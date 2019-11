De virada, Holanda vence o México e está nas quartas de final da Copa do Mundo

De maneira dramática, a Holanda conseguiu sua classificação após bater o México por 2 a 1, de virada. A partida foi realizada no forte calor da Arena Castelão, em Fortaleza. Giovanni dos Santos marcou o gol dos mexicanos no início da segunda etapa, Sneijder e Huntelaar marcaram no final e deram a vitória aos holandeses.

O México fez um grande primeiro tempo, criando as melhores chances de jogo, mas não conseguiu abrir o placar na primeira etapa. Com uma forte marcação e mais uma boa apresentação de Layun, os mexicanos conseguiram anular a Holanda na primeira etapa. Logo no início da segunda etapa, o México conseguiu abrir o placar após um belo gol de Giovani dos Santos. Após fazer o gol, a Holanda partiu para o ataque, mas esbarrou em Ochoa. O goleiro mexicano novamente fez grandes defesas e foi decisivo para os aztecas. A Laranja Mecânica conseguiu a virada nos momentos finais da partida, com Sneijder empatando a partida aos 88 minutos de jogos e Huntelaar virando, após uma cobrança de pênalti, nos acréscimos da partida.

O México agora retornará para a casa após uma bela campanha na fase de grupos, o time fez uma boa partida, mas após abrir o placar o treinador decidiu recuar o time e deu a chance da Holanda virar o resultado. A Holanda conseguiu superar o forte calor e agora espera o resultado da partida entre Costa Rica e Grécia para saber seu futuro adversário na Copa do Mundo. O time vem fazendo uma grande campanha neste Mundial e já entra como um favorito para as quartas-de-finais.

México domina o primeiro tempo, mas não consegue abrir o placar

O México começou a partida com muita intensidade e marcando o adversário no campo de ataque. Quando tinha a bola, a Holanda trocava passes para tentar burlar a forte marcação dos mexicanos, a Laranja Mecânica teve um grande problema logo no início da partida: Nigel de Jong sentiu dores e não conseguiu ficar em campo, sendo substituído por Indi.

Layon era o principal jogador do México, se movimentando bastante e arriscando bons chutes, em uma oportunidade o lateral mexicano fez um cruzamento para Giovani dos Santos na boca do gol, mas o jogador não conseguiu alcançar a bola. Os Aztecas criou uma grande chances com Herrera, o jogador recebeu a bola na área e finalizou com muito perigo, a bola passou muito próxima ao gol de Cillessen. O México pressionava bastante, os chutes de fora da área - principal arma do time - era muito utilizada na tentativa de fazer o gol.

Os mexicanos dominaram todo o primeiro tempo da partida, criando as melhores oportunidades do jogo. A equipe ainda teve uma grande chace no fim do primeiro tempo, Giovanni do Santos arriscou um chute cruzado e o goleiro Cillessen conseguiu fazer a defesa com a perna direita. A Holanda não conseguiu se encontrar no jogo, criando poucas chances. A Laranja Mecânica não conseguiu jogar contra a forte marcação do México. A melhor chance da Holanda foi nos acréscimos do primeiro tempo, após uma falha da defesa do México, os holandeses conseguiram ligar uma rápida jogada com van Persie e Robben, Hector Moreno conseguiu desarmar o holandês na área e os holandeses reclamaram de pênalti, mas nada foi marcado pelo árbitro.

Holanda consegue virada no fim e se garante nas quartas-de-finais

O México continuou pressionando no segundo tempo, e logo com três minutos da segunda etapa Giovani dos Santos arriscou um chute de canhota e bateu o goleiro Cillessen, abrindo o placar na Arena Castelão. A Holanda tentou mudar com a entrada de Depay no jogo, com o objetivo de tentar empatar a partida. A Laranja Mecânica teve uma grande chance com De Virj, e o goleiro Ochoa fez uma defesa espetacular para evitar o empate.

A Holanda mudou a atitude após tomar o gol e partiu completamente para o ataque. Ochoa novamente foi decisivo: Robben fez uma bela jogada, passando por Rafa Marquez, e finalizando com muito perigo. Ochoa novamente foi decisivo para os mexicanos. A Holanda encontrava dificuldades para criar jogadas com a grande marcação do México e vencer o bom goleiro mexicano.

A Laranja Mecânica conseguiu o empate no final da segunda etapa, a bola sobrou na entrada da área para Wesley Sneijder, que bateu com muita força e deixou o goleiro Ochoa sem chances, empatando o placar da partida com um belo gol. E os holandeses continuaram pressionando para fazer o gol da virada. Após uma boa jogada de Arjen Robben, o zagueiro Rafa Marquez derrubou o Holandês na área e sofreu o pênalti. Na cobrança, Huntelaar cobrou rasteiro no canto, sem chances para o goleiro Ochoa, que escolheu o canto contrário da batida. O México teve pouco tempo para tentar a reação, mas não conseguiu e acabou sendo derrotado de virada para a seleção holandesa.