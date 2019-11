Pelas oitavas de final da Copa do Mundo, Holanda e México se enfrentam no Castelão

Após vitórias convincentes na fase de grupos, Holanda e México irão se enfrentar às 13h, no estádio Castelão, em Fortaleza, neste domingo (29). Quem vencer o duelo no Castelão, avança para às quartas de final da Copa do Mundo, para enfrentar Grécia ou Costa Rica, que também jogam neste domingo (29), às 17h.

A Holanda venceu todas as partidas da fase de grupos, desta Copa do Mundo e, se classificou em primeiro lugar do seu grupo, superando a desconfiança de seus torcedores. A seleção comandada por Van Gaal, aplicou uma goleada histórica por 5 a 1, diante da Espanha, atual campeã mundial, na primeira rodada do grupo do grupo B. Após a goleada sobre a Espanha, veio uma vitória sofrida, de virada, sobre a Austrália. Já classificada, a seleção holandesa enfrentou o Chile, na terceira e última rodada do grupo B e venceu por 2 a 0.

O México, chegou ao Brasil, como forte candidata, à duelar com a Croácia, para conseguir a segunda colocação do grupo A. Os mexicanos venceram a seleção de Camarões por 1 a 0, na primeira rodada. Na segunda rodada, veio o duelo contra o Brasil, em jogo que valia a liderança do grupo, e após grande partida do goleiro Uchoa, o empate prevaleceu e o marcador ficou no 0 a 0. Na terceira rodada, o México enfrentou a Croácia, em partida que valia a classificação para às oitavas de final e venceu sem dificuldades, garantindo a vaga para a próxima fase.

O retrospecto entre as duas seleções é de extremo equilíbrio. Em seis partidas, foram três vitórias da Holanda, duas vitórias mexicanas e um empate. A Holanda não poderá contar com o volante Fer, que está com uma lesão na coxa esquerda. O zagueiro Martins Indi, que se recuperou de uma concussão cerebral, está à disposição de Van Gaal, mas iniciará a partida no banco de reservas. Já o México não poderá contar com o meia José Vasquez, que está suspenso. Em seu lugar deve entrar Salcido.

Van Gaal ajusta últimos detalhes para a partida, compara México com o Chile e se preocupa com o calor

O técnico holandês Van Gaal, comparou o México, adversário da equipe nas oitavas de final, com a seleção do Chile e disse que espera uma partida parecida com a que a Seleção Holandesa enfrentou na última rodada do grupo B.

"Eu espero um jogo como contra o Chile. São muito parecidos. A seleção chilena tem Sánchez e Vidal, que são fantásticos. Mas é por isso que acho o México é melhor. Não depende tanto de um ou outro jogador. Os jogadores mexicanos são muito obedientes taticamente. E evoluem a cada partida", ressaltou o treinador.

Segundo Van Gaal, a equipe já tem uma estratégia definida e, mesmo que faça alguma alteração na equipe, o jeito da Holanda jogar será o mesmo das últimas partidas.

"Alinhamos a estratégia e vamos ver se dar certo. Ou se o México tem sucesso. Eu entendo que existem milhões de pessoas que acham que nosso jeito de jogar é fantástico. E algumas que não gostam. Ligo para as pessoas que torcem para nós, que vibram com os nossos bons resultados", completou Van Gaal.

No treinamento deste sábado (28), Van Gaal, fez mudanças na equipe em relação com a que enfrentou o Chile, na última rodada do grupo B. O treinador holandês promoveu a entrada de Veltman, no lugar de Janmaat e surpreendeu à todos. Van Persie, que não jogou a última partida porque estava suspenso, retorna a equipe.

O México não é a única preocupação de Van Gaal. Segundo o treinador, o calor que a equipe encontrará em Fortaleza, pode prejudicar os jogadores e chegou a levantar a possibilidade dos jogadores terem alucinações durante a partida deste domingo (29).

"Esperamos que o juiz seja sensato e que o jogo tenha paradas técnicas. Vamos colocar garrafinhas de água em volta do campo todo. Cada um dos jogadores é diferente e se desidratam mais ou menos. Alguns perdem quatro quilos durante o jogo. Precisamos de água. Se eles não se hidratarem, vão ter alucinações. Eu estive aqui há um ano e estava mais quente na época. Mas, mesmo assim, a umidade é tão alta que irá afetar sim o jogo. Por isso a gente tentou fazer com que os jogadores cheguem no melhor condicionamento possível. O México também sentem as dificuldades, mas eles são latinos e estão muito mais acostumados do que nós", completou o treinador.

A Seleção Holandesa não poderá fazer o reconhecimento do gramado. A Fifa cancelou o reconhecimento dos gramados para as seleções, com o intuito de melhorar as condições de jogo para as oitavas de final. Van Gaal disse que entende a decisão da Fifa, alegando que o gramado realmente está ruim.

"É ruim não fazer o reconhecimento, mas tenho que dizer que compreendo a decisão da Fifa. O campo é o bem mais valioso de qualquer jogador. E eu pude ver agora o gramado e realmente está ruim", ressaltou Van Gaal.

Mexicanos confiantes para obter a vitória e passar de fase

Após a boa campanha na primeira fase, os jogadores mexicanos chegam às oitavas de final repletos de confiança para fazer uma boa partida e despachar a Holanda. O técnico Miguel Herrera, é o que se mostra o mais confiante de todos, o treinador deixou a humildade de lado e chegou a declarar que tem certeza de que o México irá eliminar a Holanda.

"Eu acho que estamos preparados, o clima no grupo está excelente, os jogadores estão aproveitando muito o momento e vamos enfrentar uma ótima equipe com um excelente treinador. Nossa condição está boa e vamos ganhar. Certamente vamos voltar para Santos à espera do próximo adversário", destacou o treinador.

A única alteração que Miguel Herrera fará na equipe titular, será a entrada de Salcido, no lugar de José Vasquez, que está suspenso. O treinador admitiu que José está sem ritmo de jogo, mas demonstrou confiança em seu jogador.

"Vamos respeitar a equipe que trabalhou desde o início. A suspensão do jogador nos obriga a colocar Carlos Salcido. Ele não está com tanto ritmo, mas tem o tempo certo das jogadas", disse Miguel.

Grande destaque da Seleção Mexicana, o goleiro Ochoa disse que a equipe está preparada para enfrentar a Holanda e se mostrou confiante para garantir a classificação.

"O time está reparado para enfrentar a Holanda. Nosso grupo está animado e ansioso para seguir em frente. A defesa sólida tem sido fundamental para o desempenho do nosso time. Acredito que vamos fazer algo importante no duelo", ressaltou Ochoa.

O atacante Peralta, foi outro que fez questão de destacar a força e a união da equipe para a partida contra a Holanda.

"São jogadores de muita qualidade, mas não são invencíveis. Sabemos que podemos ganhar e vamos trabalhar em equipe. Estamos muito unidos, dentro de campo e fora também, convencidos do que queremos", disse o atacante.