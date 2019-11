Barrett marca e o Seattle Sounders bate o DC United em jogo truncado

Neste sábado (28) houve mais uma partida válida pela 16ª rodada da Major League Soccer, e o DC United recebeu o Seattle Sounders no Memorial Stadium, em Washington. A partida terminou com a vitória do Seattle por 1 a 0, com gol marcado por Barrett aos 39 minutos de jogo.

A partida comprovou o bom momento que vive o Seattle Sounders, já que essa foi a 7ª partida sem perder, e fez com que o time da cidade de Seattle disparasse de vez na liderança da conferência oeste da MLS, com 35 pontos. Já o DC United permanece em segundo lugar da conferência leste com 25 pontos ganhos.

Início melhor do DC United, mas quem abriu o placar foi Barrett para o Seattle Sounders

A partida começou com os times se estudando bastante e com poucas chances de cada lado. Com mais ímpeto no início, o DC United chegou ao gol adversário apenas aos 11 minutos, em uma troca de passes que terminou com o chute travado do camisa 7, Johnson. A partida continuou sendo estudada, e o Seattle só veio atacar aos 16 minutos, em uma cabeçada do camisa 6, Alonso, que o goleiro do DC fez uma grande defesa.

A partir daí, o Seattle começou a tomar as iniciativas do jogo, com uma série de bolas alçadas na área, que trouxeram um grande perigo para a defesa adversária. Aos 22 minutos, outro lance de perigo. Barrett chutou rasteiro da entrada da área do DC United, mas Hamid fez uma grande defesa. No lance seguinte, Rolfe teve a oportunidade mais clara do DC no primeiro tempo. Em um chutasso, da quina da grande área, o camisa 18 acertou a trave do Seattle, arrancando suspiros dos torcedores. Aos 28 minutos, Barrett voltou a ter uma boa oportunidade de abrir o placar. Sozinho, o camisa 19 cabeceou para fora uma bola levantada na área do DC.

E enfim, aos 38 minutos, o placar foi aberto. Com uma bola levantada na área, o camisa 19 do Seattle Sounders, Barrett, não desperdiçou a nova oportunidade que apareceu e cabeceou no meio de três defensores do DC United, sem chances para Hamid e abriu o placar. O resultado se manteve inalterado até o final do primeiro tempo, sem mais nenhuma chance clara para cada lado.

O DC United pressionou, mas sem muita efetividade

O segundo tempo começou do mesmo jeito que começou o primeiro, com as duas equipes se defendendo bastante. A primeira chance da segunda etapa surgiu aos 55 minutos, quando DeLeon cabeceou a bola por cima do gol do Seattle. O lance fez com que o DC crescesse na partida e logo aos 57 minutos, Rolfe chutou uma bola de fora da área, que passou com perigo do lado direito do gol defendido por Frei.

O DC continuou mandando no jogo, e aos 65 minutos, Silva chutou na pequena área, mas o zagueiro do Seattle travou e a bola passou por cima do gol. O Seattle continuou sem poder ofensivo, chegava pouco ao ataque e mesmo assim, sem nenhuma efetividade. Aos 67 minutos, o DC teve outra grande oportunidade de empatar o placar. Após um grande lançamento feito por DeLeon, Korb recebeu livre na grande área, mas acabou sendo desarmado pelo zagueiro do Seattle.

Os Sounders só conseguiram levar algum perigo aos 69 minutos, quando Neagle cabeceou de dentro da grande área, mas a bola desviou no defensor do DC. O jogo continuou travado, com o Seattle defendendo a todo custo o resultado, e aos 77 minutos, Korb teve outra boa chance para o DC, mas acabou chutando por cima do gol defendido por Frei.t O DC continuou atacando, e aos 81 minutos Johnson cabeceou a bola por cima do gol do Seattle e, depois, aos 88, voltou a levar perigo com um chutasso a queima roupa, que o goleiro dos Sounders fez uma grande defesa. A partida se manteve assim até o final, com o DC United pressionando bastante, mas sem tanta qualidade e o Seattle Sounders se defendendo a todo custo.

Veja os melhores momentos da partida: