos aos 15 minutos do segundo tempo, o centroavante iniciou a jogada que culminou no cruzamento de Peralta para Guardado anotar o segundo gol e, após cobrança de escanteio, marcou o terceiro e decisivo gol para a vitória por 3 a 1.

Apesar da dupla com Peralta ter surtido efeito contra a Croácia, Chicharito Hernández deve entrar no lugar do centroavante para fazer dupla com Giovani dos Santos contra a Holanda.