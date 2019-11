Fique de olho: Yacine Brahimi, meia da Argélia

A surpreendente Argélia está nas oitavas de final da Copa do Mundo no Brasil, depois de surpreender a Bélgica, ficando à frente do placar a maior parte do tempo, levando a virada depois; e fazer grandes atuações diante de Coréia do Sul e da boa seleção da Rússia, treinada por Fábio Capello. A Argélia agora tem pela frente uma das seleções favoritas a vencer o título: a Alemanha.

Em meio à uma seleção muito equilibrada e sem uma grande estrela, a Argélia encontrou em seu banco de reservas uma solução para a ligação entre a defesa e o ataque. Depois de não atuar contra a Bélgica, o meio-campista Yacine Brahimi, foi um dos melhores em campo na vitória contra a Coréia do Sul e ganhou a titularidade da seleção treinada por Vahid Halilhodžić.

Nascido na França, mas filho de argelinos, Brahimi foi criado no subúrbio de Paris, onde foi apresentado ao futebol com apenas sete anos, quando começou a treinar no ASB Montreuil, time que conta apenas com jogadores de categorias de base. Ainda garoto, o jogador teve passagem por CO Vincennois e INF Clairefontaine, ambos os times da região da capital francesa.

Em 2004, Brahimi foi jogar nas categorias de base do principal time da capital, o Paris Saint-Germain. O jogador continuou no clube até os 16 anos de idade, quando foi transferido para o Rennes, onde assinou seu primeiro contrato profissional mesmo não atuanto no time principal do rubronegro francês. Mesmo não estando no time principal do Rennes, Brahimi foi emprestado ao Clermont para jogar pela Ligue 2, segunda divisão do Campeonato Francês.

Com sua velocidade e por ser um ótimo driblador, o meio-campista teve muito sucesso na temporada 2009/2010 pelo Clermont e foi muito elogiado pela imprensa francesa, que publicou fortemente possíveis especulações de transferência para grandes clubes da França. Após a boa temporada na Ligue 2, Brahimi retornou para o Rennes onde jogou pelo time principal na Ligue 1 até 2012, onde foi emprestado para o Granada, da Espanha.

Passando por todas as categorias de base da seleção francesa, Brahimi disputou as Eurocopas sub-19 e sub-21, defendendo a França. Porém, em fevereiro de 2013 o jogador deciciu optar por defender o país de origem de seus pais e estreou pela Argélia no mês seguinte, em março de 2013, na vitória de 3 a 1 sobre Benin, pelas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo.

Ficha Técnica Nome Yacine Brahimi Data de Nascimento 08 de fevereiro de 1990 Idade 24 anos Altura 1,72m Peso 67kg Clube Granada (ESP) Contrato até 30 de junho de 2017

Temporada 2013/2014

Depois de ser emprestado por uma temporada para o Granada, o time espanhol comprou o jogador em definitivo com um contrato até 2017 e com uma cláusula contratual de 12 milhões de euros. Brahimi fez boa temporada pelo time espanhol, mesmo terminando em 15º lugar na liga e não disputando outras competições. O time teve bons momentos na temporada e o jogador da Argélia participou de alguns deles, como na vitória sobre o Barcelona por 1 a 0 com gol de Brahimi.

Além de marcar contra o segundo colocado do campeonato espanhol, o jogador foi o terceiro artilheiro do time e serviu boas assistências aos seus companheiros de equipe. Ao lado do experiente chileno Manuel Iturra e do o jovem atacante El Arabi, o meio-campista argelino está entre os jogadores mais importantes do clube espanhol.

Com um gol e uma assistência diante da Coréia do Sul e uma boa partida contra a Rússia, Brahimi se tornou uma das esperanças da Argélia para vencer a forte Alemanha, pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Brasil. Com sua velocidade e um bom aproveitamento de passes certos (72%), o jogador busca as quartas de final da Copa nesta segunda-feira (30), no Beira Rio.