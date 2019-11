11 contra 11: comparativo entre os titulares de Alemanha e Argélia

Naturalmente favorita ao título da Copa do Mundo, a Alemanha começa sua caminhada na segunda fase da competição nessa segunda-feira (30) diante da Argélia. Depois de liderarem o Grupo G, os alemães terão pela frente uma das equipes mais aguerridas do Mundial.

Para vencer os africanos e manter vivo o sonho do tetracampeonato, a equipe comandada por Joachim Löw conta com Thomas Müller, um dos principais artilheiros da Copa do Mundo, com quatro gols marcados em três partidas disputadas. Do lado argelino, a principal esperança africana é o centroavante Slimani, autor do gol da classificação e que tem três gols marcados em duas partidas disputadas.

Confira um comparativo entre os onze titulares das duas equipes que se enfrentam nessa segunda-feira, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, às 17h00 (Brasília).

Manuel Neuer x Raïs M'Bolhi

Neuer: qualquer avaliação para Neuer nessa Copa é rasa. É claro que se pode encher o goleiro de elogios, por conta da temporada feita com a camisa do Bayern de Munique e o histórico pela seleção, mas em nenhum dos três jogos foi exigido de maneira que uma análise em si seja feita. Porém, é preciso ser justo apontando a segurança que traz aos zagueiros, embora vez ou outra apronte suas presepadas.

Quase perdeu a Copa do Mundo por um problema no ombro, tendo Löw até ligado para ter Stegen, deixando-o de sobreaviso. Weidenfeller atuou nos amistosos e chegou-se até a acreditar que ele é quem seria o titular da Alemanha no Mundial, mas Neuer se recuperou a tempo e, principalmente na fase decisiva, tem tudo pra ser um dos mais importantes jogadores alemães.

M'Bolhi: o goleiro do CSKA Sofia é um dos principais responsáveis pela classificação da Argélia para as oitavas-de-final da Copa do Mundo. Com atuações seguras na meta argelina, evitou um placar mais elástico contra a Bélgica, ajudou a manter o saldo positivo contra a Coréia do Sul e brilhou nos minutos finais contra a Rússia, assegurando o empate e a vaga no mata-mata.

Na estreia contra os belgas, começou a partida muito bem, fazendo duas ótimas defesas em dois chutes de longa distância de Witsel e salvando uma finalização de Chadli para mandar a Argélia em vantagem para o intervalo. Na volta do segundo tempo, manteve a boa atuação, mas a blitz belga fez com que os europeus criassem muitas chances e acabassem virando o placar. No finalzinho do jogo, fez uma intervenção espetacular em cabeçada de Fellaini, evitando a goleada.

Contra os sul-coreanos falhou no primeiro gol, de Son, e nada pode fazer no segundo, marcado por Koo. Ainda assim foi fundamental, fazendo duas grandes defesas e evitando o empate. Diante dos russos, tomou um gol aos cinco minutos, em uma cabeçada perfeita de Kokorin, sem a mínima culpa de M'Bolhi. Depois que a Argélia empatou, o goleiro foi peça fundamental para segurar o resultado. Primeiro, defendeu de maneira espetacular um chute à queima roupa de Samedov, logo no início do segundo tempo. Aos 24 minutos, Kokorin invadiu a área pela direita, finalizou no cantinho e M'Bolhi defendeu, assegurando a vaga argelina.

Jérôme Boateng x Aïssa Mandi

Boateng: durante a temporada alemã, conseguiu se sobressair e terminar com uma avaliação melhor do que Dante. Para muitos um zagueiro perigoso e imprevisível, tem mostrado uma segurança acima do normal, apesar do improviso. Deslocado para a direita, deixa muito a desejar quando vai ao ataque, ainda mais para quem tinha Lahm, e essa talvez seja a grande ressalva quanto a suas atuações.

