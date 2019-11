Copa do Mundo 2014: jogo Costa Rica x Grécia

20:10 Encerramos por aqui a transmissão deste emocionante duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014! Após o empate por 1 a 1 persistir durante os 120 minutos de tempo normal e prorrogação, a Costa Rica venceu a Grécia nos pênaltis por 5 a 3 e está classificada para as quartas de final. Dentro de instantes, confira a crônica do jogo em nosso site. Muito obrigado pela companhia e pela audiência! Tenha uma boa noite e até a próxima!

20:05 A Costa Rica segue fazendo história na Copa do Mundo 2014! Após liderar o "Grupo da Morte" na primeira fase, a Seleção Costarriquenha já alcança sua melhor participação na história das Copas e enfrentará a Holanda nas quartas de final. "Los Ticos" superaram o jogador expulso e o empate sofrido nos acréscimos do tempo normal e se seguraram durante os 30 minutos da prorrogação, levando a decisão para os pênaltis. Foi aí que brilhou a estrela de Keylor Navas. O goleiro já havia feito ótimas defesas nos 120 minutos de bola rolando e fechou com chave de ouro ao defender a cobrança de Gekas na disputa de pênaltis. Costa Rica nas quartas!

PÊNALTIS 1º 2º 3º 4º 5º PLACAR Costa Rica O O O O O 5 Grécia O O O X 3

PÊNALTIS GOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COSTA RICA! UMAÑA COLOCA A COSTA RICA NAS QUARTAS DE FINAL!

PÊNALTIS Umaña na bola. Se fizer, a Costa Rica está classificada!

PÊNALTIS DEFENDEU NAVAS! Gekas bate forte e alto, no canto direito de Navas, mas o goleiro se estica e defende a cobrança!

PÊNALTIS Joel Campbell caminha lentamente na direção da bola e tira de Karnezis, convertendo sua cobrança.

PÊNALTIS Holebas cobra com desconfiança, mas vence Keylor Navas e empata a disputa. 3 a 3.

PÊNALTIS Gonzáles converte e recoloca a Costa Rica na frente! 3 a 2.

PÊNALTIS É gol de Chsitodoulopoulos! 2 a 2.

PÊNALTIS Bryan Ruiz também converte! 2 a 1 para a Costa Rica.

PÊNALTIS Mitroglou converte! O atacante caminha lentamente e tira o goleiro da foto, empatando a disputa.

PÊNALTIS Mitroglou cobra o primeiro pênalti da Grécia.

PÊNALTIS É gol de Celso Borges! O meia bate no meio do gol e abre a contagem nas penalidades.

19:46 Vamos para as cobranças de pênalti! A Costa Rica cobra primeiro com o volante Celso Borges.

19:45 Já nos acréscimos do tempo regulamentar, o zagueiro Sokratis apareceu na área para marcar o gol salvador da Grécia. Após muito insistir nas bolas aéreas, os helênciso conseguiram o empate em rebote do goleiro Keylor Navas. (Foto: Divulgação/Fifa)

19:43 O zagueiro Oscar Duarte cometeu falta dura em Holebas aos 20 minutos da etapa final e foi expulso pelo árbitro Benjamin Williams. Era o segundo cartão amarelo de Duarte na partida. (Foto: Divulgação/Fifa)

19:42 A Costa Rica abriu o placar aos 6 minutos do segundo tempo. Bryan Ruiz aproveitou bom passe de Bolaños e chutou no canto do goleiro Karnezis para marcar o primeiro. (Foto: Divulgação/Fifa)

19:40 ESTÁ EXPULSO O TREINADOR FERNANDO SANTOS! O técnico da Grécia aproveitou o apito final para questionar decisões do árbitro Benjamin Williams e, após muito falar, foi posto para fora pelo juiz australiano.

19:39 Costa Rica e Grécia se mantém iguais após 120 minutos de futebol! O sonho da classificação para as quartas será decidido no drama das penalidades.

17' FIM DE PRORROGAÇÃO! A decisão da vaga nas quartas de final vai para os pênaltis!

16' NAVAS DE NOVO! Mitroglou aproveita desvio de cabeça de Gekas e fica cara a cara com Keylor Navas. O atacante bate do jeito que dá e o arqueiro costarriquenho brilha mais uma vez, salvando sua seleção com a perna!

