Fique de olho: Daley Blind, lateral da Holanda

Filho de Danny Blind, ex-jogador também da seleção holandesa, Daley é talvez uma das grandes surpresas do time até aqui. O cartão de visita foi justamente na estreia da Holanda, contra a atual campeã Espanha: assistência para o gol antológico de Van Persie em uma grande atuação individual. Contra o México, espera-se que repita o bom desempenho primeira fase.

Daley Blind fez sua primeira aparição no escrete holandês em fevereiro de 2013, em um empate por 1 a 1 contra a Itália. Sob o comando de Frank De Boer no Ajax, o antes meia começou a ser utilizado na lateral-esquerda, e por ali funcionou. Na Copa, ocupa um lugar no time holandês que, ainda que com outro esquema tática, seria de Strootman, volante da Roma que rompeu o ligamento do joelho.

Sem as qualidades de um box-to-box e o poder de chegada ao ataque de Strootman, Blind compensa a ausência colocando seu próprio estilo no time. Ladrão de bolas e passador, dá segurança ao lado esquerdo da defesa, segura muito bem os laterais adversários, e com os três zagueiros atrás, tem a liberdade para avançar. Dono de três assistências na Copa do Mundo, é uma das importantes válvulas de escape da Holanda.

Contra o México, espera-se dele uma atuação similar ao que apresentou contra a Espanha. Tem que aproveitar os espaços deixados no lado direito da defesa mexicana, e principalmente pelo seu flanco, onde é Aguilar quem joga. Pablo Aguilar é, da linha de defesa de La Tri, o jogador que mais aposta no esforço pra compensar a falta de técnica. Se souber atacar, Blind pode criar as melhores chances holandesas por ali.

Ficha técnica Nome Daley Blind Data de nascimento 09 de março de 1990 Idade 24 anos Altura 1,80m Peso 72kg Clube Ajax (HOL) Contrato até 30 de junho de 2016

Temporada 2013/14

Na última temporada foi um dos queridinhos do treinador Frank De Boer na conquista do quarto título nacional consecutivo do Ajax. Além disso, foi eleito jogador do ano, prêmio que já foi de Luis Suárez, Bony, Kuyt e Vertonghen. Apesar do ótimo desempenho no ataque nesta Copa, foi na defesa que se consolidou pelo clube, com bons desarmes e segurança na transição, comandando a saída de bola do time.

Como reflexo da ótima temporada e bom futebol pelo Ajax e pela seleção holandesa, é um dos preferidos das especulações dessa janela. Já foi ligado fortemente a Arsenal e Tottenham, e inclusive a United, que, porém, deve cessar por ter anunciado Luke Shaw.

Números pelo Ajax em 2013/14 Competição Partidas Gols Assistências CA CV Minutos jogados Eredivisie 29 1 1 5 0 2.503 KNVB Beker 6 0 0 1 0 552 Champions League 6 0 0 1 0 527 Europa League 2 0 0 1 0 180 Johan Cruijff Schaal 1 0 0 0 0 90 Jupiler League 1 0 0 0 0 45 Total 45 1 1 8 0 3.897