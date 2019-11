11 contra 11: comparativo entre os titulares de Brasil e Chile

As oitavas de final da Copa do Mundo chegaram, e as surpresas também. Logo no primeiro confronto da segunda fase temos um clássico sul-americano que é comumente encontrado em Copa do Mundo. Brasil e Chile se enfrentam pela quarta vez nos últimos nos últimos cinco Mundiais, mas em uma ocasião totalmente diferente.

A equipe de Felipão chega menos baladada. Com menos craques que as edições passadas, há a desconfiança no escrete canarinho, que até mesmo chegou a decepcionar em alguns momentos da fase de grupos. Algumas posições geram constantes críticas e a falta de um matador nos leva à uma situação pouco presenciada em uma Seleção Brasileira.

Os chilenos são o contrário. Estão com a melhor geração e com uma equipe altamente entrosada. Mesmo em um grupo mais difícil que o de seu adversário, conseguiu sobressair contra a Espanha, atual campeã mundial, e levar a segunda vaga e o credenciamento às oitavas.

No entanto, há as singularidades de cada equipe. Enquanto os brasileiros possuem uma forte defesa e com um craque comandando as zonas ofensivas, o Chile tem uma equipe equilibrada do meio-campo pra frente, mas com alguns defeitos no sistema defensivo. Tais diferenças podem decidir a partida e a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo.

Júlio César x Bravo

Júlio César: entre as andanças pelo futebol europeu, da segunda divisão inglesa, até a volta por cima na Copa das Confederações e encontrar seu lugar no Toronto, do Canadá. Se reestabeleceu na meta da seleção sob o comando de Scolari e, até aqui, faz um Mundial sem grande destaque.

Na Copa do Mundo, ainda não teve seu momento, apesar dos dois gols sofridos, contra Croácia e Camarões. Somando os três jogos, foram apenas seis finalizações em direção ao gol defendido pelo brasileiro e partidas em que o arqueiro, na maior parte do tempo, foi mero espectador. Ainda não foi exigido, e não transmite a segurança necessária caso venha a ser.

Claudio Bravo: destaque na Real Sociedad, capitão do time e da seleção, justificou sua boa fase com a confirmação, nesta semana, de sua ida para o Barcelona. No selecionado do Chile desde 2004, chega aos 31 anos de idade como referência da equipe treinada por Sampaoli.

Até aqui, apenas três gols sofrido nos três jogos, e apenas um contra a Austrália e mais dois na derrota para a Holanda. Contra a Espanha, não concedeu nenhum, fazendo pelo menos seis defesas maravilhosas e tendo uma das melhores atuações dessa Copa. Certamente contra o Brasil terá trabalho, e é forte candidato a destaque da partida.

Daniel Alves x Isla

Daniel Alves: consolidado no Barcelona, é o lateral-direito absoluto da seleção brasileira - pelo menos até aqui. Entre muitos testados na preparação para a Copa do Mundo, foi quem conseguiu se firmar, garantindo presença no time titular do Brasil. Ainda assim, está bem longe de ser unanimidade entre os populares.

Nos três primeiros jogos da Copa, atuações de amedrontar os torcedores, sendo que os dois gols sofridos pelo Brasil saíram em jogadas explorando sua deficiência defensiva. Durante a semana, Maicon chegou a ser testado na posição e pode até pintar como surpresa no time.

Mauricio Isla: o jogador se destacou no futebol italiano defendendo a Udinese e se transferiu para a Juventus, onde é reserva. E isso não necessariamente influencia na sua posição no escrete chileno; para o treinador Sampaoli, é um dos jogadores de confiança, principalmente pela boa recomposição, tanto quando jogar com uma linha de quatro defensores, ou com três zagueiros.

Seu grande jogo no Mundial foi na estreia, diante da Austrália, justamente quando teve liberdade para também ir ao ataque. Diante de Espanha e Holanda, quando jogou também os 90 minutos em ambas as oportunidades, se preocupou mais com seu papel defensivo, que como de praxe, foi bem cumprido.

Thiago Silva x Medel

Thiago Silva: capitão, discreto e sem levantar dúvidas, talvez hoje, junto a Neymar, um dos mais convincentes do time. Líder do elenco, o zagueiro do Paris Saint-Germain tem feito bom trabalho, tanto pelo chão, quanto pelo alto, e por isso é intocável. Boas atuações vêm de muito tempo, e parecem não ter prazo de validade.

Na estreia, contou com o desfalque croata de Mandzukic para ter menos trabalho. Diante do México, nada de Chicharito Hernández, e um Oribe Peralta aquém, muito por conta da postura da equipe. E contra Camarões, não viu Eto'o, lesionado. Até aqui, missões facilitadas pelo destino. Terá sorte parecida contra o Chile?

Gary Medel: mesmo atuando no pior time da última temporada da Premier League, é quem se destaca no time chileno. Carrega no currículo papeis importantes quando por Universidad Católica, Boca Juniors e até mesmo no Sevilla, último clube antes de se transferir para o Cardiff City, pelo qual foi rebaixado em 2013/14. No time de Sampaoli, é o homem forte da defesa.

Tem se destacado no Mundial principalmente nas bolas aéreas, maior deficiência da equipe chilena. Mesmo com seus meros 1,72m, dá uma aula de bom posicionamento e tempo de bola para brilhar quando possível. Contra a Espanha, foi o responsável por anular Diego Costa, no que foi sua melhor apresentação nesta Copa.

David Luiz x Jara

David Luiz: muito mais do que um simples bom zagueiro repleto de carisma, o recém-contratado pelo Paris Saint-Germain tem tido atuações de primeira linha. Seguro e muito bem ao lado de Thiago Silva, é hoje peça indispensável pro setor defensivo da seleção brasileira. O jogador deixou o treino que antecede a partida com lombalgia e foi submetido a exames; apesar de Felipão afirmar que conta com ele para o jogo, Dante está de sobreaviso.

Tanto na estreia, contra a Croácia, e no empate sem gols contra o México, na segunda partida, foi bem e demonstrou que vive boa fase, mas foi diante de Camarões que fez sua melhor partida na Copa. Sem exageros, não perdeu uma sequer divida ou disputa no alto, além de descolar uma assistência para Fred se reencontrar com as redes.

Gonzalo Jara: jogador do modesto Nottingham Forest, da Inglaterra, não encanta, mas também não compromete. Outro nanico do time chileno, com apenas 1,78m, não decepciona quando o assunto é voluntariedade e preparo físico. Joga também no meio-campo e faz do seu entrosamento com Medel uma das armas para não sair mais do time.

Nas três partidas, atuações da mais extrema regularidade. É discreto, não é o zagueiro que sai para o bote, e assim conseguiu, na base da disciplina tática, bom desempenho, tanto nas vitórias contra Austrália e Espanha, quanto na derrota para a Holanda.

Marcelo x Mena

Marcelo: os problemas com cartões estão longe de ser a única insegurança do torcedor. Mesmo vindo ao Brasil com um gol marcado na final da última Champions League, logo na estreia deu como cartão de visita um gol contra, para inaugurar a Copa com muitas críticas. Não bastasse isso, traz consigo um problema antigo de posicionamento, que abusa da boa sorte e atenção de quem faz sua cobertura.

O gol contra deu o tom da estreia, alvejada de críticas pra cima do lateral-esquerdo. Na partida seguinte, contra o México, nada comprometedor, mas também nada muito inspirador por parte de Marcelo. Contra Camarões, no jogo em que os jogadores puderam silenciar chiados, não aproveitou tão bem a chance. A sorte dele é que, se Felipão mexer no time, tem outras prioridades.

Eugenio Mena: no primeiro semestre, não convenceu no Santos, mal no apoio, aceitável na defesa, e ainda com um problema físico que o tirou de combate às vésperas da convocação pra Copa. Porém, tem feito um trabalho excepcional na Copa do Mundo, cobrindo bem os espaços, avançando com prudência e dispensando a ajuda de Beausejour, tradicional substituto para os momentos de aperto.

Nas três partidas teve papéis distintos, e mesmo com essa variação conseguiu se portar bem na maioria dos momentos. A preocupação na estreia eram os avanços de Mathew Leckie, principal artifício da Austrália. Já contra a Espanha, teve que conter Azpilicueta e Pedro Rodríguez, o que também fez sem problemas. Diante da Holanda, nada menos que Arjen Robben, que só conseguiu algo - uma assistência - quando foi jogar no lado oposto.

