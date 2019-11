Copa do Mundo 2014: Colômbia x Uruguai

18:53 Com a foto de James Rodríguez sendo aplaudido pela torcida no Maracanã, vamos terminando esta transmissão. Continue ligado na VAVEL, que tem cobertura completa da Copa do Mundo. Amanhã tem mais, a partir das 17h. Até a próxima!

18:51 Agora, Brasil e Colômbia se enfrentam na sexta-feira (04), às 17h, em Fortaleza, no Castelão.

45+3 Fim de jogo no Maracanã! A Colômbia está nas quartas-de-final da Copa do Mundo de 2014 vencendo o Uruguai por 2 a 0, com dois gols de James Rodríguez!

45' 3 minutos de acréscimo!

44' Vai acabar a partida no Maracanã!

40' Na Colômbia, sai o craque James Rodríguez para a entrada de Ramos.

39' OSPINA SALVA! Após lançamento na área, a bola sobra pra Cavani que chuta no cantinho para a defesa do goleiro.

37' Uruguai completamente desesperado neste momento.

35' Na Colômbia, sai Cuadrado e entra Guarín.

34' OOOOOOSPINA DEFENDE! Maxi Pereira recebeu na frente do goleiro e chutou. Grande defeda de Ospina!

31' FECHOU O TEMPO! Ramírez deu um pontapé em Armero!

30' Uruguai vai tentando chegar ao gol com a bola aérea, que é muito bem afastada pelos zagueiros da Colômbia.

28' UUUUUUUUH! Stuani tentou o cruzamento, mas a bola subiu muito e quase morreu lá dentro. Ospina defendeu.

25' Uruguai agora fica todo no campo de ataque para tentar um gol e voltar para o jogo. Cavani é o jogador mais acionado, porém não consegue criar muita coisa.

23' Na Colômbia, sai Teo e entra Merjia.

21' No Uruguai, entra Hernandez e sai Gonzalez!

19' OSPINA! Agora foi Cavani, que driblou o zagueiro e tentou o cruzamento, mas Ospina pegou.

18' UUUUUUUUUUUUUUH! Stuani levou, ninguém marcou e ele chutou de fora da área para a grande defesa de Ospina!

17' James Rodríguez comemorando seu segundo gol no jogo e o quinto na Copa do Mundo, tento que o fez artilheiro da competição até então.

15' Colômbia sai para o contra-ataque e Cuadrado sofre falta de Arévalo Rios.

13' OSPINA! Arévalo tenta o chute, a bola explode no adversário e sobra para Rodríguez, que chutou de longe no cantinho para a defesa de Ospina.

12' Agora, Uruguai se joga para frente para tentar a reação, que fica complicada a cada minuto que passa. Jogo é bom.

10' James Rodríguez bate a falta rasteira e a pelota explode na barreira.

9' Colômbia tem falta perigosa para bater.

5' GOL DA COLÔMBIA! Armero cruzou, Cuadrado desviou de cabeça para trás e o craque James Rodríguez fez o segundo gol da Colômbia, que fica muito próxima da vaga para as quartas!

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COLÔOOOMBIA! JAMES RODRÍGUEZ!

3' Colômbia voltou melhor para o segundo tempo e fica no campo de ataque. Uruguai tenta sair, mas não consegue.

1' Forlán cobra escanteio e Ospina pega a bola tranquilamente.

0' Começa o segundo tempo!

18:02 As duas seleções estão de volta ao gramado do Maracanã!

17:47 Colômbia vai se classificando às quartas-de-final para enfrentar o Brasil, na sexta-feira (04), no Castelão, às 17h.

45+1 Termina a primeira etapa! Com gol de James Rodríguez, a Colômbia vai vencendo o Uruguai por 1 a 0!

45' 1 minuto de acréscimo!

44' Vamos para os minutos finais do primeiro tempo. Partida é bastante disputada.

40' James Rodríguez comemorando o golaço que fez.

38' UUUUUUUUH! Rodríguez pegou a sobra no lado direito e chutou forte. Ospina fez bela defesa!

37' Álvaro Pereira cruzou e Forlán caiu dentro da área, mas o árbitro mandou seguir. Forlán e Yepes se estranharam depois do lance.

34' Colômbia vai se classificando para enfrentar o Brasil nas quartas-de-final.

32' UUUUUUUUUUH! Cavani bateu a falta e a bola passou muito perto do gol!

31' FALTA PERIGOSA PARA O URUGUAI NA ENTRADA DA ÁREA!

30' TIROU! Cavani recebeu, cruzou e Sanchez tirou no momento em que Rodríguez cabecearia para o fundo da rede!

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COLÔOOOOOMBIA! O CRAQUE, JAMES RODRÍGUEZ! Ele pegou de fora da área e chutou de longe, de esquerda, para a bola bater no travessão e no chão. Um golaço!

27' Alguns relatos de que é tenso o clima nas cadeiras do estádio, onde torcedores de Uruguai e Colômbia estão discutindo bastante, precisando até de seguranças no local.

26' Agora, quem toca a bola é a seleção uruguaia, que ouve muitas vaias no Maracanã.

22' LONGE! Zúñiga recebe passe e arrisca de muito longe. A bola foi longe do gol de Muslera.

21' Colômbia é melhor e fica o tempo todo no campo de ataque, colocando o Uruguai ainda mais para trás.

20' Após cruzamento e bate-rebate dentro da área, Zapata tentou o chute pro gol, mas a bola foi fraca e saiu pela linha de fundo.

19' Zúñiga vai pra cima de Álvaro Pereira, dribla e cruza na área. A zaga afastou o perigo.

17' Godín lança para Cavani que, dentro da área, tentou o chute de esquerda, mas a bola saiu fraca e foi pra fora.

15' Quinze minutos de bastante estudo. Colômbia é um pouco melhor, mas não conseguiu assustar até agora.

12' Começou bastante pegada a partida no Maracanã.

11' MUSLERA! Zúñiga avançou e chutou de fora da área. Muslera, em dois tempos, defendeu.

9' Uruguai é quem fica com a bola no campo de ataque agora.

6' UUUUUUUH! Cuadrado bate a falta de longe e, no meio do caminho, o seu companheiro Yepes desvia e a pelota sobe!

6' Mais uma falta para a seleção Colombiana. Jogadores já pressionaram o árbitro para aplicar o cartão amarelo. Jogo começa pegado.

5' James Rodríguez cruza e Muslera dá um soco na bola e afasta o perigo.

4' Falta para a Colômbia! Álvaro Pereira e Cuadrado se estranhando no começo!

3' Colômbia começa no ataque e tentando infiltrar na zaga do Uruguai, que fica atrás marcando forte.

1' Primeira falta do jogo em Cuadrado com apenas um minuto de partida.

0' Começa o jogo no Maracanã!

16:57 Os hinos das duas seleções foram executados. Vamos para o jogo!

16:52 As duas equipes estão no gramado do Maracanã e a Fifa irá iniciar seu protocolo.

16:50 Colombianos e Uruguaios no túnel para entrar no campo. É oitavas-de-final da Copa do Mundo! É jogaço! Fique conosco!

16:47 Jogadores do Uruguai fizeram o treinamento no gramado. Em instantes eles e os Colombianos estarão em campo para a partida.

16:40 Colombianos em número maior no estádio, que vai ficando lindo. Uruguaios aparecem com máscara de Suárez, que não pode mais jogar a Copa do Mundo.

16:34 Maracanã vai ficando lotado. Expectativa de jogo bom.

16:29 Uruguai também confirmado! Muslera, Maxi Pereira, Giménez, Godín e Cáceres; Arévalo Rios, Álvaro Gonzalez, Maxi Pereira e Cristian Rodriguez; Forlán e Cavani

16:28 Colômbia confirmada para a partida! Ospina, Zúñiga, Zapata, Yepes e Armero; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Cuadrado e James Rodriguez; Teo Gutiérrez e Jackson Martinez

16:19 Quem passar de Colômbia x Uruguai enfrentará o Brasil, na próxima sexta-feira (04), às 17h, no Castelão. A canarinho venceu o Chile hoje nos pênaltis.

15:00 Ospina também lembrou que os problemas não são exclusividade do Uruguai, já que a Colômbia também perdeu seu craque, o artilheiro Falcão Garcia: "Cada seleção tem as suas dificuldades, nós também tivemos. Mas acredito que quando você chama de seleção, é uma equipe, e todos os selecionados têm a sua capacidade de superar as dificuldades durante a preparação. Quando coisas ruins acontecem, tem de manter a cabeça erguida e olhar para frente. É complicado perder jogadores, mas tem de olhar para frente e fazer o melhor", completou.

14:48 Além do técnico colombiano, outro jogador que elogiou a equipe uruguaia foi o goleiro Ospina. Segundo ele, todos sabem que o Uruguai nunca dá um jogo como perdido, e que luta até o último minuto: "Sabemos que o Uruguai nunca dá um jogo como perdido, luta até a última gota de suor. E também lutaremos. Será um jogo muito emocionante. A Colômbia também dará o melhor de si e espero que seja um belíssimo jogo e que tudo saia bem para a nossa seleção. É uma sensação bonita jogar aqui. O Maracanã me faz querer jogar bem", declarou.

14:47 A punição a Suárez repercute muito em todo o mundo. Outro que também falou sobre é o seu companheiro e amigo Lugano. Em uma rede social, Lugano disse que está indignado com o que aconteceu: "Indignação, impotência. Acho que isso é o que todos nós sentimos. Todos nós gostaríamos de um mundo mais justo, mas, simplesmente, esse mundo não existe. Os que mandam, mandam, e os fortes, são os fortes... nós não julgam com a mesma lei. Abraço a Luis, quem, como sempre, se levantará, e também a sua família, que é quem mais sofre nestes casos. Continuem sentindo orgulho dele. Ele merece. Nada irá nos deter. Seguiremos adiante com humildade, união, compromisso, reconhecendo os erros e com a cabeça sempre erguida", escreveu o zagueiro.

14:45 A classificação para a Copa do Mundo é algo incrível, claro. Tanto que o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, ficou em êxtase com o avanço da seleção colombiana. Segundo ele, "foi algo maravilhoso a classificação." Leia mais.

14:43 Após a mordida de Suárez, Ghiggia, autor do gol do histórico gol da Copa de 50, criticou o jogador dizendo que "não sabe o que ele tem na cabeça." Leia tudo aqui.

14:41 Na última quinta-feira (26), Suárez sofreu a maior punição da história das Copas. O jogador foi punido por 9 jogos e 4 meses sem poder frequentar nada relacionado ao futebol por conta de uma mordida no zagueiro Chiellini, da Itália. Consequentemente Suárez está fora da Copa do Mundo. Leia tudo sobre o caso aqui.

14:30 FIQUE DE OLHO: Cavani, atacante do Uruguai. Apesar de ainda não ter mostrado um grande futebol na Copa, Cavani é um dos principais jogadores da Seleção do Uruguai. O atacante marcou um gol na competição, na derrota para a Costa Rica.

14:23 FIQUE DE OLHO: James Rodríguez, camisa 10 da Colômba. James Rodríguez vem se mostrando um verdadeiro craque nesta Copa do Mundo. Em três jogos, foram três gols e grandes atuações em todos eles. Defesa do Uruguai terá que ficar bastante ligada com o meio-campista.

14:22 José Pekerman, técnico da Colômbia, sabe que seus comandados enfrentará uma grande equipe. E o treinador fez questão de elogiar bastante o adversário: "Vamos enfrentar uma das grandes equipes da América do Sul e do mundo, que sempre tem uma atuação importante, que tem uma história e jogadores de muita experiência, que em qualquer circunstância nunca desistem", declarou.

14:21 Tabárez ainda completou: "Severidade excessiva. Uma decisão que, evidentemente, está muito mais calcada nas opiniões dos meios de comunicação. Não sei que nacionalidade eram, mas todos os jornalistas falavam em inglês", disse.