Parar Cristiano Ronaldo foi a simples e única missão para a estreia. Nesse jogo, especialmente, o improviso na lateral não deu uma tarefa muito diferente do que a de defender, o que para Boateng foi simples. Na já corriqueira partida de encontro ao irmão Kevin-Prince, travou bom duelo com Kwadwo Asamoah naquele lado do campo e levou a melhor no primeiro tempo, porém deixou o time no intervalo, com problema muscular. Diante dos EUA, ficou evidente o problema quando no ataque, dada a imensa quantidade de cruzamentos ruins.

Mandi: Com apenas 22 anos, o lateral-direito do Stade de Reims, da França, é um dos pontos fracos da defesa argelina. Sem ter jogado a primeira partida, contra a Bélgica, se mostrou inseguro na partida contra a Coréia, mesmo tendo salvo uma bola em cima da linha, e deu muitos espaços para o ataque da Rússia, inclusive no lance do gol de Kokorin.

Depois de ser preterido pelo técnico Halilhodzic na estreia contra os belgas, o jovem Mandi estreou na Copa do Mundo contra os sul-coreanos e se demonstrou muito nervoso. Inexperiente, o atleta deixou muitos espaços pelo lado direito da defesa argelina e só não teve uma péssima atuação porque salvou uma bola em cima da linha, logo após a Coréia ter diminuído para 3 a 1. Contra os russos, foi uma avenida. Foi em cima dele que a Rússia chegou pela primeira vez, aos cinco minutos, com Kombarov livre para cruzar na medida para Kokorin testar firme e abrir o placar.

Per Mertesacker x Rafik Halliche

Mertesacker: a ida de Boateng para a lateral permitiu uma entrada honrosa do zagueiro que é tambem homem de confiança de Joachim Löw. Com a fase ruim de Hummels, chegou a formar dupla de zaga com o próprio Boateng, porém Lahm no meio-campo permitiu que os três pudessem jogar na defesa alemã. Assim como na temporada pelo Arsenal, tem feito boas partidas.

Já aos 29 anos, o grandalhão de 1,98m não teve muito trabalho contra Portugal. As atuações ruins de Hugo Almeida e de seu reserva Éder facilitaram o trabalho de toda a defesa alemã. Por outro lado, contra Gana, foi valente e ajudou os companheiros a resistirem até quando possível, tendo sofrido gols apenas em falhas de Lahm e Mustafi. Graças ao bom jogo de Hummels, foi destaque invisível contra os Estados Unidos, mantendo a regularidade.

Halliche: o zagueiro do Académica, de Portugal, foi o grande líder argelino na primeira fase. Com ótimas atuações, principalmente contra a Coréia do Sul, o atleta de 27 anos comandou a defesa da Argélia rumo às oitavas-de-final, se demonstrando uma peça chave para o funcionamento do esquema de Halilhodzic.

Na estreia contra a Bélgica sofreu com o mesmo problema de todo o sistema defensivo argelino: o cansaço. Depois de fazer um ótimo primeiro tempo e começar a segunda etapa muito bem, foi cansando demais e cedeu espaço para Fellaini cabecear e empatar o marcador. Diante dos sul-coreanos teve sua melhor atuação até aqui na Copa do Mundo. Soberanos em todas as bolas aéreas na defesa, ainda conseguiu ir ao ataque e marcar um dos quatro gols da Argélia na vitória por 4 a 2. Contra a Rússia, foi o capitão na ausência de Bougherra e não decepcionou. Anulou Kerzhakov, sua principal função no jogo, e ainda conseguiu matar um contra-ataque aos 47 minutos do segundo tempo, que poderia ter tirado a vaga dos argelinos.

Mats Hummels x Madjid Bougherra

Hummels: o zagueiro conseguiu, na Copa do Mundo, emendar o ótimo fim de temporada que teve pelo Borussia Dortmund. Foi por muito tempo justamente contestado, por falhas cruciais em amistosos que chegaram até mesmo a lhe custar a titularidade por certo tempo, mas quando voltou, voltou bem. Um dos zagueiros com melhor atuação individual nesta Copa, vem dando aulas.

Contra Portugal foi muito bem, não só pelo gol marcado, mas principalmente pela eficácia ao, juntamente com Mertesacker, anular o ataque adversário. Diante de Gana, foi seguro na bola aérea, evitando que os lançamentos que procuravam Gyan o achassem. Já na partida contra os Estados Unidos, mostrou outro artifício: a leitura de jogo. Com antecipações e desarmes, foi vital para fazer com que Dempsey tivesse uma atuação muito aquém do esperado.

Bougherra: Capitão da equipe argelina, o zagueiro que está sem clube após não renovar com o Lekhwiya, do Qatar, teve duas ótimas apresentações nas primeiras partidas da Copa do Mundo, mas não atuou contra a Rússia. Foi eficiente em ambos os jogos, conseguindo anular as principais armas dos adversários, mas demonstrando muito cansaço nos minutos finais.

Na estreia contra a Bélgica, foi muito bem durante toda a primeira etapa e os 20 minutos iniciais do segundo tempo, quando anulou Lukaku e Origi. Entretanto, sentiu muito o cansaço, assim como quase todo o time argelino, na metade final da segunda etapa e acabou cedendo espaços para a virada belga. Contra a Coréia do Sul, aproveitou sua vantagem física sobre os atacantes asiáticos e teve uma atuação espetacular até errar no gol do Son, o primeiro dos sul-coreanos. No final, recebeu um cartão amarelo de bobeira e foi substituído por conta dele e do cansaço, mesmos fatores que o tiraram da partida contra a Rússia. Nas oitavas-de-final, porém, deve voltar ao time titular.

Benedikt Höwedes x Djamel Mesbah

Höwedes: grande contestado da atual escalação da Alemanha, foi escolhido de véspera para uma função ingrata. Durante toda a preparação para a Copa do Mundo, o titular foi Schmelzer, que lesionado, ficou de fora. Em amistosos, Jansen, Aogo e Durm, hoje reserva, foram testados, mas é o zagueiro do Schalke quem tem sido a escolha de Löw para a posição. Limitado no ataque e simplista na defesa, não tem comprometido, e sabe que quanto menos aparecer, mais duradoura será sua titularidade.

Os adversários até aqui foram Nani, Atsu e Zusi, e contra todos foi bem. Contra Portugal e Gana fez atuações mais surpreendentes, dando uma segurança além da que era esperada, tendo em vista que não fez nenhum amistoso jogando nesta posição. Não se pode dizer que há 100% de confiança dos alemães em Höwedes, pois está distante de ser a melhor opção, porém, é o que Löw tem de momento, e vai dando conta do recado.

Mesbah: atualmente no Livorno, por empréstimo do Parma, o lateral-esquerdo, que já teve passagem pelo Milan, tem adotado uma postura extremamente defensiva nessa Copa do Mundo. Depois de ficar de fora da primeira partida, recebeu a oportunidade contra a Coréia do Sul após Halilhodzic enxergar os espaços deixados pelo jovem Ghoulam na estreia.

Contra os sul-coreanos, impôs muita correria pelo lado esquerdo, mas pouco foi visto no campo de ataque. Se preocupou muito mais em defender a meta argelina e fez um ótimo trabalho, com uma atuação bastante segura. Contra a Rússia, anulou as subidas de Samedov e foi fundamental para segurar o empate que classificou a Argélia. Ainda teve uma chance de finalizar no segundo tempo, mas pegou fraco e pouco exigiu de Akinfeev.

Philipp Lahm x Carl Medjani

Lahm: lateral-direito de origem, o jogador tem se desdobrado na posição atual, onde a exigência é maior. Muitos contestam sua presença no meio-campo, porém, o seu rendimento em si não é problema, e sim a lacuna para ninguém que deixa na lateral. Com senso de cobertura e posicionamento, além da facilidade em chegar ao ataque, consegue da ala dos incontestáveis em todo a 'Era Löw'.

Nos três jogos cumpriu com o papel de sempre: contra Portugal, deu segurança e até mesmo suprindo a deficiência de Khedira, visivelmente fora de sintonia com o restante da equipe, principalmente do lado física. Contra Gana falhou no segundo gol, mas ainda assim fez uma partida dentro do seu normal. Já contra os Estados Unidos, mostrou que com Schweinsteiger a atuação sobe um degrau; tranquilidade e maior facilidade para ir ao ataque, sabendo se revezar com o próprio Bastian, foram perceptíveis.

Medjani: zagueiro que também joga de volante, o atleta que pertence ao Monaco mas fez a última temporada pelo Valenciennes é uma espécie de coringa de Halilhodzic. Quando a equipe adversária tem a bola, Medjani compõe a linha de defesa, deixando a equipe com três defensores e dois laterais. Com a bola nos pés, passa a jogar de volante, deixando a equipe mais ofensiva e fazendo a transição para o campo de ataque.

Na estreia contra a Bélgica, foi muito mais volante do que zagueiro. Afinal, a Argélia se preocupou bastante com os meias belgas e abusou dos contra golpes, muitas vezes iniciados por ele. Contra a Coréia, uma atuação quase impecável, demonstrando muita solidez quando teve que atuar como terceiro zagueiro e chegando muito bem ao campo de ataque. Mas foi nos passes que Medjani se destacou, inclusive fazendo um lindo lançamento para Slimani abrir o marcador. Contra a Rússia, entretanto, se precipitou bastante nos passes e pouco produziu defensivamente, tendo melhorado apenas nos minutos finais, durante a blitz russa.

Bastian Schweinsteiger x Nabil Bentaleb

Schweinsteiger: entre uma série de lesões e idas e vindas ao time do Bayern, teve sua sequência comprometida nas últimas temporadas. Tanto no clube, quanto na seleção, foi inconstante, o que não significa que tenha tido menor importância; é um dos melhores da posição e líder de um grupo repleto de conhecidos de longa data. Com ou sem um grande número de jogos recentes, é sempre peça importante e indispensável nos momentos de decisão.

Poupado na estreia, entrou contra Gana e mudou o ritmo da Alemanha. Foi pela primeira vez titular diante dos EUA, e só não decidiu por conta da atuação muito boa de Beckerman na contenção. Caso Löw decida por dar uma cara diferente ao time, preservando Lahm na marcação, evitando uma sobrecarga, não está descartado o retorno de Khedira ao onze inicial.

Bentaleb: Grande revelação da Argélia, o volante do Tottenham tem apenas 19 anos e é titular absoluto da seleção argelina e um dos símbolos da dedicação da equipe dentro de campo. Um leão na marcação, também mostra uma boa qualidade na saída de bola e na visão de jogo, podendo até jogar mais adiantado no gramado.

Na estreia contra a Bélgica, cumpriu bem seu papel defensivo e armou bons contra-ataques, principalmente na primeira etapa. Assim como toda a equipe, caiu de produção na metade final e deixou os belgas virarem o marcador. Contra a Coréia do Sul, teve uma atuação apagada ofensivamente, mas esbanjou dedicação. Contra a Rússia, foi a representação da torcida dentro de campo. Com muita entrega, dedicação e uma forte marcação, foi o espírito de luta que os argelinos precisaram no segundo tempo para segurarem os russos e garantirem a vaga nas oitavas-de-final.

Toni Kroos x Yacine Brahimi

Kroos: no Bayern de Munique, fez uma temporada muito abaixo do que se esperava dele, e na Copa do Mundo, repete o desempenho. Pode pra muitos parecer importante, mas mantém sempre seu lugar numa mesma faixa do campo, abusa dos passes de lado, e hora ou outra, quando tenta um passe longo e acerta, porque de fato é bom nisso, dá a falsa impressão de que fez um lindo lance.

Sem a bola, é um dos problemas da Alemanha. Os acertos não conseguem ser tão decisivos quanto os erros são comprometedores, e diante do dinamismo argelino, deve ter muitos problemas. Na estreia, decidiu em bom escanteio e um destes passes longos; já contra Gana e Estados Unidos, foi pendular, mais observando o jogo do que dando ritmo ao time.

