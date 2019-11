Fique de olho: Cristian Rodríguez, meia do Uruguai

Assim como em 2010, o Uruguai está mais uma vez nas oitavas de final da Copa do Mundo. Agora, diferentemente de há quatro anos, quando a Celeste encantou o mundo ao conquistar o quarto lugar no torneio realizado na África do Sul, os uruguaios suaram para conseguir a classificação às oitavas de final, e, com o principal jogador do elenco, Luis Suárez, fora do restando do torneio – foi suspenso por quatro meses por ter mordido o zagueiro italiano Giorgio Chiellini dentro de campo –, outros jogadores menos badalados pela mídia podem se destacar.

E um desses jogadores pode ser o meia-atacante Cristian Rodríguez. Embora esteja longe de ser comparado com jogadores a níveis de Suárez, Cavani e Forlán, nomes mais influentes da Seleção Uruguaia, e estar com 28 anos, Rodríguez já passou por quatro clubes europeus desde que iniciou sua carreira no Peñarol e tem bastante experiência na bagagem, sobretudo na própria seleção.

Natural de Juan Lacaze, cidade do Uruguai localizada no departamento de Colonia, ‘El Cebolla’ iniciou sua carreira em 2002, com 17 anos, defendendo o Peñarol. Ousado e apontando com um grande talento uruguaio, não demorou muito para Rodríguez ser convocado para a Seleção Uruguai, em 2003, com 18 anos, antes mesmo de ser convocado para defender as seleções de base.

Ainda em 2003, Rodríguez conquistou um Campeonato Uruguaio com time Carbonero. Seguindo sua carreira, as boas atuações no Peñarol e no Uruguai despertam interesses de vários clubes europeus em sua contratação, entre eles o Paris Saint-Germain, que bateu a concorrência e conseguiu contratar o uruguaio em 2005.

Após três temporadas no PSG, Rodríguez foi emprestado ao Benfica e até conseguiu manter certo nível de regularidade no time português, fato que não ocorreu no time francês. Mas as atuações plausíveis não convenceram as Águias, que encerraram as negociações com Cebolla, com vista à sua renovação contratual com o PSG. No entanto, dias depois, Rodríguez acertou com o arqui-rival do Benfica, o Porto, que inclusive viveu seu auge nos Dragões.

Em 2009, quando tinha 25 anos, Rodríguez havia terminado sua melhor temporada na carreira, onde ajudou o Porto na conquista da Taça de Portugal e na Supertaça de Portugal e estava às vésperas da Copa do Mundo de 2010. Infelizmente para ele, a última rodada das Eliminatórias da Conmebol provou ser a noite mais fatídica de sua carreira. Uruguai perdeu em casa para a Argentina de Diego Maradona e assim precisou jogar os playoffs caso quisesse disputar o Mundial. Após o fim da partida, houve mais adrenalina, e Rodríguez, com os ânimos exaltado, perdeu a paciência e chegou às vias de fato com o zagueiro Gabriel Heinze. Sua agressão foi punida pela Fifa, que aplicou uma suspensão de quatro jogos ao meia-atacante.

Cebolla não pôde participar dos dois jogos de playoff contra a Costa Rica, em que o Uruguai conseguiu vencer no agregado por 2 a 1, e ainda assim não poderia atuar nos dois primeiros jogos da fase de grupos do Mundial na África do Sul. O treinador Óscar Tabárez fez sua escolha – para muitos, coerente, para outros, nem tanto – e optou por deixar Rodríguez fora do elenco que viajou à África do Sul e chegou às semifinais.

Com certeza a não convocação para a Copa frustrou Rodríguez, embora ele não pudesse ajudar o Uruguai nas duas primeiras partidas do torneio. Mas ao invés de ficar mais abalado, o jogador iniciou uma nova fase, e a “garra charrua” (o famoso espírito de luta uruguaio) começou a fluir em seu sangue.

Em 2012, após construir um legado e conquistar dez títulos com a camisa azul e branca do Porto, Rodríguez não renovou seu contrato e assinou um contrato de quatro anos com o Atlético de Madrid. Na Espanha, o meia-atacante não conseguiu repetir nem de longe suas atuações de Porto – apesar de haver conquistado o título da La Liga 2013/14 e chegado à final da Champions League, perdendo para o Real Madrid –, e se tornou uma peça irrelevante no time do treinador Diego Simeone. No entanto, as coisas têm sido totalmente diferentes em nível nacional.

Desde 2010, quando foi excluído por Tabárez do elenco que viajou à África do Sul, Rodríguez se mostrou peça importante nos jogos do Uruguai pelas Eliminatórias. Mais uma prova de sua boa regularidade na seleção é a confiança que Tabárez tem em Cebolla, já que o jogador se tornou peça contínua nas convocações do treinador desde 2011, mesmo estando no banco de reservas do Atlético de Madrid.

Além de tudo isso, Rodríguez esteve presente na equipe que venceu a Copa América, em 2011, mesmo sem atuar em muitas partidas. Aos poucos, o meia-atacante começou a ganhar mais oportunidades no time titular da Celeste e, inclusive, jogou a maior parte da Copa das Confederações, em 2013, no time inicial. Rodríguez marcou dois gols fundamentais para o Uruguai conquistar a vitória no árduo caminho para a Copa no Brasil.

Depois de tudo que o uruguaio de 28 anos passou para estar no Brasil, portanto, sua chance parece realmente haver chegado, e sem um dos astros do time, o atacante Suárez, Rodríguez pode ser uma das principais armas da Celeste nesta Copa do Mundo.