Jogo Holanda x México na Copa do Mundo 2014

15:05 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Holanda e México. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

15:00 No Castelão, o favoritismo prevaleceu. A Holanda, nos minutos finais, marcou os dois gols que decretaram a sua ida para as quartas-de-final da Copa do Mundo. Agora, resta saber o seu próximo adversário, que sairá do confronto entre Costa Rica e Grécia.

51' FINLAAAAAL DE JOGO!!

50' Aquino cruza pela direita, mas Cillessen fica com a bola.

VINE: Veja o gol de Huntelaar, o da virada holandesa!!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA HOLANDA!! Huntelaar! Huntelaar coloca no canto direito de Ochoa, que pula para o outro lado. Festa holandesa no Castelão. Que virada!

47' PÊNALTIIIII Robben dribla marcador na ponta direita e é derrubado na grande área por Rafa Márquez.

45' Teremos mais seis minutos de acréscimos!

VINE: Veja o gol de empate da Holanda, marcado pelo Sneijder.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA HOLANDA!! Sneijder! Após cobrança de escanteio, Huntelaar escora de cabeça para o chute forte de Sneijder, que acerta o canto direito de Ochoa.

40' OCHOA NOVAMENTE! Após cruzamento pela direita, Kuyt desvia de cabeça para Huntelaar escorar na pequena área. Ochoa faz grande defesa, mas holandês estava em posição de impedimento.

39' Robben cobra o escanteio, mas Aguilar tira de cabeça

38' Blinda ataca pela ponta direita e ganha escanteio.

37' Após a parada técnica, Holanda não consegue achar espaço para arrematar.

35' Árbitro para o jogo para dar bronca no técnico mexicano Miguel Herrera.

34' UUUH!! Salcido passa por dois marcadores e chuta na entrada da grande área, mas erra a meta holandesa.

32' Recomeça o jogo!

30' PARADA TÉCNICA! Como no primeiro tempo, árbitro para o jogo por causa do calor em Fortaleza.

29' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: Van Persie; ENTRA: Huntelaar

29' SUBSTITUIÇÃO NA MÉXICO! SAI: Oribe Peralta; ENTRA: Javier Hernández

28' SALVA OCHOA!! Robben arranca pela direita, dá um belo drible em Rafa Márquez e chuta na grande área, mas Ochoa faz grande defesa.

27' Holanda tenta lançamento para Robben, mas Ochoa sai do gol para ficar com a bola.

26' Robben ataca pela direita e vira o jogo para o chute de Sneijder na entrada da grande área, mas a bola vai muito acima da meta.

25' Herrera ataca pela ponta esquerda e chuta cruzado, mas erra o alvo.

24' Robben cobra escanteio, e Ochoa sai do gol para afastar. Lateral para a Holanda.

24' Na cobrança da falta, Holanda levanta a bola na grande área, mas mexicanos afastam.

23' Caso o México avanças às quartas de final, Aguilar será desfalque. Terá de cumprir suspensão.

23' CARTÃO AMARELO PARA AGULAR! Por falta em Depay.

22' DE NOVO?? Robben passa por dois marcadores e vai ao chão na grande área após tropeçar em Layún. Atacante pede pênalti pela terceira vez. Árbtitro nada marca novamente.

21' NÃO VALEU! Aquino se livra de dois marcadores e passa para Peralta, em posição de impedimento. O árbitro apita a irregularidade, mas o atacante continua e faz o gol, que foi anulado.

20' Guardado faz falta em Depay, e árbitro dá bronca

19' Robben cobra escanteio, mas a defesa mexicana afasta. Blind pega a sobra e arrisca o chute de longe, mas erra o alvo.

18' Holanda ataca pela direita, e Van Persie conquista escanteio.

18' Pela direita, Robben tenta enfiada para Sneijder, mas o meia-atacante não alcança a bola.

17' Holanda pressiona, mas Depay erra passe.

15' SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO! SAI: Giovani dos Santos; ENTRA: Aquino

14' UUUUH!! Robben puxa contra-ataque da Holanda e passa para o chute de Sneijder na grande área. A bola desvia na marcação e quase encobre Ochoa.

13' Depay vai à ponta esquerda e busca o escanteio, mas nem isso consegue.

12' SAAALVA OCHOA!! Após cobrança de escanteio, De Vrij escora na pequena área, mas Ochoa salva o México. A bola ainda bate na trave.

10' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: Verhaegh; ENTRA: Depay

9' Depay escuta orientações de Van Gaal e deve entrar em campo.

8' Robben bate o escanteio, e a defesa mexicana desvia para novo escanteio. Após a cobrança, Blind arrisca de muito longe, mas a bola passa longe do gol.

VINE: Veja o gol do México marcado pelo Giovani dos Santos.

8' Robben ataca pela ponta direita e conquista escanteio.

7' Sneijder cobra a falta, mas a bola para na barreira.

6' Van Persie é derrubado na entrada da grande área. É falta perigosa para a Holanda cobrar.

4' Após cobrança de falta, Rafa Márquez sobe para o cabeceio, mas erra o alvo.

3' Torcida mexicana faz festa e canta alto no Castelão.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MÉXICO!!! Giovani dos Santos! Atacanta dispara um foguete da entrada da grande área e acerta o canto esquerdo da meta holandesa. Sem chances para Cillessen.

1' Holanda dá a saída de bola, mas não consegue achar espaço para o arremate.

0' SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO! SAI: Héctor Moreno; ENTRA: Reyes

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

14:00 Final de primeiro tempo sem gols e com forte sol em Fortaleza. O México teve mais chances de abrir o placar no primeiro tempo. A Holanda, sem conseguir armar ataques, aposta nos lançamentos e quase marca após um vacilo da defesa mexicana nos acréscimos. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

13:57 Números do primeiro tempo: Holanda 0 x 0 México: 53% Posse de bola 47% - 1 Chutes a gol 4 - 85% Eficiência nos passes 78% - 1 Escanteios 2

49' FINAAAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

47' Rodríguez sentiu alguma coisa após a jogada e já tem jogador mexicano se aquecendo no banco de reservas. Não parece ter condições de voltar ao jogo.

46' OPA, SEU JUIZ!? Erro de passe do México. Rafa Márquez perde a bola, e Robben arma o contra-ataque. O atcante vai ao chão após contato com Moreno e Rafa Márquez e pede pênalti. Árbitro não marca, mas houve o contato.

45' Teremos +4 minutos de acréscimos.

44' Martins Indi tenta enfiada para Robben, que arranca pela ponta esquerda, mas não alcança a bola.

43' MÉXICO MELHOR! Os mexicanos testaram mais vezes o goleiro Cilessen. Esta foi a sétima finalização do México, a quarta no alvo. A Holanda finalizou duas vezes, apenas uma no gol.

42' CLIMA ESQUENTOU! Martins Indi faz falta em Giovani dos Santos, que não gosta e se desentende com o holandês.

42' UUUUH!!! Giovani dos Santos arranca pela direita e chuta forte, mas Cillessen faz grande defesa.

41' É possível ver muitos lugares vazios na parte da estádio mais próxima do gramado. Mas não se engane, os torcedores estão fugindo do sol e assistindo o jogo nos corredores, onde há cobertura.

40' Defesa mexicana trabalha bem e não dá espaços para o ataque laranja.

39' OPA! Lateral Aguilar ataca pela ponta direita, perde o equilíbrio e vai parar na placa de publicidade.

38' Bruno Indi toca para Kuyt, mas exagerou na força e a bola saiu pela linha de fundo.

36' DE NOVO?? Moreno faz lançamento para Peralta, que perde o ângulo para o chute. Na sequência, Layún tenta mais um cruzamento pela esquerda e manda a bola para fora.

36' Layún cruza pela esquerda, mas a bola fica com Cillessen.

35' O árbitro não parou o tempo e vai acrescentar pelo menos três minutos ao fim do primeiro tempo.

35' Recomeça o jogo no Castelão!

31' PARADA TÉCNICA! Árbitro para a partida por causa do fote calor em Fortaleza.

30' Jogo diminui um pouco de ritmo e as duas equipes trabalham mais a bola.

29' Herrera erra passe para Giovani dos Santos. Bola fica com a Holanda.

27' Peralta faz fila e a bola sobra para Giovani dos Santos, que chuta colocado, mas sem perigo para o goleiro Cillessen.

26' QUAAAASEEE!! Holanda faz lançamento para Van Persie. A defesa mexicana não acompanha, mas o atacante perde o equilíbrio na hora do chute.

25' Holanda recua e espera o México no campo de defesa.

24' Herrera cobra escanteio, a bola toca em Van Persie e sai pela linha de fundo, mas o árbitro não marca o desvio. Bola da Holanda.

23' UUUH!! México troca passes no campo de ataque até achar o espaço para o chute forte de Salcido, de muito longe. Cillessen é obrigado a espalmar para escanteio.

21' Robben puxa da esquerda para o centro e vai ao chão na entrada da grande área, pedindo falta. O juiz manda seguir o jogo.

20' México cobra escanteio, mas defesa holandesa afasta.

19' Peralta fez boa jogada dentro da área, mas Vlaar conseguiu o corte para escanteio.

18' Verhaegh vai à ponta direita e faz o cruzamento, mas Van Persie faz falta de ataque em Rafa Márquez.

17' México começa a ficar mais com a posse de bola e está melhor na partida. Holanda ainda não chegou com perigo ao gol de Ochoa.

16' QUAAASEEE!!! México faz boa triangulação com Giovani dos Santos, Peralta e Herrera, que chuta dentro da grande área. A bola passa triscando a trave direita de Cillessen.

15' PÊNALTI OU NÃO? Aguilar vacila e deixa a bola para o contra-ataque de Robben. O holandês arranca pela esquerda e tenta o cruzamento. A bola bate no defensor, e Robben pede pênalti, alegando que a bola bateu na mão do mexicano. O árbitro nada marca.

14' Torcida mexicana empurra o time com cantos no Castelão.

13' UUUH!! Layun apostou corrida com o defensor holandês e chutou cruzado. Giovani dos Santos quase alcançou a bola, mas ela saiu pela linha de fundo

12' Peralta tenta cruzamento pela direita para Giovani dos Santos, mas a defesa afasta.

11' México tenta mais um lançamento pela esquerda, mas a bola sai pela linha de fundo.

10' Peralta tenta enfiada de bola para Giovani dos Santos, mas a bola fica com Cillessen, sem dificuldades.

9' De Jong parece ter sentido algo e vai direto para o vestiário. Bruno Martins Indi faz a zaga pelo lado esquerdo e Blind será deslocado para a posição de volante.

8' SUBSTITUIÇÃO NA HOLANDA! SAI: De Jong; ENTRA: Martins Indi

6' QUE ISSO?? México tenta lançamento para Peralta. Cillessen sai do gol para fazer o corte e se atrapalha. Por pouco o México não consegue chutar sem goleiro.

5' México marca avançado, e Holanda tem de recuar a bola para o goleiro Cillessen.

4' Herrera pedala para passar por De Jong, deixa para trás mais dois marcadores e passa para o chute de Layún, mais uma vez para fora.

3' Sneijder tenta cruzamento para Van Persie, mas chuta forte e a bola sai pela linha de fundo.

2' A formação que era esperada se confirmou: Blind completa o trio de zaga atuando pelo lado esquerdo, e Dirk Kuyt joga improvisado como ala.

1' México dá o pontapé inicial, mas erra lançamento no primeiro ataque.

0' COMEÇA O JOGO!!!

12:58 Jogadores se cumprimentam e fazem os últimos aquecimentos. Tudo pronto para a bola rolar no Castelão!

12:56 Agora, o hino do México no Castelão.

12:54 Em execução, o hino da Holanda.

12:52 As seleções estão no túnel, prontas para iniciar o protocolo da Fifa.

12:50 Gramado do Castelão é molhado minutos antes de a bola rolar.

12:44 Ainda pouco, holandeses e mexicanos terminaram o trabalho de aquecimento. Tudo pronto para a bola rolar no Castelão!

12:20 México escalado: Ochoa, Salcido, Rodriguez, Marquez, Aguilar, Layun, Moreno, Herrera, Guardado, Dos Santos e Peralta.

12:20 Holanda definida: Cillessen, De Vrij, Vlaar, Blind, Kuyt, De Jong, Verhaegh, Wijnaldum, Sneijder, Robben e Van Persie.

11:00 O português Pedro Proença será o árbitro de Holanda e México. Ele será auxiliado por Bertino Miranda e Jose Trigo. Este será o terceiro jogo do juíz lisboeta na competição que acontece no Brasil, depois de já ter apitado o Camarões x Croácia e o Japão x Colômbia.

10:55 O Castelão é o palco do confronto de logo mais entre Holanda e México. O estádio tem capacidade para 67 mil torcedores e promete receber um excelente público.

SAIBA TAMBÉM: Confiante na vitória, Miguel Herrera acredita que não precisará de passar por cobranças de pênaltis

10:53 Vésperas do confronto frente a Holanda, os jogadores mexicanos elogiaram os comandadaos de Louis van Gaal se mostraram confiantes para conquistar a classificação para as quartas de final. Saiba mais.

LEIA MAIS: Arjen Robben conta vitórias para voltar à final da Copa do Mundo

10:50 Nesta quinta-feira (26), os jogadores da Holanda receberam uma visita de Zico, que foi à sede do Flamengo com o objetivo de levar seus netos ao treino. Saiba mais.

10:47 FIQUE DE OLHO: Guilhermo Ochoa, goleiro do México. Com apenas um gol sofrido neste Mundial, o camisa 13 foi eleito o grande destaque no empate sem gols contra o Brasil, em partida válida pela fase de grupos. Além disso, o arquero terá a árdua missão de parar o poderoso trio holandês formado por Robben, Van Persie e Sneijder. (Foto: Alex Livesey/Getty Images)

10:43 FIQUE DE OLHO: Robben e Van Persie, atacantes da Holanda. Cada um marcou dois gols na super goleada por 5 a 1 sobre a Espanha na estreia do Mundial. Além disso, a dupla foi a única a terem marcado gols nas últimas três edições de Copa (2006-Alemanha / 2010-África do Sul / 2014-Brasil). (Foto: Emmanuel Dunand/AFP/Getty Images)

10:40 Segundo o técnico Louis van Gaal, a seleção do México, com quem jogará neste domingo pelas oitavas de final, tem muita semelhança com o time do Chile, rival superado na última rodada da fase de grupos. Na opinião do treinador holandês, a equipe mexicana carece apenas de valores individuais, condição que os chilenos não sofrem. Em compensação, ele destaca a força coletiva do time treinado por Miguel Herrera e adversário deste domingo, no Castelão, em Fortaleza. ''Eu espero um jogo como contra o Chile São muito parecidos. A seleção chilena tem Sánchez e Vidal, que são fantásticos. Mas é por isso que acho o Mèxico é melhor. Não depende tanto de um ou outro jogador. Os jogadores mexicanos são muito obedientes taticamente. E evoluem a cada partida'' - declarou Van Gaal.

10:37 O torcedor mexicano, que vivia a expectativa de Javier Hernández ser titular pela primeira vez na Copa do Mundo, terá que esperar pela entrada da estrela no meio do jogo. O treinador elogiou a determinação de Chicharito, porém, mantém cautela e diz preferir o jogador no banco. ''Ele poderia estar iniciando os jogos, mas preferimos assim. Temos que forçar o menos possível os quadros. Parabéns ao Chicharito, que entra com atitude e determinação. No domingo, certamente será assim. A escalação é a mesma. A equipe trabalhou bem desde o começo. A suspensão do Vázquez nos obriga a colocar Carlos Salcido. Mas tenho certeza de que os 23 jogadores que trouxemos podem entrar e fazer um bom jogo'' - disse Herrera.

11 contra 11: comparativo entre os titulares de Holanda e México

10:35 Para o treinador Louis van Gaal, a preocupação maior para o confronto diante do México tem a ver com a temperatura da capital cearense, que nos últimos dias tem beirado os 32°. Muito calor para uma equipe acostumada ao clima europeu e que terá de fazer a sua terceira partida consecutiva em solo brasileiro às 13h. Segundo o treinador, uma desvantagem em relação ao adversário, já habituado a esse tipo de situação. ''Eu estive aqui tem um ano e estava mais quente. Mesmo assim, a umidade é tão alta que vai afetar o jogo. Essa é a razão que a gente tentou fazer com que os jogadores estivessem na melhor condição possível. Eles estão mais acostumados do que nós. Joguei com o Ajax no México uma vez e meus jogadores não conseguiam alcançar a bola. O importante é que estamos fazendo o nosso melhor e tenho plena convicção de que vamos fazer um grande jogo, com possibilidades boas de classificação'' - enfatizou.

10:32 Com o objetivo de levar o México pela primeira vez às quartas de final, o técnico Miguel Herrera parabenizou o Brasil após classificação suada nos pênaltis. Em coletiva concomitante à disputa decisiva entre os anfitriões da Copa e os chilenos, o treinador da El Tri soube do resultado em uma das perguntas dos jornalistas. Ele afirmou que o Chile deixa a Copa do Mundo fortalecido pelo futebol apresentado na primeira fase e na oitavas contra o time de Felipão. ''Infelizmente, os chilenos estão à margem agora. Mas fizeram um jogo muito bom, diante de um adversário favorito, e a seleção sai do Mundial fortalecida. Quero parabenizar o Brasil, porque sei que os torcedores têm esperança de ir à final'' – afirmou Herrera, neste sábado, na Arena Castelão.

México: geração campeã na base é um dos trunfos da Tricolor

10:30 Apesar de ser uma das favoritas ao título e com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo, o técnico da Holanda Louis Van Gaal ainda não parece satisfeito e segue fazendo ajustes no time. Neste sábado (28), a véspera do confronto com o México, em um treinamento técnico no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, ele surpreendeu e escalou Veltman no lugar de Janmaat.

10:26 Em clima de descontração, o México encerrou, neste sábado (28), a sua preparação para o confronto contra a Holanda. Diferente da saída para o treino, em que os jogadores atenderam ao pedidos dos fãs, as atividades foram fechadas ao torcedor e abertas apenas nos 15 minutos iniciais à imprensa. Após o discurso do técnico mexicano, os jogadores fizeram um corredor polonês para um dos membros da comissão técnica.

10:22 Ainda na sexta-feira (27), a Holanda fez o seu primeiro treino em Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas. A atividade comandada pelo técnico Louis Van Gaal foi cercada de mistérios, com direito a portões fechados, tapumes para cobrir a visão dos curiosos e segurança reforçada em todas as entradas.

10:18 Se a equipe holandesa chegou de forma discreta a Fortaleza, a seleção do México foi recebida com muita festa. Cerca de 400 torcedores, segundo a Polícia presente, fizeram plantão na porta do hotel em Fortaleza para recepcionar a equipe mexicana, que desembarcou com atraso de aproximadamente uma hora na noite desta sexta-feira (27).

10:15 Sob forte esquema de segurança, nesta sexta-feira (27), a Holanda chegou a Fortaleza, local do confronto diante do México. Sem muito alarde e com pouca torcida para receber os jogadores, a delegação laranja desembarcou por volta de 14h na Capital cearense. Escoltada por motos e carros da Polícia Federal, a seleção foi diretamente para o hotel. Ainda nesta sexta, a equipe realizou um treino fechado no Estádio Presidente Vargas.

10:12 Pelo segundo jogo das oitavas, a Colômbia derrotou o Uruguai e enfrentará o Brasil pelas quartas-de-final. A partida ocorrerá nesta sexta-feira (4), às 17h, no estádio Castelão, em Fortaleza.

10:10 Na partida de abertura válida pelas oitavas de final, o Brasil, após empate em 1 a 1 no tempo normal, venceu o Chile por 3 a 2 nos pênaltis e garantiu a sua vaga para as quartas de final. Saiba mais.

Holanda: van Gaal busca renovação para fazer história no Brasil

10:07 As seleções principais de Holanda e México já se enfrentaram 6 vezes, com 3 vitórias holandesas, 1 empate e 2 triunfos mexicanos, e 11 gols marcados por cada escrete. O último encontro foi há quatro anos, em 2010, quando a Laranja Mecânica derrotou a ''La Roja'' por 2 a 1, com dois tentos de Robin van Persie. Relembre abaixo.

10:05 Pela fase de grupos da Copa do Mundo, a Holanda terminou com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo B com 9 pontos. Já o México, encerrou a primeira fase na segunda colocação do Grupo A, com 7 pontos conquistados.

10:03 O único confronto das oitavas de final entre equipes que estão invictas na Copa do Mundo, colocará frente a frente holandeses, que contam com uma ataque arrasador, formado por Robben e Van Persie, e mexicanos, do ótimo goleiro Ochoa. O favoritismo estará do lado holandês, mas os mexicanos tentarão surpreender os europeus e voltar a disputar uma quartas de final depois de 28 anos.

10:00 Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Holanda x México, partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 13h, no estádio Castelão, em Fortaleza.