15' A Grécia vai para os últimos instantes de pressão em busca do gol da classificação.

15' TEREMOS DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

14' A Seleção Costarriquenha sente o imenso desgaste físico e não consegue articular jogadas nos campos de ataque. Bryan Ruiz e Campbell aparentam estar exaustos e sequer correm em campo.

13' Mitroglou recebe pela esquerda, afunila a jogada e tenta o chute com a perna direita. O camisa 9 bate muito mal e a bola passa longe do gol.

11' Holebas parte para a jogada individual e tenta o drible em cima de Brenes, mas o atacante dá carrinho na bola e põe para escanteio.

10' Samaras avança pela esquerda e centra para a área, mas a bola cai nas mãos de Keylor Navas.

9' Torosidis alça a bola na área e Umaña chega de cabeça para afastar.

7' NAVAS DEFENDE! A Costa Rica fica toda no campo de ataque e a Grécia arma contragolpe em superioridade numérica, no cinco contra dois. A bola é passada para Christodoulopoulos, que recebe na direita e chuta forte, à meia altura. Keylor Navas espalma para o lado e evita a virada.

6' Cubero ganha a jogada pela direita e faz o cruzamento para Campbell. Katsouranis afasta do jeito que dá e a bola sai em escanteio.

4' Gonzales aproveita cruzamento no campo de ataque e tenta a bicicleta da entrada da área, mas não oferece risco ao gol de Karnezis.

3' Navas se recupera e está de volta ao jogo. A bola volta a rolar na Arena Pernambuco.

1' Gekas recebe passe rasteiro de Karagounis e Keylor Navas sai nos pés do atacante para fazer a defesa. O goleiro sente lesão na perna direita e fica caído, esperando atendimento médico.

0' CHEGA COM PERIGO A COSTA RICA! Brenes domina na entrada da área e bate com perigo, por cima da meta grega.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

19:20 Sem tempo para pausas, a partida já vai reiniciar. Vamos para os últimos 15 minutos de bola rolando!

15' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

14' Em outra jogada de Holebas, auxiliar marca impedimento de Mitroglou após cruzamento para a área.

13' Bryan Ruiz faz bom lançamento para Brenes na direita. O meia vai ao fundo e tenta o passe para Celso Borges, mas Manolas chega para evitar o gol da Costa Rica.

12' Mitroglou tenta fazer o pivô na entrada da área, mas chega com a trava e faz falta em Cubero.

10' Torosidis tenta mais um cruzamento e a bola fica com Keylor Navas.

9' Holebas aproveita sobra da defesa da Costa Rica e tenta a jogada individual dentro da área. A zaga chega mais uma vez e afasta parcialmente.

8' Na cobrança do escanteio, Sokratis se apoia em cima de Diaz e comete a falta no defensor costarriquenho.

7' Holebas recebe passe de Samaras e tenta o cruzamento. Brenes dá o carrinho e coloca para escanteio.

6' Joel Campbell, absolutamente sozinho no campo de ataque da Costa Rica, é a única esperança dos centro-americanos para as jogadas ofensivas. Gamboa lança para o camisa 9, que tenta girar em cima da defesa grega e cai pedindo falta, mas o árbitro nada marca.

5' Christodoulopoulos ganha de Umaña na entrada da área e bate rasteiro para o meio da área, mas a zaga afasta.

4' A Grécia aproveita a presença dos jogadores altos no campo de ataque e recorre ao chuveirinho em todas as jogadas. Desta vez, Gekas sobe para o cabeceio, mas pega mal e a bola sai à esquerda da meta costarriquenha.

3' A Costa Rica gasta o tempo de posse de bola e tenta fazer o máximo para levar a partida para a disputa de pênaltis.

1' Samaras é outro que faz o cruzamento para Mitroglou, mas desta vez o camisa 9 estava em condição de impedimento.

0' Torosidis cruza para Mitroglou, mas Umaña se estica e consegue tocar na bola, sobrando para defesa do goleiro Keylor Navas.

0' COMEÇA A PRORROGAÇÃO!

19:03 Já está tudo pronto. Vai rolar a bola para o primeiro tempo da prorrogação. Até agora, Costa Rica 1x1 Grécia.

19:00 A Costa Rica ficou muito próxima de fazer história! Depois de abrir o placar no começo da segunda etapa, com Bryan Ruiz, "Los Ticos" se fecharam e tiveram o duro baque de Oscar Duarte ter sido expulso. Não tendo nada a perder, a Grécia foi para cima e conseguiu o gol do empate já no fim, com o zagueiro Sokratis aproveitando rebote do goleiro Keylor Navas. Trinta minutos de tempo extra na Arena Pernambuco!

50' FINAL DE TEMPO REGULAMENTAR! Costa Rica e Grécia empatam por 1 a 1 e a decisão da vaga nas quartas de final vai para a prorrogação!

48' DEFESAÇA DE KEYLOR NAVAS! Mitroglou aproveita cruzamento e cabeceia com força, mas Navas se estica e toca com a ponta dos dedos, evitando a virada grega.

47' A Grécia não se contenta com o empate e vai em busca da virada!

45' TEREMOS 5 MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA GRÉCIA! SOKRATIS EMPATA NOS ACRÉSCIMOS! Em bola alçada na área, Gekas gira e bate. Keylor Navas dá rebote para o meio da área e o zagueiro aparece livre para fuzilar a meta costarriquenha. Teremos prorrogação na Arena Pernambuco!

43' A Seleção Costarriquenha já não faz mais questão de ficar com a bola e usa apenas o chutão para afastar o perigo. Pressão da Grécia!

42' QUASE O EMPATE! Christodoulopoulos dribla Diaz na direita e faz o cruzamento. A bola passa por Keylor Navas, mas bate na zaga e fica limpa para o goleiro segurar.

40' A Costa Rica aproveita contra-ataque em velocidade e a bola fica com Brenes. O meia tenta a jogada e é desarmado, mas a sobra fica com os costarriquenhos. Na sequência, Bryan Ruiz leva para a linha de fundo e sofre a falta.

39' Christodoulopoulos cobra escanteio e a defesa da Costa Rica ganha mais uma, isolando a bola para frente.

38' SUBSTITUIÇÃO NA COSTA RICA! Sai: Bolaños; Entra: Brenes.

37' Gekas aproveita bola esticada e tenta avançar pela esquerda, mas se enrola e perde a posse de bola.

35' Mais uma falta da Costa Rica! Samaras recebe chegada dura e é mais uma bola para a Grécia alçar na área.

34' Péssima cobrança de Karagounis! O meia, que acabou de entrar, pega muito embaixo da bola e ela vai para a arquibancada.

33' É falta perigosa para a Grécia! A 25 metros do gol, Cubero comete a infração em cima de Karagounis.

32' SUBSTITUIÇÃO NA GRÉCIA! Sai: Maniatis; Entra: Katsouranis.

31' SUBSTITUIÇÃO NA COSTA RICA! Sai: Gamboa; Entra: Acosta.

30' Christodoulopoulos avança pela direita e tenta o passe para Samaras. Umaña chega firme e dá o chutão para a lateral.

29' Holebas, sempre ele, chega livre pela esquerda e cruza rasteiro. O desvio da zaga engana Samaras e o atacante não consegue o domínio, saindo em tiro de meta para Navas.

27' O jogo esquenta no segundo tempo! Após primeiro tempo morno, sem muitos lances de perigo, a Costa Rica abriu o placar logo no começo da etapa complementar. Na sequência, a Grécia aumentou a pressão em busca do empate e forçou a expulsão do zagueiro Oscar Duarte. Los Ticos se defendem como podem para assegurar a classificação, recorrendo muitas vezes para as faltas. O número de cartões amarelos também aumenta consideravelmente.

26' CARTÃO AMARELO PARA MANOLAS! Por falta em Joel Campbell.

25' Samaras recua para auxiliar na criação da jogada e abre para Holebas. O lateral cruza de primeira e Gonzales corta parcialmente. Na sobra, novo cruzamento e Keylor Navas defende sem encaixar, com Bolaños completando para afastar o perigo.

24' CARTÃO AMARELO PARA BRYAN RUIZ! Por falta em Samaras.

23' SUBSTITUIÇÃO NA GRÉCIA! Sai: Salpingidis; Entra: Gekas.

21' Na cobrança da falta, Samaras sobe e cabeceia à esquerda da meta de Keylor Navas.

20' CARTÃO VERMELHO PARA OSCAR DUARTE! Por falta em Holebas. O lateral-esquerdo grego passa pelo zagueiro, mas Duarte chega de carrinho e derruba Holebas. O zagueiro leva cartão amarelo e, como era o segundo, está expulso do jogo!

20' SUBSTITUIÇÃO NA COSTA RICA! Sai: Tejeda; Entra: Cubero.

18' Salpingidis disputa a bola com Junior Diaz e o juiz marca a falta do atacante grego.

17' Bolaños volta para o campo de defesa para ajudar na marcação e consegue o desarme.

16' Bolaños recebe lançamento no campo de ataque e comete falta em Torosidis.

15' Depois de abrir o placar, a Seleção Costarriquenha se fecha na defesa e impede penetrações do ataque grego. Vale a vaga história nas quartas de final!

13' Torosidis avança pela direita e tenta o cruzamento para Mitroglou, mas a bola sai por cima da meta de Keylor Navas.

11' SUBSTITUIÇÃO NA GRÉCIA! Sai: Samaris; Entra: Mitroglou.

10' CARTÃO AMARELO PARA OSCAR GRANADOS! O goleiro reserva da Costa Rica é denunciado pelo quarto árbitro e Benjamin Williams adverte o arqueiro com o cartão.

8' A Costa Rica aproveita os espaços na defesa grega e arma o contra-ataque. Bolaños aparece mais uma vez na grande área e tenta o chute de esquerda, mas é travado por Manolas.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COSTA RICA! BRYAN RUIZ ABRE O PLACAR! Campbell abre para Bolaños na esquerda, que vê Bryan Ruiz completamente livre na meia-lua. O capitão costarriquenho chega batendo de primeira e a bola, apesar de devagar, vai morrer no cantinho esquerdo do goleiro Karnezis, que sequer esboça reação.

5' Junior Diaz tenta o lançamento, mas pega muito embaixo da bola e Karnezis fica com ela.

4' Karagounis cobra o escanteio e Sokratis cabeceia de costas, mas a bola sobe demais e sai pela linha de fundo.

3' Holebas divide com Gamboa e tenta o cruzamento. O lateral costarriquenho estica a perna e a bola sai em escanteio.

2' CARTÃO AMARELO PARA TEJEDA! Por falta em Karagounis.

1' Holebas cobra falta na intermediária e Samaras sobe livre para cabecear em cima de Keylor Navas.

0' ROLA A BOLA PARA A ETAPA FINAL!

18:04 As equipes já voltaram dos vestiários e estão no campo de jogo. Tudo pronto para o segundo tempo de, até aqui, Costa Rica 0x0 Grécia.

18:00 NÚMEROS DO PRIMEIRO TEMPO:

Costa Rica Grécia Finalizações 2 7 Finalizações a gol 0 4 Faltas 6 7 Posse de bola 55% 45% Escanteios 2 3 Impedimentos 0 6

17:50 As seleções deram mostras de que seria um jogo aberto nos 15 minutos iniciais. No entanto, o ímpeto ofensivo foi diminuindo e muitos erros de passe foram vistos no primeiro tempo. A melhor chance da primeira etapa aconteceu aos 36 minutos, quando Salpingidis recebeu ótimo cruzamento de Holebas e escorou na pequena área, mas foi parado por Keylor Navas, que evitou o primeiro gol do embate.

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Após 45 minutos, Costa Rica e Grécia ainda não balançaram as redes e empatam por 0 a 0 na Arena Pernambuco.

46' Tejeda e Samaris brigam pela bola no meio-campo e o grego empurra o costarriquenho, cometendo falta.

45' Karagounis inicia a jogada e lança para Samaras na área, que faz o pivô e rola para Samaris chutar de muito longe. A bola desvia na defesa e sai em lateral a favor dos europeus.

44' Gamboa aproveita lançamento pela direita e tenta passar por Holebas na linha de fundo, mas o lateral grego protege bem e sofre falta.

43' Karagounis opta pelo cruzamento, mas bate mal e Keylor Navas faz a defesa sem maiores problemas.

42' CARTÃO AMARELO PARA OSCAR DUARTE! Por falta em Christodoulopoulos. O zagueiro costarriquenho perde na velocidade para o atacante grego e puxa a camisa do adversário para impedir a finalização. Falta perigosa para a Grécia!

41' Campbell abre na esquerda para receber o passe e cruza rasteiro para a área. Bryan Ruiz tenta girar sobre a zaga, mas é desarmado pela defesa.

40' Salpingidis erra o passe pela direita e a bola sai em tiro de meta para Keylor Navas.

38' Samaris recebe o passe e enxerga Salpingidis livre na entrada da área. O atacante domina, mas está em condição de impedimento e tem a jogada interrompida.

36' NAVAS SALVA! Karagounis fica com a bola após erro costarriquenho e abre para Holebas. O lateral-esquerdo cruza bem e Salpingidis chega livre para finalizar na pequena área. Keylor Navas estica a perna e faz ótima defesa, impedindo o primeiro gol da Grécia.

35' CARTÃO AMARELO PARA SAMARIS! Por falta em Campbell.

34' Outro lançamento para a área grega e Campbell e Manolas se enroscam sem a bola. Nada marcado e a bola fica com o goleiro Karnezis.

33' Umaña tenta o lançamento longo e a bola sai pela linha de fundo. O jogo segue sem muitas oportunidades criadas pelas seleções.

30' Bola levantada na área da Grécia e Karnezis sobe para encaixar.

28' Holebas avança pela esquerda e centra para a área, mas não havia ninguém para finalizar. Na sobra, cruzamento de Torosidis e Samaras aparece em condição de impedimento, corretamente marcado pelo bandeira.

27' Karagounis recebe passe de Samaris e arrisca o chute de fora da área. A bola ainda quica antes de chegar ao gol, mas Keylor Navas defende sem problemas.

26' Caiu muito o nível da partida. Depois de 15 minutos com chances para ambos os lados, predominam os toques para o lado, sem objetividade.

24' Samaras recebe lançamento e, antes do domínio, aparece a zaga costarriquenha para afastar a córner.

21' Bolaños faz o levantamento e ninguém aparece para cabecear.

20' Na cobrança, Campbell recebe o passe e parte para a jogada individual. Na risca da área, Karagounis faz a falta. Lance perigoso a favor da Costa Rica!

20' Gamboa consegue bom passe para Bryan Ruiz, que prende a bola e devolve de calcanhar para o lateral. Na tentativa do cruzamento, Manolas chega de carrinho e bota para escanteio.

18' Campbell recebe lançamento e busca a tabela com Bolaños. O meia tenta o passe para Campbell na área, mas a zaga da Grécia afasta o perigo.

17' Bryan Ruiz inicia contragolpe após erro grego e é parado com falta por Maniatis.

15' Após bom começo, as seleções diminuem o ímpeto ofensivo e erram muitos passes, gerando as primeiras vaias na Arena Pernambuco.

14' Christodoulopoulos puxa contra-ataque pelo meio-campo e tenta o toque para Samaras. A zaga costarriquenha aparece para cortar e coloca para escanteio.

13' Joel Campbell recebe de costas para a zaga na intermediária e sofre a carga faltosa de Manolas.

11' Desta vez, é a Costa Rica que prende a bola no campo de defesa e busca os passes rápidos para ter chances de atacar em boas condições.

9' Karagounis desarma Diaz no meio-campo e sofre a falta do zagueiro.

8' Bem postada, a defesa da Seleção Grega aperta a marcação e obriga os costarriquenhos a recorrerem ao chutão para frente.

6' Boa jogada da Costa Rica! Bryan Ruiz recebe o passe e abre para Bolaños na esquerda, que corta para a perna canhota e finaliza por cima do gol.

6' Alguns torcedores mais animados já gritam "olé" na posse de bola da Seleção Costarriquenha!

5' Campbell aproveita bobeira na saída de bola grega e toca para Bryan Ruiz, que se enrola com a marcação e perde a chance do chute.

3' Bryan Ruiz ganha a disputa na intermediária e a bola sobra para Gamboa. O ala avança e finaliza mal, à direita da meta defendida por Karnezis.

2' A Grécia valoriza a posse de bola no campo de defesa e espera uma brecha na marcação da Costa Rica para contra-atacar.

1' Logo no primeiro lance da partida, Umaña comete falta em Samaras nas proximidades da área. Karagounis levanta para a área e a defesa costarriquenha afasta parcialmente.

0' COMEÇA O JOGO!

16:59 Está tudo pronto na Arena Pernambuco! Dentro de instantes, vai rolar a bola para Costa Rica x Grécia, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2014. Acompanhe todos os detalhes no tempo real da VAVEL Brasil!

16:56 Agora é a vez do Hino Nacional da Grécia. O procedimento adotado pela Costa Rica se repete entre os helênicos.

16:54 Neste momento, está sendo reproduzico o Hino Nacional Costarriquenho. Jogadores e torcida cantam a plenos pulmões.

16:50 Os times já estão prontos para a entrada em campo! A Seleção Costarriquenha vai para o jogo com camisa, calção e meias brancas, ao passo que a Seleção Grega atuará toda de azul.

16:40 A torcida pela Costa Rica promete ser maioria na Arena Pernambuco. Além dos costarriquenhos que vieram ao Brasil para acompanhar sua seleção, os brasileiros presentes no estádio também acenam para um apoio a "Los Ticos". Os gregos, apesar do menor número, fizeram barulho nas partidas helênicas e tentarão empurrar a Grécia rumo à histórica vaga nas quartas de final.

16:30 O vencedor do duelo entre Costa Rica e Grécia já sabe o adversário que terá nas quartas de final. Trata-se da Holanda, que conseguiu a virada sobre o México no fim e assegurou a classificação para a próxima fase. Confira a crônica desta partida.

16:28 Sem surpresas, Fernando Santos confirmou os 11 iniciais de sua seleção. A Grécia está escalada com: Karnezis; Torosidis, Sokratis, Manolas e Holebas; Maniatis, Karagounis e Samaris; Salpingidis, Samaras e Christodoulopoulos.

16:25 OS TIMES JÁ ESTÃO CONFIRMADOS! Jorge Luis Pinto manda a campo o mesmo time que vem surpreendendo no Mundial. A Costa Rica vai a campo com: Keylor Navas; Gamboa, Oscar Duarte, Giancarlo Gonzales, Umaña e Junior Diaz; Bolaños, Celso Borges, Tejeda e Bryan Ruiz; Campbell.

16:15 Apita Costa Rica x Grécia o australiano Benjamin Williams. Aos 37 anos, Williams participa de sua primeira Copa do Mundo e já apitou duas partidas no Brasil. O australiano está no quadro da Fifa desde 2005 e tem no currículo o Torneio Olímpico de Londres 2012 e o Mundial Sub-20 de 2013. (Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

16:00 A Arena Pernambuco é o palco do confronto de logo mais entre Costa Rica e Grécia. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e estará lotado para a partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014. (Foto: Divulgação)

15:55 FIQUE DE OLHO: Georgios Samaras, atacante da Grécia. O experiente atacante do Celtic já está em sua segunda Copa do Mundo e é a principal referência do ataque grego. Todas as ações ofensivas da Seleção Helênica passam pelos pés de Samaras, que tem faro de gol e converteu o pênalti que garantiu a vaga grega nas oitavas de final. (Foto: Laurence Griffiths/Getty Images)

15:50 FIQUE DE OLHO: Joel Campbell, atacante da Costa Rica. Com apenas 22 anos, Campbell foi o grande nome costarriquenho na estreia do Mundial e correspondeu às expectativas de ser a principal revelação do país nos últimos anos. Apesar de ter marcado apenas um gol até aqui, o veloz atacante infernizou as defesas que enfrentou e foi um dos grandes destaques da seleção centro-americana na primeira fase. (Foto: Matthias Hangst/Getty Images)

15:47 Quem também falou do lado europeu foi Lazaros Christodoulopoulos. Entre idas e vindas na equipe titular, o atacante de 27 anos se declarou de prontidão para iniciar jogando a importante partida de mata-mata contra a Costa Rica e aproveitou para avaliar as chances gregas contra a adversária: "Conseguimos uma classificação inédita e gostaria muito de poder entrar em campo e mostrar minhas qualidades. Me esforço muito nos treinos e estou pronto para ser solicitado pelo técnico Fernando Santos. A Costa Rica é uma boa equipe e surpreendeu a todos, mas também conseguimos surpreender e passar de fase. Todos estão crescendo na competição e acho que não teremos muitas dificuldades. Estamos preparados para ganhar", frisou o atacante.

15:45 Vasilis Torosidis, experiente lateral-direito grego, revelou estar motivado pela possibilidade de dar uma alegria ao povo de seu país, que ainda sofre com a grave crise econômica que assola parte da Europa desde 2008: "Sentimos já nos primeiros resultados que estamos claramente dando muita alegria ao nosso povo. As pessoas nas ruas sentem isso. Tínhamos um objetivo aqui, que era jogar bem e levar orgulho para o país também pela situação social, mas não queremos parar por aqui. Conseguimos alguma coisa, mas não queremos parar por aqui", garantiu Torosidis.

15:42 Do lado da Grécia, o treinador Fernando Santos fez questão de valorizar o adversário desta tarde e chamou atenção para os contragolpes costarriquenhos: "A minha expectativa é que o jogo seja muito difícil. A Costa Rica mostrou que é uma equipe muito forte. Tem bons jogadores em todos os setores do campo e faz um contra-ataque muito rápido, que exige muito a nossa atenção. As equipes têm algumas semelhanças, embora a gente não jogue no 5-4-1. Acredito que, assim como nós, eles vão criar algumas oportunidades de gol", analisou o técnico.

15:40 Christian Bolaños, atacante costarriquenho de 30 anos, foi contra a corrente e informou que já esperava a boa campanha de sua seleção na Copa do Mundo: "Isso só é uma surpresa para as pessoas que não sabem muito sobre a Costa Rica. Eu não vou dizer que estamos surpresos com o que está acontecendo. Vivemos o momento e esperamos que isso não termine", esclareceu Bolaños.

15:37 O colombiano Jorge Luis Pinto, treinador da Costa Rica, afastou qualquer favoritismo de sua seleção para o confronto contra a Grécia, salientando o poder defensivo do adversário das oitavas de final: "Essa pressão não foi criada por nós. E isso não muda o nosso posicionamento. Queremos estar estáveis emocionalmente em campo e precisamos ser realistas. Não há seleção fácil nesta Copa do mundo. É desta forma que interpretamos a Grécia. Um time que sabe se defender muito bem, que conta com jogadores experientes e perigosos. É preciso ter cuidado, sobretudo nos contra-ataques", salientou Pinto.

LEIA MAIS: 11 contra 11: comparativo entre os titulares de Costa Rica e Grécia

15:34 Já a Grécia debutou na Copa do Mundo em 1994, nos Estados Unidos. Sem oferecer nenhuma resistência aos adversários de sua chave, os gregos deixaram a competição com três derrotas em três jogos, não balançando as redes e sofrendo dez gols. A segunda participação ocorreu em 2010, na África do Sul, e a Seleção Grega alcançou sua primeira vitória na Copa ao bater a Nigéria por 2 a 1. Os três pontos não foram suficientes e a Grécia deixou, novamente, a competição ainda na primeira fase.

15:30 A partida deste domingo (29) será a primeira da história entre as duas seleções. Com ligeira superioridade na experiência em Copas, a Costa Rica teve sua primeira participação no Mundial de 1990, na Itália, e já logo atingiu a segunda fase da competição, sendo eliminada pela Tchecoslováquia nas oitavas de final. Nas outras participações, em 2006 e 2010, os costarriquenhos caíram ainda na fase de grupos.

15:28 Ainda vivos, os helênicos precisavam de uma vitória contra a favorita Costa do Marfim para se classificarem pela primeira vez para as oitavas de final da Copa do Mundo. Baseada em sua defesa sólida, a Grécia aproveitava os contra-ataques proporcionados pelas falhas dos marfinenses. Em uma delas, Samaras ficou com a bola após erro na saída de bola dos africanos e deixou Samaris na cara do gol, que não titubeou e abriu o placar no Castelão. A muralha grega ruiu na etapa final e Bony fez o gol que dava a classificação para os Elefantes. Mas a surpresa ainda estava por vir. Já nos acréscimos, no último ataque grego, Samaras sofreu pênalti que ele mesmo bateu para colocar a Seleção Grega, com ineditismo, na segunda fase do Mundial.

15:25 Sem muito tempo para lamentar a derrota sofrida na estreia, a Seleção Grega duelou contra o Japão - também derrotada no primeiro jogo - na segunda rodada. Após bom começo defensivo, a Grécia teve o meia Katsouranis expulso ainda na primeira etapa e precisou se virar para evitar outra derrota na Copa. Mesmo com um homem a menos em campo, os gregos abandonaram a retranca e criaram boas chances de gol, mas o embate com os nipônicos não saiu do zero.

15:20 O debute grego no Mundial do Brasil foi o pior possível. A seleção foi presa fácil para a cabeça-de-chave Colômbia e perdeu por 3 a 0 para os sul-americanos. Dominada do primeiro ao último dos 90 minutos, a Grécia viu "La Tricolor" abrir o placar ainda no começo, com o lateral-esquerdo Armero. Teo Gutiérrez ampliou a contagem na segunda etapa e, já no final, o meia James Rodríguez decretou a goleada colombiana na abertura do Grupo C na Copa do Mundo 2014.

15:15 Apesar de ter caído em um grupo mais acessível, o caminho da Grécia até as oitavas foi bem mais tortouso que o do adversário da partida de logo mais. Em uma chave equilibrada, ao lado de Colômbia, Costa do Marfim e Japão, os europeus eram apontados como seleção mais fraca do Grupo C e séria candidata à lanterna. Porém, a inferioridade grega ficou apenas na teoria. Mesmo com começo conturbado, sem vitória nas duas primeiras partidas, os helênicos chegaram à inédita vaga na segunda fase após ganharem o último jogo da fase de grupos.

15:13 Para garantir a liderança do Grupo D, "Los Ticos" precisavam apenas de um empate com a já eliminada Inglaterra na última rodada da primeira fase. Jogando com o regulamento debaixo do braço, a Costa Rica fez o mínimo necessário e segurou o 0 a 0 até o apito final, assegurando a primeira colocação da chave.

15:10 Após o ótimo resultado da estreia, a Seleção Costarriquenha seguiu surpreendendo e bateu a tetracampeã Itália na segunda rodada. Neutralizando as principais armas da Azzurra, os comandados de Jorge Luis Pinto controlaram o jogo e, logo após pênalti claro não marcado em cima de Campbell, o capitão Bryan Ruiz marcou de cabeça e decretou a vitória e a classificação antecipada da Costa Rica. A história estava feita.

15:07 A estreia de "Los Ticos" foi contra a experiente seleção do Uruguai, que havia sido semifinalista na Copa de 2010. Cavani abriu o placar para os sul-americanos no primeiro tempo, após pênalti duvidoso marcado em cima de Lugano. No entanto, a Costa Rica não se deu por vencida e voltou com tudo para a etapa final. Joel Campbell deixou tudo igual ainda no começo e a virada veio logo depois, com o zagueiro Óscar Duarte. A virada foi sacramentada já no fim, quando Marco Ureña deu números finais à partida.

15:03 Sem margem para dúvidas, a Costa Rica já é a grande surpresa da Copa do Mundo 2014. Sorteada no chamado "grupo da morte", ao lado dos campeões mundiais Uruguai, Itália e Inglaterra, a Seleção Costarriquenha era cotada para ter a pior campanha geral do Mundial. Contudo, o selecionado centro-americano superou a mais otimista das expectativas e chegou às oitavas de final da Copa pela segunda vez em sua história, alcançando a liderança do Grupo D. Confira como ficou a classificação final da chave:

Grupo D Jogos Pontos 1) Costa Rica 3 7 2) Uruguai 3 6 3) Itália 3 3 4) Inglaterra 3 1

15:00 Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Costa Rica x Grécia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014, partida a ser disputada às 17h, na Arena Pernambuco.