Luiz Gustavo x Díaz

Luiz Gustavo: a transferência do Bayern de Munique para o Wolfsburg fez com que muitos torcessem o nariz ao início da temporada, mas o volante chega à Copa do Mundo tinindo. Bom desempenho, não só no desarme, mas também na cobertura dos inconsequentes laterais e saída de bola, enchem os olhos do torcedor. Hoje, pode-se dizer que é dos mais convincentes da seleção.

Nesta Copa, três partidas fantásticas. Contra a Croácia, missão difícil contra um meio-campo que exigiu bastante da marcação brasileira, e se saiu bem. Diante do México, mostrou combatividade pra anular o setor de criação adversário. Já na partida final, contra Camarões, outro grande jogo, com direito a uma bela jogada que resultou no gol de Neymar.

Marcelo Díaz: cão de guarda do bem montado setor defensivo chileno, é outro que tem a simpatia de Jorge Sampaoli. Jogou as três partidas e, assim como Luiz Gustavo, é quem protege a zaga e está encarregado da saída de bola; se o Brasil agora tem Fernandinho, ele tem Aránguiz, conhecido de longa data, desde quando atuava no futebol chileno - entrosamento é o que não lhe falta.

Contra a Austrália não teve muito trabalho, uma vez que Bresciano não tem mais a mesma movimentação de quando mais novo. Diante da Espanha, o maior desafio, mas também vencido com sucesso, impedindo que, primeiro David Silva, depois Koke e Cazorla, levassem perigo. Contra a Holanda, foi um dos responsáveis pela tarde apagada de Sneijder.

Fernandinho x Aránguiz

Fernandinho: de esquecido a titular. Em menos de seis meses a vida do volante do Manchester City mudou, e para a melhor. Reinvidicado por muitos, ganhou uma chance no começo do ano, em amistoso, foi bem e carimbou o passaporte para a Copa. A convocação, que parecia ser o ápice do jogador, cria do Atlético-PR, melhorou com a possibilidade de se tornar titular.

As más atuações de Paulinho contra Croácia e México abriram o precedente para a entrada do volante. Diante de Camarões, mais uma partida ruim do camisa 8 deixou com que Fernandinho entrasse no intervalo, desse conta do recado, e ainda fosse premiado com um gol. Nos treinos, Felipão mostrou que era a resposta que queria, e assim deve protagonizar uma das principais mudanças no time titular.

Charles Aránguiz: o volante chegou com a bola toda no Internacional, e em pouco tempo foi de desconhecido a grande destaque em Porto Alegre. Pela seleção, não é muito diferente; em grande fase, é dos principais motores na saída de bola, em especial quando na ausência de Vidal, por questões físicas. Tem cumprido bem sua função e é destaque inesperado do Mundial.

Nesta Copa, bons jogos contra Austrália e Espanha, atuação abaixo da média contra a Holanda. Ponto alto foi justamente contra a Fúria, quando deu a assistência para o primeiro gol, de Vargas, e de bico fez o segundo, que decretou a vitória. De forma indireta, ou direta, como queiram, foi um dos responsáveis por despachar a atual campeã mundial.

Ramires x Vidal

Ramires: o jogador do Chelsea pode ganhar uma excelente chance, e graças à preocupação de Luiz Felipe Scolari com o lado esquerdo do Chile. Ajudar Daniel Alves na marcação é o principal intuito da provável mudança. Foi testado nos treinos no lugar de Hulk, que, porém, ainda tenta manter a vaga no time titular.

Apesar da nova chance, a Copa do Mundo do ex-cruzeirense não é muito animadora até aqui, assim como sua temporada no futebol inglês. Contra o México tomou cartão amarelo ainda no primeiro tempo, tendo que ser substituido no intervalo - mudança ocasional, mas certamente consubstanciada pelo cartão. Diante de Camarões, deu mais fôlego do que qualidade.

Arturo Vidal: um dos grandes nomes do time, viveu um drama após se lesionar semanas antes da Copa. Ainda pela Juventus, sentiu na pele o medo de desfalcar a seleção chilena, porém se recuperou a tempo, mesmo depois de se apresentar, e tem sido importante. Não esteve 100% na primeira fase, mas agora deve engrenar.

Talentoso e com uma boa chegada ao ataque, jogou apenas a segunda partida contra a Espanha. Na estreia, ainda estava se recuperando, e contra a Holanda, foi poupado. Fez um bom jogo, ganhou ritmo e está pronto para justificar na seleção porque é tão querido em Turim: na temporada, foram 18 gols e cinco assistências.

Oscar x Valdívia

Oscar: reserva do Chelsea na temporada, criticado por Mourinho, abaixo da média nos amistosos pré-Copa do Mundo e com o companheiro de equipe, Willian, em sua sombra. O cenário era dos piores para o meia antes do torneio começar, mas boas atuações deram de volta a confiança necessária para que o camisa 11 pudesse jogar.

A resposta veio na estreia, e talvez em sua última cartada, pois caso não rendesse, corria sérios riscos de ir para a reserva. Boas jogadas, muita vontade e gol no fim contra a Croácia mostraram quem é Oscar; diante de México e Camarões, seguiu a média do time, mas como sempre sob o comando de Felipão, com um papel tático importante - e cumprido de maneira eficaz.

Jorge Valdívia: experiente, é quem pode dar o tom no meio-campo chileno. O jogador do Palmeiras conseguiu enfim nesta temporada um ritmo, e se bem utilizado, é essencial para que sua seleção consiga surpreender. Passes longos para que os atacantes, em velocidade, disputem com a defesa brasileira são o caminho.

Aos 30 anos de idade e pela primeira vez em tempos não sendo prejudicado por lesões, pode ser importantíssimo para o Chile. Seu grande momento foi contra a Austrália, quando ajudou o time chileno a vencer, marcando em um bom remate de fora da área.

Neymar x Sánchez

Neymar: camisa 10, artilheiro da Copa do Mundo e grande esperança brasileira. Falar bem do atacante do Barcelona parece ser sempre mais do mesmo, ainda que os próprios crentes no sucesso do jogador também se impressionam com a atuação até aqui na Copa. Já são quatro gols em seu primeiro Mundial.

Na estreia contou com a ajuda de Oscar para fazer a diferença no difícil confronto diante da Croácia, fez o gol do desatino, e ainda marcou outro de pênalti, aliviando o sufoco. Apesar do jogo sem gols, criou as chances de mais perigo contra o México. E contra Camarões, novamente voltou a esbanjar sua boa forma, marcando outros dois gols. De volta à faixa esquerda do gramado, parece ter reencontrado o seu melhor posicionamento no time.

Alexis Sánchez: tal qual Neymar para o Brasil, é o grande nome do Chile. O brilho na Udinese e a transferência para o Barcelona são capítulos isolados de um jogador que, na seleção chilena, sempre teve seu espaço. Referência no grupo, é quem carrega o fardo do talento, e tem tudo para dar muita dor de cabeça à defesa brasileira.

Melhor jogador do time na Copa, fez gol e deu assistência no primeiro jogo, contra a Austrália, mostrando muito de seu bom futebol. Contra a Espanha, foi um dos chilenos com mais desarmes, além de ligar boa parte dos contra-ataques mais perigosos da equipe, enquanto contra a Holanda, mesmo com a derrota, foi um dos melhores jogadores da partida.

Fred x Vargas

Fred: o atacante do Fluminense ganhou destaque, e confiança, após as boas atuações na Copa das Confederações, selada com o emblemático gol caído na final contra a Espanha. Pelo clube, porém, tem vivido meses de instabilidade, assim como na seleção, onde só foi desencantar no último jogo, o que não é suficiente.

Após uma estreia ruim contra a Croácia, marcada apenas pelo pênalti polêmico sofrido no fim, outra atuação abaixo da expectativa diante do México. O camisa 9 foi muito cobrado no empate sem gols, principalmente pela atuação apagada quando tanto se precisou dele, porém, contra Camarões fez um gol que, segundo ele próprio, tirou o peso do jejum. Agora, espera deslanchar na Copa.

Eduardo Vargas: o ex-atacante da Universidad de Chile é velho conhecido dos brasileiros. Com passagem pelo Grêmio e por muito tempo na mira de Santos e São Paulo, foi peça importante da surpreendente campanha do Valencia, da Espanha, semifinalista da Europa League. Já com a camisa do Chile, faz uma Copa apenas na média.

Com um gol, contra a Espanha, e uma assistência, contra a Austrália, cumpre um papel tático importante, marcando pressão a saída de bola adversária. É quem dá o suporte para Sánchez, hoje estrela do time, brilhar, e com isso tende a ser muito mais importante do que os números mostram. Nas costas dos laterais brasileiros, tem tudo pra levar perigo.