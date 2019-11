Alemanha x Argélia

Encerramos por aqui a transmissão! Após muito sufoco, a Alemanha derrotou a Argélia por 2 a 1 e está nas quartas de final da Copa do Mundo. O adversário será a França, na próxima sexta-feira (03), às 13h, no Maracanã. Obrigado a todos que nos acompanharam!

15' GOL DA ARGÉLIA! No fim, Djabou aproveita o cruzamento de Feghouli e diminui.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ARGÉLIA! DJABOU DESCONTA!

14' GOL DA ALEMANHA! Ozil de frente para o gol, toca para Muller. De frente pro gol, o atacante chuta em cima de Belkalem. No rebote, Ozil fuzila para as redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! OZIL FECHA O CAIXÃO!

12' AFASTA, ARGÉLIA! DUAS CHANCES SEGUIDAS! Na primeira, Muller toca bonito para Kramer chutar em cima de M'Bolhi. Na sequencia, o próprio Muller recebe bom passe de Ozil, dribla o goleiro, mas não consegue passar com qualidade para o meio da área.

11' Schurrle puxa o ataque, com três alemães contra dois argelinos, mas o meia prende demais a bola e desperdiça grande chance.

8' Ozil tenta puxar o contra-ataque, mas se enrola e sai pela lateral com bola e tudo.

5' IMPEDIMENTO MARCADO! Djabou é lançado em profundidade, mas o bandeira já marcava o impedimento.

4' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA! Sai: Schweinsteiger. Entra: Kramer.

3' Brahimi cobra a falta fechada demais, a bola passa por todo mundo e fica nas mãos de Neuer.

2' CARTÃO AMARELO PARA LAHM! Por falta em Brahimi.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

15' FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO! No momento, a Alemanha vai conquistando a classificação.

14' Feghouli se irrita após não receber o passe. O camisa 10 estava livre no canto direito do campo.

11' PERDEU! Na cobrança de escanteio, Khedira falha e Moustefa por pouco não empurra para as redes.

10' SUBSTITUIÇÃO NA ARGÉLIA! Sai: Soudani. Entra: Djabou.

9' Muller limpa o lance e tenta o chute de fora. M'Bolhi apenas acompanha.

8' Feghouli cruza na grande área, mas Soudani não tem pernas para correr e tentar o toque pro gol.

6' SUBSTITUIÇÃO NA ARGÉLIA! Sai: Haliche. Entra: Bouguerra.

5' Ozil recebe o passe em profundidade, arranca, mas quando tentou o drible foi desarmado por Haliche, que logo após caiu no gramado sentindo cãimbras.

4' Khedira faz boa jogada e Lahm deixa o corta luz para Muller soltar a bomba. Mas a finalização explode em Belkalem.

1' GOL DA ALEMANHA! No primeiro ataque da prorrogação, Muller cruza para Schurrle marcar o primeiro do jogo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! SCHURRLE ABRE O PLACAR!

0' COMEÇA A PRORROGAÇÃO!

18:55 Técnicos de Alemanha e Argélia estão reunidos com seus jogadores no centro do gramado.

FIM DO TEMPO REGULAMENTAR! A Argélia segura a Alemanha e define o empate por 0 a 0.

48' SALVA, HALICHE! Schurrle cruza rasteira para a área, para Lahm, mas Haliche - de carrinho - salva a Argélia.

45' Schweinsteiger tenta o toque de letra para Muller, mas o atacante não acompanha a jogada e M'Bolhi fica com ela.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

44' PEGA, M'BOLHI! Cruzamento de Lahm para Schweinsteiger que, de frente para o gol, cabeceia fraco, nas mãos do goleiro.

44' No contra-ataque, Feghouli é lançado, mas Neuer - mais uma vez - sai do go.

43' CENAS LAMENTÁVEIS! Na expectativa de cobrança ensaiada, Muller escorrega e por pouco não cai em cima da bola. Na sequencia da lambança, Ozil tenta o passe em elevação, mas o impedimento já havia sido marcado.

41' Na cobrança, a defesa argelina afasta. Boateng pega o rebote e solta a bomba, mas Feghouli - de mão - intercepta a trajetória. Falta perigosa para a Alemanha.

40' O jogo é paralisado por causa de Haliche, que está caído no gramado recebendo atendimento.

39' A Argélia erra na saída de bola, Ozil aproveita a sobra e cruza. Mas o passe explode na zaga e sai para escanteio.

36' PERDEU, MULLER! Lançamento de Ozil para Muuler, que domina com categoria, tira da defesa e bate no contrapé de M'Bolhi, mas a bola vai pra fora.

35' EM CIMA DA LINHA DE NOVO! Mertesacker sobe mais que a defesa argelina para cabecear no cantinho, mas Ghoulam novamente salva de maneira providencial.

34' ESPETACULAR, M'BOLHI! Cruzamento de Khedira, Muller livre na área cabeceia preciso, mas M'Bolhi faz uma linda defesa. No rebote, Schurrle tenta e Ghoulam salva em cima da linha!

33' QUASE, ALEMANHA! Muller faz uma linda jogada pela direita, bagunça a defesa argelina e cruza para Schweinsteiger cabecear. A bola passa raspando a linha do gol, quase o primeiro.

32' SUBSTITUIÇÃO NA ARGÉLIA! Sai: Taider. Entra: Brahimi.

30' PRESSÃO ARGELINA! Moustefa arranca nas costas da defesa alemã e tenta o passe rasteiro para Slimani, mas Boateng afasta para lateral.

29' NEUER, DE NOVO! Slimani arranca, ajeita o corpo e chuta forte pro gol. Neuer fica com ela.

29' PRA FORA! Feghouli gira rápido e arrisca o chute inesperado. Neuer acompanha a trajetória da bola, mas ela sai pela linha de fundo.

28' Boateng afasta o mal, nos pés de Mostefa, que acha Slimani em profundidade. O atacante divide com o zagueiro alemão e cai. Meira Ricci manda o jogo seguir.

27' Schürrle arrisca o chute do bico da grande área, mas M'Bolhi cai bem para fazer a defesa.

26' SAI, NEUER! Lançamento de Lacen para Slimani, que sai de frente para o gol, mas Neuer sai de sua meta e se joga na bola para afastar o perigo.

25' Em seu primeiro lance, Khedira tenta o passe em cavadinha para Schürrle, mas Belkalem consegue afastar de cabeça.

24' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA! Sai: Mustafi. Entra: Khedira.

22' Mustafi se estica para afastar o perigo e caiu no gramado sentindo dores. O árbitro Sandro Meira Ricci autorizou o atendimento médico no gramado.

21' Toni Kross cobra falta em elevação para a entrada da área, a defesa argentina afasta e consegue afastar. A bola desvia em Howedes, que cede arremesso lateral para os africanos.

19' Soudani cruza a bola para a área e Boateng aparece na recomposição defensiva para mergulhar e afastar o perigo.

18' A Argélia diminui o ritmo no segundo tempo, enquanto a Alemanha está melhor no jogo, principalmente após a entrada de Schürrle.

17' Ozil sofre falta no meio campo, à favor da Alemanha. Torcedores começam a fazer uma 'ola' no Beira Rio.

13' Müller pede falta após choque com Belkalem! Sandro Meira Ricci manda o camisa 13 alemão se levantar!

11' Paciente, a Alemanha tenta vencer a marcação da Argélia!

9' INACREDITÁVEL! QUE JOGADAÇA! Kroos serve Schürrle e Schürrle deixa Lahm na boa! O capitão alemão finaliza e, graças a desvio, a bola sai à direita!

7' Özil domina a bola com a mão esquerda. Não pode, Özil!

6' Nova investida da Argélia, que desperdiça boa oportunidade...

5' UUUHHHH! Neuer faz lançamento preciso para Schürrle, que quase consegue a finalização! Que segundo tempo!

4' UUUUHHH! Taïder cobra escanteio, Neuer faz a defesa em dois tempos e afasta o perigo!

4' Escanteio para a Argélia!

3' UUUUHHHH! Após cruzamento da esquerda, Mustafi sobe com estilo e cabecia para a boa defesa de M'Bolhi!

2' UUUUHHH! Ofensiva alemã termina com finalização de Schürrle! A bola desvia na marcação e sai em escanteio!

2' Troca de passes da Alemanha!

1' MUDOU! Alemanha vem com Schürrle na vaga de Götze!

COMEÇOU! Bola rolando para a etapa final!

17:57 Torcida da Argélia presente no Beira-Rio relembra-se da Copa de 1982, onde os Fennecs venceram a Alemanha por 2 a 1. "Em 82 nós os vencemos e em 2014 nós venceremos. Sim, nós podemos!" (Reprodução/Twitter)

17:48 Favorita a vencer o confronto, a Alemanha não foi tão eficaz quanto o esperado. Buscou chegar ao ataque adversário com cruzamentos feitos por ambos os lados, além de chutes de média distância, mas a defesa argelina está bem postada em campo; o mesmo vale para o ataque dos Fennecs, que jogam no contra-ataque e na base dos longos lançamentos, assustando a meta da Mannschaft. Ótimo jogo até aqui!

43' Kroos finaliza de fora e M'Bolhi só acompanha. Chute sem tanto perigo à meta argelina

41' CARTÃO AMARELO para Halliche, por falta dura em Schweinsteiger.

40' MILAGRE, M'BOLHI! Gotze finaliza forte e o goleiro espalma pra área; o próprio Gotze pega a sobra e M'Bolhi espalma, salvando a Argélia. Melhor chance da Alemanha até aqui, ótimo jogo no Beira-Rio!

39' POR POUCO! Mostefa finaliza da entrada da área, a bola desvia no meio do caminho e quase engana o goleiro Neuer.

37' Apesar da Alemanha ter 69% da posse da bola, a Argélia finalizou com mais perigo até o momento.

34' Mustafi cruza e Müller cabeceia pra fora.

32' Feghouli cobra mas pega muito embaixo da bola, que vai pra fora.

30' Ozil faz boa jogada, cruza, Lahm chega finalizando mas é travado. No contra-ataque argelino, Götze faz falta em Täider e o árbitro assinala. Boa chance!

27' Alemanha volta a tocar a bola no campo defensivo.

25' Ozil cruza novamente, a bola vai em direção ao gol e MBolhi tira pra escanteio; Kroos cobra e Mostefa afasta.

22' Özil cruza, Müller disputa com Halliche no alto, ganha, mas cabeceia pra fora.

20 minutos de jogo e a proposta da Argélia dentro de campo vem dado certo; lançamentos longos para o atacante Slimani, além de fortes chegadas pelos flancos, principalmente pelo lado esquerdo do ataque. Por sua vez, a Alemanha cadencia o jogo, usando do bom toque de bola, mas pecando nos passes. Argélia melhor nestes primeiros minutos.

18' ARGÉLIA SUPERIOR! Ghoulam avança pela esquerda e bate cruzado, bola passa perto ao gol de Neuer.

16' NÃO VALEU! Ghoulam faz ótimo cruzamento, Slimani marca de cabeça mas assistente assinala impedimento, que existiu.

14' VACILOU! Feghouli faz ótima jogada pela direita, passa por Höwedes mas finaliza mal. Foi fominha!

13' Schweinsteiger finaliza de fora da área e M'Bolhi defende em dois tempos.

10' ARGÉLIA CRESCE! Slimani recebe outro bom passe, parte pra cima da marcação mas Mertesacker dá um bote certeiro. Boa chegada!

09' NEUER! Slimani recebe lindo lançamento e o goleiro alemão sai da área e tira de carrinho; no escanteio, Feghouli cobra e a defesa afasta.

07' Mustafi avança, cruza rasteiro e M'Bolhi cai para fazer a defesa.

06' Mostefa puxa camisa de Schweinsteiger e o árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci marca a falta.

04' Alemanha toca bola no campo ofensivo, buscando as infiltrações dos homens de frente. Defesa da Argélia muito bem postada até o momento.

02' Seleção Alemã agora no campo de ataque, diante de uma muralha argelina; Gotze tenta passe longo para Mustafi mas bandeirinha assinala impedimento, que não houve.

01' Alemanha toca bola no campo defensivo; Mertesacker tenta lançamento mas Halliche corta.

17:00 ROLA A BOLA NO BEIRA-RIO! É a despedida do estádio na Copa.

16:56 Agora, hino da Argélia!

16:54 Hino da Alemanha sendo executado no Beira-Rio.

16:53 Alemanha e Argélia entram em campo!

16:20 Veja como estão distrubuídas as duas seleções que se enfrentam logo mais no Beira-Rio! Como esperado, Argélia com uma formação bem defensiva, devendo buscar os contra-ataques em busca do gol. Já a Alemanha vem com a mesma formação dos jogos anteriores, com Özil e Götze aberto pelas pontas; Müller, artilheiro, é a referência no ataque da Mannschaft.

16:18 ARGÉLIA DEFINIDA! M'Bolhi; Mandi, Belkalem, Halliche, Ghoulam; Lacen, Mostefa, Feghouli, Täider, Soudani; Slimani.

16:16 O zagueiro Mats Hummels foi cortado do confronto devido a uma gripe; Mustafi entra em seu lugar. O atleta da Sampdoria irá atuar na lateral-direita, enquanto Boateng formará a dupla de zaga junto a Mertesacker. LEIA MAIS AQUI

16:15 ALEMANHA ESCALADA! Neuer; Mustafi, Boateng, Mertesacker, Höwedes; Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Özil, Götze; Müller.

15:20 O Estádio Beira-Rio será o palco da partida entre Alemanha x Argélia , pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014. (Lucas Uebel/Getty Images)

15:18 FIQUE DE OLHO: Islam Slimani, atacante da Argélia: autor de 12 gols em 21 jogos pela seleção argelina, Slimani se tornou o principal jogador ao lado do excelente meia Fehgouli. Foi do atacante o gol que deu a classificação da Argélia para as oitavas de final da Copa do Mundo 2014. (Julian Finney/Getty Images)

15:15 FIQUE DE OLHO: Thomas Müller, atacante da Alemanha: revelação da Copa de 2010, o atacante de 24 anos vem se destacando dentro do estrelado elenco alemão. Jogador de movimentação e presença de área, é o artilheiro da Mannschaft com quatro gols no Mundial.

15:11 Halilhodzic afirmou também que a sua equipe precisa fazer de tudo para vencer a Alemanha e pediu para o seu elenco minimizar a sensação de 'zebra da Copa': "Muitas coisas me preocupam contra a Alemanha, mas fizemos o mesmo número de gols na Copa. Às vezes eles têm altos e baixos, e os times tiram vantagem disso. Falei com todos os jogadores de tirar essa sensação de zebra e não vamos superestimar a Alemanha. Vamos preparar essa partida como a mais importante de nossas carreiras, daremos tudo de nós para vencer" concluiu.

15:08 Em entrevista, o treinador Vahid Halilhodzic garantiu que a sua equipe não irá respeitar excessivamente a Alemanha, mesmo com o favoritismo adversário: "Nós temos um sério oponente, com três títulos mundiais. É um candidato a ser campeão de novo. Será um jogo muito desafiador. A Argélia é capaz de surpreender a todos, estamos muito confiantes, progredindo a cada partida. Temos que ser exceção nesse jogo. Amanhã não temos nada a perder", afirmou. (Martin Rose/Getty Images)

15:06 Sobre o confronto com a Alemanha, Bougherra reconheceu a superioridade advesária dentro de campo e, consequentemente, o favoritismo. Porém, garantiu que a equipe não irá para esse confronto aceitando a derrota e feliz apenas com a classificação. De acordo do o zagueiro, a Argélia também pretende sentir o gostinho das quartas de final, o que seria algo inédito na história dos Fennecs: "A Alemanha é uma equipe perigosa, uma das favoritas na Copa do Mundo para ser campeã. O fato de termos passado para as oitavas é histórico, mas vamos fazer de tudo para nos superarmos na partida, apesar do favoritismo alemão" concluiu.

15:04 Capitão da Argélia, o zagueiro Madjid Bougherra elogiou o apoio recebido da torcida brasileira. Para ele, isso já era algo esperado, já que a Alemanha é uma das favoritas ao título e pode ser uma barreira no caminho do Brasil rumo ao hexa: "Isso já esperado, até porque a Alemanha é uma das seleções favoritas ao título e os brasileiros querem que vencemos os alemãs até por conta de um receio de enfrentá-los mais para a frente. Mesmo assim ficamos muito felizes com o apoio e esperamos poder corresponder a altura" desabafou.

15:03 Um dos principais jogadores da seleção da Argélia, o atacante Islam Slimani seguiu as palavras do seu companheiro de equipe. Para ele, os Fennecs precisam repetir o feito de 82 - quando a Argélia venceu a Alemanha, mas não com o pensamento de vingança e sim com o desejo de fazer história na Copa do Mundo: "Queremos ganhar da Alemanha, como aconteceu em 82, mas o que aconteceu depois desse jogo ficou em 82. Não entraremos em campo com sentimento de vingança. Hoje é outra oportunidade, outro jogo. Nós já estamos nas oitavas de final e isso é outra coisa" relembrou.

15:01 A tarefa da Argélia nas oitavas de final não é uma das mais fáceis mas, para os Fennecs, não é uma missão impossível. Assim pensa o meia argelino Nabil Bentaleb, que reconheceu a grandiosidade da Alemanha dentro de campo mas frisou a vontade da sua equipe de vencer a partida: "Sabemos que teremos que trabalhar muito para ter um bom resultado. Que será bem difícil. A gente tem que acreditar nas chances, porque se nós não acreditarmos, quem irá acreditar na gente? Nós vamos lutar para ganhar da Alemanha, que é uma equipe grande, mas também somos capazes" ratificou. (Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

14:59 Titular na zaga da seleção da Argélia, Halliche espera surpreender novamente o mundo e nada melhor do que enfrentar uma das favoritas ao título para prosseguir rumo as consagrações. Em entrevista, o zagueiro argelino já ditou - e de uma forma bem descontraída, como parar o atacante Thomas Müller; Halliche afirmou ainda que a Argélia pode novamente surpreender: "Como pará-lo? com atitude e alegria. Será um jogo difícil, a Alemanha tem experiência neste tipo de partida, mas nós não temos nada a perder. Vamos lá para jogar tudo o que temos. Podemos fazer uma boa partida no Beira-Rio" disse.

LEIA MAIS: Meia Feghouli dedica classificação histórica da Argélia aos muçulmanos

14:57 A Argélia, adversária de hoje pelas oitavas de final, venceu a Alemanha no único confronto entre as duas seleções em Copas do Mundo, em 82. Entretanto, Löw não encara o jogo como uma possível revanche. O técnico ainda elogiou a equipe argelina e afirmou que foi a seleção que melhor marcou na primeira fase: "Estou um pouco confuso. Os jogadores nem eram nascidos, não posso entender. Para nossos jogadores, os pensamentos de vingança não são um problema. A Argélia uma é uma equipe muito compacta, rápida e muito agressiva. Não vi alguém que pudesse defender com tanta veemência e também com ataques rápidos. Eles não tem apenas um jogador importante, tem muitos. Alguns jogam na Espanha, na Inglaterra e na França. Tem uma boa formação, funcionam como equipe e praticam um futebol equilibrado" concluiu. (Martin Rose/Getty Images)

LEIA MAIS: Benedikt Höwedes fala de experiência em jogar a Copa do Mundo no Brasil

O capitão Philipp Lahm comentou em entrevista que espera vencer a Argélia ainda nos 90 minutos: "Não queremos ter esse problema que outros times já tiveram (com relação aos jogos Brasil x Chile e Costa Rica x Grécia, que foram decididos nos pênaltis). O time está em ponto de bala. Vamos entrar em campo com muita auto-confiança. Se explorarmos todo o nosso potencial, então vamos vencer" salientou.

14:53 Joachim Löw disse estar aliviado por jogar em uma região do Brasil que não tenha um clima tão quente. Após jogar em Salvador, Fortaleza e Pernambuco, a seleção alemã joga agora no Rio Grande do Sul, conhecido pelas baixas temperaturas: "Se isso é vantagem, não sei dizer. Mas ambas as equipes não vão sofrer com o calor, já vimos em outros jogos que faz diferença. Agora vamos atuar em uma temperatura mais baixa, o que pode ser um pouco de alívio. Entretanto, nos ajustamos bem ao calor nos últimos dias" , ressaltou.

14:48 Considerado a revelação da Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, o atacante Thomas Müller vem mantendo o rótulo de excelente jogador, sendo o artilheiro da Alemanha na Copa de 2014 com quatro gols marcados. Em entrevista, o seu treinador comentou sobre o espírito coletivo do atleta e suas boas atuações: "Na fase preparatória nós vimos que o Müller é mentalmente forte e vai ser difícil para qualquer adversário detê-lo. É difícil enfrentá-lo porque ele é muito inteligente e sempre descobre uma maneira de chegar na área. Ele está muito bem fisicamente e tenho a impressão que é muito fácil para ele jogar dessa forma. É um jogador muito importante para nós" avaliou Löw.

14:45 Para o confronto contra a Argélia, o treinador Joachim Löw não poderá contar com o atacante Lukas Podolski, com lesão na coxa. O técnico alemão lamentou a ausência do camisa 10: "Podolski não vem treinando e está fora do jogo. Ele deve perder o próximo jogo, mas não é problema para os outros, se passarmos". O zagueiro Jerome Boateng, que era dúvida para o embate, foi previamente confirmado por Löw: "Ele vem sofrendo com um problema no joelho, mas treinou bem e pode definitivamente jogar na segunda-feira" afirmou. (Martin Rose/Getty Images).

14:43 A Argélia faz a sua melhor participação na história das Copas. Avançou a fase eliminatória pela primeira vez em quatro vezes que disputou o Mundial. Ficou no grupo H junto a Bélgica, Coreia do Sul e Rússia, considerado equilibrado pelos acompanhantes do futebol. Estreou com derrota pra Bélgica no Mineirão pelo placar de 2 a 1 mas se redimiu diante da Coreia do Sul, ao triunfar em Porto Alegre vencendo por 4 a 2. Empatou com a Rússia por 1 a 1 na Arena da Baixada, garantindo assim sua classificação às oitavas avançando em segundo no grupo H.

Posição Seleção Pontos Jogos Saldo 1º Bélgica 9 3 3 2º Argélia 4 3 1 3º Rússia 2 3 -1 4º Coreia do Sul 1 3 -3

14:40 Quando técnico da Costa do Marfim, o treinador Vahid Halilhodzic foi demitido da seleção quatro meses antes do Mundial na África do Sul após eliminação na Copa Africana de Nações. Quatro anos depois, treinador agora é o chefe da seleção que, um dia, foi seu maior carrasco. Conheça um pouco da história do bósnio que levou a seleção da Argélia às oitavas de final da Copa do Mundo 2014.

Argélia: a chance de Halilhodzic comandar uma seleção na Copa do Mundo

14:36 Nesta Copa do Mundo de 2014, a Alemanha ficou no grupo G com Gana, Portugal e Estados Unidos. Logo na estreia diante da seleção de Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo, a Nationalelf não tomou conhecimento e massacrou os Tugas na Arena Fonte Nova. Um sonoro 4 a 0 que mostrou para os adeptos ao futebol qual o objetivo da equipe no Mundial. Classificou-se em primeira, invicta;confira a tabela do grupo G.

Posição Seleção Pontos Jogos Saldo 1º Alemanha 7 3 5 2º Estados Unidos 4 3 0 3º Portugal 4 3 -3 4º Gana 1 3 -2

14:33 Apesar das lesões de Marco Reus, Lars Bender, Ilkay Gündogan e outros jogadores que fariam parte dos 23 convocados por Joachim Löw para a Copa do Mundo 2014, a Alemanha minimizou as ausências e vem fazendo um Mundial de destaque, mostrando que é uma das fortes candidatas ao título do torneio. Resultado disso foram as partidas na fase de grupos, onde o talento de Thomas Müller, artilheiro da equipe na competição com quatro gols, tem sido fundamental para a boa campanha da Nationalelf.

Alemanha: excesso de lesões não a impede de ser candidata ao título

14:31 Já a Argélia disputa sua quarta Copa do Mundo em sua história, mas nunca chegou a fazer um Mundial brilhante. Em 82, 86 e 2010, caiu na primeira fase. Entretanto, uma partida da Copa de 82, disputada na Espanha, teve um gosto especial. Mesmo eliminada na fase de grupos, Les Fennecs venceram a Alemanha, adversário de hoje, pelo placar de 2 a 1. Relembre os gols deste confronto memorável para os argelinos!

14:26 Esta é a 18ª Copa da Alemanha, que conquistou o torneio três vezes: em 1954, 1974 e 1990, esta última de forma invicta. Comandados pelo lendário zagueiro alemão Franz Beckenbauer, a Mannschaft avançou a fase eliminatória em primeiro, em um grupo que tinha a Tchecoslováquia, Colômbia e Emirados Árabes Unidos. Nas oitavas e quartas de final, partidas difíceis contra Holanda e Tchecoslováquia, respectivamente, mas a equipe alemã saiu ilesa. Nas semi-finais, uma das partidas mais emocionantes daquele Mundial.

Diante da Inglaterra do atacante Gary Lineker, um empate por 1 a 1 levou as seleções para as penalidades, onde nelas, o goleiro Bodo Illgner defendeu a cobrança de Stuart Pierce com o pé, na cobrança seguinte, o inglês Cris Waddle chutou pra fora, o que deu a chance da Alemanha disputar a final contra a Argentina de Maradona; nela, mais uma partida de tirar o fôlego, onde Andreas Brehme, cobrando pênalti aos 40 do segundo tempo, marcou e deu o tri-campeonato a Alemanha. (Foto: Arquivo/AP)

14:24 Por sua vez, a Argélia conseguiu a vaga para a Copa do Mundo avançando em primeiro no Grupo H das Eliminatórias Africanas, que tinha Benim, Ruanda e Mali. Disputou a segunda e decisiva fase com a seleção de Burkina Faso e se classificou no sufoco, beneficiada pelo gol marcado fora de casa.

14:21 A Alemanha classificou-se para a Copa do Mundo ao passar em primeiro no Grupo C das Eliminatórias Europeias, onde tinha Suécia, Áustria, Irlanda, Cazaquistão e Ilhas Faroé. Um grupo considerado fácil, devido a força do elenco alemão e a vulnerabilidade dos adversários. Com isso, a Nationalelf saiu invicta das eliminatórias vencendo nove de dez jogos, alguns deles com três gols de vantagem.

14:15 Boa tarde, caro leitor que navega na VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão da partida entre Alemanha e Argélia, pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014. Acompanhe conosco!