Brahimi: ao lado de Feghouli, o meio-campista do Granada foi o principal jogador da Argélia na primeira fase. Depois de ficar de fora da estreia, fez ótimas atuações contra Coréia do Sul e Rússia e garantiu um lugar entre os titulares para o grande confronto contra a Alemanha. Com muita versatilidade, mostrou eficácia na marcação, mas, principalmente, qualidade na chegada ao ataque e no jeito de bater na bola.

Contra os sul-coreanos, imprimiu um ritmo muito forte no campo de ataque, abusou dos dribles curtos e da velocidade para vencer os defensores asiáticos e foi premiado com o quarto gol da equipe, após uma bela tabela com Feghouli. Diante dos russos, cobrou o escanteio na medida para Slimani empatar o placar e desestabilizou a defesa adversária com a sua velocidade e boas inversões de jogo. Em ambas as partidas, saiu antes do apito final por cansaço.

Mesut Özil x Sofiane Feghouli

Özil: jogando pela faixa direita do gramado, tem sido uma das surpresas do time. Por muitos criticado, sob o argumento de que não rende, por não ter as qualidades e a dinâmica necessárias pra atuar por ali. Porém, tem feito papel tático importante, abrindo espaço para os avanços dos meias centralizados e tendo boa participação nos lances de ataque da Nationalmannschaft.

Contra Portugal, o jogo em que mais trabalhou, quando teve o ex-companheiro de Real Madrid, o lateral Fábio Coentrão, pela frente. Fez bem o papel de segurar os avanços do português e tramou suas jogadas no costado. Diante de Gana, uma atuação apagada, e apesar de jogar os 90 minutos, não rendeu muita bem pela ponta, e bem marcado, nem quando foi deslocado para o centro.

A sua melhor atuação mesmo veio contra os Estados Unidos. Com movimentação e boas jogadas pra cima de uma marcação perdida de Beasley, foi perigoso um dos melhores do ataque alemão. Deve ter uma boa atenção de Mesbah na partida desta segunda.

Feghouli: o grande craque da Argélia. Jogador do Valencia, o meia é o camisa 10 e principal jogador dos argelinos até aqui na Copa do Mundo. Infernizou a defesa da Bélgica na estreia, sofrendo o pênalti que originou seu próprio gol, fez o que quis com a defesa da Coréia do Sul na segunda partida e demonstrou muita raça contra a Rússia.

Na estreia e partida mais difícil do grupo, Feghouli foi o responsável por desafogar a equipe da Argélia e criar as jogadas de ataque. Infernizou tanto a defesa belga que, aos 22 minutos do primeiro tempo, Vertoghen o derrubou dentro da área e a arbitragem marcou pênalti, convertido pelo próprio. Depois de abrir o placar, viu seu time recuar e sair, ainda mais, nos contra golpes, muitos puxados por ele.

Contra a Coréia do Sul, aproveitou os espaços entre as linhas sul-coreanas para comandar as ações ofensivas do time, aproximando-se de Slimani e tabelando com os outros meio-campistas. Foi dele o passe para o gol de Brahimi, o quarto e último gol argelino. Diante da Rússia demonstrou muita habilidade com a bola nos pés, sendo fundamental para prendê-la no campo de ataque e ajudar a segurar o empate que garantiu a classificação. Além da habilidade ofensiva, se dedicou até o minuto final e foi importantíssimo para o sistema defensivo.

Mario Götze x Abdelmoumene Djabou

Götze: a primeira temporada após trocar o Borussia Dortmund pelo Bayern de Munique foi marcada por frequência no banco de reservas e uma utilidade maior no segundo tempo, porém, para Löw, a história é outra. Mesmo com a concorrência de Podolski e Schürrle e atuações longe do seu melhor, tem sido opção interessante pela esquerda.

Seu grande jogo foi contra Gana, quando mesmo após primeiro tempo apagado, apareceu bem na segunda etapa para abrir o placar. Diante dos Estados Unidos, o treinador alemão preferiu Podolski, que por sua vez não foi bem; durante a semana, ainda sentiu problema muscular e está fora das oitavas. Com isso, Mario Götze assegura seu retorno ao time.