14:20 "Faz muitos anos que dou minha contribuição à Fifa como instrutor. Agora, ocupo um cargo na comissão de estratégia da Fifa. Acho que vou deixar esse cargo. Não seria coerente conviver com pessoas que pressionaram para haver essa punição. Que manejam critérios e valores muito diferentes do meu. Nos próximos dias, apresentarei uma renúncia a esse cargo, cumprindo com as formalidades necessárias", disse o comandante, indignado.

14:19 Sobre a partida, Óscar Tabárez falou muito pouco. Ele deu declarações mesmo sobre a punição de Suárez. O treinador, que contribuia como instrutor da Fifa, renunciou o cargo na última sexta-feira (27). Ao invés de dar entrevista coletiva, o comandante falou por quinze minutos sem direito a pergunta dos jornalistas.

14:18 Após grandes emoções, Óscar Tabárez, técnico da Celeste, disse que o Uruguai é uma seleção difícil para qualquer adversário: “O ideal não existe, assim me contento em saber que cumprimos o objetivo. Confirmamos que somos uma equipe difícil para qualquer rival. Talvez isso não seja o bastante para vencer em alguns momentos, mas nós seguiremos tentando”, disse.

14:17 Colômbia e Uruguai se enfrentaram apenas uma vez em Copas do Mundo. Aconteceu em 1962. A partida foi realizada pela primeira fase da Copa, e a Celeste venceu por 2 a 1, com gols de Cubilla e Sasia. No entanto, nenhuma das seleções venceram a competição, que ficou com o Brasil.

14:15 Precisando vencer, o Uruguai enfrentou a Itália na última partida. O empate daria a vaga para os italianos. Faltando apenas dez minutos para o final da partida, Godín, de cabeça, cabeceou para o fundo da rede, e colocou o Uruguai nas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Leia mais.

Uruguai: a surpresa e a decadência relâmpago

14:13 Só que aí, na segunda partida, a camisa Uruguaia, pesada que é, apareceu. Em São Paulo, Suárez fez dois gols e o Uruguai venceu a Inglaterra por 2 a 1, dando chances de classificação para a Celeste, além de eliminar os ingleses. Leia mais.

14:11 Na primeira partida da Copa, o Uruguai mostrou que teria dificuldades. No Castelão, a equipe até começou bem, abrindo o placar com Cavani, mas a Costa Rica virou no segundo tempo e fez 3 a 1, deixando os uruguaios em situação complicada. Leia mais aqui.

14:09 O Uruguai viveu um verdadeiro drama na fase de grupos. No chamado grupo da morte, ao lado de Costa Rica, Inglaterra e Itália, a Celeste só conseguiu a classificação nos dez minutos finais da última partida. Em segundo, com seis pontos ganhos, além de 4 gols feitos e 4 gols sofridos, teve pela frente a ótima Colômbia.

14:06 Na última partida, então, a Colômbia enfrentou o Japão e venceu bem por 4 a 1, com gols de James Rodríguez, Cuadrado e Jackson Martínez duas vezes, garantindo a primeira colocação do grupo. Leia mais sobre a vitória.

Colômbia: sem Falcao, colombianos tentam apagar fantasma de 94

14:05 No segundo confronto, a Colômbia teve muitas dificuldades. Enfrentando uma bela equipe da Costa do Marfim, a La Tricolor conseguiu vencer no sufoco por 2 a 1, com gols de James Rodríguez e Gutiérrez. A classificação estava selada. Leia mais aqui.

14:02 Na primeira partida na competição, a Colômbia venceu a Grécia, no Mineirão, por 3 a 0, gols de James Rodríguez, Armero e Gutiérrez. Era a primeira boa aparição da seleção. Leia mais sobre a partida aqui.

14:01 A Colômbia estava no grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Grécia, Costa do Marfim e Japão. Comandada por James Rodríguez, a La Tricolor passou em primeiro com três vitórias, somando nove pontos. Além disso, a equipe fez nove gols e sofreu apenas dois.

14:00 Muito boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Chegou a hora! É oitavas-de-final da Copa do Mundo de 2014! É mata-mata! Jogam, a partir das 17h, no Maracanã, Colômbia e Uruguai. Quem perder, está fora. Confira todas as emoções conosco!