Djabou: o meia do Club Africain, da Tunísia, é o responsável por dividir a armação de jogadas da equipe com Feghouli. Depois de não participar da estreia contra a Bélgica, teve uma atuação espetacular contra a Coréia do Sul e foi um dos mais perigosos da equipe contra a Rússia. Com muita velocidade pelo lado esquerdo, demonstrou também qualidade na cobrança de bolas paradas.

Diante dos sul-coreanos, uma ótima exibição. Primeiro, cobrou escanteio com perfeição na cabeça de Halliche, no segundo gol da Argélia na vitória por 4 a 2. Depois, aproveitou um lindo passe de Slimani para tocar com categoria no canto do goleiro e marcar o terceiro gol argelino. Contra a Rússia, foi um dos jogadores mais insinuantes da Argélia, arriscando jogadas de habilidade pela ponta-esquerda e saindo em velocidade nos contra-ataques, levantando a torcida cada vez que pegava na bola.

Thomas Müller x Islam Slimani

Müller: grande destaque da Alemanha na Copa, artilheiro do torneio e decisivo na primeira fase. Conhecido justamente por não chamar atenção, o atacante do Bayern de Munique fez temporada pra lá de regular no time alemão, sendo peça intocável até mesmo no rodízio promovido por Pep Guardiola. As comemorações contidas e os gols que parecem ser simples marcam o atacante, que resiste ileso à sombra de Miroslav Klose.

Mesmo com o experiente camisa 11 postulando a uma vaga no onze inicial e querendo se isolar na artilharia das Copas, Müller surge como uma nova esperança. Com somente 24 anos e em seu segundo Mundial, já tem nove gols e pinta como um "bom problema" para o concorrente.

Na estreia, contra Portugal, um cartão de visitas para encher os olhos da torcida brasileira. Além de marcar três gols, foi o responsável pela expulsão de Pepe, talvez o grande fator responsável pela goleada alemã. Contra Gana, não contribui com gols, mas deu a assistência para o gol de Götze. Já diante dos Estados Unidos, resolveu o jogo difícil com uma finalização certeira em rebote de Howard. Mais uma vez, deve ser o ponto de desequilíbrio.

Slimani: o heroi da classificação da Argélia. Depois de ficar no banco de reservas contra a Bélgica, o centroavante do Sporting, de Portugal, teve uma ótima atuação contra a Coréia do Sul e garantiu seu lugar para a partida contra a Rússia, aonde marcou o gol da classificação argelina. Com muita presença de área e bastante inteligência para achar os seus companheiros, foi um dos destaques de toda a primeira fase da Copa.

Depois de participar de apenas 24 minutos da estreia contra a Bélgica, Slimani teve a chance de começar o duelo contra os asiáticos como titular e não decepcionou. Com o mesmo tempo em campo da estreia, o atacante já tinha acertado uma cabeçada com muito perigo, um chute que passou perto da meta sul-coreana e anotado o primeiro gol da partida, após ótimo lançamento de Medjani. No final do primeiro tempo, fez uma linda assistência para Djabou marcar o terceiro gol e garantiu sua vaga no time titular contra a Rússia.

Na partida decisiva da fase de grupos, Slimani viu seu time sair atrás logo aos cinco minutos, quando Kokorin acertou uma linda cabeçada. Vinte minutos depois, respondeu com uma ótima cabeçada, fazendo Akinfeev trabalhar. Aos 30, foi agarrado na grande área por Kozlov, caiu no gramado, mas a arbitragem nada marcou. Aos 42, após cobrança de escanteio, exigiu outra boa defesa do goleiro russo. Depois de muita insistência, conseguiu marcar. Aos 15 do segundo tempo, após cobrança de falta de Brahimi, Akinfeev saiu mal do gol e a bola se ofereceu para o atacante, que cabeceou para rede e classificou a Argélia, para explosão dos torcedores que invadiram a Arena da Baixada.